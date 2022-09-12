BURAK CAN BAYAR’dan “Yüzüğü Hâlâ Parmağında”

“Yarına Yankılar” albümü ile çok beğenilen ve çıkış parçası olan “Yüzüğü Hâlâ Parmağında” ile çok konuşulan BURAK CAN BAYAR ile bir araya geldik. Müziğe nasıl başladığını, albümünü, şarkılarını, babasını anlattığı sohbetimizi “Bu kış biter elbet, gelir bahar” diyerek bitiren BURAK CAN BAYAR sizlerle…

Hoş geldiniz. Sizi biraz tanıyabilir miyiz?

Tabii ki. Müzisyen bir ailenin içinde doğmuş, 1991 doğumlu, müzik sektörünün neredeyse her dalında çalışmış, en büyük tutkusu müzik üretmek olan, 31 yaşında bir adamım.

Müzikle nasıl tanıştınız?

Dediğim gibi doğduğum günden beri müzik hep hayatımın içinde oldu. Stüdyolarda büyüdüm diyebilirim. 3-4 yaşındayken bateri davul çalardım izlediğim insanları taklit ederek mesela. O gün stüdyoda hangi enstrüman çalınıyorsa, ara verdiklerinde hemen o enstrümana koşup çalmaya çalışırdım. Stüdyo ekipmanlarıyla oynardım, onlara elimi sürmek bile beni tatmin ederdi. Şarkılar kaydederdim 3-4 yaşındayken mikrofon başına geçip. Tabi bunların hepsi bana oyun gibi geliyordu o zamanlar. O yaşta her şey oyuncak gibi gözüküyor. Babamın stüdyoya götürmediği günlerde de annem tüm gün evde radyo dinlerdi. Müzikten hiç uzak kalmazdım. Bu yıllarca böyle devam etti. Ama benim önceliğim spordu aslında. Futbolcu olmayı hep hayallerimin en üstüne koymuştum çocukken. 10 yaşında Beşiktaş altyapısına seçilmiştim. Büyük bir gururla sokakta yürüdüğümü hatırlıyorum o dönemde. (Gülüyor) Bir sezon oynadıktan sonra bir diz sakatlığı yaşadım. “Ya ameliyat ya da futbolu bırak” dediler. Bırakmayı tercih ettim ailemin yönlendirmeleriyle ve o yaşta ameliyat fikrinden çekindiğim için. Uzun bir süre boşluğa düştüm sonrasında. “Ne yapacağım şimdi?” diye düşünürdüm hep. Okulda korolarda beni solist olarak seçmeye başlamışlardı. Gösterilerde şarkı söylüyordum ve aşırı rahat olduğumu hissettim sahnedeyken. Aslında müzik yapmayı, şarkı söylemeyi sevdiğimi o dönemlerde anladım. Ve müziği ciddiye almaya başladım 12-13 yaşlarında. Şu dönemde de, yani yaklaşık iki buçuk senedir albümüm için stüdyodayım.

“Yarına Yankılar” adını taşıyan albümünüzle ilgili konuşalım o zaman biraz. Albüm, toplam kaç şarkıdan oluşuyor?

Aslında henüz bitirmediğim için kesin olmamakla beraber, albüm 12 şarkıdan oluşacak gibi gözüküyor. Çıkış parçası “Yüzüğü Hala Parmağında” yayına girdi. Kısa aralarla albümden birçok şarkı daha single olarak yayınlanacak albümün tamamı yayına girmeden önce. Bugüne kadar yaptığım en içime sinen iş diyebilirim bu çalışma için. Tarzımı ve duygularımı asla sınırlamadım. Mesela bazı şarkılarda davullar 90’lar ve 2000’ler Pharrell sounduna yakın gibi. R&B’ye yakın. Elektro gitarlar 60’lar Psychedelic Rock havası veriyor çoğu şarkıda. 80’ler Ballad’ları havasında bir şarkı var. Yine Disco Pop öğeleri olan birkaç şarkı var. Daha önce denemediğim enstrümanları deniyorum. 70’ler Anadolu Rock’ta olduğu gibi ben de bazı şarkılarda elektro bağlama denedim örneğin. Stüdyo ekipmanlarını normal kullanımından daha farklı kullanmaya çalışıp yeni soundlar deniyorum. Önceden çıkardığım single’lardan daha da geniş bir yelpazesi var albümün ve kendimi daha iyi anlatabildiğimi düşünüyorum. Ama genel olarak Bağımsız Müzik diyebilirim albümün mevcut tarzına.

Bu albümle amaçladığınız esas şey ne?

Kendimi gerçekleştirmek. Müzik üretmek ve bu müzikleri insanlara ulaştırmanın hissettirdiği duygu benim için bambaşka. Ölümsüzlük gibi bir şey olarak görüyorum. Albümün yapım sürecinde harcadığım iki buçuk senede hem müzikal anlamda hem de hayat açısından çok şey öğrendiğimi düşünüyorum. Albüm yapmak, şarkı üretmek, benim için hayatı yaşamak oldu artık. Ve hep öyle de olmasını umuyorum. Keyif alıyorum.

Albümün çıkış parçası olan Yüzüğü Hâlâ Parmağında’dan bahseder misiniz? Bu şarkıyı, neden albümün çıkış parçası olarak seçtiniz?

Aslında albümdeki tüm şarkıları tamamlamadan bunu yapmak istemiyordum. Ama şartlar biraz da böyle gelişti medyada çıkan haberlerden de dolayı. Yeni yazdığım ve bitirdiğim bir şarkıydı. Albümün bitmek üzere olduğunu da düşündüğümde neden olmasın diye düşünüp albümden ilk şarkıyı bir anda yayınladım. Ve ne olursa olsun “Yüzüğü Hala Parmağında”nın bana hissettirdiği duygu güzel, o yüzden aynı zamanda çok heyecanlıyım da. Oldukça vintage ve beni tatmin eden bir sounda sahip, enerjisi yüksek bir şarkı, her ne kadar sözleriyle tezat olsa da. Aslında tam olarak o anlamda beni anlatan bir şarkı oldu zaten. (Gülüyor.)

Şarkının sözü ve müziği kime ait?

Yalnızca bu şarkının değil, albümdeki tüm şarkıların sözü, müziği, düzenlemesi, enstrüman icraları bana ait. Zaten bu sebepten ötürü albümün tamamlanması uzun sürüyor ama bir o kadar da akıcı ilerliyor. Aynı anda birçok şeye odaklanmak zorundayım. Ama asla şikayet ediyorum gibi algılanmasın çünkü dediğim gibi artık benim için hayatı yaşamak oldu bu albümü bitirmek. Aşırı keyif alıyorum bu dönemimden.

Sohbetimizde babanız Burhan Bayar’a bilhassa yer vermek isterim. Kendisinden bahseder misiniz biraz?

En büyük ilhamlarımdan biridir babam. Hayat hikayesiyle, yaşadıklarıyla, işine olan tutkusuyla, besteleriyle… Ve hiçbir zaman beni baskı altına sokmadı, hiçbir şey için zorlamadı. Hep özgür yetişmemi, kendi fikirlerimi oluşturmamı, kendi kararlarımı kendim vermemi sağladı bilerek ya da bilmeyerek. Annem de aynı şekilde. Burhan Bayar’ın oğlu olarak dünyaya gelmek hem birçok avantaj sağladı hem de dezavantaj ama ben hep avantajlarına konsantre oldum. Onu hep çok seven bir oğlu var.

“Yüzüğü Hâlâ Parmağında” şarkısı, sosyal medya fenomeni Selin Kidil ile sorun yaşamanıza sebep oldu. Nedir bu olayın aslı?

Ben sadece sosyal medyada beni takip eden insanlara bir olay anlatıp bir soru sordum. Sonra medyada haber oldu ve aslında kimseyi de ilgilendirmiyordu bence. Ya aslında bu konuyla ilgili çok da bir şey söylenmesinin gerek olduğunu düşünmüyorum.

Yüzüğü Hâlâ Parmağında’nın, Selin Kidil’in nişanlısıyla ayrılığı üzerine ortaya çıktığı konuşuluyor. Şarkının olayla bir bağlantısı var mı?

Şarkının kime yazıldığı ve hangi olaylardan sonra yazıldığı fazlasıyla açığa çıktı zaten. O yüzden bir şey söylemem gereksiz artık.

Gelecekteki projeleriniz neler?

Şu an için albümü tamamlamak ilk hedefim. Sonrasında albümü canlı çalacağımız konserlere yoğunlaşacağım. Tüm Türkiye’yi gezip, şarkılarımı ve yaptığım müzik tarzını insanlara tanıtmak ve bu deneyimi beraber yaşamak için çok heyecanlıyım. Aynı zamanda YouTube kanalıma da birkaç içerik yapmayı düşünüyorum albümü tamamladıktan sonra. Ama bu, tüm bu konularla alakasız tabii. (Gülüyor.)

Son olarak neler söylemek istersiniz?

Umarım “Yarına Yankılar” albümü beni tatmin ettiği gibi başka insanları da tatmin eder ve onlara güzel bir yolculuk yaşatır. “Yüzüğü Hala Parmağında” nın dışında albümden yeni şarkılar çok çok yakında arka arkaya yayınlanmaya başlayacak. Son olarak, “Bu kış biter elbet, gelir bahar.”

Röportaj: Yağmur Tanyıldız