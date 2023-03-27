Canan PERVER; ADİLE NAŞİT SON FİLMİNİ BENİMLE OYNAMIŞTI

RÖPORTAJ: Habib BABAR

70 ve 80'li yıllarda rol aldığı filmleriyle sinemaseverlerin gönlünde taht kurdu… Onun en büyük hayali gelecekte başarılı bir oyuncu olmaktı. Henüz 12 yaşındaydı Yıldız Kenter'in tavsiyesiyle tiyatroya başladı. Tiyatro oyunculuğuyla büyük beğeni kazanıyordu… En büyük hayali beyazperde bir sinema filminde oynamaktı çok geçmeden hayaline kavuştu Canan Perver… İlk sinema filmi deneyimi ise bir korku filmi oldu. 12 yaşında ABD yapımı 'Şeytan'ın Türkiye uyarlamasında Cihan Ünal ve Ahu Tuğba ile kamera karşısına geçti. Bu filmdeki başarılı oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Perver, ardından Cüneyt Arkın, Tanju Korel ve Yılmaz Köksal gibi ustalarla kamera karşısına geçti. Yeşilçam’ın hanımefendi oyuncusu Canan Perver, Ferdi Tayfur ve Enis Fosforoğlu ile rol aldığı 'Derbeder' filmiyle büyük bir şöhret yakaladı. Bu filmle birlikte ardı ardına gelen film teklifleriyle şöhretine şöhret kattı.50’yi aşkın Sinema filminde başrol oynayan Perver, yaklaşık 16 yıl önce ABD Florida Miami ’de yaşayan küçük oğlu Emrah’ın yanına yerleşti… Canan Perver (Gürsu) ile dününü bugününü konuştuk haydi buyurun keyifli sohbetimize…

OYUNCULUK SERÜVENİNİZ NASIL BAŞLADI?

Benim oyunculuk aşkım çocuk yaşlarda vardı. Türk Tiyatrosunun unutulmaz ismi rahmetli Yıldız Kenter, komşumuzdu. Onu çok seviyordum, hayranıydım. O’da başarılı bir çocuk olduğumu fark etmişti sanırım. Onun tavsiyesiyle henüz 3.5 yaşında Şehir Tiyatroları Çocuk Bölümü'ne girdim. İlk sahneye çıktığımda çok heyecanlıydım. Tir tir titriyordum… 6-7 yıl çeşitli roller aldım. Ana kadroya geçtiğim dönemde okul hayatım başlayınca turneler de zorlamıştı. Bir süre ara vermek zorunda kaldım. Liseden sonra İstanbul Belediye Konservatuarı'nda Tiyatro Bölümü'ne devam ettim.

PEKİ SİNEMAYA NASIL GEÇTİNİZ?

Nurlar içinde uyusun rahmetli Metin Erksan'ın yönettiği 'Şeytan' filmiyle kameralara merhaba dedim.

‘ŞEYTAN’FİLMİYLE SİNEMAYA ‘MERHABA’DEDİM

NASIL TANIŞTINIZ?

O dönem çektiği filmleriyle büyük çıkış yakalayan merhum yönetmen Metin Erksan, Şehir Tiyatroları Fatih Sahnesi'ne gelmişti. Birkaç deneme filmi çekildi. Metin Hoca da beni uygun görünce böylece sinema hayatım başladı. 'Şeytan' 12 yaşında bir çocuk için zorlu bir yapımdı. Çok profosyonel oyuncularla çalıştık. Filmde Cihan Ünal ve Ahu Tuğba gibi ünlü isimler vardı. Film çekiminde zorlu bir makyaj süreci vardı. Bugünkü gibi imkanlar olmasa da Kemal Film Platosu'nda dekor kuruldu. Yaklaşık 4 ay sürdü çekimler. Hatta rahmetli Metin Hoca 'Kız büyüyor bitirelim' derdi…(Gülmeye başlıyor…)

SONRA NELER OLDU?

Bu film bana şöhreti getirdi. Yapımcıların dikkatini çekmiştim. Bu filmin ardından Cüneyt Arkın, Tanju Korel ve Yılmaz Köksal gibi birçok isim ile kamera karşısına geçmeye devam ettim. Ferdi Tayfur ve Enis Fosforoğlu ile rol aldığı 'Derbeder' filmiyle büyük bir şöhret yakalamış oldum. Sinema severlerin büyük beğenisini kazanmış ve tanınan ünlüler kervanında ki yerimi almıştım. O dönemin oyuncuları, yapımcıları bir başka güzeldi. Bizler sanat uğruna gerçekten çok zor projelerde yer almışız. Setler de aile ortamı vardı.

SİNEMADAN NE KADAR SÜREDİR UZAKSINIZ VE ÖZLÜYOR MUSUNUZ?

Sinemadan uzaklaşalı 20 yıl oldu sanırım… Sinemayı da özlemedim açıkçası..

SİNEMADAN PARA KAZANMADIM

SİNEMADAN PARA KAZANDINIZ MI?

Sinemadan kesinlikle para kazanmadım. Her yapımcı kendi kendini finanse ediyordu. Şimdiki gibi sponsorlar veya dünya satışı olmadığı için maddi olarak zorlanılıyordu. Biz de bir şey kazanmadık, aldığımız ücret, kıyafet ve makyaj malzemesi kuaföre gidiyordu. Tabii benim gibi birçok oyuncu arkadaşımda sinemadan para kazanmadılar. Zaten yapmış olduğunuz röportajlarda da okuyorum.

YÖNETMEN EŞİNİZ TEMEL GÜRSU İLE SETTE TANIŞMIŞTINIZ SANIRIM BİZE O GÜNLERİ ANLATIR MISINIZ?

Başrollerini Ferdi Tayfur ile paylaştığım ‘Derbeder’ filminde tanıştık. 'Derbeder'in yeri benim için çok farklıdır. Türk sinema tarihinin en büyük ilgi gören filmlerinden biriydi. Gişe rekoru kırmıştı. Tam 12 hafta vizyonda kalmıştı. Eşim Temel ile de bu film sayesinde tanıştık. 1978'de Ahmet Özhan ile 'Çaresiz' filminin çekerken de evlendik. Tam 44 yıldır evliyiz Temel bey ile…

ADİLE NAŞİT BANA 'TEMEL'E SÖYLE BEN ÖLÜYORUM BİLİYORSUN, FİLMİNİZ YARIM KALACAK' DEDİKTEN 3 AY SONRA HAYATA VEDA ETTİ

HİÇ UNUTAMADIĞINIZ BİR ANINIZI BİZİMLE PAYLAŞMAK İSTER MİSİNİZ?

O kadar çok anım var ki hangisini, anlatsam bilmem ki!.. Size Türk Sineması’nın gerçekten çok önemli oyuncularından merhum Adile Naşit ile olan bir anımı anlatayım. Konul olduğum TV programlarında ve verdiğim röportajlarımda sıkça anlattığım ve hiç unutmadığım bir anım bu. Benim son sinema filmim ‘Annem’de rahmetli Adile Naşit ile başrol oynuyordum. Filmi de Temel çekiyordu. Adile abla o dönem rahatsızdı. Hastaneye gidip geliyordu. Bağırsak kanseri tedavisi görüyordu… Adile abla bir gün bana, ‘ 'Temel'e söyle ben ölüyorum biliyorsun, filminiz yarım kalacak' dedi. O konuşmamızdan tam üç ay sonra ne yazık ki Adile ablayı kaybettik. İlk defa da rol icabı bir filmde öldü. 'Beni insanlar lütfen gülerek neşe ile hatırlatsın' diyordu. O filmde adeta herkese veda etmişti.(Gözleri doluyor….)

CANAN PERVER KİMDİR

Canan Perver,1962 yılının Şubat ayında İstanbul’da dünyaya geldi. Perver, tiyatro ve sinema ile birlikte eğitimini sürdürdü. Robert Koleji’nden mezun oldu.,Canan Perver, Ümit Besen, Gökhan Güney, Cüneyt Arkın, Adile Naşit, Ekrem Bora, Coşkun Göğen, Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay ve Ümit Besen gibi bir çok usta isim ile birlikte rol aldı. Yönetmen ve senarist Temel Gürsu ile evli olan ünlü ismin bu evliliğinden Emrah ve Burak isimlerinde iki oğlu var.

ROL ALDIĞI BAZI DİZİLERİ : 2013 – Artiz Kahvesi (Hacer), 2002 – Yaz Gülü (Kezban), 1998 – Sırılsıklam (Lale), 1997 – Canısı, 1994 Hangimiz Eşek, 1992 – Gündüzün Karanlığı, 1988 – 077 Hızır – Acil Servis,

BAZI SİNEMA FİLMLERİ; 2006 – Fantastiğin Sineması (Kendisi), 1987 – Annem / Bırakmam Seni ,(Fatma) 1984 – Şaşkın (Canan),, 1982 – Talih Kuşu (Elif Güney), Islak Mendil (Necla) 1982 – Şabancık (Şarkıcı), 1980 – Vazgeç Gönlüm (Pınar), 1980 – Perişanım, 1980 – Boynu Bükük (Bahar), 1979 – Yanmışım (Bahar), 1979 – Aşkın Gözyaşları (Zeynep), 1978 – Çaresiz (Nevin) , 1978 – Kara Murat Devler Savaşıyor (Zeynep), 1977 – Çakal Avı (İpek), 1977 – Derbeder (İpek), 1977 – Cemil Dönüyor (Leyla), 1976 – Yirmi dört Saat, 1976 – Kurban Olayım (Hizmetçi Çiçek), 1976 – Kader Torbası (Nazlı), 1976 – Aybiçe Kurt Kız (Aybiçe), 1975 – Evde Kalmış Kızlar (Fatoş/Fatma), 1974 – Şeytan (Gül), 1972 – Görevimiz Tehlike, 1977-Derbeder.