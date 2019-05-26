Betül Damla ile yeni şarkısı üzerine 

Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz?

Ben Betül Damla. Antalya’da yaşıyorum. Şarkıcıyım. Tarzım pop müzik ama her tarzda geniş repertuarım var. Müzikle çocuk yaşlardan beri uğraşıyorum. Üniversite yıllarımda da devam ettim.

18 yaşımdan beri çok çeşitli organizasyonlarda gruplarla sahne aldım. Aynı zamanda söz yazarı ve besteciyim. MESAM üyesiyim. ilk single çalışmam AŞIĞIM AŞIK Netd müzik ve tüm dijital platformlarda beğeninize sunduk. Şarkının söz-müziği bana ait. Sahne çalışmalarım devam ediyor.

Neden Müzik?

Müzik benim için özgürlük alanı. Şarkı söylemek bunu insanlarla paylaşabilmek çok güzel bir duygu. Şarkı söylerken insanlarla göz göze gelip aynı duyguları hissedebilmek müthiş bir şey. Bir çeşit duygu düşünce alışverişi , bir de sahne de olmanın heyecanına alıştıysanız bırakamazsınız. Benim çocukluk hayalim kendi şarkılarımı, sesimi insanlarla paylaşmaktı. Hayalimi gerçekleştirdim.

Müziğe ilk adımı nasıl attınız?

Lise yıllarında gitar çalmayı öğrendim, şarkı söylemeye başladım. İlk grup kurma çabaları lise şenliklerinde sahne alarak başladı. O zamanlar Teoman, Şebnem Ferah , Athena grubu, Kenan Doğulu gibi ünlü sanatçıların şarkıların şarkılarını söylemeye çalışırdık

Müzik dışında yapmak istediğiniz çalışmalar var mı?

Müzik hayatımı çok dolduruyor ama tabi ki başka alanlarla da ilgileniyorum. Sosyal sorumluluk projeleri, yardımlaşma gibi konular ilgimi çeker. İnsanlara yardımcı olabileceğim konular varsa bu tarz çalışmalarda yer almak isterim. Zaman zaman bazı derneklerde ücretsiz mini konser gibi çalışmalarımız oluyor.

Mesleğinizde bir rekabet baskısı/etkisi hissediyor musunuz? Eğer hissediyorsanız bu mesleğinize nasıl yansıyor? Bu rekabet ortamının size ve mesleğe olumlu olumsuz etkileri nelerdir?

Rekabet her meslek dalında var. Müzik sektöründe de var ama ben kendimi bir yarışta gibi hissetmiyorum. Ben yeni şeyler üretebilmeye, şarkılar yazabilmeye odaklandım. Kendi yaptıklarımın daha iyi olması için karşılaştırıyorum o kadar. Yaptığım işin önce kendi içime sinmesi, beğenmem lazım. Son şarkımda, klip çalışmaları ,kostüm makyaj seçimi, konusu ,her şeyiyle birebir kendi fikirlerim olmasını istedim. Beni olduğum gibi, doğal yansıtması önemliydi. Kimseye benzemek, rekabet gibi derdim olmadı ,olamaz. Benim için yaratıcılık, kendime özgü olması önemli. Kendim gibi olması ,beğenilmese bile benim için önemli.

Müzik dünyasında bir şeyleri değiştirme şansınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Yeni yeteneklerin daha çok desteklenmesi önemli. Çeşitlilik kötü bir şey değildir yaratıcılığı geliştirir diye düşünüyorum. Ülkemizde çok yetenekli, emek vermiş gündeme gelememiş müzisyenler var. TV’de Ses yarışmaları düzenleniyor, başarılı olanlarda var. Bence beste yarışmaları da düzenlenmeli. Müzik dünyasında değiştirebileceğimiz bir şey göremiyorum. Dünyanın her yerinde olduğu gibi popüler kültürün öne çıkardıklarını izliyoruz, olması gereken oluyor.

Kendinizde bir şeyleri değiştirme imkanınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Çok sıcakkanlı, duygusal bir insanım. Günlük hayatımda enerjim hep yüksek, heyecanlı bir yapım var. Biraz sert yapılı olabilmeyi isterdim. İnsanları kırmak istemem ama bazen mecbur bırakıyorlar. Modayı sıkı takip ediyorum. Gardırobuma çok para harcıyorum. Bu konuda cimri olmayı isterdim.

Medya ile aranız nasıl? Televizyon, internet, gazete, dergi gibi iletişim araçlarından ne şekilde faydalanıyorsunuz? Sosyal medya ile aranız nasıl?

Sosyal medya artık çok önemli bir mecra. Ben de aktif olarak kullanıyorum. Takipçilerimle sürekli iletişim halindeyim. Gittiğim yerleri, sahneleri , o gün giydiklerimi story atıyorum. Selfie çekmeye bayılıyorum, bazen de gittiğim yerlerde sohbet videoları komik durumlar paylaşıyorum. Sosyal medya insanlarını bize ulaşabildiği bizim de onlara karşılıklı cevap verebildiğimiz en kolay ortam. Hem müzik çalışmalarımı hem tarzımı, kendimi tanıtmak için sosyal medyayı sıkı kullanıyorum.

Aşığım Aşık şarkınızdan bahseder misiniz?

AŞIĞIM AŞIK ilk single çalışmam, ilk göz ağrım.Şarkıda emeği geçenler ,Söz -müziği Betül damla , Aranjörü Hüseyin Çeliker (by çeliker olarak bilinir) prodüksiyon neofilmstudio, Ahenk müzik etiketiyle netd müzik ve tüm dijital platformlarda yerini aldı. Hepimiz genç kafalar olarak ortak bir çalışma yaptık kendi emeğimize sağlık diyorum. Şarkımızın hikayesi ilginç. Ben single yapmak istiyordum ve aranjör arayışındaydım. Hüseyin Çeliker ile tanıştık. Bir defter dolusu şarkıyla karşısına çıktım ve şarkı seçiminde kafam karışıktı. Bir kafede buluştuk. Çay kahve muhabbeti aynı zamanda projeyi konuşuyorduk. Şarkıların hepsinin demoları yoktu dinletmek açısından. Ben bir şarkım var aslında ADI AŞIĞIM Aşık dedim. Evet hemen söyle dedi. Bu arada kafedeyiz etrafta insanlar. Hemen orada söylemeye başladım o da masaya vurup ritim tutmaya başladı. Yan masadakiler duyunca hemen bir alkış kıyamet ,gülüşmeler oldu. Evet kesinlikle bunu yapalım dedi. Ardından hemen aranje çalışmasını tamamladı çok beğendik ve klip çekimlerini tamamlayıp , single çıkardım. Kendisi çok hızlı ve başarılı bir aranjör. Çeşitli müzik tarzlarda aranje çalışmaları var. Beni cesaretlendirdiği için kendisine teşekkür ediyorum. Beraber başka çalışmalarımız, projelerimizde olacak, beklemede kalın derim.

Antalya’da sahne çalışmaları yapıyorsunuz sahne çalışmalarınızdan bahseder misiniz?

Antalya turizmin başkenti, oteller cenneti olarak bilinir. Sahne çalışmalarım Akdeniz bölgesi ağırlıklı devam ediyor. Başka şehirlere de extra özel günler için sahne çalışmalarım oldu. Yerli ve yabancı şarkılardan geniş repertuarım var. Otellerde haftalık programlarım oluyor. Uluslararası ,her milletten insana müzik ve eğlence sunuyoruz. Mesela “ı will survive” şarkısını söylerken Türk misafirlerin yoğun isteğiyle “Ankara’nın Bağları da söyleyebiliyorum. Pop da söylüyorum, türkü de , jazz da atmosfere göre hareket ediyoruz. Bunun dışında gala geceleri, özel geceler, düğün gibi organizasyonlarda bizim işimizin parçası. Araya single sıkıştırdık. Çok da güzel oldu.

İyi şarkıcılığı nasıl tarif edersiniz?

Şarkıcının sahne duruşu, kostümü, sahne hakimiyeti ,insanlarla diyaloğa girişi ve atmosferi iyi yönetebilmesi önemlidir. Eline mikrofon alıp sadece şarkı söylemek değildi insanlara kolay görünür ama hiç de kolay bir iş değil. İyi şarkıcı sesiyle duyguyu karşıya geçirir, doğru parça seçimleriyle de ortamın duygu durumunu değiştirebilir. İsterse neşelendirir isterse hüzünlendirir. Paylaşım , özgüven yetenek, tecrübe zamanla oluyor.

Şarkıcılığın dünyadaki stresli mesleklerden olduğu ifade ediliyor. Sizce böyle mi? Şarkıcılığın stresli yanları neler?

İnsanları memnun etmek stresli bir iştir. Göz önündesiniz, odak noktası sizsiniz, her zaman bakımlı, enerjik olmanız beklenir. Sıkıntınız, üzüntünüz bile olsa işinizi yapmak zorundasınız. Bir oyuncu gibi rol yapmak, iyi performans için sağlığınıza dikkat etmek gerek. Canlı performans yaptığınız için, hata kaldırmaz, o günün tekrarı olmaz. Herkesi memnun etmek zordur. Eleştirilere açık olmanız biraz geniş düşünmeniz gerekir. Zorlukları bunlar ama güzellikleri de çok.

Sizce ekranda olmak için güzellik şart mı? Son dönemde şarkıcıların sunucu olmasını nasıl yorumlarsınız?

Görsel ve işitsel bir iş yapıyorsunuz. Şarkıcının güzel ve bakımlı olması tabi ki önemli beklenti zaten bu yöndedir. Sadece güzellik eksik kalır ses ve sahne hakimiyeti daha önemli. Hem ses hem fizik güzelse daha kolay ilgi odağı olur. Şans faktörü de çok önemli olmayınca ne kadar çabalarsan olmuyor bazı insanlarda. Şarkıcıların sunucu olmasına karşı değilim. Şöyle ki, medya da oyuncu manken sunucu şarkıcı hepsi birbirinin mesleklerini yapmaya çalışabiliyor. Yeteneğiniz varsa eğitim alıp tecrübe edinip deneyebilir bu normal. Başarılı olur olmaz o halkın beğenisine kalmış. Bir işi bilen yapmalı ideal olanı bu. Birden fazla kabiliyetiniz varsa geliştirmek de güzeldir. Eğitim şart tabi.

Yeni Medyanın (Sosyal Medya ve İnternet) Geleneksel Medyayı (Radyo-tv gazete) Yok edeceği söyleniyor siz buna ne dersiniz? Yeni Medya sizce ne yönde ilerleyecek? Yeni Medyanın müzik dünyasına etkisi sizce nasıl?

Global dünyadaki teknolojik gelişmeler bunlar. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Somut olarak dergi gazete satışı azalmasını yaşıyoruz. Hayat dijital ve internet ortamına kaydı. Maalesef buna direnmek çok zor. Müzik alanında cd satışları yok denecek kadar azaldı. Şarkıları internetten indirip paylaşıyoruz. Reklam ve tanıtımlarda ağırlıklı dijitalde yapılmalı.CD satışları yok ama daha hızlı kendinizi ulaştırabiliyorsunuz. Bu yüzden sanatçı da hızlı olacak daha çok üretecek tüketim hızlı çünkü. Telif haklarımız dijitalde takip ediliyor bu da önemli bir konu.

Boş zamanlarınız nasıl değerlendiriyorsunuz?

Boş zamanlarımda arkadaşlarımla buluşma ,sohbet, doğa gezileri maceralı olayları seviyorum. Spor yapıyorum yüzmeyi severim. Bowling oynamak çok hoşuma gidiyor. Klibimi bowling salonunda çektik oynarken sahneler varKitap okumak, kişisel gelişim kitapları ilgimi çeker. Tabi ki müzik dinlemek.

Hayatımın Kitabı/Filmi diyebileceğiniz bir kitap/film var mı?

Şimdinin Gücü- Echart Tolle etkilendiğim bir kitap. Bilim kurgu filmleri favorim.

KırmızıTürk hakkında neler söylersiniz?

KırmızıTürk başarılı bir haber ve medya platformu. Medya sektörü çalışanlar, özellikle spikerler hakkında haberleri sizden alıyoruz. Derginizde alanında başarılı çeşitli mesleklerden insanları tanıtıyorsunuz. Ayrıntılı bilgiler alabilmek, insanların kendini tanıtabilmesi fırsat verilmesi güzel bir olay. Meslekler hakkında geniş bilgiler, tecrübeler bulabiliyoruz röportajları takip ediyorum.



Gelecek planlarınız nelerdir? Şu an bulunduğunuz konumdan memnun musunuz ve gelecekte kendinizi nerelerde görmek istersiniz?

Şu an için çok uzun vadeli planlarım yok. Sırayla yeni şarkıları ,projeleri yapacağım. Sesimizi daha çok insana ulaştırabilmek istiyorum. Hedefim en iyi olabilmek .Kendi ürettiğimiz şarkılarla beğenilmek istiyorum. Türkçe şarkıların yanında İngilizce şarkılar da olacak. Ulaşabildiği yere kadar bu yol devam eder.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey, takipçilerinize vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Değişik tarzlarda, başka şarkılar da gelecek. Takipte kalın. Sevgiyle, aşkla, pozitif ve şu anda kalın

Röportaj ve fotoğraflar: Cengizhan KAYA