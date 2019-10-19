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Çilem Duman ile Yıllar Affetmez ve Müzik Üzerine 

Cengizhan Kaya’nın röportajı için tıklayınız...

Çilem Duman ile Yıllar Affetmez ve Müzik Üzerine 

Cengizhan Kaya’nın röportajı için tıklayınız...

19 Ekim 2019 Cumartesi 16:24
8 Okunma
Çilem Duman ile Yıllar Affetmez ve Müzik Üzerine 

Çilem Duman  Bergen’in Yıllar Affetmez Şarkısını Yeniden Yorumladı! 

Başarılı sanatçı Çilem Duman Bergen’in yıllar önce seslendirdiği  Sözleri  Ahmet Selçuk İlkan

Müziği Cengiz Tekin’e ait şarkıyı  Ozan Beydağı düzenlemesiyle yeniden yorumladı. Bizde Çilem Duman’ın Yıllar Affetmez projesini ve müziği konuştuk. 

Öncelikle bize  kendinizden  bahseder misiniz?

Merhabalar  çok küçük yaştan itibaren başlayan bir müzik eğitimi lise ve üniversitede flüt şan piyano üzerine müzik okullarında aldığım eğitimler sonrası müzik öğretmenliği ile devam eden devamında  sahneler alarak devam  müzik hayatım  ve  ülkeme de ödüller kazandıran bir sanatçı olarak birçok lisanda eserler yorumlayan bir müzik sevdalısı olarak  Çilem Duman’ı tanıtabilirim Cengizhan Bey... 

Yıllar Affetmez’i anlatır mısınız şarkıya nasıl karar verdiniz ? 

 Açıkçası eserin söz yazarı  şair değerli Ahmet Selçuk İlkan hoca    özelikle dinlediğinde beni  sesime çok yakışacağını söyledi uzun zamandır Bergen’in sesinden sevilen Yıllar Affetmez, eserini bayan yeni sesin yorumlamasını istediğini  söyleyince ben de hem sevindim hem de ustalara saygı ve bir ahde vefa olarak saygı ile değerli ses yorum Bergen’i  anmış olmanın mutluluk gururunu yaşadım. 

Şarkının seslendirme süreci nasıl gelişti ? 

Öncelikle  tabiki Bergen yorumunu her gün birçok kere diledim. Bu arada eserin aranjörü Ozan Beydağı bu arada şarkının düzenlemesini   bitirdi. Sıra stüdyo okumasına geldi. ve çok ilginçti tam üç buçuk saatte şarkının bütün okumaları  pesleri alt sesleri üst sesleri derken okundu ve bitti... Bu kısımda aranjörümüz Ozan Beydağı’na teşekkürlerimi sunuyorum. 

Bergen hayranları da yoğun ilgi gösteriyor şarkıya pek çok yorumda var siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz ?  

Beni en çok da mutlu edende Bergen hayranlarınn ilgisini   toplamış olmak oldu. Hatta  instagram Bergen hayran sayfası olan Yunus bey in yönetiminde  Bergen ile yeniden sayfası destek oldu ve sayfalarında yorumuma yer verdiler. Projenin çıkması Rahmetli Bergen’in ölüm yıldönümüne denk gelirken saygı ve vefa  ile ben de anmış oldum. Ayrıca diğer dinleyicilerden gelen güzel yorumlarda beni çok mutlu etti. 

Son dönemde müzikte geçmişteki albüm satışları gibi izlenme oranları üzerinden bir gündem var bunu nasıl yorumluyorsunuz ? 

Evet son dönemler de eskiden olan albüm satış yerini tıklanma ve izlemeye bıraktı. Bu da pek çok projede both dediğimiz sahte tıklanma izlenme gibi  bir algı çalışmasına ne yazık ki öncü oldu. Ben her şeyin daha organik ve doğal kitlelere ulaşmasını isteyenlerdenim. Mesela bir şarkı çıkış örneğin bir milyon youtube da tıklanmış  ama ne radyolarda ne de başka bir mecrada bilinmiyor çünkü bu  dediğim durum uygulanmış işte bu da hiç etik olmuyor... Bu yüzden biraz daha bu konularda denetimlerin yapılmasını dileyenlerdenim. Böylelikle daha hakkaniyetli bir müzik camiası  olacağını düşünenlerdenim. 

Çilem Duman kendi müziğini nasıl anlatır ?

Birçok dünya lisanlarında eserler yorumlayan bir sanatçı olarak evrensel herkese hitap edebilen ve duygulara tercüman olan bir müziğim var. 

Yıllar Affetmez’in klip çalışması hakkında bize bilgi verir misiniz ? 

Klip ve fotoğraflarda çok usta bir üstad ile çalıştım. Albüm kapak fotoğraflarımı ve klibimi Ünlü Yönetmen ve Fotoğraf Sanatçısı Ali Eşitmez çekti.  Nostaljk bir hava taşıyan klip siyah beyaz formatta çekildi. İstanbul’un tarih  kokan Balat, Beyoğlu Galata  arasında  çekilen klibim  eskiyi biraz hatırlatır havada oldu. Ali Eşitmez gibi  bir üstad usta ile çalışmak da büyük bir deneyim ve şans oldu. Kendisine teşekkürlerimi sizin vasıtanızla bir kez daha iletmiş oluyorum. 

Önümüzdeki günlerde yeni projeler var mı? 

Tabii ki durmayacağım. Müzik benim olmazsa olmazım. Ustalara saygı projeleri kapsamında cover şarkılar yeniden yorumlamayı  istiyorum. Bununla ilgili çalışmalarım devam edecek. Tabiki yeni bestelere de yeni projelerime de yer vereceğim. 

Dijital dönüşüm hayatın her alanını etkiliyor. Siz bu dönüşümün müziğe olan etkisini nasıl yorumluyorsunuz ? 

Değişim  müziği de etkilemiş durumda. Sosyal medya portallar ön planda cep telefonları birer akıllı bilgisayar görevi görüyor. Gelişen digital dünyada müzik platformları itunes spotify dezeer fizy gibi  platformlarda şarkılar yerini alıyor ve insanlar gençler buradan ulaşıyorlar bizleri dinliyorlar. Teknolojinin gelişimi müzik dünyasına da bu anlamda yansıdı. 

Son dönemde pek çok şarkıda rap tarzı içerikler yer alıyor. Rap müziğin her türe geçişi söz konusu siz bu tarz bir çalışma düşünüyor musunuz ? 

 Müziğin her tarzında denemeler yapmak tabiiki düşünülebilir. Rap müzik bir karşı çıkış anlatım şekli  gençler de bu tarzı son dönemde çok sevdiler. Zaman durum ve imkanlar böyle bir çalışma şansı yaratırsa o, zaman bir değerlendirme  yapabilirim. 

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey, takipçilerinize vermek istediğiniz bir mesaj var mı? 

 Tüm okurlara ve gazetenize ve Cengizhan Bey size teşekkürler ediyorum. Takipçilerimin her zaman en güzel projelerle karşılarına  çıkmak için çalışmalarıma devam edeceğim. Sevgilerimle. 

Röportaj : Cengizhan KAYA

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Çilem DumanYıllar AffetmezMüzikBergenAhmet Selçuk İlkan
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