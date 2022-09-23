DESTEKLERİNİZLE DMD'Lİ ÇOCUKLARIN KAHRAMANI OLUN

Bir anne ve babanın en büyük mutluluğu nedir diye sorsam? Tüm ebeveynlerin aynı cevabı vereceğinden eminim. Tabii ki Evlatlarının sağlıklı olması. Peki ya o kadar şanslı olamayan aileler. Ne yazık ki Onların mutluluğu hep yarımdır. Hayattaki en büyük çabaları, uğraşları ve duaları çocuklarının iyi olması ve yaşaması içindir.



Bir anne babanın yavrusu hastayken ve hastalığının tedavisine ilişkin umutları her geçen gün azalırken mutlu olabilmesi, hayattan keyif alabilmesi mümkün değil! Sınavların en zoru, en ağırlarından. Allah hiçbir anne babayı yavrusunun hastalığı ile sınamasın: şifa versin.





DUCHENNE MUSCULARDYSTROPHY (DMD)

Bir tür kas erimesi hastalığı olan DMD hastalığı, çocuk çağında ortaya çıkan kronik ilerleyici bir hastalık olarak tanımlanmış internette. SMA ile çok benzer bir kas hastalığı. Henüz bir tedavisi bulunmuş değil. Ve ne yazık ki ülkemizde, bu hastalığın pençesinde sayısız evlatlarımız var.

Hepsi gerçek birer savaşçı. Hastalıklarının bilincindeler ve pes etmeden direniyorlar.



Bugün DMD Aileleri Derneği yönetim kurulu üyesi Dilek Günel ile DMD hakkında mini bir söyleşi gerçekleştirdik. Ve DMD hastalığını detaylarıyla öğrendik.



Merhaba Sizi tanıyabilir miyiz?



Merhaba ben Dilek Günel Dmd Aileleri Derneği yönetim kurulu üyesiyim.



Okurlarımıza DMD hastalığı nasıl bir hastalık anlatır mısınız?*



Duchenne kas distrofisi (DMD), her 3500-4000 erkek çocuktan 1’inde görülen genetik geçişli bir kas erimesi hastalığı. DMD kimi zaman genetik faktör olmadan da görülebiliyor. Kas hücrelerinde distrofin proteinini kodlayan gendeki bozulma sonucu, kas hücreleri bütünlüğünü koruyamıyor. Kalça kaslarından başlayan kas zayıflığı giderek tüm vücudu etkilemeye başlıyor. Bebeklikte geciken yürüme, konuşma; sonrasında koşma ve merdiven, yokuş çıkmada zorlanma; koşarken sık sık düşme ilk belirtilerdendir. İlerleyen dönemde parmak ucuna basarak yürüme devam etse de 10 yaşlarında yürüme kaybı yaşanıyor. Hastalık ilerleyici olduğundan, omuz ve kol kaslarını da etkiliyor. Elini ve kolunu kullanmakta çok zorlanıyor, çocuklar. 15- 20 yaşlarında solunum ve kalp kası da etkileniyor. Bu aşamada maalesef yaşamı tehdit ediyor.



Bildiğim kadarıyla bu hastalığın herhangi bir tedavisi yok. Peki hastalığın ilerlemesini durdurmak için neler yapılıyor?



DMD, henüz tedavi edilemeyen bir kas hastalığı. Yurt dışında sonuçlanmak üzere olan pek çok ilaç ve gen tedavisi mevcut. Çocuklarımızı bu tedavilere ulaştırabilmek için sağlıklarını korumaya, elimizden geldiğince iyi durumda tutmaya çalışıyoruz. Beslenmelerine özen göstermeye ve egzersizlerini aksatmamaya dikkat ediyoruz. Kortizon, kalsiyum, D vitamini gibi ilaçlar kullanıyoruz. Haftada 2-3 kez fizik tedavi, 1-2 gün yüzme, yürüyüş, bisiklete binme gibi aktivitelerle kas sağlıklarını korumaya gayret ediyoruz. Salgın döneminde düzenli fizyoterapi ve yüzmeden yoksun kalan çocuklarımız, bu durumdan olumsuz etkilendiler.

Dengeli ve protein ağırlıklı beslemeye; aşırı kilo alımını engellemek için kalori veren karbonhidrat, şeker, çikolata gibi gıdalardan uzak tutmaya; uyku düzenini korumaya çalışıyoruz.





Hastalığı öğrendikten sonraki süreçte, aileleri en çok zorlayan ne oluyor?



En çok hastalığı kabullenmekte zorlanıyoruz. Tanı konduktan sonra ailelerin ilk şoku kısa sürede atlatarak yapılacak işlere odaklanması hem kendileri için hem de çocuk için çok önemli. Sonrasında, yaşamımızı buna göre düzenliyor, çocuklarımızın yaşam kalitelerini artırmak için neler yapabileceğimizi öğrenip buna uygun davranmaya çalışıyoruz. Çocuk nöroloji doktorunun kontrolünde, öneriler doğrultusunda yaşamımıza devam ediyoruz. Oldukça ağır sağlık sorunları yaşatan, yıpratıcı bu süreçte ruh sağlığını korumak, beden sağlığı kadar önemli. Ailelerin psikolojik destek almaları, aynı sorunu yaşayan ailelerle iletişim halinde olmaları, sürece daha az hasarla devam edebilmek açısından önem taşıyor.



Türkiye'de toplamda kaç DMD hastası çocuk var?



Ülkemizde yaklaşık beş bin DMD kas hastası olduğunu düşünüyoruz. DMD gibi genetik hastalıklarının henüz tedavisi yok ancak DMD’li bebek doğumunu, hastalığın yaygınlaşmasını önlemek mümkün. Çiftlerin çocuk sahibi olmadan önce zorunlu genetik tarama testlerine tabi tutulması, pek çok genetik hastalığın kontrol altına alınması demek. Bebeklerin sağlıklı dünyaya gelmesini sağlamanın tek yolu, tarama testlerini yaptırmanın kişisel bir tercih olmaktan çıkarılması, zorunlu hale getirilmesi. Koruyucu ve önleyici sağlık politikaları etkin bir biçimde hayata geçirilmeli.



Çocukları DMD hastası olan ebeveynleri aynı çatı altında toplayan derneğinizden kısaca bahseder misiniz?* *Çocuklar adına neler yapılıyor burada?



DMD Aileleri Derneği olarak, DMD kas hastalarının daha iyi bir dünyada yaşamasını sağlamak, yaşam kalitelerini artırmak için yoğun çalışmalar yapmaktayız.

Kas hastalarının gidebileceği, hastalığı bilen uzman doktorların olduğu “Kas Hastalıkları Merkezleri'nin azlığı, en büyük sorunumuzdu. Yurdun dört bir yanında, yeni kas hastalıkları merkezlerinin açılmasına öncülük ettik. Donanımlı hale gelmesi için çalışmalarımız devam ediyor.

Çocuklarımız okula başladıklarında, erişim engelleriyle ilgili sorunlar yaşamasınlar diye, sınıflarının zemin katta olması, lavabo ve tuvaletlerin uygun şekilde düzenlenmesi için çalışmalar yaptık. Erişim engellerinin tamamen kaldırılması için çalışmalar yapıyoruz.

Çocukların var olan sağlıklarını koruyabilmek amacıyla bakım ve beslenme konularında ailelerimizi bilgilendirmeye devam ediyoruz. Salgın nedeniyle ailelerimizle bir araya gelemesek de uzman doktorlarımızın sunumlarını, video konferanslar aracılığıyla paylaşmaya, ailelerimizi, gençlerimizi bilinçlendirmeye çalışıyoruz

Derneğimizin sosyal medya hesaplarında paylaşımlar yaparak, hem çocuklarımızın yaşam kalitelerini artırmaya yönelik hem de gelişmekte olan tedavi çalışmalarıyla ilgili bilgilendirmeler yapıyoruz.

DMD hastalığına direnen, sanat, edebiyat, felsefeyle ilgilenen ve kitaplar yazan gençlerimizin kitaplarını bastırmak, satışına destek olmak, gururla yaptığımız faaliyetlerden.

Derneğimiz kurulduğundan bu yana toplumsal farkındalığın artması, hastalığın bilinir olması doğrultusunda sayısız çalışmalar yaptı. DMD’yi duymayan bilmeyen kalmasın diye, iletişim araçlarının pek çoğunu kullandık. Tedavi çalışmaları sonuçlandığında, evlatlarımızın tedaviye eşit biçimde erişebilmesi için mücadelemiz sürecek.



Geçtiğimiz günlerde DMD li birkaç aile ile görüştüm. Aileler, hayati önem taşıyan medikal ürünlerinin pahalılığından bu nedenle almakta güçlük çektiklerinden bahsettiler. Nedir bu ürünler ve neden hayati önem taşıyor?*



DMD’nin tedavisinde multidisipliner yaklaşım çok önemlidir. Sağlık kontrollerinde uzman doktorlar tarafından değerlendirilen çocukların her dönem farklı tıbbi cihazlar kullanması önerilir. Bu sayede hastalığın sıkıntıları hafiflemekte, yaşam kalitesi artmaktadır. Yaş ilerledikçe solunum ve öksürme kuvveti düştüğünden, akciğer enfeksiyonlarının önüne geçebilmek için solunum ve mekanik öksürme desteğine ihtiyaç vardır. Ancak bu pahalı cihazların SGK geri ödeme listesinde olmaması ya da geri ödeme miktarının düşük olması nedeniyle aileler bu cihazları kullanamıyorlar.

Ailelerimizle birlikte sürdürdüğümüz mücadeleler sonucu, medikal cihazların geri ödeme oranlarının yükseltilmesiyle ilgili kazanımlar elde ettik ancak ailelerin yaşadığı sorunları bütünüyle çözmeye yetmiyor. Hasta yatağına, karyolaya, medikal cihazlara, tekerlekli sandalyeye gereksinimi olan pek çok ailenin sorununu, bağışçıların destekleriyle çözmeye; çocukların çektiği sıkıntıları, duyarlı vatandaşlarımızın yardımlarıyla hafifletmeye çalışıyoruz.

Geçtiğimiz günlerde, 7 Eylül Dünya Duchenne Farkındalık Günü kutlandı.

Dünya Duchenne Farkındalık Günü'nün amacı nedir? Ne tür etkinlikler düzenlediniz?



7 Eylül Dünya Duchenne Farkındalık Günü, DMD’den etkilenen bireyler için farkındalık yaratmayı amaçlayan uluslararası bir gündür. Türlü etkinlikler aracılığıyla tüm dikkatler DMD hastalarının sorunlarına çekilmeye çalışılır. Nadir görülen bir hastalık olduğu için, DMD ile mücadelemizdeki en büyük araçlarımızdan biri, farkındalık yaratmaktır.

DMD Aileleri Derneği, çocukları DMD/BMD hastası olan ailelerin kurduğu bir dernek.

Bu yola, DMD’li çocuklarımızın tedavi ve yaşam hakkını savunmak, farkındalığı arttırmak amacıyla çıktık. Bu hedefler doğrultusunda da faaliyetler yapmaktayız.

Kardiyoloji, nöroloji, göğüs hastalıkları, psikiyatri, beslenme, fizyoterapi alanlarında uzman hocalarımızla video konferanslar düzenliyor, ailelerimizin doğru bilgiye ulaşmasını sağlıyoruz.

Bu yıl 7 Eylül’de yaptığımız farkındalık çalışmalarımıza belediyeler, AVM’ler destek verdi. Reklam panoları, otobüsler, metro ve tramvaylar afişlerimizle donatıldı.

Pek çok tarihi yapı, simge anıtlar, binalar, köprüler kırmızı renkte ışıklandırılacak.

#shoesforDMD farkındalık zinciri, bu yıl da futbol kulüplerinin güçlü desteğiyle devam ediyor.

DMD’ li çocuklar ve aileleri adına nasıl bir mesaj vermek istersiniz?

DMD aileleri olarak umutlu olmaktan hiç vazgeçmedik. Çocuklarımızın daha iyi bir dünyada yaşaması için var gücümüzle mücadele ediyoruz. Bu süreçte toplumumuzu, devletimizi de yanımızda görmek istiyoruz. Bu ağır hastalıkla yaşamaya çalışırken duyarsızlık ve empati yoksunluğuyla da uğraşmak çok yorucu oluyor. Toplumsal farkındalığın artması ve dayanışma ruhuyla pek çok sorun aşılabilir. Toplumumuz DMD’li çocukları fark eder, sesini duyarsa sorunlarımızın çözümü de kolaylaşır. DMD’li çocukların yüzü hep gülsün diye, toplumu farkındalığa ve dayanışmaya davet ediyoruz!

Dilek Hanıma verdiği bilgiler için teşekkür ediyor, tüm çocuklarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Ve son olarak diyorum ki, paylaşmanın, yardımlaşmanın, dostluk ve kardeşlik duygularının en yoğun şekilde yaşandığı Ramazan ayında yaptığınız bağışlarla: ihtiyaç sahibi DMD hasta ve ailelerine yardımlarınızı ulaştırabilirsiniz. Yaptığınız ramazan bağışları, DMD'li çocuklarımızın daha iyi şartlarda yaşayabilmeleri ve daha rahat nefes alabilmeleri için solunum ve mekanik öksürme desteği, Hasta yatağı, karyola, medikal cihazlar ve tekerlekli sandalye olarak ihtiyaç sahibi DMD ailelerine ulaşacaktır.



#destekolDMDyiyenelim

#DMDduyulsundiye

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DuchenneMuscularDystrophy Aileleri Derneği