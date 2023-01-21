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BESTE FABRİKASI : OĞUZHAN TANRIVERDİ

YUDUM MİNGAN'ın röportajı için tıklayınız...

21 Ocak 2023 Cumartesi 16:40
BESTE FABRİKASI : OĞUZHAN TANRIVERDİ

Hoş geldiniz Oğuzhan bey, nasılsınız? Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

Hoşbuldum, 25 yaşındayım Yalova’da yaşıyorum ve 13 yıldır müzik ile uğraşıyorum, Hali hazırda çıkarmış olduğum 3 adet single çalışmam var bununla birlikte kendime ait henüz dinleyicilerim ile buluşturmadığım 200’e yakın eserim var. Müzik benim doğam, tabiri caizse ilk aşkım diyebilirim.

Şarkı söylemeye nasıl başladınız? Sizi teşvik eden biri ya da bir olay olmuş muydu?

İlk önce enstrüman ile tanıştım, hikayemden biraz bahsetmek isterim; 12 yaşımdayken pendik sahiline ailecek pikniğe gitmiştik, orada 60-65 yaşlarında ampute bir amcanın harika bir şekilde gitar çaldığını gitarın kılıfını ise önüne sererek para topladığını gördüm. Ona hikayesini sordum; bana eski zamanlardaki çoğu tanınmış sanatçıların gitaristi olduğunu fakat hastalığı yüzünden ayağı kesildikten sonra etrafında kimsenin kalmayarak yalnızlaştığını söylemişti ve bende içimden; Yahu bu müzik nasıl bir şeymiş adamı herkes,herşey bırakmış müzik bırakmamış demek ki bu müzikten güzel bir dost olur diyerek ilk enstrümanım gitara sarılarak bu mutlu yolculuğa başlamıştım.

İlk şarkınızdan bahseder misiniz?

İlk şarkım “Affetmiyorum” ergen ve lise çağlarımda hayatımdaki ilk aşkımdan ayrıldığım günün gecesinde yazdığım ve söz/müzik yazarlığı unvanını bana kazandıran ilk eserimdir. Orada ayrılık üzerine şöyle demiştim; “ Aşk yanlışları öyle kolay affetmiyor, Ama çok seven insan hatayı bile kabulleniyor..”

Sözleri bana ait olan yeni şarkınız da çıktı. Hayırlı olsun. Yeni şarkınız içinde hangi duyguları bizlere sunmak istiyorsunuz?

Teşekkür ederim. Kalbime Sarıl adlı şarkımız sevgili Yudum Mingan'ın Yalnızlığımın Başkenti Aşk şiir kitabından; aşk, ayrılık ve romantik duyguların birbiriyle harmanlandığı, duyduğunuzda özellikle nakaratı yüreğinize dokunacak bir kış parçası.

Müzisyenlik dışında neler yapıyorsunuz?

Müzisyenlik dışında Akademik kariyer olarak sosyal politika, sosyal hizmet ve sosyal devlet ile alakalı makaleler yazıyorum ayrıca Sosyal Hizmet Uzmanı olarak çalışıyorum.

Yeni şarkılar gelecek mi?

Evet yeni şarkılar gelecek. Hazırlıklarımıza tüm hızımızla devam ediyoruz. Çok yakında sürpriz akustik projemizi dinleyiciler ile buluşturacağız.

Bundan sonraki hayalleriniz hedefleriniz neler?

Şarkılarımı en geniş kitlelere ulaştırmak diyebilirim. Bence hayallerin hedefe dönüşmesi kendine ne kadar inandığıyla alakalı ve ben kendime inanıyorum. Mutlaka bir gün istediğim kitleyi elde edeceğime eminim.

Sevdiğiniz takip ettiğiniz ya da örnek aldığınız müzisyenler var mi?

Tabiki de çok sevdiğim birbirinden değerli müzisyenler, sanatçılar var. Tan Taşcı, Tarkan, Gökhan Tepe, Gökhan Özen, Yaşar gibi sanatçıları kendi tarzıma daha yakın bulduğum için çalışmalarını severek yakından takip ediyorum.

Son olarak neler söylemek istersiniz?

Öncelikle bu güzel röportaj için size teşekkür etmeliyim. Sorularınız çok açıklayıcı ve birbirinden değerliydi. İnsanlar hayallerine tüm gücüyle sarılmalı, hedefe dönüştürmek inanmakta bitiyor. Müzikle kalın

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Oğuzhan Tanrıverdi
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