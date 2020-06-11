Delikanlı sanatçı Şafak Sönmez

FUNDA AKOSMAN ERMAN

Merhaba Şafakçığım nasılsın bu pandemi döneminde? Neler yapıyorsun, sosyal mesafeyi korurken sosyal medya oldukça hareketlendi.

Selam Merhaba ben iyiyim çok şükür. Sağlığım yerinde. Buda bana yetiyor. Ancak bu pandemi döneminde çok fazla dışarı çıkmadım. Evde kalıp sağlığımı korumayı tercih ettim. Bu dönemde sosyal medya yıkıldı adeta. Herkes Canlı yayın yapıyordu. Bende beni davet eden bir çok arkadaşımıza eşlik ettim, konuk oldum bu süreçte ve evin içinde spor yapmaya, beste yapmaya çalıştım ve sinema sektörü için bol bol film izledim.

Zorlu süreçte insanların psikolojileri de olumsuz etkilendi, ne düşünüyorsun? Hatta sende ahçılığını ilerletmişsin bu dönemde...

Eve kapanmak ister istemez insan psikolojisi etkileniyor. Hele ki ev halkı kalabalık ve evde küçük ise işte o daha da kötü :) Allah yardımcıları olsun. Bende bu dönemde sıkıntıdan Aşçılık sardım. Şarkı, Türkü eşliğinde yemek yaptım.

Müzik sektörü, eğlence sektörü bir çok sektör çok olumsuz etkilendi tabii ki, neler yapılabilir sence ?

Bu süreçte aslında hızlı davranıp herkes kendi alanında dijital ortamda ortaya bir şeyler koymalı, Normalleşme süresi en uzun olan Müzik ve Eğlence sektörü olacak. Yapılabilecek en güzel şey her yeni proje için sosyal medya ve dijital Platformlar üzerinde en geniş kitlelere ulaştırmak.

Albüm çalışmaların nasıl gidiyor? Muhteşem parçaların hazırlıkların var... sahne çalışmaların devam ediyor mu?

Albüm çalışmalarım bitti. Sekiz parçalık harika bir Albüm hazırladık. İçinde gerçekten muhteşem şarkılar var. Bir şarkımızın hem slow hem hareketli versiyonunu yaptık. İnşallah pandemi süreci bitmeden çıkartmayı düşünüyorum. Çünkü sürecin Eylül ayına kadar devam edeceğini düşünenlerdenim. Hatta ikinci dalga korkusu bile yaşıyorum. Yeni kurduğum şirketimden sevgili kız kardeşim Lal Sönmez'in de albümü bitti onu da sevenlerimizin beğenisine sunacağım. Şimdilik sahne çalışmaları devem edecek, ancak pandemi sebebi ile malesef şuan yok.

Birazda yeni albümümün detaylarından bahsedeyim. Öncelikli olarak albümün ismi KÜL Sekiz şarkıdan oluşuyor. Bir şarkının hem slow hem hareketli versiyonunu yaptık demiştim. Aslinda yedi parça bulunmaktadır.

* Aşkın benden de öte (Bir Yıldız Tilbe Şarkısı) Kendisine teşekkür ederim. Şarkısını benimle paylaştığı için.

* Aylara sor (Bir Lal Sönmez Şarkısı) Benim kız kardeşim. Zaten her albümümde mutlaka bana bir şarkı vermiştir. Besteci yönünü çok seviyorum onun.

* Albüme ismini veren KÜL Şarkısı (Okan Su'ya) Ait müthiş bir şarkı.

* Esrarlı gözler Coverlediğim Sevilen bir Müslüm Gürses Şarkısı. Bestesi Üstad (Mustafa Sayan'a ) Ait.

* Fena Yokluğunda Şarkımız bir Polis çocuğu olan aynı zamanda Sinema ve Tiyatro ile uğraşmış Oyuncu Kardeşim (Mustafa Vehbi Özakbaş'a) Ait

* Yine hit olacağını düşündüğüm ve Albümde iki versiyonuna yer verdiğim Yalanım Yok Şarkımız Aynı zamanda Yönetmen Bestekar (Erkan Kaya'ya) Ait.

* Ve.. Ve.. Ve.. Hit olacağını düşündüğüm, Sözü ve Müziği Bana Ait. SEVİYORUM ALLAHINA KADAR Şarkımız Müzik severler ile Son Işık Müzik Engin Işık Yapım etiketi ile Sanat severlerle buluşuyor..

Bu kadar emek verdiğimiz, gece gündüz çalıştığımız şu Müzik sektörümüzün geldiği ve düştüğü bu durumlara çok üzülüyorum.

Dünya'da sektörümüzden büyük paralar kazanılırken, Turkiye'de malesef zor günler yaşıyoruz. Devletimizin de yeteri kadar Sanatı desteklemediğini düşünüyorum. Böyle düşünmeme sebep sanat camiasında doyurucu bir kazancın olmaması. Hatta bu Pandemi sürecinde en çok kazananlarımız bile maf olduk, öldük bittik diye dövündüler adeta. Bununda sebebi telif hakları yasasının bir türlü hayata geçirilmemesinden kaynaklanıyor. Aslında söylenecek çok daha fazla şey var ama, başka bir röportajda derin derin konuşuruz.

Hem doğum günün yaklaşıyor hem babalar günü neler dersin? Önce ben seni kutlayayım, iyi ki doğmuşsun gerçekten çok duyarlı vefalı iyi bir insan, gerçek sanatçı muhteşem bir dostsun iyi ki varsın, bizim için çok özelsin, her şey o güzel gönlünce olsun inşallah!!

Çok teşekkür ederim. Evet 11 Haziran benim doğum günüm. Sende kutladın. Her ikimize de sağlık mutluluk diliyorum ve Babalar benim için çok önemli. Bu sene de Babalar günü için çok güzel bir video hazırladım. Herkes paylaşıp Babasına göndermeli. Buda benden hediye olsun herkese. Çünkü varlığına şükredip gururlandığımız, canım dediğimiz Babalarımızı bir güne sığdırmak olmaz ama elden de bu geliyor. Önce Vatan aracılığıyla herkesin Babalar gününü kutlarım.

Ben Babamı kaybedeli 4 yıl oldu. Her Babalar Günü benim için buruk geçiyor. Böyle günlerde yoklukları ve acıları çok daha fazla hissediliyor. O yüzden yüreği Babalık kavramını gerçekten taşıyanların gününü kutlamak lazım. Biyolojik Baba olup bu vasıfları barındırmayanlarla eş tutulmaması gerektiğini düşünüyorum. Henüz bir Baba değilim. Ancak, öyle güzel bir Baba'dan Babalık öğrendim ki; Ömür yetmez!. Şöyle örnek vereyim; Önce adam olacaksın Oğlum.. Özün, Sözün bir olacak ki; Sonra Baba olacaksın. Diyen bir Babanın evladı olarak, Bir gün Çocuğum olursa aynı Felsefe ile yetiştireceğimden eminim..

"Babalık zor iş Vesselam.."

Yeni gelişmeler de var sanırım hayatında, yeni bir platformda sevenlerin seninle buluşup, takip edebilecek basından.com anlatır mısın?

Tabi ki benim sevenlerim beni bir çok Platformdan takip edebiliyorlar. YouTube Patrons Produksiyon, İnstagram safaksonmezofficial ve İnternet sitesi basindan.com Müzik Köşem'de takip etmeye devam edebilirler. Basindan.com çok geniş kapsamlı Sosyal Haberleşme sitesi... Kurucusu Sayın Taner Akkuş çok önemsediğim bir dostum. Bana da Müzik Köşem bölümünde yer verdi. Bende Müzik ile Sanat ile ilgili ne varsa sevenlerimle Müzik Köşemde paylaşacağım.

Sence ekonomi ve bundan sonra geleceğimiz nasıl olur, neler yapmalı, sen çok duyarlı ve ön görüşü yüksek sanatçı hassasiyeti olan bir insansın, ne dersin?

Malesef ekonomi uzun bir süre daha yavaş toparlayacak gibi görünüyor. Parası olanın gram altın da değerlendirmesini tavsiye ederim. Yine de güzel günlerin geleceğini ümit edelim. Önce Vatan ailesine, ekibine sevgilerimle

Kendi anlatımıyla Şafak Sönmez

1972 Yılında Adana'da doğdum. İlk, Orta ve Lise Öğrenimimi Adana'da tamamladım.

6 Yaşımda mikrofonla tanıştım. Orta okul sıralarında müzik eğitimi almaya başladım. 1988 Yılında 16 yaşında iken Adana belediyesinin açmış olduğu ses yarışmasında birinci oldum ve Adana Belediye Konservatuarında, iki yıl Türk Halk Müziği, iki yıl Türk Sanat Müziği eğitimi aldım. Yoğunlaşan müzik hayatım sebebi ile Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi 2. sınıfta okul yaşantıma son verdim. Türkiye'nin bir çok şehrinde yıllardır gazino ve bar çalışması yaptım.

Ve, yıllar süren çalışmalar sonucu 2000 yılında "BİRİCİĞİM" Albümü ile sevenlerimin karşısına çıktım.

Oldukça beğeni kazanan "BİRİCİĞİM" Albümü ile ülkemizin birçok ilinde yurt dışında konserler verdim.

Ve, Anladım ki müzik benim hayatım. Yaşadığım sürece bu hayatı sevenlerimle dudaktan kalbe giden yolda buluşmaya ve müzik adına her gün ileriye koşmaya

Yüreğimi kirletmeden, Duygularımdan ödün vermeden, Hiç bıkmadan devam edeceğim