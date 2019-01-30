Bilge Sebilcioğlu ile sunuculuk ve medya üzerine 

RÖPORTAJ: CENGİZHAN KAYA

Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz?

Bilge Sebilcioğlu, İstanbul doğumluyum... Tek çocuklu bir ailede yetiştim hayvanları çok seviyorum.

Neden Medya?

Kendimi en mutlu hissedeceğim mesleğin medya olduğunu liseye giderken karar vermiştim . üniversiteden sonra stajla birlikte kendimi medyanın içinde buldum.

Medyaya ilk adımı nasıl attınız?

Üniversitenin son senesi staj için Kanal D haber merkezi ile tanıştım , o dönem Kanal D haber merkezinin başında Fatih Altaylı vardı . Onun ekibinde staj yaptım ve stajım biter bitmez Ana Haber yönetmeninin yanında çalışmaya başladım öğreneceğim her şeyi orada öğrendim diyebilirim.

Medya dışında yapmak istediğiniz çalışmalar var mı?

Tasarım ve üretim adına bir şeyler yapmayı çok istiyorum, kendi markamı yaratmak gibi bir isteğim var.

Mesleğinizde bir rekabet baskısı/etkisi hissediyor musunuz? Eğer hissediyorsanız bu mesleğinize nasıl yansıyor? Bu rekabet ortamının size ve mesleğe olumlu olumsuz etkileri nelerdir?

Kadın olduğumuz için tabi ki bir rekabet etkisi oluyor . Kadınlar duygularını daha yüksek yaşadığı için olmuyor değil . Ama beni ve işimi olumsuz etkilemiyor

Medya dünyasında bir şeyleri değiştirme şansınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Muhtemelen çalışma saatlerini.

Yaptığınız iş için kurs eğitimi şart mı ya da bu işi yapabilmek için sizce iletişim mezunu olmak gerekli midir?

Ben Radyo Televizyon Sinema mezunuyum, Ayrıca Müjdat Gezen Sanat Merkezinde Tiyatro da okudum. Evet eğitimin bu konuda gerekli olduğunu düşünüyorum.

Kendinizde bir şeyleri değiştirme imkanınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Seviyorum kendimi, tabi ki sevmediğim huylarım davranışlarım da oluyor ama bunlarda bizi biz yapan olgular diye düşünüyorum.

Medya ile aranız nasıl? Televizyon, internet, gazete, dergi gibi iletişim araçlarından ne şekilde faydalanıyorsunuz? Sosyal medya ile aranız nasıl?

İyi olmak zorunda tabi ki her birinden gerektiği kadar faydalanıyorum . Sanırım herkes gibi sosyal medyada biraz daha fazla paylaşımım var , ancak sosyal medya benim eğlence alanım .. orda yapılan söylenenler pek de ciddiye almıyorum . Benim izin verdiğim kadar benimle ilgili bilgi sahibi oluyor takipçiler.

Bengütürk Tv’deki çalışmalarınızdan bahseder misiniz?

Bengü Türk Tv de hafta sonları 10:00 12:00 arası Haftanın Notları isminde Haber Aktüalite Sağlık konularını kapsayan canlı yayın program hazırlayıp sunuyorum.

Haftanın notları programında neler var nasıl bir program bize bahseder misiniz ?

Hafta boyunca yaşanılan gelişmelere bakıyoruz, sosyal sorumluluk projelerine özellikle yer veriyorum ve en sevdiğim bölüm konuklarım oluyor her hafta....

İyi sunuculuğu nasıl tarif edersiniz?

İşini layığı ile yapmak, her işte öyle değil mi?

Sunuculuğun dünyadaki stresli mesleklerden olduğu ifade ediliyor. Sizce böyle mi? Spikerliğin stresli yanları neler?

Canlı yayın olduğu için tabiki hata yapmamanız gerekiyor , sanırım beni strese sokan bu oluyor.

Haber aktüel sağlık dışında program yapmak ister misiniz?

15 yıllık program yapımcısı ve sunucusuyum birçok program yaptım ama aklımda ve çok istediğim sokak hayvanları ve barınaklar ile alakalı bir program hazırlamak.

Sizce ekranda olmak için güzellik şart mı?

Güzellik kavramı herkese göre değişiklik gösterdiğine inanıyorum ama tabiki de belli özellikler gerektiğiniz düşünüyorum.

Boş zamanlarınız nasıl değerlendiriyorsunuz?

Çok geziyorum , boş zaman buldukça bir yerlere gitmeye çalışıyorum . Dünyada görmek istediğim her yere gitmeye çalışıyorum.

KırmızıTürk hakkında neler söylersiniz?

Çok eskiden tanıyorum sizi hatta bundan 10 sene önce yaptığım bir programdan fotoğraflarımı görmüştüm ve o zaman tanışmıştım sizinle..... Başarılar diliyorum

Gelecek planlarınız nelerdir? Şu an bulunduğunuz konumdan memnun musunuz ve gelecekte kendinizi nerelerde görmek istersiniz?

Yeni bir proje için çalışmaya başladım aslında sürpriz olacak beni tanıyanlar ve hatta benim için de biraz daha netleşince zaten anlatacağım...

Sevgiler.