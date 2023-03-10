Çiçek göndermek suç olabilir!

Birine gönderdiğiniz çiçek ya da çikolata başınıza iş açabilir! Avukat AYLİN ESRA EREN ile “ısrarlı takip suçu” üzerine sohbet ettik. Sosyal medya üzerinden ısrarla mesaj atmadan, eski sevgilinizin kapısında bekleyip onu huzursuz etmeden ve hatta adresine çiçek göndermeden önce mutlaka bu röportajı okumalısınız…





Hoş geldiniz Aylin Hanım, nasılsınız? Bugün ısrarlı takip suçundan bahsedeceğiz ve size en çok merak edilenleri soracağım okurlarımızı bilgilendirmek adına. Öncelikle nedir ısrarlı takip?

Hoş bulduk Yağmur Hanım, teşekkür ederim iyiyim. Sizinle birlikte insanlara faydalı bilgiler vermek için buluştuğumuz her gün daha da mutlu oluyorum. Israrlı takip suçu; Türk Ceza Kanunu’nun 123/A maddesinde düzenlenmiştir. Bu suç türü ceza kanunumuza 12.05.2022 tarihinde eklenmiştir. Bu sebeple oldukça yeni bir güncelleme diyebiliriz. Israrlı takip suçu; ısrarlı bir şekilde fiziken takip etmek ya da haberleşme ve iletişim araçlarını, bilişim sistemlerini veya üçüncü kişileri kullanarak temas kurmaya çalışmak suretiyle bir kimse üzerinde ciddi bir huzursuzluk oluşmasına ya da kendisinin veya yakınlarından birinin güvenliğinden endişe duymasına neden olan bir suç türüdür.

Eski sevgilinin haber vermeden veya davet edilmeden eve ya da iş yerine gelmesi suç mudur?

Eski sevgilinizin, eski eşinizin veya hâlihazırda görüşmekten memnun olmadığınız bir kişinin size haber vermeden evinize veya iş yerinize gelmesi ve zorla içeri girmeye çalışması; konut dokunulmazlığını ihlal suçunu oluşturur. Fakat kişi yalnızca eviniz veya işyeriniz önüne gelip sizi huzursuz etme amacında ise bu da ısrarlı takip suçunu oluşturur.

Eski sevgilinin kamuya açık bir yerde veya internet ortamında söylentiler yayması suç mudur?

Yayılan söylentilerin mahiyetinin tehdit ve hakaret içerikli olduğunu farz edersek; bu durumda eski sevgili tehdit ve hakaret suçlarının faili olmuş olur.

Sosyal medyada stalk yapmak suç mudur? Örneğin devamlı instagram hikâyelerimize tanımadığımız aynı kişi bakıyorsa ve bunu fark ettiysek şikâyette bulunabilir miyiz?

Sosyal medyada herkese açık profile sahip kişilerin paylaşımlarına veya hikâyelerine bakmak elbette suç değil. Fakat yine bu durum sürekli hale geldi ise ve gönderi sahibini rahatsız etme maksadı taşıyor ise; suç teşkil edebilecektir.

"İsimsiz çiçek suç teşkil eder"

İstemediğimiz bir kişinin bize çiçek ya da çikolata göndermesi suç mudur? Cezası nedir?

İstemediğimiz bir kişinin bize çiçek, çikolata veya herhangi bir hediye göndermesi ve bunu sürekli hale getirmesi durumu suç teşkil eder. Cezası; ısrarlı takip suçunun cezasıdır.

Peki, isimsiz çiçek göndermek suç mudur?

İsimsiz ve notsuz çiçek gönderme eylemi de sürekli hale geldiyse ve kendisine çiçek gönderilen kişi bu durumunda hoşnut değilse; bu da suçtur.

"Mesaj ve aramaların mahiyetine bakmak gerekli"

Bir kez mesaj ve bir kez arama kişilerin huzur ve sükunun bozma suçu oluşturur mu?

Bir kişiye yalnızca bir kez mesaj atmak veya bir kez arama hususunda; bu mesaj ve aramaların mahiyetine bakmak gerekli. Şöyle ki; arayan kişi ile aranan kişinin arasında bir husumet varsa veya taraflar arasında bir koruma uzaklaştırma kararı varsa bu eylemlerin bir kez dahi gerçekleşmesi suç oluşturur. Yine aynı şekilde bir arama veya bir mesajın içeriği; huzur ve sükunu bozma suçunun esaslı unsurlarını taşıyor ise veya bu iletişim amacı aranan kişiyi tehdit etmek, huzursuz etmek ise yine suç oluşturur.

Bu mağduriyetleri yaşadığımızda nasıl bir yol izlemeliyiz?

Öncelikle aile mahkemesinden koruma ve uzaklaştırma talebinde bulunabilirsiniz. Sonrasında ivedilikle savcılığa giderek alanında uzman bir avukat eşliğinde suç duyurusunda bulunmanızı öneririm.

Israrlı takip suçunun cezası nedir?

Bu suçu işleyen faile 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilir. Suçun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli halleri ise; çocuğa ya da ayrılık kararı verilen veya boşandığı eşe karşı işlenmesi, mağdurun okulunu, iş yerini, konutunu değiştirmesine ya da okulunu veya işini bırakmasına neden olması, hakkında uzaklaştırma ya da konuta, okula veya iş yerine yaklaşmama tedbirine karar verilen fail tarafından işlenmesi halleridir. Bu hallerde faile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilir.

Israrlı takip uzlaşmaya tabi midir?

Israrlı takip suçu; taraflar arasında uzlaşma prosedürü uygulanmasını gerektiren suçlardan değildir. Suçun soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır. Yani mağdur şikâyet etmeden fail hakkında re’sen dava açılmaz.

Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Son olarak neler söylemek istersiniz?

Bilgilerimi geniş kitlelerle paylaşma fırsatı verdiğiniz için ben de size çok teşekkür ederim. Son olarak; ısrarlı takip suçunun mağduru iseniz, lütfen korkmadan aile mahkemesinden koruma ve uzaklaştırma kararı talep edin, sonrasında ivedilikle savcılığa giderek alanında uzman bir avukat ile suç duyurusunda bulunun. Teknoloji kullanımının artışı ile birlikte ısrarlı takip suçunun işlenme oranı oldukça arttı, bu sebeple haklarımızı bilip, kendimizi korumakta her zaman fayda görüyorum.