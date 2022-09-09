BURAK YÜKSEL: “Yazmak bazen bir terapiden farksızdır”

Turşu ile Tosbağa ve Güneşi Yakmak kitaplarının yazarı Burak Yüksel ile bir araya geldik. Kitaplarından, yazmaya nasıl başladığından ve hayallerinden konuştuk. Aynı zamanda eğitimci olan yazar Burak Yüksel bugün sizlerle…

Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? Sizi sizden dinleyebilir miyiz?

Teşekkür ederim hoş buldum, iyiyim. Siz de iyisinizdir umarım. Bu sorunun bir benzerini ilk kitabım olan Turşu ile Tosbağa’da ben de çok fazla sordum. O zamandan beri bu soruya net bir cevap veremedim. Yine de genel olarak yaşadığım süreçlerden bahsetmem gerekirse, 26 Aralık 1995’te İstanbul’da doğdum. Aslen Sivas Suşehri’liyim. Mesleğim öğretmenlik ve şu an mesleğim icabı Tokat’ta yaşıyorum.

Yazmaya nasıl başladınız? Sizi teşvik eden biri ya da bir olay oldu mu?

Yazmaya nasıl başladığımı inanın hatırlamıyorum. Çocukluk dönemimde zihnimde sürekli farklı bir şeyler kurguladığımı hatırlıyorum ama bir başlangıcını hatırlamıyorum. Elime kalem alıp ilk hikayemi yazdığımdaysa sekiz ya da dokuz yaşındaydım. Kurgusunu çok net hatırlamasam da hala aklımdadır. Özellikle bu ilk hikâye ve bir tanıdığımızın yorumu yazmaya dair beni daha çok teşvik etti. Aslında biraz komik olabilir ama benim yazdığıma inanmayıp yalan söylediğim gerekçesiyle bana kızmıştı. Tabi herkesin baktığı yerden bakmadığım için bu durumu hikâyemin üst düzey olduğuna yormuştum. Bu da beni yazmam konusunda özellikle teşvik etmişti.

İlk kitabınız Turşu İle Tosbağa’da neler anlattınız? Nasıl çıktı ortaya?

Turşu ile Tosbağa’nın yeri bende ayrıdır. Belki basılan ilk kitabım olduğu için belki de kitabın içinde aşkı elimden geldiğince güzel anlattığımı düşündüğüm için olabilir. Kapağına bakınca her ne kadar çocuklar için olduğu düşünülse de daha çok aşkı tatmış insanlar için yazdığım bir hikâye kitabıdır. Fabl türünde ve aslında birbiriyle çok alakasız iki nesnenin başından geçenleri anlattım. İçeriğine spoiler vermek istemediğim için şu an girmesem de karakterlerin isimleri aslında başından geçenleri yansıtmaktadır. Kitabın ortaya çıkışı biraz basit kalabilir. Çünkü bir gün masaya oturdum ve sadece yazmak istedim, hepsi bu. Yazmak benim için bir nevi terapi gibi olduğu için Turşu ile Tosbağa’yı yazdıkça huzur buldum. Sanırım içimdeki huzursuzluktan kaçmaya çalışırken Turşu ile Tosbağa’yı oluşturdum.

Gelen yorumlar nasıldı? Kitap beğenildi mi?

Beklediğimden daha çok ve güzel yorumlar geldi. Çok fazla okura ulaşmadı ama daha hiç beğenmedim diyeni duymadım. Özellikle en çok gelen ve benim de hoşuma giden yorumu paylaşmam gerekirse, birçok okurum kendini Turşu’nun yerine koyduğu için artık nasıl Turşu yiyeceğim diye sormuştu.

Yeni kitabınızdan da bahsedelim isterim. Neden Güneşi Yakmak ismi? Ne anlattınız okurlarınıza?

Güneşi Yakmak ilk kitabım olan Turşu ile Tosbağa’ya nispeten oldukça ağır bir roman, içeriğinde klasik bir Türk romanı bulduğunuz yerler, psikolojik konuşmalar bazen bir bilimkurgu romanı dahi bulabilirsiniz. Yani bir anda karşınıza Schakespeare bir anda Attila İlhan da çıkabilir. Neden Güneşi Yakmak sorusuna cevap verirsem kitabın bütün sırrı çözülebilir. O yüzden bu sorunun cevabını değerli okurlarıma sormak daha uygun olacaktır.

Bundan sonraki planlarınız ve hayalleriniz neler? Yeni kitaplar gelmeye devam edecek mi?

Aslında zaten hâlihazırda basılmayı bekleyen kitaplarım var ama onlarla biraz daha baş başa vakit geçirmem gerekiyor. Bunun dışında zihnimde sürekli dönen roman kurgularımda mevcut. Vakit buldukça yazmaya çalışıyorum. Onları da yakın zamanda yazıya dökmek isterim. Yazmak dışında ileriye yönelik planlarım içinde öğretmenliğe devam etmek var ama ileriye yönelik hayallerimde başka bir galaksiye gidip gezmeyi düşünüyorum. Sonuçta hayallerin çok bir sınırı olmuyor.

Takip ettiğiniz ya da örnek aldığınız yazarlar var mı?

Aslında elimden geldiğince roman okumaya çalışıyorum ve hepsinden örnek alınacak bir şeyler buluyorum. Tabi Oğuz Atay benim için oldukça ayrı bir yere sahip. Son dönemlerde okuyup takip ettiğim kişi ise Murat Menteş’tir.

Yazmak dışında neler yapıyorsunuz? Özel hayatınızdan da bahsedelim isterim. Hobileriniz var mıdır?

Yazmak dışında az önce de söylediğim gibi öğretmenlik yapıyorum. Hobilerim arasında keman çalmak ve resim yapmak var. Resme başlayalı çok fazla olmadı ama resim yapmaktan oldukça keyif alıyorum.

Yeni kitap yazacak ya da kitabı yeni çıkacak yazar adaylarına neler önerirsiniz?

Bu konuda kendilerine tek önerim, başkalarının önerilerini dinlesinler ama kafaya çok takmasınlar diyebilirim. Çünkü ilk başlarda yakın çevrenizden olumsuz eleştiriler gelebiliyor. Yani bir şeyler yazacağınıza inanan insanlar çok az olduğu gibi hevesinizi de kırabilirler. Hevesiniz kırılmasın başkası için değil kendiniz için yazın. Yazmak bazen bir terapiden farksızdır.

Sohbetiniz için teşekkür ederim. Son olarak neler söylemek istersiniz?

Ben teşekkür ederim, vakit ayırdığınız için Yağmur Hanım. İyi günler dilerim sağlıcakla kalın.

Röportaj: Yağmur Tanyıldız