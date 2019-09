RÖPORTAJ: HAKAN KANBUROĞLU

“RAP YAPMAK İSTERİM”

Hakan Kanburoğlu’nun müzik sektörüyle ilgili sorularını yanıtlayan Öykü Gürman; “ Günümüzde iyi şarkı bulmak gerçekten zor, üretim şart. Rap müzik yapmayı çok isterim. Ceza ve Sansar Salvo’yu beğenerek dinliyorum.” açıklamasını yaptı.

“YILDIZ TİLBE’NİN RUHUNA İNANIYORUM”

Yeni albümü için Yıldız Tilbe’den iki şarkı aldığını belirten Gürman, Yıldız Tilbe ile ilgili “Üretkenliğine, samimiyetine, insanlığına, zekasına, kalbine, ruhuna tüm samimiyetimle inandığım çok değerli biridir. Seviyorum kendisini.” cümlelerini kullandı.

“SAHNEDE OLMAK BENİM İÇİN İBADET ETMEK GİBİ GÜÇLÜ BİR BAĞ”

Konserlerinin sevilmesiyle ilgili Gürman, “ Sahnede olmak benim için ibadet etmek gibi çok güçlü bir bağ ve inanç benim için. Sahnede her kelimenin anlamını vererek her şarkıda bir öykü anlatmaya çalışırım. Dolayısıyla sahnede zaman zaman dramatik, zaman zaman eğlenceli, coşkulu ve hiperaktifimdir ama bu sevgiyi o anları yaşadığım için her zaman şanslı ve mutlu hisseden bir Öyküyüm.” ifadelerini kullandı.

“ÇOCUK YAPMAYI ÇOK İSTERİM”

Özel hayatıyla ilgili de konuşan oyuncu; “Çocuk yapmayı elbette çok isterim ama nasip kısmet. Önemli olan her şeyin “ Hayırlısı”nı dilemek ve istemektir.” cümlelerini belirtti.

“GERÇEK SEVGİ İNSANIN VİCDANIDIR”

Fatih İçmeli ile birlikteliğinin gerçek sevgi olduğunu da ifade eden Gürman; “Gerçek sevgi insanın vicdanıdır, içinde Allah korkusu olan biri sevdiği insanı üzmez. Sizi kendi kalbine ortak edebilecek kişinin sevgisi gerçektir. Beraber yol yürüdüğünüz kişi menfaatsiz ve iyi niyetle yanınızda adam gibi durabilecekse bu sevgi gerçektir.” cümlelerini kullandı.

