‘’BİR DAHA YAK ŞARKISI HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI OLDU’’

RÖPORTAJ: HAKAN KANBUROĞLU

Azerbaycan’da doğdum ve büyüdüm ailem hala orada ancak ben artık bir süredir İstanbul’da yaşıyorum. Konserlerden fırsat oldukça diyebilirim çünkü bir yandan da tüm Türkiye’yi geziyoruz. Müzikle büyümek başka bir duygu çok şey kattı bana en başta benim ben olmamı sağladı ve ailemin desteği her zaman yanımdaydı. 18 yaşımdan beri beste yapıyorum, kendimi bildim bileli müzik hep var ve ben hep üretiyorum. Sanatımda herkesin hayatından bir şeyler bularak kalplere dokunması için elimden geleni yapıyorum. 25 yaşındayım, Yay burcuyum ve burcumun özelliklerini taşıyorum. (Gülüyor) Her şeyin en iyisini seviyor, her zaman en mükemmeli olsun istiyorum, samimiyeti içtenliği seviyorum. Elimden geldiğince sevenlerimin kalplerine dokunmaya çalışıyorum ki öylede oluyor sanırım sahnede müthiş bir enerji alıyorum onlardan, iyi ki varlar ve iyi ki beni kalplerine soktular.

Azerbaycan asıllı olduğuna dair bilgiler var. Türkiye’de müzik yapmak nasıl bir duygu?

Evet, Azerbaycan’da doğdum büyüdüm. Türkiye’de müzik yapma kısmına gelince; aslında böyle bir ayrım yapmak zor çünkü kardeşiz, hepimiz biriz, aynı çatı altındayız aslında sadece mesafeler var aramızda ve o mesafeler de bir şeyleri değiştiriyor tabii ki burada müzik yapmak harika bir duygu ama bir o kadar da zor. Ben çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Duyuyorum, görüyorum çok fazla yeni şarkı ve yeni isim çıkıyor, onlarca kişinin arasından sıyrılabilmek şarkımı milyonlara ulaştırabilmek eşsiz bir duygu benim için. Tüm bunlar tek başıma olmuyor tabii ki benimle birlikte çalışan mücadele eden kusursuz bir ekip var arkamda bana her zaman destek olan ve iyi ki varlar.

Hayatının dönüm noktası nedir?

‘’Bir Daha Yak’’ hayatımın dönüm noktası oldu sanırım, şarkımı milyonlar biliyor ve bana tek bir ağızdan eşlik ediyorlar. Hissediyordum ve hislerim beni yanıltmadı, benim için bu şarkı dönüm noktası oldu.

‘’BAŞARI HİKAYEMİN EN ÖNEMLİ FAKTÖRÜ BİTMEYEN MÜCADELEM VE AİLEM’’

Herkes hikayeni merak ediyor… Bir başarı hikayen var mı?

Başarı hikayemin en önemli faktörü bitmeyen mücadelem ve ailem. Hikayemin altında hep daha fazla çalışmakta var tabii ama küçük yaşlardan beri bu büyük sektörün bir köşesinde yer bulabilmek için çok mücadele ettim ve elimden gelenin fazlasını yaptım. Sesimi geliştirmek için çaba harcadım, daha çok üretmek ve ürettiklerimi sevdirebilmek için çok araştırdım, gözlemledim ama en önemlisi ailem oldu. Onlar destek olmasaydı olmazdı ve her şey çok daha zor olurdu.

Şarkıların yüz milyonlarca dinleniyor? Sırrı nedir?

Şarkılarımı yüz milyonların sevmesi tarif edilemeyecek kadar güzel tabii ama şu anda durumu sanırım çok fazla farkında değilim çünkü çok yoğun bir konser takvimimiz var. Ben konserlerde birebir temas halindeyim şarkıyı sevenlerimle ve şehir şehir gezip onlarla kucaklaşmak, şarkılarımı birlikte söylemek hiç bitmesini istemeyeceğiniz kadar güzel bir duygu. Bunun bir sırrı yok bence müziğin matematiği de yok, hissetmek en önemlisi. Ben hissettim ve yanılmadım bu da ilahiyatın bana verdiği bir yetenek ve değer bence tek sırrı bu. Bana verilmiş bu yeteneği ve hislerimi doğru kullanabiliyorum.

YouTube’ta kendi kanalın var ve kliplerin buradan yayınlanıyor sebebi nedir? Daha mı çok kazanç sağlıyorsun?

Youtube da öncelikle cover şarkılarla başladım. Bir kitlem oluştu. Beni sevenler ve takip etmek isteyenlerin olduğu bir platform haline geldi. Farklı bir kanaldan çıkartmayı hiç düşünmedim de, düşünmüyorum. Kitlem burada benim videolarımı an ve an takip edebiliyor. Kazanç benim için ikinci sırada.

Söz müzik yazabiliyorsun. Nereden geliyor bu ilham?

Bu bana verilmiş bir yetenek bence. Hayatın her anı bana ilham. Şarkılarımı yazarken mutluluk da zorluk da keder de ilham olabiliyor. Vatanım bana ilham bazen, bazen de özlem ilham oluyor. Bir İnstagram paylaşımımda da yazmıştım; ‘’Vatanımın bazen suyu iyileştiriyor, havası ilham veriyor.’’

‘’MÜZİK BENİ BEN YAPAN TEK DUYGU’’

Senin için müzik nedir?

Müzik benim sesim. Duygularımı yansıtabilme şeklim, ruhumu dinlendirebildiğim tek yer. Beni ben yapan tek duygu…

Kendini müziğin hangi kanadında görüyorsun?

Kendimi tam olarak şurada görüyorum veya tam olarak tarzım bu diyemem. Ben duygularımla hareket ediyor şarkılarımı da öyle yazıp, söylüyorum. Bir kalıbın veya kategorinin içine koyabilmem veya konumlandırabilmem çok zor, açıkçası böyle bir isteğim de yok. Şarkılarımı ve beni seven, kucak açan, benimseyen, takip eden, destekleyen herkes için üretmeye, bana kattıkları bu güzel duygularla üretmeye, daha iyisini yapmaya devam edeceğim her zaman. Beni seven tüm güzel kalplere layık olabilmek için yeni projelerime çalışıyorum ve sizinle buluşturmak için de sabırsızlanıyorum

Sahnede nasıl bir Sura var?

Sahnede veya sahne dışında aslında bambaşka bir Sura yok. Her yerde tüm platformlarda aynı Sura var ve bu hiç değişmeyecek. Sahnede en başta ben çok eğleniyorum ve orada olmaktan büyük bir keyif alıyorum. Şarkılarıma milyonların eşlik etmesi şu anda yaşayabileceğim en büyük şans bence. Şu an bunu yaşıyorum ve sahnede de bu güzel duygunun tadını çıkarıyorum. Gün geçtikçe çoğalan kalabalıklar görüyorum ve şükrediyorum.

Konser programından bahseder misin?

3,5 ayda 70’e yakın konser verdik, Türkiye’yi geziyoruz. Bu sadece benim değil ekibimin de müthiş enerjisi ve başarısı sayesinde oldu. Her an yanımda olan sevgili menajerim Selma Güzel ve bitmeyen enerjisine, her projeme destek ve her alanda yanımda olan Funda Şen liderliğindeki müzik şirketim Wediacorp’a teşekkür etmek az kalır. İyi ki onlarla yollarımız kesişmiş.



‘’POP ÖLMEZ ŞİMDİ SIRA RAP MÜZİKTE’’

Rap müzik neden bu kadar yükseldi?

Dönem dönem bazı müzik tarzları ön planda olabiliyor. Bir dönem arabesk, bir dönem halk müziği, bir dönem rock müzik hayatımızın orta noktasındaydı. Şimdi sıra rap müzikte. Bence rap müzik yapanlar çok değerliler, kolay bir iş yapmıyorlar, kendilerini uzun yıllar sonra gösterebildiler, fark ettirdiler sonunda ve hak ettikleri değeri buldular bence. Uzun soluklu olmasını dilerim.

Popçular pop öldü diyor, sence?

Pop müzik ölmedi ve bence ölmez. Hepsinin yeri ayrı, pop müzik öldü demek için çok erken olduğunu düşünüyorum. Rap müzik kendini ön plana atmış olabilir ama pop öldü denilmez. Yok olacağını da sanmıyorum, bu kadar değerli pop müzik yapan sanatçılarımız varken hala milyonlara hitap ediyor, konserleri tıklım tıklım doluyorken çok zor. Pop müziğin popülerliği azalmış olabilir ama yarın her şey bambaşka olabilir. Müzik algısı ve sevgisi çok değişken bir denge bence.

Canlı sesin çok beğeniliyor. Türkiye’de genç nesil arasında en iyi ses benim der misin?

En iyi benim diyemem tabii ki daha yolun başındayım. Hiç bir zaman en iyi benim diyemem çünkü sesime de kendime de sahneme de her gün yeni bir şeyler katıyor ve öğreniyorum. Ben oldum dediğiniz zaman hata yapmaya başlarsınız. Her zaman ilk günü heyecanımı koruyor, her sahneye de aynı heyecanla çıkıyorum. Canlı söylemeyi çok seviyorum ve sesime de güvenim var tabii ki ama Türkiye’de çok iyi sesler de var, onlardan biri olduğum için çok mutluyum diyebilirim sadece.

Çocuk hayranların da var yetişkin hayranlarında… Bu iki kitleyi nasıl kendine çekebildin?

Şarkı söylemeyi çok seviyorum, hiçbir kaygım olmadan şarkılarımı söylüyorum. Maddi manevi beklentiniz olmadan aşkla ve sevgiyle yaptığınız her iş güzel sonuçlar doğuruyor. Hissettiler demek ki kalbimi ve yüreğimi ne mutlu bana.

‘’YOKSULLUK ÇEKTİM AMA KLİPLERİMLE ALAKASI YOK’’

Önümüzdeki projelerin nelerdir?

Her zaman üretmeye ve gücüm yettiğince var olmaya devam edeceğim. Yeni projelerimi buluşturmak için sabırsızlanıyorum ve en iyisi olması içinde elimden geleni yapıyor çok çalışıyorum. Önümüzdeki aylarda yeni şarkımız geliyor ama sürpriz olsun, az kaldı.

‘İnsanlar da bağımlık etkisi yaratıyorsun’ şeklinde yorumlar var. Bu sempati ve bağımlılık yaratma hali nereden geliyor?

Ne mutlu bana. Ne mutlu beni var edenlere, eksik olmasınlar.

Özel hayat sorularını çok sevmiyorum fakat bir takipçin şu şekilde soru önermiş: Şarkıları neden bu kadar çektiği bir aşk acısı mı var?

Her şarkının bir hikayesi var tabii ki ama anlık diyebilirim. O an ki duygusallıktan esinlenen satırlar… Genellikle acı vardır. Sevgili dinleyicilerime vermek istediğim mesajlar alınmıştır diye düşünüyorum. Her konserde bunu hissettiriyorlar.

Kliplerin de şatafattan kaçınıyorsun, muhakkak bir yoksulun halini anlatacak sahneler oluyor. Bunun nedeni nedir? Sura yoksulluk çekti mi?

Şatafatı yaratmak çok kolay herkes yapabilir, yapmacık şatafat ya da sahici fark etmez. Sadeliği yaratmak çok zor ve daha pahalı aslında, bunu yapanlar bilir. Ancak tabii ki yoksulluk çektim sadece bunun kliplerimle pek alakası yok.

Birkaç klibin hastaneden çıkarken başlıyor. Sebebi nedir?

Büyük bir sebep yok, sadece değişiklikleri çok severim. Bir Yay burcu olarak ve umarım sonsuza dek devam edecek. Yaşanmışlıkları yansıtmayı devam ettireceğim bu şekilde insanların kalbine dokunabilirim diye düşünüyorum.

Müzik ile yolların nasıl kesişti? Müzisyen olmasaydın hangi sektörde olurdun?

Müzik kalbimde olan bir şeydi ve ona ulaştım. Ama kariyer olarak bankacı ya da iyi bir iş kadını olmayı isterdim tabii ki. Ancak müzik her şeydir, her zaman her yerdedir ve ben olmak istediğim yere doğru emin adımlarla ilerliyorum.

İdollerin kimler?

Farklı insanların bir kaç karakterini severim kimse benim için ideal değildir.

Yani idol yazmaya çalışırsam çok fazla isim yazmam gerekir.