Betül Kamer Gün, Montessori Rehberi Olarak Üç Kıtada Öğrenci Ve Öğretmen Yetiştiriyor

Röportaj: Prenses Gülay Kılıç

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Bizlere kendinizden bahseden misiniz?

Adım Betül Kamer Gün. 3-6 ve 6-12 yaş seviyesinde Montessori Öğretmeni ve eğitimcisiyim.

Newyork Brooklyn’de bulunan özel bir Montessori okulunda İlkokul Sınıf öğretmeni olarak çalışıyorum. 2013 yılında Selçuk Üniversitesi ''Okul Öncesi Öğretmenliği'' mezunuyum. Öğrencilik yıllarımda Erasmus Programı ile Oxford Üniversitesine bağlı Oxford Montessori Okullarında staj yaptım. Türkiye’de bulunan özel bir eğitim kurumunda okul öncesi ve ilkokul seviyesinde Sınıf Öğretmenliği'nin yanı sıra, Öğretmen Eğitim Programı Koordinatörü ve Arge Uzmanı olarak çalışarak Montessori Eğitimi alanında Türkiye’de uluslararası kriterlere uygun nitelikli eğitimci yetişmesine büyük katkı sağladım. Öğretmen Eğitim Programı'nı yönettiğim sırada, Montessori Akreditasyonu'na başvuruda bulunarak öğrencilerin uluslararası diploma programında denklik kazanmalarının yolunu kolaylaştırdık. Amerikan Montessori Vakfının ve West Side Montessori Vakfı'nın ilham veren öğretmen bursuyla 2019 yılında New York’ta İlkokul Montessori Eğitimi aldım. Eğitimden sonra farklı platformlarda devlet ve özel okul öğretmenlerine yönelik seminerlerde eğitimcilerle bir araya gelerek çalışmalar yürütmekteyim. Oxford, İstanbul ve New York üç farklı kıtada ve farklı coğrafyalarda çocuklarla çalışarak eğitim alanında zengin bir deneyim kütüphanesi oluşturmaktayım.

Mesleğiniz hakkında detaylı bilgi verir misiniz?

'Okul Öncesi Öğretmenliği' bölümü sonrasında 3-6 yaş ve 6-12 yaş Montessori Eğitimi alanında Mario Montessori tarafında eğitim almış eğitmenler ve birçok farklı eğitmen tarafından altı yıl eğitim aldım. Montessori eğitimi alan eğitimciler ''Rehber'' kelimesi kullanmayı tercih eder. Çünkü işin özünde biz çocuklara bir şeyler öğretmek yerine çocuğun sahip olduğu potansiyeli açığa çıkarmayı hedefliyoruz. Bu da iyi bir rehberle mümkündür. Bu sebeple mesleğimde iyi bir rehber olmak için hayat boyu kendimi geliştirmeye adamış bir Montessori Rehberi'yim. Eğitim kurumlarında farklı seviyelerde Montessori yaklaşımını kullanarak çocukların yaşamlarında fark yaratacak özgün bireyler yetişmesini sağlayan eğitimciler yetiştirmeyi hedefliyorum. Her eğitim yılı çocuğun özünde getirdikleriyle yeni maceralar sunuyor. Bu yolculukta çocukları heyecanlandıran ve onlarla birlikte öğrenme yolculuğuna çıkan bir eğitimciyim diyebilirim.

Montessori Eğitiminin amacı ve hedefleri nelerdir?

Maria Montessori 1907 yılında ilk eğitimle ilgili çalışmalarını dünyayla paylaşmasından bu yana 100 yılı aşan bir süre geçti. Bu süre içinde eğitimle ilgili tespitler ve çocukların yaşamlarında kattığı değerler ilk günkü gibi geçerliliğini sürdürüyor. Eğitim sistemleri yaşadığımız çağa ve toplumun ihtiyaçlarına göre değiştiği düşünülse bile çocuğun gelişim özellikleri ve ihtiyaçları hiçbir zaman değişmedi. Çocuklar özünde potansiyellerini keşfetmek ve kendilerini geliştirmek isterler ve bunun için uygun ortam ararlar. Montessori Eğitim Sistemi çocuğun bu ihtiyacını fark ederek, eğitim ortamlarını ve çocukların potansiyellerini açığa çıkartacak şekilde hazırlayarak onların yaşam yolunda rehber konumuna geçmesini sağlar. Montessori Eğitim Sistemin özünde çocukluktan itibaren insan bilincinin inşa edilmesi ve sahip olduğumuz potansiyeli kullanmamızı öğretir. Her çocuğun otantik bir yönü vardır, diğerlerinden ayıran özgün niteliklere sahiptir. Bu dehayı temsil eder. Böylece bu eğitim sistemiyle Montessori bizlere her bireyin bir dehaya sahip olduğunu ve erken yaşta verilen eğitimin bir çocuğun gelecek yaşantısında nasıl sonuçlar çıkardığını tarihten ve şuan başarılarıyla dünyaya yön vermiş bir çok başarılı kişiler aracılığıyla gösterdi.

İlkokul Montessori Eğitimi hakkında bize bilgi verir misiniz?

Maria Montessori evrenin bir bütün olarak çocuğa ilkokul yıllarında gösterilmesini önerir. İlkokul çocuklarının entelektüel merakı ve hayal gücü onu kozmik hikayelerle doyurur ve evrenin içinde kendilerine yer bulur. İlkokul eğitim sisteminde rehber, çocuklara evreni tanıtmak için beş ana hikaye sunar. Bu hikayeler onun içsel ilgisini harekete geçirir. Enerjisiyle dünyanın keşif yollarını arar. Bu da Montessori deyişiyle “Dünyanın Anahtarları” sayesinde olur. Bütün soruların yanıtı evrende gizlidir. Geleneksel eğitim müfredatında gördüğümüz bilgiyi verme ve sunma şeklinin aksine İlkokul Montessori Sistemi'nde özgün bir müfredat, sınıf ve eğitim sistemi oluşturulmuştur. Sınıflar 6-9 ve 9-12 yaşlarına göre ayrılmış karma yaş gruplarından oluşmaktadır. Montessori sınıfları çocukların zihinsel olarak hazırladıkları günlük üç saatlik kesintisiz bir ders çalışma döngüsü sunar. Çünkü çocuğun doğası gereği ilgi ortaya çıktığında içsel olarak çocuk çalıştığı konuda ilerleyerek uzmanlaşmak ister. İlkokul sisteminde uygulanan müfredat üç yıllık dönemlere ayrılmıştır. Öğretilen ders çocukların ilgilerine göre şekillenir. Sınıflarda öğrencilerin bağımsız ders çalışmalarına olanak sağlayacak çalışma ortamları sunar. Öğretmen öğrencilerin bireysel ders programına göre kısa ders sunumları yapar, bunun haricinde çocuklara verilen eğitim belli saatlerde sınırlı kalmayıp öğretmen öğrenci ilişkisi ve sınıf içinde geçen her süre çocuğun yaşamında anlamlı bir deneyim ve öğreti kazandırır. Bu açıdan bakıldığında Montessori sisteminde akademik gelişimin yansıra çocuğun erken dönemde ruhsal gelişiminin desteklenmesi, duygularını ve düşüncelerini yöneterek yaşadığı evrenle kendini bir bütün hissedecek şekilde bağ kurmasını önemser. Bu durum çocuğun ruhsal gelişimine yönelik rehberlik edilmesiyle olur.

İlkokul Montessori atölyelerindeki eğitim aşamaları nelerdir?

Türkiye’de ilk olarak Mayıs ve Haziran ayında her seviyeye hitap eden İlkokul Montessori Atölyesi eğitimi verdim. Eğitim "Montessori Sisteminde Kozmik Eğitim" adı altında sekiz hafta sürdü. Eğitime katılanlar ilkokul müfredatının temel taşlarını oluşturan konulardan başlayarak her alanda temel materyal sunumlarını öğrendiler. Bu eğitimde temel amacım evreni bir bütün olarak çocuklara ders konuları içinde hikâye anlatarak nasıl sunum yapılacağını göstermekti. Bundan sonraki süreçte kozmik hikayelerin Matematik, Dil, Coğrafya ve Tarih gibi konularla eğitim verilmesi planlanıyor.

İlkokul Montessori Eğitiminin gelecek nesil üzerine etkileri nelerdir?

İlkokul programında sonuna kadar tamamlayarak mezun olmuş öğrencilerin ortak özelliği, yaşadığı toplumda fark yaratan bireylere dönüşmesidir. Çocukların gözlemlenen en önemli yönleri, bağımsız hareket ederek kendi sorumluluklarını alabilmeleri, ruhsal yönden güçlü, ne yapmak istediklerini bilen, kendini tanıma yolculuğuna erken başlayarak öz farkındalıkları güçlü bireyler oldukları görülmüştür. Öğrenme deneyimi onlar için bir yolculuktur ve okul onların deneyimlerine teşvik eden, daha ileri gitmeleri için ilham veren bir kurumdur. Okulda aldıkları ilham yaşamları boyunca onlara eşlik eder.

Mesleğinizdeki hedefleriniz nelerdir?

Montessori eğitim yaklaşımı yıllar geçtikçe değeri gittikçe artan ender meslek dallarından biridir. Yaşamını Montessori eğitim felsefesinde öğrenci ve öğretmen yetiştirmeye adayan bir Montessori Rehberi olarak bu alanda deneyimlerimi daha çok insana aktarma yolunca birçok proje ve çalışmam bulunmaktadır. Özellikle ülkemizde az bilinen İlkokul Montessori Eğitim Sistemi'ni daha fazla eğitimci tarafından uygulanması için eğitimler vermeyi hedefliyorum.

Çocuk sahibi her bir ebeveyn için onlara neler söylemek istersiniz?

Maria Montessori eğitiminin yaşamımızdaki yerini açıklarken “Eğitim için gerçek hazırlık, kişinin kendi kendine yaptığı bir çalışmadır. Hayata yardımcı olacak öğretmenin yetiştirilmesi, fikirlerin öğrenilmesinden çok daha fazlasıdır.'' Karakter eğitimini ve ruhun hazırlanmasını içerdiğini söyler. (Emici Zihin Kitabı) Teknolojinin hızla ilerlediği bir çağda çocuklara sunabileceğimiz bilgi kaynağı sınırsız. Bilginin kolay ulaşabilir olması çocukları daha başarılı ya da zeki bireyler haline dönüştürmüyor. Her bir çocuk yaratılışı itibariyle potansiyel sahibi bir birey. Çocukların yaşamlarında saklı potansiyellerini ortaya çıkaracak rehberlere ihtiyacı var. Bu rehberler çocuklara evrenin mükemmel döngüsünü göstererek kendi varlık sebebini gösterecek eğitimcilerle mümkündür. Ebeveyn ve öğretmenlere tavsiyem çocukların yaşamlarında akademik başarıların yansıra onların ruhsal gelişimine yönelik sorular ve sohbetler ile onların yaşamlarında farkındalık kazandırabilirler.