DEPREMDEN GERİYE SADECE FOTOĞRAFLAR KALDI

Habib BABAR

İSTANBUL





Merhaba sevgili dostlar, 6 Şubat 2023’te merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili derinden etkileyen 7.7 ve 7.6’lık depremlerin etkileri hâlâ devam ediyor. Can kaybımız 40 bin 689’u aşmış durumda… Milyonlarca insan evsiz kaldı. Apartmanlar, viran evler, moloz yığınları… Her dakika artan ölü sayıları, her köşede ayrı bir dram, ayrı bir acı… Sözün özü acının rengi, bugün duman rengi, kül rengi ve hepsinden de öte toprak rengi. Acının rengi bugün siyaha çalan gri. Gri hüzünler kapladı şehirlerin üstünü ve altında biz kaldık. Enkazda yüreğimiz… Bugün, yine birlik, beraberlik, yardım ve insan olduğunu yeniden hatırlama günü. Ekiplerin, iş makinelerinin de yardımıyla yürüttüğü çalışmalar sırasında yıkıntılar arasından çıkan kişisel eşyalar… Enkaz içerisinden çıkanlar arasında yer alan çanta, kitaplar ve fotoğraf albümler… Her fotoğrafta ayrı bir hikâye… Düğün ve nişan merasimleri, askerlik anıları, çocuklarıyla birlikte çekilmiş karelerinin yer aldığı birçok fotoğraf görenleri duygulandırıyor… O güzel hayatlar ne yazık ki artık sadece o fotoğraflarda kaldı.

Yüreğimizi yakan bu depremi yaşamını sürdürdüğü Darülaceze’de ekranlardan izleyen Hürriyet Gazetesi’nin 1968 güzeli ve Türk Sineması’nın efsane ismi Sevgi Can Danlı, göz yaşlarına hakim olamadı… Deprem felaketini daha çocuk yaşta yaşayan ve bu felakete kardeşini kaybeden Danlı, Balıkesir'de 1953'te meydana gelen o depremde yaşadığı acıları bakın nasıl anlatıyor…

1953 YILINDA MEYDANA GELEN BALIKESİR DEPREMİNDE ERKEK KARDEŞİNİZİ KAYBETTİNİZ O GÜNLERİ ANLATIR MISINIZ?

Gözleri doluyor… Ekranda enkaz çalışmalarını izledikçe gözyaşı döküyor… Bu ne acıdır Allah’ım Allah yardımcımız olsun… 10 ilimizdeki deprem felaketi yüreğimi yaktı. Biran kendimi 1953 yılında yaşayan ve birçok insanın ölümüne sebep olan Balıkesir depreminde gördüm… Biz altı kardeştik…1 erkek, beş kız. Babam Niyazi Danlı, Balıkesir’de eczacıydı… 18 Mart 1953 yılında ailecek yemeğimizi yedikten kardeşlerimle oynamaya başlamıştık… İnanılmaz mutlu bir aileydik… Saatler 21’06’yı gösteriyordu… Biran evimiz sallanmaya başladı. Öyle bir sallantıydı ki anlatamam. Her birimiz bir yana savrulmuştuk.. Çığlıklar… Çığlıklar ve çaresizlik… (Gözleri doluyor…) 7.2 büyüklüğündeki bu deprem evimizi yerle bir etmişti. Annem, babam ve kardeşlerime enkaz altında kalmıştık…

ERKEK KARDEŞİM ENKAZ ALTINDA CAN VERDİ

Ben henüz 4 yaşlarındaydım. Korku filmi gibiydi her şey… Saatler sonra enkaz altında güçlükle çıkarılmıştık. Ancak erkek kardeşimin cansız bedenine ulaşılmıştı. Annemin feryat, figanını hiçbir zaman unutmayacağım. Evlat acısıyla yanıp kavrulmuştu adeta… Evimizle birlikte babamın eczanesi de tuz buz olmuştu. Yani her şeyimizi kaybetmiştik… O felaketten 6750 bina hasar görmüş veya yıkılmıştı. Depremde en çok hasara uğrayan yerler Yenice ve Gönen ilçe merkezleriydi. İlçedeki 450 evden 420'si ağır hasar görmüş, 1700 kişiden 192'si yaşamını yitirmişti. Gönen'de ise 16 kişi ölmüş, 2449 yapıdan 738'i ağır hasara uğramış ya da önemli hasar geçirmiş ve 570 evde de az hasar gözlenmişti. Yani bizde küçük kıyameti görmüştük.

SONRA NELER OLDU?

Canım kardeşimi, evimizi ve iş yerimizi kaybetmiştik. Oğlunu enkaza kurban veren annem ve babam artık Balıkesir’de yaşayamazdı. Depremden kısa bir süre sonra İstanbul’a taşındık. Annem kardeşim için ölene kadar göz yaşı döktü. Onu andıkça ağladı… Ağladı ve ağladı… Allah’ım bu acıyı hiç kimseye yaşatmasın gerçekten çok zor. 10 ilimizde meydana gelen asrın felaketini öğrendiğimde dizlerimin bağı çözüldü. Göz yaşlarıma hâkim olamadım. Depremde kardeşini kaybeden biri olarak oradaki depremzedelerin durumunu çok iyi idrak edebiliyorum.

KARDEŞİMİN MEZARINI ZİYARET EDİYORDUK

DAHA SONRA KARDEŞİNİN MEZARINI ZİYARET ETTİNİZ Mİ?

Tabii.. Babam, annem ve kardeşlerimle sürekli gider mezarı ziyaret ederdik… Bizim de göçük altında onca eşyamız gitti. Geriye sadece fotoğraflar kalmıştı. Kardeşimden de geriye sadece birkaç fotoğrafı kalmıştı. Onunla avunmaya çalıştık hep…

10 İLİMİZDE MEYDANA GELEN VE 40 BİNİ AŞKIN VATANDAŞIMIZIN HAYATINI KAYBETTİĞİ DEPREM İLE İLGİLİ NE SÖYLEMEK İSTERSİNİZ?

Biraz öncede anlattığım gibi… Bende yıllar önce depremi yaşayan ve enkaz altında çıkarılan biri olarak çok çok üzüldüm. Günlerdir onlar için dua edip ağlıyorum. Gerçekten çok büyük bir acı. Bunu yaşayan daha iyi bilir. Ülkemizdeki o yardımlaşma beni çok duygulandırdı. Çocuklar kumbarasındaki harçlıklarına kadar gönderiyor. Türkiye’nin dört bir yanından yardım yağıyor. Bu muhteşem bir durum.. Allahım’dan yaşamını yitirenlere başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum.

MURAT AVCI HAYATIMI KİTAP HALİNE GETİRİYOR

HAYAT HİKAYENİZ KİTAP OLUYOR DEPREM ANILARINIZDA YER ALIYOR MU?

Sevgili kardeşim Gazeteci-Yazar Murat Avcı’nı 2 ay önce böyle bir teklifte bulunması beni çok duygulandırmıştı. Yıllar sonra hayatım kitap haline getirilecekti. Sağ olsun bende mevcut olmayan birçok fotoğraf elde etmiş. Fotoğrafları bana gösterdiğinde yine çok ağladım… Tüm hikâyemi ona anlattım. Çocukluğumu, sinema hayatımı, depremde yaşadıklarımı teker teker anlattım. Bir birinden güzel anılarımda bu kitapta yer alacak.

PEKİ KİTAP NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Yaklaşık bir hafta önce Murat Avcı yanıma geldi. Kitap ile ilgili birkaç bilgi daha aldı. Mart ayının sonlarına doğru piyasada olur sanırım. Kitaptan sonra hayatım beyaz perdeye de aktarılacak…

NASIL YANİ HAYATINIZ FİLM Mİ OLACAK?

Evet Habib bey… Kitap piyasaya çıktıktan hayatım birde film olacak.

FİLMİ KİM ÇEKİYOR, SİZDE OYNAYACAK MISINIZ?

Filmi Murat Avcı çekecek… Benim gençliğimi Azerbaycanlı bir oyuncu kızımız canlandıracak. Filmde bende yer alacağım. Murat bey ortaya çok iyi bir fikir attı. Kitap ve filmden elde edilecek paranın büyük bir kısmını maddi durumu iyi olmayan Yeşilçam oyuncularına bağışlanacağını söyledi. Onun bu güzel düşüncesi beni çok mutlu etti. Yeşilçam emekçileri her şeyin en güzelini hak ediyor. Onlar komik paralarla sanat için büyük emekler verdi. Güzel ve huzurlu yaşamak onların en doğal hakkı.

Çok teşekkürler Sevgi Can hanım..

Ben teşekkür ederim sevgili Habib…