Deray Yurdakul ile kişisel gelişim, eğitim ve protokol sunumlarına dair  

Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz?

1975 yılında eğitimci bir ailenin kızı olarak Adana' da dünyaya geldim, iktisat mezunu olmama rağmen küçük yaşlardan itibaren okumaya, gözlemlerimi yazmaya olan merakım tutku ve alışkanlık haline dönüştü. Yıllar içerisinde çeşitli gazete ve dergilerde köşe yazarlığı yapıp, okuyucular ve işin üstatları tarafından takdir edilince é D' li Cümleler" adlı , aforizmalar ve deneme yazılarından oluşan bir kitap çıkardım. kitabımla ulusalda 7 ödül alıp Avrupa’da online satışta en çok okunanla arasına girdim. Çeşitli ulusal dergilerde köşe yazarlığı yaptım. Birçok üniversiteden ve akademiden kişisel gelişim ve psikoloji üzerine eğitimler aldım. Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı' nda idari kısım şefi olarak çalışmaya devam etmekteyim. Üniversite ile Adalet Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereğince cezaevlerinde kalan tutuklu ve mahkumları yeniden hayata adapte edebilmek , uyum sağlayabilmeleri adına "öfke kontrolü, stresle başa çıkabilme, iyi insan olmak" gibi konularda söyleşiler yaptım ve bu söyleşilere istinaden 5 ulusal sosyal sorumluluk ödülü aldım. Festivallerde ve özel gecelerde sunuculuk da yapıyorum. Son 3 yıl içerisinde de ihtiyacı olan rehabilitasyon merkezleri, sevgi evleri, huzur evleri, şehit aileleri, maddi durumu yetersiz aileler, şiddet mağduru aileler, onkoloji tedavisi gören çocuklar ve savaş mağduru çocuklarına etkinlikler düzenleyerek destek olmaya çalışıyorum.

Eğitim çalışmalarınızdan bahseder misiniz?

Yaşam koçluğu ve eğitim koçluğunda, yönlendirme yapmadan, kişinin mutlu bir birey olmasına, farkındalığını arttırarak, tercihlerinde destek olmaya çalışarak yol almaya gayret ediyorum.

Kişisel gelişim çalışmalarınızda neye dikkat ediyorsunuz danışanlarla nasıl bir süreç ilerliyor?

Kişisel gelişim ve belki de değişim olarak adlandırabileceğimiz çalışmalar, kişinin tercih seçeneklerini arttırmaya çalışıp, bakış açısını genişletip, farkındalığını arttırmak ve bunu bireyin içerisinde bulunduğu konum , koşul ve duruma en uygun hali ile hayata geçirmesine yardımcı olarak adlandırılabilir.

Özel etkinlik ve protokol sunumlarınız sürekli devam ediyor. En son Ankara etkinliği vardı bize etkinlikten bahseder misiniz?

Ankara' da Altın Kalpler Derneği'nin şehit ailesi çocuklarına destek bursu adına düzenlemiş olduğu, birçok siyasetçi ve iş insanın katılmış olduğu gecenin sunumunu yaptım. Böylesine anlamlı ve faydalı bir gecenin sunumu yapmış olmaktan büyük onur ve mutluluk duydum.

Ekranda ve etkinlik sunumlarında Türkçe’nin kullanımına dair neler söylersiniz?

Ekranda ve etkinlik sunumunda, Türkçe' nin doğru ve anlaşılabilir bir dille ifade edilmesi bir gereklilik. Vurgusu, telaffuzu, tonlaması, yerinde ve doğru kullanımı, kelimeleri yutmadan, anlamını bilerek, aktarılan metne beden dilinin de uygun hareket edilmesi bilincinde olunmalı. aktardığınız bilgi ya da konuya hakimiyet, mümkünse önceden tekrarın yapılması, abartıya kaçmadan yalın bir ifade ile, görselinizin değil bulunduğunuz platforma uygun tavır ve üslubun farkındalığında olmak gerekir.

Bu yıl başka hangi projeler olacak önümüzdeki günlerde neler yapacaksınız?

Bu yıl içerisinde yine şehir içi ve şehir dışında "meslek ve kariyer seçimi, farkındalık, ders çalışma teknikleri, odaklanma, algı " üzerine çeşitli bireysel ve okullara yönelik eğitimlerime devam edeceğim. Bununla birlikte yine sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya gayret edip, önemli sunumlarda da yer alacağım. Ayrıca yakında hayata geçecek olan çok farklı ve önemli yeni birkaç projenin de görüşmelerini yapmaktayım.

Kariyer ve meslek eğitimi anlamındaki eğitim çalışmalarınızda neler öne çıkıyor detayları nedir?

Kariyer ve meslek tercihi konularında yaptığım söyleşilerde en önemli sorunun öğrencinin tam olarak ne istediğini bilmemesi ya da seçeceği dalın kendine uygun olup olmadığı, geleceğin mesleği kavramı ile topluma ve kendine daha çok fayda sağlamak yerine para kazanmak olgusu ile hareket edildiği. Farkındalığı arttırmak, düşünmek, araştırmak ve en uygun olanını seçmek konusunda gelen geri dönüşümler beni çok mutlu ediyor. ortaokuldan lise ve dengi okullara , öğrencilerin ailelerine verdiğim eğitimler bununla sınırlı kalmayıp iş hayatına atılmış ama hala istediği randımanı alamamış yetişkinler için de söyleşiler ve çalışmalar yapmaya devam ediyorum.

En Son Altın Kayısı Ödül töreninin de sunumunu gerçekleştirdiniz. Altın Kayısı Ödül törenine dair neler söylersiniz?

Altın Kayısı Ödüllerini sunmanın benim için anlamı ve yeri çok büyük. Öncelikle bu fırsatı sunan Kırmızı Türk Spikerler ve Sunucular Platformu başkanı Sayın Cengizhan Kaya beyefendiye çok teşekkür ederim. Her biri kendi mesleklerinde son derece başarılı ve tanınmış isimlere hak ettiği ödülleri sunmak, birlikte yeni projelerde yer alıp güzel dostluklar ve iş birliği içerisinde fikir alışverişinde bulunabilmek büyük mutluluk oldu. Son derece itina ile hazırlanılmış organizasyonda ödül alan arkadaşlarımı kutluyor, ödül veren katılan ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Dijital dönüşüm ve yeni medyaya dair neler söylersiniz? Yaptığınız işlerde dijital dönüşümün ne tür bir etkisi var?

Sosyal medyayı ne amaçla ve nasıl kullandığınız çok önemli. Yaptığınız iş ile ilgili olarak geniş kitlelere sesinizi duyurabilir, gündemdeki anlık değişimleri hızla takip edebilir, yeniliklerden haberdar olup, bilgi kirliliğinden uzak belirli sayfalar ve isimler ile bilinçli ve doğru aktarım sağlayabilirsiniz. Gazete ve kitabın bile artık internet ortamından okunmayı tercih edildiği bir dönemde, dijital platformlardaki yayınlardan bunca çeşitlilik içerisinde topluma ve bireye fayda sağlayabilecek, doğru ve yalın aktarım yapan yayın kanalları bu anlamda büyük kolaylık olsa da neyin doğru neyin yanlış olduğu konusunda da yine iş medyaya düşmekte. Programlar, ekrana aktaran sunucu ve spikerler, diziler, filmler, sosyal medya kullanımı konusunda bilinçli ve eğitimli olmak gerekliliğine inanıyorum. Bu sayede daha kaliteli yayıncılık anlayışı ile topluma örnek ve faydalı olabilmek ilkesinin de yerine getirmiş olabiliriz.

KırmızıTürk hakkında neler söylersiniz?

KırmızıTürk ; içerik ve aktarım konusunda duruşunu yinelerken kendini de günbegün yenileyen, başarılı, kaliteli yayıncılık ahlakına sahip, toplumu bilinçlendirmek konusunda dönem dönem konusunda uzman isimlerle söyleşiler yaparak kendini geliştiren, yıl içindeki ödül törenleri ile de başarılı isimleri takdir edip motivasyonlarını arttıran, köşe yazıları ve röportajları ile de ilk ağızdan tanıma ve tanıtma fırsatını sunan bir oluşum. Bu anlamda da Kırmızı Türk ailesini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Şahsıma ve etkinliklerime, yaptığım işlere dair gösterdiği ilgi ve önemden ötürü de çok teşekkür ediyorum.

Röportaj ve fotoğraflar: Cengizhan KAYA