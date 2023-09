HDİ Beşas Spor Kulübünün başkanı, teknik ekibi ve oyuncuları ile keyifli bir röportaj yaptık. Takıma yeni sezonda başarılar dileriz.

BAŞKAN ERDEM TUNÇLUER

Başkanım yeni sezon ile ilgili düşünceleriniz ve hedefleriniz nedir?

Bu sezonda da organizasyonumuzu hedef ve amaçlar doğrultusunda iyi bir yapı içinde devam ettirmeye çalışacağız. Ayrıca geçen sezonda olduğu gibi bu sezonda değer yargılarımıza göre davranan ve sadece basketbolun konuşulduğu bir yapı inşa etmeye de devam ediyor olacağız.

Kadronuz hakkında bir yorumda bulunabilir misiniz?

Şans verildiğinde neler yapabileceğini gösterebilen, sorumluluk sahibi, hata yapmaktan korkmayan hata yapsa da telafi edilmek için gönülden çalışan, algıları açık ve kıymet bilen sporcularımıza geçen sezon olduğu gibi bu sezonda kadromuzda yer vereceğiz.

Hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerlerken kadromuzda rol model olabilen, çözüm üreten tecrübeli sporculara da yer verdik.

Takım ve taraftarlarınıza ne söylemek istersiniz?

Samimiyet, önce insan ve doğru çalışabilmek ilkelerinden ayrılmadan bize inanan tüm değerli insanlarımıza mahcup olmamak adına üretmeye ve gelişmeye devam edeceğiz.

Kadınlar basketbol bölgesel Ligi’ne katılarak huzur ve Güven ortamında oynanacak tüm müsabakalar için takımlara başarılar diliyorum.

GENEL MENAJER AYSEL DAMAR

Aysel hanım sezon ile ilgili görüşlerinizi öğrenmek isteriz. Sezon çalışmalarınız ve yeni sezondan beklentileriniz nelerdir?

Bu sezon hedefimiz kesinlikle şampiyonluk. Bir üst lige çıkmak için önümüze çıkan ya da çıkabilecek her zorluğa hazırız. Bunları aşmak için güçlü bir ekip kurduk. Sisteme güvenen ve inanan birisiyim. Kulübe geldiğimde tamamen kuracağımız sistem üzerine hareket ettik. İnanan ve savaşacak bir oyuncu kadrosu oluşturduk. Tüm ekibin hayali ve inancı şampiyonluk parolası ile birleşiyor. Maç kaybetmeden ana hedefimize varmak için her türlü planı en küçük ayrıntısına kadar düşündük. Takımı Burhan Hoca’ ya emanet ettik. Kendisini saha içerisinde teknik anlamda destekleyecek yardımcı hocalarımız, her gün ekstra çalışarak hocamız ile birlikte büyük bir emek harcıyorlar. Uzun zamandır takımda yer alan sporcular ile yaz dönemini bireysel antrenman yaparak geçirdik. Hem sporcuların bireysel gelişimlerini yakından takip etme şansımız oldu hem de fiziksel, mental ve teknik olarak hazırlanmalarını sağladık.

Takım oyuncularınız ile ilgili söylemek istedikleriniz ve analizleriniz nelerdir?

Takımın kaptanlığını çok deneyimli, liderlik özelliği ve birleştirici gücüne inandığımız Sevda’ ya emanet ettik. Tüm oyuncu kadrosu ile bir abla gibi ilgileniyor. Cansu ise Sevda’ ya sahada yardımcı olacak diğer yardımcı kaptanımız. Cansu birkaç yıl önce bir sakatlık yaşadı. Kendisi Marmara Üniversitesi’nden yeni mezun oldu. Mezun olduğu bölümden dolayı kendisini her geçen gün geliştiriyor ve vücuduna nasıl bakacağını daha iyi öğreniyor. O da kendi seviyesinin en üste çıkacağı bir sezona hazır bence.

İlk toplantımızda aldığımız enerji çok ama çok güzeldi. Herkes hedefe kilitlenmiş bir şekilde çalışmaya hazır. Takım, sezon sonunda kupa ile vereceğimiz pozun hayalini kuruyor. Güçlü rakiplerimiz var. Bu sezon KBBL keyifli maçlara sahne alacak gibi. Tüm takımlar için sakatlıklardan uzak, kaliteli bir sezon geçmesini temenni ediyorum. Şampiyonluğu bizden daha çok isteyen bir ekip çıkacaksa onlarla da sonuna kadar savaşmaya hazırız.

Kendinizden bahseder misiniz?

Karakter olarak kazanmaya odaklı birisiyim. Bu özelliğimi her zaman sistemle ve çok çalışmayla birleştirip hareket ettim. Burada kurmak istediğimiz yapı da tam anlamıyla bu. Kurumsal bir düzenden geliyorum. Gerek üniversitemde çalıştığım pozisyon olsun, gerekse de Milli takımlarda yer aldığım görevlerin hepsi kurumsal bir kimlik kazanmamda hayatımın önemli parçaları oldular. Bu kurumsal yapıyı alt ligden başlayarak üstlere doğru Beşas bünyesinde devam ettirmek öncelikli görevim.

Oyuncularınız ve sistem ile ilgili olumsuzluklarla karşılaştınız mı?

Doğru sistem, doğru tercihler ve çok çalışmak ana hedeflerimizin önceliği. Takımda bizden kaynaklı olmayan ve sporcuların kendi kariyerleri ile ilgili bazı ayrılıklar yaşadık. Bu konularda yönetim olarak gayet doğru bir duruş sergileyerek sporcu odaklı bir bakış açısı ile yollarımızı ayırdığımız bazı sporcular oldu. Kurmuş olduğumuz ekip, bireysellik üzerine kurulu bir yapı olmadığı için gidenin yerini dolduracak her planlamamız hazır.

Oyuncularınız ile ilgili genel düşünceler ve hedefler nelerdir? Onlara neler söylemek istersiniz?

Takımımızda yer alan birçok sporcu bizimle beraber sahada yıldızlarını parlatacaktır. Çok yetenekli çocuklarla çalışıyoruz. Sadece parlamaya ihtiyaçları var ve bizde bunun için varız. Sporcularımızın sahada özgüvenleri yerine geldikçe, bireysel gelişimlerini gördükçe takıma daha çok katkı sağlayacaklar. Kulüpte oluşturmak istediğimiz en önemli detaylardan birisi huzurlu bir ortam sağlamak. Tüm sorunlarla yakından ilgilenecek bir ekibe sahibiz. Sporcularımızın istedikleri her an onların dilinden anlayabilecek, onlara dürüst davranacak, iletişimde sorun yaşamayacakları kişiler ile çalışıyorlar. Bunların en başında ben ve Takım Menajerimiz Selin gelmekte. İkimizde kadın basketbolunun içerisinden geliyoruz. Bizler yıllarca yaşadığımız tüm sorunları biliyoruz ve çalışma sistemimizde bu sorunlarla sporcularımızı karşılaştırmamak yer alıyor. Yıllardır kadın basketbolu bir girdabın içerisinde kendisine yer bulmaya çalışıyor. Bunu bazen kulüpler, bazen antrenörler ve yöneticiler, bazende oyuncular yaratıyor. Bizim yapımızda böyle sorunların olmaması için elimizden gelen çabayı tüm iyi niyetimizle sergilemek için yönetimsel anlamda en iyisini planlamak istiyoruz. Günün sonunda hedeflerimizi gerçekleştirmek adına bir yola çıkıyoruz ve çok heyecanlıyız. Sakatlıktan uzak, sonunu kupa ile bitireceğimiz bir sezon olmasını diliyorum.

TAKIM MENAJERİ DENİZ SELİN EKİZ

Kadronuzu nasıl oluşturdunuz?

Geçtiğimiz sezon yarım kalmış bir hikâyeyi tamamlamak üzere kupanın en güçlü adayı olarak takımımızı oluşturduk. Kadromuza daha önce lig tecrübesi olan ve altyapılarda uzun yıllardır takip ettiğimiz karakterli, hırslı, çalışkan ve yetenekli sporcularımızı aramıza kattığımıza inancımız tam. Potansiyellerini açığa çıkarabilecekleri ve kariyerlerine katkı sağlayabilecekleri bir kulüpte olduklarının farkındalar. Onların gelişimlerine elimizden gelen desteği vermeye tüm ekip arkadaşlarım olarak hazırız.

Kaptanlarınız hakkında düşünceleriniz neler?

Kaptanlarımız Sevda Tunçler ve Cansu Özdoğan’ın önderliğinde gerek saha içinde gerekse saha dışında takım ruhunu yansıtabileceğimiz, Türk basketboluna ve genç sporculara örnek bir takım olmak hedefindeyiz. Bunu başarabilecek potansiyelde bir takımız ve şampiyonluk kupasıyla bu hedefimizi taçlandıracağız.

Oyuncular maçlara nasıl hazırlanıyor? Teknik Direktörünüzü yorumlar mısınız?

Sporcularımız yaklaşık iki aydır antrenörümüz Burhan Güler önderliğinde bireysel antrenmanlarına devam ediyorlar. Her birinin istekleri, emekleri, hırsları ve güzel enerjileri bizleri mutlu ediyor. Yönetim ve antrenör ekibi olarak hepimiz sporcu geçmişi olan, birçok tecrübe ve deneyime sahip, sporcularımızla ortak bir dil konuşabildiğimiz büyük bir aile olduk. Tüm sporcular, teknik ve yönetim ekibi olarak yeni sezon hazırlıklarına başladığımız ilk günden itibaren heyecanlıyız. Hepimizi güzel bir sezonun beklediğini biliyoruz. Her detayı ince ayrıntısına kadar düşünerek sağlam adımlarla şampiyonluğa doğru ilerlemek istiyoruz.

Sayın başkanımız Erdem Tunçluer’ in büyük emekler verdiği bu takıma, milli takımlarda görev almış, yönetim ve organizasyon adına birçok başarı elde etmiş Aysel Damar’ ın da takımımıza tecrübe ve katkılarıyla organizasyonumuzun tüm ekip arkadaşlarımla birlikte uzun yıllar başarılarla dolu geçmesini temenni ediyorum. Sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir sezon geçirmeyi umut ediyorum.

Tüm takımlara başarılar diliyorum.

BAŞ ANTRENÖR BURHAN GÜLER

Burhan bey, öncelikli sözleriniz ve dilekleriniz nelerdir?

Öncelikle 2023-2024 KBBL sezonunda katılacak tüm takımlara başarılar diler, sakatlıksız, sağlıklı, huzurlu, mutlu ve başarılı bir sezon dilerim.

Geçen sene kurulan ve ilk sezonunda gösterdiği performans ile alkış alan ve elde ettiği bu başarı ile taraflı tarafsız herkesin saygısını kazanan takımımız, bu sene hedeflerini en üste çıkararak şampiyonluk parolası ile sezona merhaba diyoruz.

Kulübümüzün misyonu ve vizyonu, genç yetenekleri ortaya çıkarmak ve bir üst liglere seviye olarak atlamaları olarak belirledik. Geçen sene bizlerle beraber olan bu sene bir üst lige çıkan sporcularımızın olduğunu görmek bizlere haklı bir gurur kaynağı oluşturmaktadır.

Şampiyon olacağınıza inanıyor musunuz?

Bu sezon kadromuza kattığımız tecrübeli isimler ile genç, dinamik, mücadeleci ve savaşan bir takım oluşturduk. Hedefimiz ve isteğimiz olan şampiyonluğu kazanmak için her gün çalışarak, gelişerek ve mücadele ederek mutlu sona ulaşacağımıza inancımızın tam olduğunu belirtmek isterim.

Söylemek istediğiniz şeyler var mı?

Başta başkanımız sayın Erdem Tunçluer ve genel menajerimiz sayın Aysel Damar olmak üzere, bu ekibin oluşmasında bizlere yardımcı olan herkese ve sponsorlarımıza teşekkürü bir borç biliriz.

Genç ve dinamik bir ekip olmamız ile beraber, altyapımızı sevgi ile oluşturup, sadece basketbola olan tutkumuzu sahaya yansıtarak sezonu şampiyon olarak bitirmek istiyoruz.

Bu sezon geçen sene olduğu gibi maçlarımızı Caferağa spor salonunda oynayacağımızı belirtir, başlayacağımız bu yolculukta tüm sevenlerimizi salonumuza davet ediyoruz.

SEVDA TUNÇLUER

Kaptanım bize sezon için neler söylemek istersiniz?

2023 – 2024 sezonu hepimiz için hayırlı olsun.

Beşas Spor Kulübü olarak çok yeni ve güçlü hedefleri olan bir takımız.

Hedeflerimiz doğrultusunda yeni sezon hazırlıklarımız için antrenmanlarımıza başladık. Biz sporcular sahanın içinde bize düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmek için çabalayacağız. Tüm takım arkadaşlarım bireysel olarak kendi hedefleri doğrultusunda ilerlerken aynı paralelde takım için de çalışarak sezon sonu hedeflerimizi gerçekleştirmek ve tuğlaları üst üste koyarak hedeflerimize ulaşmak için bu yolda ilerleyeceğiz. Parçadan bütüne…

Hep söylediğim gibi genç arkadaşlarımız kendi yetenek ve becerilerini açığa çıkarmak için güvenilir ortam ararken, değer görmek ister ki sonuçlarını alabildiğini gönül rahatlığıyla hissetsin. Bazen gönlün rahat değilse ne görürsün ne de hissedersin.

Peki diğer oyuncular için bir motivasyon olması adına neler söyleyeceksiniz?

Sezon içerisinde kimi zaman istediğin performansı gösteremesen de sezon boyunca yapmış olduğun antrenmanlar senin cebine kar kalacaktır. Bu bilinci sporcu arkadaşlarıma yüklemek istiyorum. Bazen o forma için dakikalar, günler, haftalar ve aylarca beklersin ve o fırsat eline geçtiğinde bu duruma hazır olmalısın. İşte bu düşünce ile tüm sezon tam konsantrasyon ile ilerlemeliyiz. Biz sporcular ise fiziksel yeterliliğimizi en üst seviye çıkarmak için beslenme, dinlenme ve mental antrenmanlar çerçevesinde sezon boyunca hazır olmakla yükümlüyüz. Tabii ki aksilikler çıkabilir. Hesaplamalarda ve planlarda sapmalar yaşanabilir, değişkenlik gösterebilir ya da sarkmalar olabilir. Hedef keskin ve net olunca herkes ne yapması gerektiğini bilir yani hedefimize giden yolda kendiliğinden eklenir, çıkar ya da çarpar ama değer katar.

Biz bu yolda üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getiren, birlikte tek vücut çalışan, kalbi birbiri ve takımı için atan, yaptığı işe ve oyununa gönülden bağlı bir takım olacağız.

Sağlık, Başarı ve Şampiyonluk bizimle olsun.

Tüm Kadın Basketbol camiasına sakatlıktan uzak başarılı bir sezon dilerim.

Saygılarımla.

CANSU ÖZDOĞAN

Sezon için ne düşünüyorsun?

Geçen sezon Beşas Spor Kulübü olarak finallerde saygı duyulacak bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Hedeflerim ve planlarım doğrultusunda bir sezon daha bu takımın bir parçası olarak devam ediyor olmaktan çok mutluyum. Hem ligi iyi tanıyan tecrübeli oyuncular hem de gelecek vaat eden genç oyuncu grubuna sahibiz.

Sezona hazır mısın?

Yaz boyunca bireysel idmanlarımıza devam ettik. Bu hafta itibariyle takım antrenmanlarımız başlıyor. Güzel bir enerji yakaladığımızı düşünüyorum. Bireysel antrenmanlarımız takımın erken kaynaşmasına ve daha hazır olmamıza çok büyük katkı sağladı. Bu enerjiyi daha da pekiştirip sahada bunu göstereceğiz. Hedefimiz sezonu şampiyonlukla süslemek olacaktır. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Şimdiden tüm takımlara başarılar dileyip, sağlıklı bir sezon diliyorum.