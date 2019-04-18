Candaş ‘Baba’

Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği ‘Hayata müzik lazım değildir, çünkü hayat müziktir.’ Kendisine vecz olarak almış bir sanatçıdır Candaş Gümüş. O, dinleyicilerini her zaman ön planda tutma gayreti içersindedir. Geçtiğimiz günlerde söz ve müziğini kendisinin yaptığı ‘Baba’ şarkısıyla müzik severlerin gönlünü bir kez daha fethetmeyi başaran sevilen sanaçtı Candaş Gümüş ile önceki gün Önce Vatan Gazetesi olarak bir araya geldik ve siz değerli okurlarımız için özel bir söyleşi gerçekleştirdik.

Yeni single başlamak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde ‘Baba’ isimli single çalışmanızı müzik severlerle buluşturdunuz. Bu yolculuk nasıl başladı?

Bu eser benim için çok özeldir. Single çalışmamız için repertuar bakarken yapımcım sevgili Celal Ulusu’yla bu eseri paylaştım dinledikten sonra bu eseri yapıp klip çekmeye karar verdik.

‘Baba’ adlı eseri dinlerken sanki gerçek bir hikayeyi dinliyoruz gibi hissediyoruz. Peki, sizin için özel bir anısı var mı?

Evet bu eseri rahmetli babamı düşünürken yazmıştım. Gerçekten babaların her sözü zamanı gelince çıkıyor. Ben rahmetli babamı çok severdim, hala da ben babamla yaşarım. Bu eserle de tüm babaların yaşarken kıymetinin bilinmesi dileğiyle.

Çoğu sanatçı ses sanatçısı olarak anılırken siz okuduğunuz şarkıların bestelerini de kendiniz yapıyorsunuz. İşin mutfağında pişmek sanatçılar arasında ne tür farklılıklar yaratıyor?

Genellikle albümlerimdeki eserleri kendim yazıyorum. Bunun en önemli avantajı kendi duygularımı söylüyor olabilmem; bana verdiği yetenekten dolayı Rabbime şükürler olsun. Sahne aldığım programlarda birçok kişi şarkılarımı benimle beraber söylüyor olması beni onure ediyor.

Şarkı yazma ritüelinizden bahseder misiniz? Örneğin hangi ortamda, hangi materyallerle, nasıl bir coğrafyada yazmayı tercih ediyorsunuz?

Anlık duygularla yazıyorum genellikle. Tamamen doğaçlama gelişiyor; ilham takdir ederseniz ki yer ve zaman gözetlemiyor.

Müzik dünyasındaki soluğunuzu neye borçlusunuz? Bu olmasaydı sanatçı olamam dediğiniz bir şahıs ya da olay var mı hayatınızda?

Evvela müzik sevgime ve bana müzik yapmama sebep olan Müzisyen rahmetli Cengiz Amcama borçluyum.

Müzik hayatınızın başlancıgı olarak nitelendirdiğiniz ve sonrasında gelişen süreci bize anlatır mısınız?

Müziğe çok küçük yaşlarda bağlama ile başladım. Hedefim sadece müzik oldu. Çünkü insan sevdiği işde başarılı olur diye savunurum . Üçüncü albümüm olan (BABA) Ulusu Production etiketiyle çıktı. Bu albümde yapımcım sevgili Celal Ulusu’ya çok teşekkür ederim. Beraber çıktığımız bu yolda emeğini, bilgisini ve her türlü desteğini eksik etmedi.

Önümüzdeki dönemde bizleri nasıl bir süreç bekliyor?

Kısa bir süre sonra yeni bir şarkımızı ayrıca bu yıl iki üç klibi ardarda yayınlayacağız. İddia ediyorum bir sonraki de bir öncekinden daha çok ses getirecek. Yurt içi ve yurt dışı yaz konser ve programlarımızla müzik severlerle buluşacağız.

Bu piyasaya girmeden önce sanatçılık dünyası size karşıdan nasıl görünüyordu?

Küçük yaştan beri müziğin için de olmamdan dolayı şu andan çok farklı görünmüyordu. Sanatçı ruhum küçük yaşlarda benliğimle bütünleşmişti.

Peki, şu an durduğunuz yerden hayat nasıl görünüyor?

Hayatta herşeye emek vermek lazım. Motivasyonu yüksek tutmak gerekiyor. Sevdiğiniz ve benimsediğiniz hayata dair ne varsa zaten başarıyı da kendiliğinden getirir. Hayatı, insanları, doğayı, hayvanları seviyorum. Emek verdiğimiz iş de ise önce kendimi sonra dinleyicilerimi mutlu etmek onlara şarkılarımda hissettirmek ve hayatlarında bir yerlere dokunmak istemişimdir. Hayatımızda dönüm noktası geldiğinde ya siz anı döndürürsünüz yada an sizi döndürür. Benim için hayat gerçekten sevgiden ibaret . Herkes işini severek yaparsa hiç sorun olmaz.

Hedeflerinize ulaşmanın yaratacağı en büyük etki ne olurdu?

İşimi doğru ve iyi yapıp başarmanın gururu sonuç olarak dinleyicilerimin hafızasında yer edinmek.

Kendinizle ilgili en çok neler şaşırtıyor sizi şu sıralar?

Yazdığım eserlerin toplum tarafından benimsendiğin de onlarla aynı duyguları yaşıyor olmak bazen beni şaşırtıyor. Mubalağa etmiyorum birçok kez şahit oldum.

Şu sıralar favori şarkım dediğiniz bir şarkı var mı?

Megolamanlık olmasın ama bu aralar gerçekten favori eserim ‘BABA’. Birde Neşet Ertaş’ tan Bir ayrılık bir yoksulluk bir ölüm türküsü.

Biz Candaş Gümüş’ü dinliyoruz. Peki, Candaş Gümüş kimleri dinliyor?

Genelde radyo, ruhuma hitap eden her türlü müziği dinliyorum. Ama eskiden beri Neşet Ertaş, Müslüm Gürses, Sezen Aksu bunları severek dinliyorum.

Günümüzde sosyal medya vazgeçilmez bir hal aldı. Peki, sosyal medya hakkında ne düşünüyorsun? Günde kaç saatini sosyal medyaya ayırıyorsun?

Sosyal medya günümüzde oldukça popüler tabiki doğru kullanıldığında çok önemli ve gerekli olduğunu savunuyorum. Pr konusunda hızlı bir şekilde yol almak istiyorsak ciddi anlamda sosyal medyanın verimini alırız.İnsanlar müzikleri ve filmleri oradan takip ediyor. Günümün bir saatten fazlası sosyal medyada geçiyor, sevenlerimizin mesajlarına mümkün olduğu kadar cevap vermeye sohbet etmeye çalışıyorum.

Hayranlarınızla aranızda nasıl bir iletişim var?

Sevenlerime hep saygılı olmaya çalışır ve kıymet veririm çünkü hepsi benim için değerlidir. Zaman buldukça hayranlarımın sosyal medyada mesajlarına cevap vermeye çalışıyorum sahnelerimde diyologlarımız çok güzel.

Kimsenin bilmediği gizli bir özelliğiniz var mı?

Yemek yapmayı severim. Aramızda kalsın (Gülüyor)

Başarılarınız ve tarzınızla fark yaratan bir sanatçısınız. Sizi diğer sanatçılardan farklı kılan başarınızın nedenini öğrenebilir miyiz?

Ben hayatım boyunca sadece işime ve müziğime odaklandım. Sanat ve sanatçılık uğruna doğrularımdan ödün vermedim. Bu yüzden insanların içinde sadece sanatımla anılmak isterim. Bir de çok uzun yıllardır orkestramda aynı saz arkadaşlarımla sahne alıyorum. Orkestra şefim ve kadim dostum Göksel Çelik’i unutmamak lazım.

Sahne ve konser çalışmalarınız var mı?

İstanbul’da bar sahnelerim var, yurt dışında konser ve özel etkinliklerde sahneler yapıyoruz.

Sanat adına başka ne tür çalışmalarınız var?

Solistlik dışında bestelerimi yaparken Ud ve bağlama çalmayı çok severim. Biliyorsunuz çocukluğumda ilk bağlamayla başladım.

Son olarak, dinleyicilerinize, sevenlerinize neler söylemek istersiniz?

Bu zamana kadar beni ve şarkılarımı benimseyen bütün müzik severlere yürekten sevgi ve saygılarımı sunarım. Atatürk’ün dediği gibi hayata müzik lazım değildir, çünkü hayat müziktir.

Biz de Önce Vatan Gazetesi ailesi olarak bizimle yaptığınız bu özel ve içten röportajdan ötürü değerli sanat yüreğinize şükranlarımızı sunar, gelecek çalışmalarınızda başarılar diliyoruz…

RÖPORTAJ: AZİZ KARATAŞ