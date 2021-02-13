BULUTLARA YOLCULUK: TAHTALI DAĞI

Akdeniz’in masmavi sularından efsanelere konu olmuş Olimpos Dağı’na, bulutlara uzanan bir yolculuk. Yurdumuzda teleferik eşliğinde, seyir yolculuğunun en güzel rotalardan biri. Ve bu rotada size eşlik edecek dağ geyikleri, tavşanlar, kartallar ve daha nice yabani hayvanlar. Akdeniz’in doyumsuz güzelliğini, keyifle seyredebileceğiniz bir yolculuk peşindeyseniz işte tam adresindesiniz.

2365 METRE YÜKSEKLİKTE MUHTEŞEM BİR GÜZELLİK

Teleferik yolculuğumuz bölgenin denize en yakın en yüksek noktası konumu olan 2365 metre yüksekliğe kadar sürüyor. Her bir karışında ayrı bir güzellik, bambaşka enstantaneler bulunan Tahtalı Dağı’nda kış aylarında özellikle zirveye yakın bölgelerde yoğun kar da bulunuyor.

ANTİK DÖNEMLERDE ADI OLİMPOS

Tahtalı Dağı, antik dönemlerde ismi Olimpos olarak anılan sayısız mitolojik efsaneye konu olmuş bir dağ. Beydağları Milli Parkı içerisinde yer alan Tahtalı Dağı, bu özelliğiyle sizleri antik dünyanın gizemli serüvenlerine de kapı aralıyor. Olimpos, eski Yunanca da sözde tanrıların mesken tuttuğu dağ, dağın zirvesi anlamlarında kullanılıyor. Tahtalı ise bölgede güvercin sürülerine verilen ad. Dağda güvercinler yoğun biçimde sürü halinde gezdikleri için dağa Tahtalı isminin verildiği rivayet ediliyor.

TELEFERİK PROJESİ İSVEÇ ALMAN ORTAKLIĞINDA YAPILMIŞ

Tahtalı Dağı teleferiği, bir İsveç şirketi olan Fajos ile teleferik üreticisi olan Alman şirketi Garaventa ortaklığı ile 29 yıllığına kamudan kiralamış. Çek ya da Yugoslav asıllı olup İsveç’te yaşadığı belirtilen Fajos firmasının sahibi Jan Jirotka, cennet ilçemiz Kemer’e tatile gelir. Dağcılığa ilgili olduğunu söyleyen Jan Jirotka, Tahtalı Dağı’na çıkar. Gördüğü muhteşem tabloya hayran kalan Jirotka, Tahtalı Dağı’na teleferik yapma düşüncesini resmi makamlara iletir. Uzun süren görüşme ve değerlendirmelerden sonra Fajos şirketi, teleferik üreticisi Alman Garaventa şirketi ile ortaklık imzalayıp Olimpos Dağı’na teleferik projesi yapım işine başlar.

DÜNYANIN EN UZUN İKİNCİ AVRUPA’NIN İSE EN UZUN TELEFERİĞİ

Bir mühendislik harikası olarak ifade edilen Tahtalı Teleferiği, 4350 metre uzunluğunda ve 80 kişilik kabinlerden oluşuyor. Özel tasarımı nedeniyle, tüm bölgeyi 360 derecelik bir açıyla izleyebileceğiniz teleferik, yaklaşık 10 dk. içerisinde 1640 metre yüksekliğe ulaşabilme özelliğine de sahip. Tahtalı Dağı teleferiği aynı zamanda birçok “en” özeliği de taşıyor. Bu bağlamda, teleferik sadece ülkemizin değil, Avrupa’nın da en uzun teleferiği. Nitekim Tahtalı teleferiği, dünyada da en uzun ikinci teleferik olarak kabul ediliyor.

SLOGANIMIZ SEA TO SKY

2007 yılında hizmete giren Tahtalı Dağı teleferiği için slogan olarak “sea to sky” yani gökyüzü için deniz sloganı belirlenmiş. Deniz seviyesine yakın bir konumdan yaklaşık 2365 metrelik bir zirveye yolculuk söz konusu olduğu için bu sloganın belirlenmesi gayet isabetli olmuş.

ZİRVEDE GÜNEŞİN DOĞUŞU BİR BAŞKA

Tahtalı dağının zirvesinde yapabileceğiniz birçok etkinlik bulunuyor. Bulutların içinde ve üzerinde doyumsuz kareleri fotoğraf makinenizde yakalayabileceğiniz gibi güneşin doğuşunu sıcak bir kahve eşliğinde izlemek, muhteşem Akdeniz manzarasına nazır çayınızı yudumlamak, tertemiz havayla yürüyüş turuna çıkmak, adrenalin tutkunuysanız bungee jumping yapmak bu etkinlikler arasında sayılabilir.

SOSYAL DONATI ALANLARI DA MEVCUT

Olimpos Dağı zirve merkezinde muhteşem manzaranın keyfini sürmek üzere sosyal donatı alanları da düşünülmüş. Bu amaçla zirvede 200 kişi kapasiteli toplantı ve konferans salonları, açık ve kapalı restoranlar, Shakespeare mountain bistro, dürbün donanımlı seyir terasları ve yamaç paraşütü (paragliding) gibi alanlar ve faaliyetler bulunmaktadır.

ULAŞIM GAYET KOLAY

Tahtalı Dağı’na ulaşım gayet kolay. Antalya üzerinden Kemer karayoluna çıktıktan sonra Kiriş ve Çamyuva güzergahlarının ilk sapaklarını geçtikten sonra yolun hemen sağ tarafında görebileceğiniz teleferik tabelasından içeriye sapabilirsiniz. Buradan yaklaşık 8 km kadar yol aldıktan sonra Olimpos Teleferik İstasyonu’na ulaşabilirsiniz. Teleferikten Tahtalı Dağı’nın zirvesine yolculuğunuz ise yaklaşık 15 - 20 dk. kadar sürecek. Sonra sürün bu muhteşem manzaranın keyfini.

RÜYAMSI GÜZELLİK TAHTALI DAĞINA YELKEN AÇIN

İnşallah başka bir rotada buluşmak dileğiyle, özgürlüğünüzü alın ve rüyalarda görülebilecek kadar güzel Olimpos (Tahtalı) Dağı’na yelken açın, hep seyahatte kalın…

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