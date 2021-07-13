DERYA BEDAVACI

Başarılı şarkılarıyla ve güçlü sesiyle isminden sıkça söz ettiren güzel sanatçı ile özel röportaj gerçekleştirdik. Derya Bedavacı, İzmir’de doğup büyüyen değerli bir isim. “Duygusu olmayan hiçbir sanat eseri tam değildir ve mevsimlik olmaya mahkûmdur bence. Müzik magazine hizmet edeceğine, magazin müziğe hizmet etmeliydi. O zaman taşlar yerine otururdu.” ifadelerini kullanan Derya Bedavacı sohbet detayları röportajımızda.

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Müzik sektöründe çok takdir edilen bir isimsiniz. Şarkılarınız milyonların dilinde. Magazin İzmir okurları içinde Derya Bedavacı biraz kendinden bahsedebilir mi? Bir günü nasıl geçer?

Teşekkür ederim. Normalde yoğun bir iş tempomuz var, genelde günlerimiz yollarda ve sahnelerde geçiyor ama pandemi nedeniyle uzun bir zamandır evde ailemle vakit geçiriyorum. Tabii ki stüdyo kayıtları, beste çalışmaları ve orkestramla şarkı provaları da oluyor arada.

Müziğe olan ilginizi ne zaman fark ettiniz?

Müzikle tanışmanız nasıl oldu?

Çok küçük yaşlardan beri sahnede şarkı söyleme hayalim vardı ve yeteneğimin de farkındaydım. Ancak tam anlamıyla kendimi keşfetmem, lise yıllarımda arkadaşlarımın da beni bu konuda desteklemesiyle oldu. Sonrasında, Konak Belediyesi Türk müziği korosu, sahneler, konservatuvar diye sıralayabilirim.

Kariyerinizin dönüm noktası nedir?

İlk bestemi yaptığım gün (Yıllanmış Eşya) ve bu şarkı vesilesiyle Hakan Altun’la yollarımızın kesişmiş olması.

Kadınların her platformda ön planda olması tek dileğimiz. Sizi yürekten takdir ediyorum. Başarılı bir sanatçı görüyorum karşımda. Sizi bu yolculuğa özendiren, sürükleyen neydi?

EN BÜYÜK ŞANSIM İZMİR’DE YETİŞMİŞ OLMAK

Tabii ki yeteneğim ve hislerim. Ben yeteneklerinin peşinden gidebilen, duygularını ifade etme özgürlüğüne sahip şanslı bir insanım. Bence en büyük şansım İzmir’de yetişmiş olmak.

Bu yolculukta en büyük desteği kimlerden aldınız?

Müzik yolculuğumun en büyük destekçisi eşim Murat. Onunla ilk günden beri kafa kafaya verdik. Çok iyi bir müzik adamı olması çok şey katıyor bana.

Şarkı repertuvarınızı seçerken dikkat ettiğiniz ne gibi hususlar var?

Beni duygulandırması çoğu zaman yeterli bir kriter ama bazen popüler olan şarkıları da mecburen repertuvara alıyoruz.

İzmir'de büyüdünüz. İzmir hakkında ki görüşlerinizi merak ederiz?

İzmir kimseyi ötekileştirmeyen, kendin gibi olabileceğin, ilham perilerinin en sevdiği şehir bence. İzmir’de yetişmiş olmak büyük şans. Hele de müzik yapmak için muhteşem bir şehir. İzmir’den başka bir yerde yaşayamam herhâlde.

Yakışıklılık ve güzel bir sese sahip olmak, müzik dünyasında yer edinebilmek için yeterli bir kıstas mı Derya Hanım?

Yakışıklılık bir kriter değil tabii ki. Güzel ses elbette gerekli ama yeterli değil. En önemli kriter duygu. Duygusu olmayan hiçbir sanat eseri tam değildir. Müzik de doğru kişilerin elinde olmalı. Ancak o zaman yaptıklarımız kitleler tarafından doğru şekilde anlamlandırılır, değer görür ya da eleştirilir.

Şu an ki müzik kalitesi bakımından nasıl buluyorsunuz ülkemizi? Magazinsel gibi görünen müzik türleri çıktı ortaya. Açıkçası anlaşılması zor müzikler mevsimlik. Bunlar için ne dersiniz?

MÜZİK MAGAZİNE DEĞİL MAGAZİN MÜZİĞE HİZMET ETMELİ

Az önce de dediğim gibi duygusu olmayan hiçbir sanat eseri tam değildir ve mevsimlik olmaya mahkûmdur bence. Müzik magazine hizmet edeceğine, magazin müziğe hizmet etmeliydi. O zaman taşlar yerine otururdu.

Son zamanlarda albüm çıkaran sanatçı yok denecek kadar az. Sizce sanatçılar son zamanlarda albüm çıkarmaya neden olumsuz bakıyorlar?

Tüketim toplumunun müzik piyasasına yansıması. 10 şarkılık bir albümden sadece birkaçı dinleyiciye ulaşabiliyor. Kimse vakit ayırıp komple albümü dinlemiyor çünkü şarkılara ulaşabildikleri mecralar kafalarını karıştıracak derecede kalabalık. Tek bir şarkıya odaklanmak daha kolay geliyor dinleyiciye. Dikkatleri tam çekebilmek için de tek şarkı çıkarmak daha avantajlı oldu artık

Ben de yoğun çalışan bir anneyim. Sizin de güzel bir aileniz ve bir kızınız var. Evlilik sanatınızı icra ettirmeyi etkilemiyorun en önemli örneklerindensiniz. Bu bahane arkasına sığınan çok. Bu konu ile ilgili fikirlerinizi merak ederiz?

Bahaneler bunun için var. Yapmak istediklerimizi ertelemek sadece bize zarar vermez. Aynı zamanda bizi gözlemleyen evlatlarımızın da hayatlarında önemli etkileri olacaktır. En azından bunun için bile, kendimizi fark edip harekete geçmeliyiz. Bir arpa boyu bile yol alsak, kârdır bence. Tabii eşimin de benimle aynı fikir ve duygulara sahip olması beni birkaç adım öne çıkarıyor, o da başka bir konu…

Pandemi dönemi birçok sektörü etkilediği gibi müzik sektörünü de nasıl etkilediğini biliyoruz. Sizce bu dönemi en az zararla atlatmak için ne yapılmalı? Ne gibi çözüm önerileri sunulabilir? Pandemi nedeniyle işiniz nasıl etkilendi, sorunlarınız neler?

En başında büyük bir hata var. Bir meslek birliği olmalıydı. Ben bestecilik ve söz yazarlığım nedeniyle meslek birliğine üyeyim. Bir müzisyen olarak değilim. Sahne sanatçıları ve eğlence sektörünün emekçileri bu tip durumlar için sendikalaşmalıydı zamanında ama bunu konuşmak şimdilik bir çözüm değil tabii ki. Devlet daha fazla sahip çıkabilirdi ama o da mümkün olmadı. Birbirimize destek çıktık elimizden geldiğince.

Çok röportaj yaptım. Ama aynıyız cevabı çok aldım. Ev halimle benim iş halim bambaşka. Sizin sahne hayatınız ile dışarıdaki yaşamınız arasında bir fark var mı?

Çok fazla fark var tabii ki. Tabii bu görsel olarak bir fark. Evde makyaj yapıp tuvalet giymiyorum. Onun dışında çok da değişmiyorum sahnede. Ben sahnede de olduğum gibi davrananlardanım. Doğal akışa göre davranıyorum her zaman.

Heyecanla takipteyim sizi. Ruha işleyen bir ses ahenginiz var. “Deme, Affet” benim enlerim. Akustikler çok başarılı. “Önümüzdeki günlerde yeni bir sürpriz single var mı Derya Hanım. Sevenleriniz heyecanla beklemekte?

Anneler gününe özel, ruhumun derinliklerinden çıkan ve ruhumuzun derinlerine de inen şarkım, ‘KALBİMİ KIRIYORLAR ANNE’ isimli çalışmamızı değerli annelerimize armağan ettik.

Şarkının prodüksiyon aşamasını eşim Murat Bedavacı ve DRYTEAM ekibiyle gerçekleştirdi. ‘KALBİMİ KIRIYORLAR ANNE’ sözü ve bestesi bana, aranjörlüğü ise Murat Bedavacı’ ya ait. Şarkımızın video klibi Gökçe Gök yönetmenliğinde, Çeşme’de kendi evimde çekildi.

Akabinde akustik coverlarımız, konser ve sahnelerimiz devam edecek elbette.

Halk sizi çok sevdi çok sarıldı yüreğe hitap eden mevsimlik olmayan sözlerle karşımızdasınız. Birçok şarkınızın söz ve bestesi size ait. Gözbebeğim dediğiniz satırlarınız hangisidir?

Kırbacı vurduğun kadar coşkunum madem

Son sözü söyleme sakın, yorgunum zaten

Bilsen, ben de neler tuttum içimde

Edepten susuyorum, konular malum

Yanaklarım al, sözlerim bal olsa da

Ruhum taze yitirdi renklerini

Sebebim malum

Yazma eşrefleriniz nelerdir? Hem söz yazarısınız hem söylüyorsunuz. Gece mi gündüz mü bunun bir zamanı var mı?

Hiç zamanı yok. Bazen mekânlar, bazen durumlar etkiliyor. Bir manzara, bir koku, bir konu...

Sanat hayatınızın sonuna geldiğinizde neleri gerçekleştirmiş olmak istersiniz? İleriye dönük kariyer hedefi planlarınız nelerdir?

Kalıcı olmuşsam ve hala şarkılarım dinleniyorsa, beni anlayarak, anlamlandırarak dinleyen, bana eşlik eden bir kalabalık varsa hala, başarmışım demektir.

Başarıya giden yolda engeller de başarısızlıklar da kaçınılmaz. Böyle anlarda kendinizi nasıl motive ediyorsunuz? Nasıl tekrar tekrar ayağa kalkıyorsunuz?

Geçmez gibi gelir ama geçer. Allah can sağlığı versin. Neler neler geçmedi ki…

Bir kadın olarak sizin gözlemleriniz deneyimleriniz neler, kadınlar iş hayatında hangi engellerle karşılaşıyor, çalışan kadınların sorunları neler?

Cinsiyetçilik en büyük engel zaten ama bunu da değiştirecek olan kadınların ta kendisi. Yetiştirdikleri erkek evlatlardan başlayabilirler bence.

Sizce başarının sırrı nedir? Emek mi? Şans mı?

Emek tabii ki… Şans yardım eder belki ama emek vermediğiniz hiçbir şey, size uzun vadede fayda sağlamaz.

Müzikle ilgilenmek isteyen gençlere, genç yeteneklere neler tavsiye edersiniz?

Sabır ve emek… Öğrenmek çok zor değil. Artık her şey elimizin altında. Kolaya kaçmak size zaman kazandırmaz, tam aksine zaman kaybettirir.

Sizin de bir evladınız var. Son zamanlarda bitmek bilmeyen kadın cinayetler ve çocuk istismarları hususunda söylemek istedikleriniz nelerdir?

CEZA ALMAMIŞ SUÇLULARLA DOLU HER YER

Çok can sıkıcı… Bu tip haberler caydırıcı olmalıyken aksine sanki suç işleyene bir şey olmuyormuş gibi bir algı dolaşıyor ortalıkta. Bu esas tehlike. Biz de paylaşımlarımızda neyi dillendirdiğimize çok dikkat etmeliyiz. Ceza almamış suçlularla dolu her yer.

Röportaj: Aslı Mercan Sarı