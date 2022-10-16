BULUŞMALAR’ın başrolü MEHMET ALİ ÇATAL ile buluştuk!

YAĞMUR TANYILDIZ

Hoş geldiniz, nasılsınız? Öncelikle sizi tanımak isteriz.

Merhaba Yağmur Hanım. Gayet iyiyim. 31 yaşındayım, Kadıköy’de doğdum. Çeşitli gazetelerde 11 yıl gazetecilik yaptım. Gırgır dergisinde 6 yıl boyunca mizah hikayeleri yazdım. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi aldım, hocalarım arasında Beyazıt Öztürk de vardı. Dizi ve filmlerde oyunculuk yaptım. Skeçler ve filmler yazdım. Şimdi de hepimizin bildiği gibi “patlayan” buluşma serisine devam ediyorum.

Sosyal medyada paylaştığınız videolar çok dikkat çekti ve beğenildi. Hatta taklitleri çıkmaya başladı bile. Hepsinden bahsetmek istiyorum ama önce yazar kimliğiniz olduğunu da hem okurlarımıza hem de sizin takipçi kitlenize hatırlatmak isterim. Kitaplarınızdan bahsedebilir misiniz?

Beş kitabım var: Bi Kahve İçebilir miyiz, HoliŞit, Her Şey Yokunda, Küçük Kibirli Yazar ve 09:06. Bütün bu saydıklarımdan en ayrı tarafa koyabileceğim kitabım 09:06. Çünkü bir mizah kitabı değil, tarihi bir kurgu anlatımı var: Atatürk eğer saat 09’u 6 geçe iyileşme belirtileri gösterse neler olurdu?

Gelelim buluşma videolarınıza… Nasıl başladınız bu içeriğe? Bu kadar çok izleneceğini tahmin etmiş miydiniz?

Ben bundan 9-10 sene evvel Gırgır dergisinde buluşma hikâyeleri yazıyordum. Kitaplarımda da sıklıkla bu tema işleniyor. Sadece bunu sosyal medyaya entegre ettim. İç konuşma meselesiyle süslemem ise Selvi Boylum Al Yazmalım filmini izlerken aklıma geldi. Hem kendimi göstermemek istiyordum, hem de şakaları hızlıca patlatmak… Bu nasıl olur, tabii iç sesle. Bekleyip beklemediğime gelirsek… İlk video bir günde 1 milyon olunca, bu işin sevildiğini anladım. Benim mizah anlayışım biraz uçtur. Bu kadar çok insanın benimsemesi de beni şaşırtan taraf oldu. “Şok” diyebiliriz.

Videoların altındaki yorumlara göz attığımda önceleri herkes videolara odaklıydı ama şimdilerde hafif bir merak da söz konusu sanırım. Videolar gerçek mi, evli misiniz, o çocuk sizin mi gibi sorular gelmeye başlamış. Tüm bu sorulara buradan cevap vermek ister misiniz? Videolar gerçek mi, kurgu mu?

Çocuk bir arkadaşımın. Dünyanın en tatlı kız çocuklarından biri olduğu için baya ilgi odağı oldu. Sadece A101 reklamında oynattım, sonra geri iade ettim. Bence videoyu güzel kılan en önemli unsurlardan biri de o oldu. Ailesine de tekrar teşekkür ediyorum. İnsanların hemen benim çocuğum zannetmesini de videolardaki gerçeklik unsurunun yoğun olmasına bağlıyorum. Çünkü espriler “Bakın şaka yapıyorum ben” minvalinde değil de, doğal olarak aktarılıyor. Doğal, sakin ve ciddi. Dolayısıyla Seda’yla da evli değiliz. Biraz benim zorlamamla bu işe dahil oldu. Ya da kurban oldu diyelim. Tabii sonra ilgi hat safhada olunca çok hoşuna gitti.

Buluşma videoları devam edecek mi? Son buluşma nasıl olacak acaba :)

Elbette devam edecek. Son buluşmalarda izleyicileri sürprizler bekliyor.

Bundan sonraki hayalleriniz ve hedefleriniz neler?

Sürekli film yapmak istediğimi söylüyorum bu soru gelince. 2 uzun metraj senaryom var. Bir tanesi tek mekan ve neyi nasıl çekeceğime kadar oldukça ayrıntılı işlediğim bir senaryo yazdım. Bir fon bulabilirsem onu çekeceğim. Birkaç yerle görüşüyorum. Diğer filmim daha komplike ve benim çekemeyeceğim kadar tecrübe isteyen bir yapısı var. Onu da memur olmayan, işine aşık, manyak bir yönetmenin eline teslim etmeyi çok isterim.

Keyifli sohbetiniz için çok teşekkür ederim. Yeni buluşmalarınızı ben de merakla bekliyorum. Son olarak neler söylemek istersiniz?

Sizin de söylediğiniz gibi bu orijinal konsepti taklit etmeye çalışan ve genelde kaynak göstermeyen, ilhamını nereden aldığını belirtmeyen, söyleyiş tarzından cümle yapısına kadar her şeyi kopyalayan insanlar var. Ben bir başkasının içeriğini bu şekilde kullanmayı hayal bile edemiyorum. Kendimi herhalde çok değersiz hissederdim. O yüzden buradan da söylemiş olayım; Lütfen kendi zihninize güvenin.

Yeni bir kitap çalışmanız var mı?

09:06’nın devamını yazdım. Ancak yayınevi sakıncalı buldu ve yayınlamama kararı aldı. Sağlam bir yayınevi bulursam onu okuyuculara sunmayı çok isterim. Çok cesur, söylenmemişleri olan farklı bir kitap çünkü. Üzerinde 1 yıl uğraşıp yazdığınız bir kitabın söz verilmesine rağmen yayınlanmaması da sizi çok üzüyor.

Aynı zamanda oyunculuk deneyimleriniz de olmuş. Yeni bir proje var mı yakında? Oyunculuğa dair planlarınız var mı?

Son olarak Leyla ile Mecnun dizisinde Leyla’nın psikoloğu olarak rol aldım. Yeni projeler de var, biraz popüler olunca yüzünüze bakmayan insanlar size teklifler getirmeye başlıyorlar. Oyunculuğu seviyorum. Çünkü insan tek kişi değildir. İçimde kaç kişi olduğunu, neler yaptıklarını merak ettiğim için bu işin içindeyim. Her anında zihninizin çalıştığı ender faaliyetlerden biri.