Coşkun Yaycı: ”Ben Dünyaya bu işi yapmak için gönderilmiş birisiyim”...

Türkiye’nin en meşhur tatlıcılarından biri o.

Coşkun Yaycı kimdir?

31 Temmuz 1986’da Gaziantep’te doğdum. Türk kökenli bir ailenin çocuğuyum. Babam fabrika işçisiydi annem ise ev hanımı. Dört kardeşin en küçüğüyüm.

1992’de okula başladım ama ailevi nedenlerden dolayı 1997’de bırakmak zorunda kaldım ve bir tatlıcıda çırak olarak çalışmaya başladım. Çalıştığım iş yerinde bulaşık yıkayarak başladım meslek hayatıma. Kademe kademe atlayarak kısa bir sürede kalfalık vasfını aldım. Diğer çalışma arkadaşlarımdan farklı olarak hep sıra dışı lezzetleri denemeyi seviyordum. Böylelikle tatlı yapma konusundaki becerim gelişti ve çok kısa bir sürede ustalığa terfi ettim.

En büyük hayaliniz neydi o dönem?

Hep kendi markamı kurma hayalim vardı. Kurduğum bu markayla Gaziantep’ten Dünya’ya lezzet köprüsü kurmak istiyordum. 2007 yılında da Serçe Künefe ile bu hayalim gerçek oldu.

Şimdi en büyük hayaliniz ne?

En büyük hayalim dünyaca tanınan bir tatlıcı olmak

Çok ünlü bir ustasınız. Bu ustalığı kazanmak kaç yılınızı aldı?

23 yıl.

Sizin ustanız kim?

Mehmet Kılıç

Örnek aldığınız şefler var mı?

Çalışkanlığı, azmi ve hayalleri ile her şeyi başarabileceğine inanan Cüneyt Asan’ı örnek aldım.

Künefehan'ın hikayesi nedir?

2007 yılında kurduğum Serçe Künefe markası ile ürettiğim tatlılar sayesinde birçok insanın beğenisini kazandım. Bu lezzet çok kısa sürede Gaziantep’te keşfedildi ve bana birçok büyük işletmeden teklif geldi bu da MasterChef olma yolunda önümü açtı. Bu işletmelerden aldığım teklifler sonucunda cazip gelenler ile çalışmaya başladım ve o işletmelerin müşteri potansiyellerini arttırdım.

Ocak 2016'da yaptığım ürünleri viral internet videoları sayesinde ülkede daha çok kişiye gösterme şansı buldum.

Şöhret bu videolarla mı geldi?

Şöhretim 30 Nisan 2016’da dünyaca ünlü şeflerin beni keşfetmesi ile tavan yaptı diyebilirim. Bu benim için çok önemli bir gelişmeydi. Künefehan gibi dünyada ün sahibi olacak bir işletmenin ve en önemlisi benim hayalimin gerçekleşmesi için ilk adımdı.

Gaziantep'ten Dünyaya lezzet köprüsü olacak Künefehan’ı açmış bulunmaktayım.

Kaç çeşit tatlınız var, sıralar mısınız?

Kendim ürettiğim, geliştirdiğim ve isimlendirdiğim:

Hasır,

Han-Burger,

Ezmeli Özel,

Yarı Fıstıkzade Yarı Billuriye,

Yeşil Büyü,

Han Tepsi,

Dondurmalı Hasır,

Muska Katmer,

Han Bomba gibi 33 çeşit Gaziantep ve Türk mutfağına zirveye taşıyacak lezzetleri ürettim.

Farklı şehirlere de talep var mı tatlılarınıza?

Türkiye’nin her yerinden bizi takip eden vatandaşlarımıza istedikleri ürünleri aynı kalite ve lezzetle gönderiyoruz.

Takip ettiğim kadarıyla medya da yakın takibinizde. Medyanın ilgisini nasıl çektiniz?

Turistik bir şehir olan Gaziantep'te gözlemlediğim en önemli olgulardan biri gezdiği yerleri fotoğraflayan ve videoya alan turistlerdi. Bu bağlamda böyle antik bir şehirde yaşamanın bana kazandırdığı en büyük şey fotoğraf ve video çekmek olmuştur. Gelişen teknoloji ve yaygınlaşan sosyal medya platformlarında bunları kendimin de yapabileceğimi keşfettim ve bu işe koyuldum. Bu çektiğim video ve fotoğraflar sayesinde birçok insanın ilgisini çekmeyi başardım. Aynı şekilde medyanın da.

Coşkun Yaycı’nın en meşhur tatlısı hangisi?

Hasır…

Dünyanın en iyi tatlıcılarını sıralamak gerekirse siz kendinizi kaçıncı sırada görüyorsunuz?

Ben Dünyaya bu işi yapmak için gönderilmiş birisiyim. Bu yüzden 1’inci benim.

Sizin diğer künefecilerden farkınız ne?

AR-GE alanında yaptığım ürünlerin insanlar tarafından daha çok ilgi görüp daha uzun süre tadılması.

Gelecek hedefleriniz neler?

Künefehan’ı dünya markası haline getirmek.

Coşkun Yaycı ismini Nusret gibi yurt dışında da görecek miyiz?

Tabi ki…

Ünlülerden de size gelenler oluyor mu?

Gelmeyen yok denecek kadar az.

Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı?

Künefehan’da Hasır Künefe yiyip Muska katmeri tatmayan biri bana tatlı yedim diye gelmesin.

Röportaj: Şükriye Özgül