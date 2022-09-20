BİRSEN KUMCU ile Sanatçı Kimliğine Dair...

ZAMBAK KARABAY

➢Birsen Hanım merhaba... Nasılsınız? Sizi tanımayan okuyucularımıza kendinizi tanıtır mısınız?

Merhaba Zambak Hanım, teşekkür ederim. 1968 Aksaray doğumluyum. 1991'de Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Maliye bölümünden mezun oldum. Finansal analiz, muhasebe, banka ve dış ticaret konularında çeşitli sektörlerde çalışmalarım oldu. 2002 tarihinden itibaren bir devlet üniversitesinde yukarıda belirttiğim alanlarda ders vermekteyim. Aynı zamanda, çocukluk yaşlarımdan beri resim çalışmalarıma devam etmekteyim. Bu alan da 1994 de Bükreş Üniversitesinde sanat çalıştaylarına katıldım. 1996 -1997 yıllarında Ankara’da Hikmet Çetinkaya atölyesinde sanat ve yağlı boya resim eğitimlerine devam ettim.

Yağlı ve akrilik boya resim çalışmalarımın yanı sıra doğal taş ve cam mozaik çalışmalarını Mersin’deki kişisel atölyemde sürdürmekteyim. Bazı eserlerim resmi ve özel koleksiyonlarda bulunmaktadır. SAKÜDER Sanat ve Sanatkârlar Topluluğu Kültür Derneğinin üyesiyim.

➢Sizi hayatta bir adım öne taşıyan şeylerin neler olduğunu düşünüyorsunuz?

Hayal gücümüm yüksek olması, disiplinli ve düzenli çalışma…

➢Resim yapmaya ne zaman başladınız? Sizi resim yapmaya yönlendiren ne olmuştu?

Resim yapmak benim için evrensel bir ifade biçimi ve bunu seviyorum. 6 ya da 7 yaşlarımda iken çamurdan heykeller yaparak başladığım bu süreç resimle devam etti. Belki annemin resimde ve pek çok el sanatlarında becerikli bir kadın olması bana ilham olmuştur. Ayrıca, üniversite eğitimi için Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi yetenek sınavlarını başardığım halde, farklı bir alana yönelerek bu eğitimi yarım bırakmam, içimde ukde kalan bu aşkın benimle yaşamasına neden oldu diyebilirim.

➢Doğal taş mozaik çalışmalarınız var… Taşlar ile çalışmak mı? Yoksa renk renk resim kalemleri ile çalışmak mı size enerji veriyor?

Mozaik, farklı renklerdeki küçük taş parçacıklarının yan yana getirilmesi ile üretilmiş resim. Çok çeşitli malzemelerden mozaik yapılabilir. Ben genellikle doğal taş bazen de renkli cam tercih ediyorum. Yaklaşık on yıldır boyalarla resmin yanında mozaik yapıyorum. Malzemenin dayanıklı ve taşların doğal rengi olması çok büyük avantaj. Taşlara dokunmak bir tür topraklama yapmak gibi. Taşları kırmak ve şekillendirmek zanaat iken uygun yerlere yerleştirmek ve kompozisyon akışını oluşturma kısmı sanatı oluşturuyor. Boyalarla resim yapmak daha pratik ve sessiz, renk seçeneği daha geniş, doğrudan sanat kısmından başlamayı sağlıyor.

➢Sanatın iyileştiren ve bütünleştiren gücü hakkında ne söylemek istersiniz?

Herhangi bir sanat dalıyla aktif olarak uğraşıp üretim yapmak hatta bir sanat eserini izlerken ki ruh halimiz bizi günlük yaşamın stresinden uzaklaştırırken kendi iç sesimizi dinlememize bir fırsat yaratır. İç ve dış dünyamız arasında bir bütünlük oluşturur. Bu nedenle, sanatın ruhumuzu iyileştiren ve maddi hayatımızla bütünleştiren yönünü, sanatla uğraşan veya sanat eserlerinin izleyicisi olan tüm taraflar açısından insanın daha iyiye everilmesinde ekili bir araç olduğunu düşünüyorum.

➢Yaptığınız sanat eserlerindeki tema nelerden oluşuyor?

Çalışmalarımda; sevgi, denge, huzur, yok oluş, karmaşa, özlem, hüzün, mutluluk gibi ruh hallerini çeşitli simgesel olaylar süzgecinden geçirerek soyut veya yarı soyut yorumluyorum.

➢Sanatınızı icra ederken tema oluşturmak için çok detaylı çalışma yapmanız gerekiyor mu?

Bir sanat eserinin ortaya çıkması diğer tüm sanatlarda olduğu gibi ilhamla başlıyor, düşünsel olarak oluşan eserin planlanması, eskiz hazırlanması, uygun malzemenin seçilmesi ile somuta aktarımı gerçekleşiyor. Ele alınacak temanın tarihsel, sosyolojik ve psikolojik yönlerinin irdelenmesi ve çelişmiyor olması benim açımdan önemli bir faktördür.

➢Yakın dönemde katılmış olduğunuz SAKÜDER sergisindeki eserlerinize dair duyarlılığı nasıl görüyorsunuz?

30 Ağustos Zafer Bayramının 100.Yılı anısına SAKÜDER Sanat ve Sanatkârlar Topluluğu Kültür Derneğinin Dolmabahçe Milli Saraylar Saray Koleksiyonları Müzesi’nde 2 Eylülde açılışı yapılan sergide iki eserim yer aldı. Tarafıma iletilen çok olumlu görüşler oldu. Özellikle toplumsal bir farkındalık, hassasiyet ve sorumluluk içeren ‘Dur ‘isimli tablomdan çok bahsedildi.

Sanat, toplumsal bir gelişim sürecinin bir göstergesi olarak, yaşama dair doğa, güzellik, estetik, duygu, anlam, biçim, teknik gibi pek çok öğeyi içinde bulunduran bir üretim biçimi olmasının yanında sanatçının vermek istediği mesajları da içerir. Pek çok sanatsal eserde izleyici kendine dair özgün yorumları ile sürece katılarak mesajları çeşitlendirebilir.

Ancak; sergide yer alan ‘Dur’ adlı eserimde mesajın herkes tarafından aynı biçimde anlaşılması gereken öğeler içermesinden dolayı benzer yorumlar aldım. Dünya vatandaşları olarak çocuklarımıza sahip çıkmalıyız. Renk, dil, ırk, din gibi ayırımlar yapılmadan tüm çocuklarımızı korkudan, ölümden, tacizden, açlıktan, yalnızlıktan ve savaşın yıkıcı etkisinden korumalıyız. Mesajım açıkça insanoğluna DUR demektir. Bu konuda daha iyi bir dünya için denizde damla bile olsa farkındalık oluşturduğumu düşünüyorum.

➢Sanatınızın tanıtımını yaptığınız medya hesabınız var mı? Varsa faydalı oluyor mu?

instagram /brsnkmc

➢ Pandemi dönemi çalışmalarınızı etkiledi mi? Eser üretmenize etkisi oldu mu?

Pandemi dönemi maalesef insanlık tarihinin olumsuzlukları içinde yerini aldı. Bu süreçte bende bazı tanıdıklarımı kaybettim. Cenazelerine bile katılamadığımız dostlarımız oldu. Bu anlamda biraz yalnızlaştık.

Sanatsal üretim açısından verimli bir dönem oldu. Eve kapandığımız bu günlerde daha fazla atölye çalışmalarıma fırsat oluştu, birçok akrilik ve mozaik tablolar üretme fırsatı buldum.

➢ Sergiler sanatsal gelişiminize etkili ve faydalı oluyor mu?

Kesinlikle evet. Sergi açmak veya diğer sanatçılar tarafından açılan yurt içi ve yurt dışı etkinlikler, sanatsal farkındalıklar açısından önemli buluyorum. Atölye işin mutfağı ise sergi sanatseverlerin buluştuğu ve beslendiği bir aşama.

➢Yakın zamanda katılım sağlayacağınız sergi var mı?

Evet. Bu yıl sonunda, bir mozaik sergim olacak. Bu konuda hazırlıklarım devam ediyor.

➢Eklemek istedikleriniz nelerdir?

Sanat ve sanat tarihi konusunda okumaya ve incelemeler yapmaya vakit ayırmayı seviyorum. Kitap önerilerimi soracak olursanız; Gombrich’in Sanatın Öyküsü, Susie Hodge’ın Modern Sanatın Kısa Öyküsü, Graham Whitham ve Grant Pooke’nin Çağdaş Sanatı Anlamak, Nilüfer Öndin hocamızın Gotik, Barok, Rönesans ve diğer tüm kitapları. Kısaca, söz ettiğim kaynaklar severek okuduğum ve bana sanat adına bir şeyler kattığına inandığım kitaplardır.

Yolu sanatla kesişen herkesi saygıyla selamlıyorum.

Bu güzel sohbet için teşekkür ediyorum.