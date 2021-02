Deniz Güneş: Ben aşkı ‘Üç Harfli Sonsuzluk Aşk’ olarak tanımladım

Başarılı yazar Deniz Güneş ile yazın hayatına ve “Yaşamın Melodileri & Üç Harfli Sonsuzluk Aşk” adlı kitabına dair konuştuk. Keyifli sohbetimiz sizlerle…

RÖPORTAJ: AYŞENUR MAMA

Öncelikle sizi tanımak isteriz. Deniz Güneş kimdir?

Deniz Güneş; hayatı, insanları ve yaşamayı seven, gözünü açtığında güne müzikle başlayan, müzikleri bitiren, resim yapan, dans eden, şarkı söyleyen, yaşamı iliklerine kadar özümsemesini seven, yazmayı büyük bir tutku haline getirmiş, yazın hayatıyla ilgili hayalleri ve hedefleri olan, onları gerçekleştirmek için sabahlara kadar çalışan, hayat dolu biridir.

Yazın hayatınız nasıl başladı?

Yazın hayatım, ortaokulda şiirler yazarak başladı aslında. Lisede yine şiirler ve denemeler yazarak devam ettim. Türkçe hocalarımın gözbebeğiydim, beni ayrı severlerdi. En güzel kompozisyonları ben yazardım. Ortaokulda şiirlerimi okuyan arkadaşlarım, o şiirleri gerçekten benim yazdığıma inanmazlardı; çünkü bazı duyguları yaşamadan, hayallerimle renklendirerek şiirler yazardım ve bu, benim yaşımdaki biri için oldukça iyi bir yetenekti. Hocalarım, şiirlerimi derste okuturdu bana.

Bu, benim için çok büyük bir mutluluktu. Şiir yazarak yazmaya başlayan biri için deneme türünde yazmak çok daha kolaydır; çünkü güzel ve anlamlı şiir yazan insanlar, her türü yazabilir. Nitekim benim de öyle oldu. Denemelerimi lise yıllarında ve hatta üniversite bitene kadar yazmaya devam ettim.

Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi’nde okudum. Okulumuza Jale Sancak gelmişti. Benim en çok hayranlık duyduğum yazarlardan biridir. Okulumuzun, Basın Yayın Topluluğu’nun çıkardığı kültür sanat dergisinde yazdığım deneme yayınlanmıştı. Jale Sancak’ı gördüğüm gibi yanına koştum, denememi okuttum ve bana; “Kalemin iyi. Yazmaya mutlaka devam etmelisin. Ben, ilerde daha güzel şeyler yapacağına inanıyorum.” dedi.

Ondan bu teşvik edici sözleri duymak, beni cesaretlendirdi. 2015 yılında Twitter hesabımda kendi yazdığım şiirleri ve güzel sözleri paylaşırken bir de baktım, takipçilerimin arasında bir yazar var. Bu yazar, sevgili Can Akbulut idi. Kendisinin kurduğu kültür sanat platformunda köşe yazıları yazacak yazarlar aradığını yazıyordu. Kendisiyle konuşup kitap incelemesiyle beraber bir yazımı gönderdim ve yayınlanmaya başladı. 3 buçuk sene boyunca o platformda (1okur1yazar.com) yazdım. Bir sürü okuyucum oldu orada.

Profesyonel olarak yazın hayatıma başlangıcım, bu şekilde oldu. Eserlerim, hep haftanın en çok okunanlarında, en üst sıralarda olurdu. Yolda yürüdüğümde gülümseyip selam verenler, hastanede bana sıralarını verenler ve daha birçok güzel tepki…

Beni en çok mutlu eden tepkiyi anlatmak isterim sizlere. Bir gün parkta oturuyordum. Moralim bozuktu o gün. Karşıdan beni gören birinin sevgilisine beni işaret ederek “O edebiyatçı kız, çok değişik. Özgün bir tarzı var.” demesi çok hoşuma gitmişti. Yine İstanbul dışında bir turizm uygulama otelinde kalırken resepsiyondaki genç öğrencinin hakkımda arkadaşlarına “O edebiyatçı bayan, yazılar yazıyor.” demesi, “Rahatsız etmeyin, kibar davranın.” diye arkadaşlarını uyarması çok hoşuma gitmişti.

Daha sonra şiirlerimi Instagram hesabımda paylaşmam ve Instagram’da şiirlerim için bir blog açmam, benim için yeni kapılar araladı. Şiirlerimle yer alacağım bir antoloji projesi için Elephant Yayınları’ndan ve aynı zamanlarda denemelerimin yer alacağı bir derleme kitap projesi için Kâğıt Yayınevi’nden iki ayrı teklif aldım. İkisini de kabul ettim. Kâğıt Yayınevi’nin derleme kitap projesi, aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesiydi. Böyle bir projede yer almak, beni çok mutlu etti.

Üç denememle yer aldığım “Meftun” adlı derleme kitabımız, halen www.kitapsepete.com sitesinde satılmaktadır. İlgilenenler, edinebilirler. Elephant Yayınları’ndan çıkardığımız “40 şair 40 şiir” adlı şiir antolojisi kitabımız, birçok online kitap sitesinde satılmaktadır. Bu antolojide bana ait üç şiir bulunuyor.

Daha sonra Milliyet Blog’ta yazmaya başladım. Yine bir şiir projesinde yer alarak Parya Kitabevi’nden çıkan Usta Şair Şiir Antolojisi’nde yer aldım. “Kayıp Rıhtım Aylık Öykü” seçkisinde yazmaya yeni başladım; şimdilik 4 seçkide yazdım henüz ve devam ediyorum. Parlak Jurnal’ın düzenlediği Evde Kal Türkiye Yazı Yarışması’nda “İstanbul'un Sır Perçemli Kalbi” adlı kısa öyküm yayınlandı.

Öykü yazmada kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Son olarak “Yaşamın Melodileri & Üç Harfli Sonsuzluk Aşk” adlı eserim yeni çıktı ve kitabımın PR çalışmalarıyla ilgileniyorum.

Yazarken nelerden esinlenirsiniz?

Yazarken hayatın içinden ilham alıyorum. Bazen izlediğim bir film, okuduğum bir kitap, dinlediğim bir müziğin ezgisi, hayatta karşılaştığım olaylar ve insanlar bana bambaşka şeyler öğretir.

Geçtiğimiz günlerde okurlarla buluşan “Yaşamın Melodileri & Üç Harfli Sonsuzluk Aşk” adlı kitabınızdan bahseder misiniz? Bu kitabı neden yazdınız?

Bu kitabı yazmak ve kitabın yayınlanması benim uzun yıllardan beri hayalimdi. Yazıp bitirmiştim; ama doğru zamanı bekliyordu belki de. Hayalimi gerçekleştirme imkânımı yeni bulabildim.

“Yaşamın Melodileri & Üç Harfli Sonsuzluk Aşk” okurlara hangi mesajları vermeyi amaçlıyor?

Bu kitap; insanlara farklı bakış açıları kazandırarak yaşama ve aşka yepyeni umutlarla, her daim sevgi dolu yüreklerle bakabilmeyi; yaşamayı bilen, yaşamdan her şeye rağmen zevk alan, mücadele etmeyi, düşünce yeniden ayağa kalkabilmeyi, içinde o gücü bulabilmeyi, hayatı eğrisiyle doğrusuyla yaşayıp pişman olmamayı, hayatı daha pozitif bulabilmeyi anlatmak ve okurlara bir nebze de olsa “Ben buyum, mükemmel olmak zorunda değilim ve hayatı her şeyiyle kabul ediyorum. Gülümsüyorum hayata; çünkü hayat, her şeye rağmen güzel.” dedirtebilmek, bu duyguyu hissettirmek ve yeni kapılar açabilmek için yazıldı.

Kitabın ismi, nereden geliyor?

Okuyucularım, kitabın ismini çok güzel bulduklarını söylüyorlar. Aynı zamanda çok güzel yorumlar alıyorum. Çok beğendiklerini söylüyorlar, bu da beni çok mutlu ediyor gerçekten. Kitap iki bölümden oluşuyor. “Yaşamın Melodileri” kısmı, yaşam hakkında yazılmış denemelerden oluşuyor. “Üç Harfli Sonsuzluk Aşk” ise aşk hakkında yazılmış denemelerden oluşuyor. Bu zamana kadar yaşamdan öğrendiklerim bana rengârenk, koskoca bir orkestradan çıkan melodiler gibi farklı renkler kattı ruhuma ve bu yüzden yaşamın birçok farklı melodiden oluştuğunu düşünüyorum. Bu isim, buradan geliyor. “Üç Harfli Sonsuzluk Aşk” ismi ise aşkın büyüklüğünü ve yüceliğini anlamamız ve hissetmemiz gerektiğini anlatıyor. Bu, belki mümkün değil, imkânsız; çünkü gerçek aşk, hiçbir kalıba uymayan, koca bir sonsuzluktur. Ben de aşkı “Üç Harfli Sonsuzluk Aşk” olarak tanımladım.

Sizce kitap, beklenen başarıya ulaşacak mı?

Çok güzel yorumlar ve beğeniler alıyorum. İnsanlar, çok ilgili. Sürekli benden kitap isteyenler, tebrik edenler var. Başlangıç için bunları duymak, benim için gurur verici. Bir şeye başlayınca gidişatı baştan belli olur gibi bir kanıya sahibim. O yüzden beklenen başarıyı yakalayacağından eminim.

Kitabınızı bir okur gözünden nasıl değerlendirirsiniz?

Kitabımı okuyanlar; bazı yerlerin altını çizdiklerini, cümlelerin çok anlamlı ve derin olduğunu, tekrar tekrar gözden geçirilip okunacak çok değerli bir kitap olduğunu ve kitabın güzel mesajlar verdiğini söylüyorlar. “Yazar ön sözde; ‘Bu kitabın her sayfasında buram buram kokan yaşamın gizemli taneciklerini bulacaksınız.’ diyor ve dediğini de gerçekleştiriyor.” diyenler var. Okur gözünden değerlendirmeyi bir nebze de olsa tarif etmek istedim.

Yazarken örnek aldığınız, izinden gitmeyi hedeflediğiniz yazarlar var mı?

Yazmaya devam etmek için beni ilk cesaretlendiren, sevgili Jale Sancak hocam oldu. Birçok başarıya imza atmış, kendi içinde bambaşka bir dünyadır Jale Sancak benim için. Tarzını değil de kazandıkları başarıları örnek alarak kendimi geliştirdiğim birçok yazar var. Maeve Binchy ve John Green, hayran olduğum yazarlardandır. Kendi tarzımı yansıtıp kendim gibi olmayı seviyorum. Bence tüm yazarlar ve sanatçılar; kendi gibidir, kimseye benzemezler, kimse gibi olmaya çalışmazlar; çünkü sanat, herkese göre farklı şekil alır ve sanatçının hayata bakışına ve onu nasıl yorumladığına göre hayata güzellikler katar ve hayatı yaşanır hale getirir.

Hazırlık aşamasında olan farklı bir eseriniz var mı?

Hazırlık aşamasında olan, farklı öyküleri bir araya getirerek oluşturmaya başladığım öykü türünde kitabım var ve fantastik bir çocuk romanı yazıyorum.

Son olarak gazetemiz okurlarına neler söylemek istersiniz?

Gazeteniz okurlarına son olarak şunları söylemek isterim: Hayatı başkalarının isteklerine göre veya onları memnun etmeye çalışarak harcamayın. Kendinizi sevin ve hayallerinizin peşinden gidin. Nasıl mutluysanız kimseye aldırmadan yaşayın. Hayat, çok kısa ve gerçekten her bir anı, çok değerli.