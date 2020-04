Corona Virüs atları da vurdu

Bu özel atlar antrene edilmediklerinde kabiliyetlerini kaybecek ve sıradan bir at haline gelecektir.

RÖPORTAJ: YAŞAR ŞENYÜZ

Coronavirüs ülkemize gelmesi ile hep beraber evlerimizde karantinaya alındık ama sokaklarda bulunan biz insanların besledikleri kediler köpekler ne olacak diye düşünürken aklıma birden geçtiğimiz yaz haberini yaptığım Gebze atlI spor da ki atlar ne yapıyordu acaba diye kafama takıldu. Bu konu İle ilgili yaşanılan sıkıntılar, alınan tedbirler konusunda görüş ve önerilerini almak üzere Gebze Atlı Spor Kulübü Başkanı Sayın Halit İpek ile iletişime geçtim. Ne mi oldu; bir sordum, bin ah işittim.

Merhaba Halit bey, kendinizi ve kulübünüzü kısaca tanıtırmısınız?

Kulübümüz; binicilik, geleneksel ve atlı okçuluk alanında federe kulüp statüsünde faaliyet gösteren,15 dönüm üzerinde kurulu, birim ünite çeşitliliği açısından ülkemizin önde gelen kulüpleri arasında olup,165 öğrencisi, 3 Antrenörü, 4 branşta değişken olmak üzere yaklaşık 20 personeli ile binicilik ve okçuluk sporuna hizmet vermektedir.

Covid-19 salgınından dolayı ne gibi tedbirler aldınız?

Biz salgının Çin’de çıkması İle birlikte zaten gündemi takip ediyorduk.Daha sonra Spor İl müdürlüğünce tarafımıza gelen bir mail emri ile tesisimizi geçici olarak kapattık. Öncelikle tesis çalışanlarımızla İle bir toplantı yaparak ekonomik olarak, atlarımızın iaşe ve bakım ihtiyaçlarını giderecek,asgari personel ile atlarımızı antrene edecek bir antrenör dahil toplam 4 personel ile asgari düzeyde maksimum verimi alacak şekilde planlama yaparak hayata geçirdik. Alınması gereken tüm tedbirleri Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanlığının talimatları doğrultusunda yaptık ve yapmaya devam ediyoruz.

Canlı ile yapılan tek spor dalı biniciliktir. Yani bu sporu at ve binici olmadan yapamazsınız. Dolayısı ile atların düzenli olarak hergün antrene edilmesi, bakım için de tımar, ahır temizlikleri, yemleri, otları, varsa ilaçlarının düzenli verilmesi ve belli dönemlerde de atların nallanması gerekmektedir. Bizler bu planlamalarımızı asgari personel ile yapmak üzere imkanımız dahilinde hem bütçe hemde idari anlamda planlamamızı yaparak eyleme geçirdik.(sınırlı bir süre için)

Bu karantina dönemini aşabilmek için yeterli bütçeniz yani ana sermayeniz var mı?

Nihayeti ile biz hizmet vererek katma değer yani gelir kazanan kulüpler durumundayız. Hiç bir kulüp üretmeden hizmet vermeden tüketmez tüketemez. Zaten son iki yıldır yaşanan ekonomik durgunluk bizlerin kabiliyet alanlarını daraltarak ve bir takım hizmetleri yapamaz duruma getirmişti. Tabiki bu süreçte en çok sıkıntı çekeceğimiz konuların başında ise ekonomik bütçe gelmektedir. Evet her türlü tasarruflarımızı yaparak belki bir ay idare ederiz ama sonrasında ne olacağını kestirmek zor değil fakat bu şartlar altında imkansız olanı başarmak için (gelir olmadan giderleri karşılayabilmek) kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşların kapısını da çalmaya başladık.

Mevcut faaliyetlerinizin bundan sonraki durumu ne olacak?

Federasyonumuzun 2020 yolunda bir faaliyet takvimi var o takvime göre bu yıl içerisinde 12 adet yarışma tesislerimizde yapılacaktı. Öncelikle ikinci bir talimata kadar tüm faaliyetler iptal edildi. Bu faaliyetler için fiziki ve idari işler yapılıyordu. Şimdilik yaşamsal ihtiyaçların haricindeki tüm gider kalemlerini durdurduk. Zaten virüs tehdidi ortadan kalsa bile faaliyet izinlerinizin başlaması ise ile sektörümüz hemen canlanmayacaktır. Duran çarkların işlemesi ve rantabıl hale gelmesi içinde belli bir zamana ihtiyaç duyulacaktır. Herşey devletinizin planları dahilinde devam edip yasakların kalmasından sonra bile sektörün sıkıntısı en az iki ay daha devam eder.

Bağlı bulunduğunuz kurum veya kuruluşlarla irtibata geçip oluşan veya oluşacak problemleri aşma konusunda destek aldınız mı?

Bugünkü sorunlarımızın çoğunu Binicilik Federasyonu ile görüşüp halletmeye çalışıyoruz. Binicilik sporu Türkiye’de son yıllarda gelişme noktasında bir ivme kazandı. Federasyonumuzun gelir gider ve faaliyet farklılıklarını göz önüne aldığımızda çok zor süreçlerden geçtiğini biliyoruz. Yalnız son yaşanan salgın tedbirleri dolayı ilede kulübümüz olarak karşılaşacağınız problemler noktasında talepte bulunduk.Federasyonumuzun vermiş olduğu cevabı sizlerle paylaşıyorum.. Türkiye Binicilik Federasyonumuzun mali durumu ortadadır. Federasyonumuzun geliri, Bakanlığımız tarafından her yıl tanınan bütçe tutarının Spor Toto tarafından periyodik olarak hesaplarına ödenmesi ile gerçekleşmektedir. Mart ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde 2020 yılı bütçesi henüz belirtilmediği gibi, 2019 yılının kısıtlı bütçesinin de önemli bir miktarı alınamadığı için yeni yıla borç devredilmiştir. Dolayısıyla Federasyon, kulüplerin haklı destek taleplerini karşılayamadığı gibi 2019 yılından gelen sorumluluklarını da yerine getiremediğini beyan etmiştir.

Biz ve bizim gibi kulüpler personel, ve diğer gider kalemlerine göğüs gerebiliriz ama; atlarımızın yaşamsal ihtiyaçları noktasında tasarufta bulunmamızın mümkünatı yoktur. Atlarımız günlük ölçekteki ihtiyaçlarını yemeli ve antrene edilmelidir. Atlarımız antrene edilmediklerinde kabiliyetlerini kaybederler ve sıradan bir at haline gelirler.

Destek noktasında başkaca kurumlardan talepte bulundunuz mu?

Tabiki günümüz var ileri için planlamalar çerçevesinde bulunduk. Üzücü cevaplar aldığımız gibi en azından bizleri dinleyerek çözüm noktasında neler yapabiliriz müzakere eden kurumlarımızında olması sevindiricidir. Hiç bir zaman bizlerden desteğini esirgemeyen Kocaeli Valiliğine,Binicilik Federasyonu Başkanı Sayın Bülent Bora ve Genel Sekreterimiz Sayın Murat Batur teşekkür ediyoruz.İlgili kurumlar İle devamlı kontak halindeyiz. Valiliğimiz ve Federasyonumuz Binicilik sektörünün sıkıntılarını hangi kurum ve kuruluşla paylaştıklarını ve gelinen süreçlerle ilgili anlık bilgilendirme yapmaları bizleri mutlu etmektedir. Belki anlık çözüm üretemiyorlar ama en azından girişimlerini bizlerle paylaşıyorlar. Kendilerini bir kez daha teşekkür ediyoruz.

Ailenize zaman ayırabiliyor musun veya evde kal uyarılarına riayet ediyormusunuz?

Bu konu İle ilgili olarak sadece geçtiğimiz cumartesi ve pazar günü evde kalabildim.Onun haricinde her gün tesislere gelmek zorundayım.Çünkü atların ve burda çalışan personellerin iaşelerini temin etmek ve imkan yaratmak görev ve sorumluluğum var. Eşimden ve ailemden bu konuda helallık almak zorunda olduğumu biliyorum. Çünkü hergün dışarıya çıkarak covid-19 virüs riskini eve taşıyor olabilirim. Aslında çok büyük bir risk olduğunu biliyorum ama hayvanların ve çalışanların iaşeleri mutlaka karşılamak zorundayım.

Devlet sizin gibi kulüpler için acil eylem planında nelerin ön plana taşımalıdır veya nasıl bir destek paketi açıklamalıdır?

Devletimiz tüm kurumları İle mücadele ederken vatandaş olarakta son zamanlarda gerekli hassasiyet ve ciddiyeti göstererek sorunun küresel mücadelenin ulusal anlamda yapılması gerektiğini kavramış ve bu ciddiyetle hareket ediyoruz.Elbette bu salgın İle Top yekün mücadele ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz.Fakat bizim insani olarak mücadelemizde bir noktaya sıkıntı ve problemlerinizi erteleyebiliyoruz.Fakat karşınızdaki bir hayvan ve ağzı var ama konuşamıyor. İşte bu noktada bizler her iki canlıyıda eşit anlamda düşünmek ve ihtiyaçlarını karşılamak durumundayız. Bazen kurumlardan tepki alıyorum hatta başka bir deyimle “Koyun can derdinde kasap et derdinde”deyiminizle karşılaşabiliyoruz.. Bizde diyoruz ki tüm canlıların yaşam hakları anayasal güvence altına alınmıştır. Anayasa Can derken sadece insandan bahsetmiyor. Bu salgından tez günde kurtulmamızı ve tüm yaşamın normalleşmesini rabbimden diliyorum…

Bu anlamda son olarak neler söylemek istersiniz?

Yaşar abi biz gerçekten çok zor durumdayız. Bizim durumumuzdaki kulüpler için devlet acilen ayni ve acil eylem paketi açıklamalıdır.

Kulübümüz/kulüplerimizin Kira, elektrik, doğalgaz, su, stopaj, Sgk, her türlü vergi ve diğer resmî giderleri virüs salgını başlangıç tarihinden, normalleşme dönemine kadar dondurmalıdır. Öteleme veya aylık düşük gecikme faizi uygulamamalıdır.

Bu manada kulübümüze/kulüplerimize destek olunarak kulüp atlarının bakım masraflarının tekrar atların çalışmaya başlayacağı tarihe kadar yem, ot, yataklık veya talaş, periyodik sağlık masrafları ve kulüp atlarına bakan personel giderlerine kadar destek verecek maddi bir yardım paketini devlet kurumlarından ivedilikle talep etmekteyiz.

Sektöre yardımcı olup sıkıntılarımız dile getirmemizde ve kamuoyu İle paylaşmamıza vesile olan Önce Vatan gazetesine şükran ve teşekkürlerimiz sunarız.