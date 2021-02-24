Bera Nur Çam ile Spikerlik – Sunuculuk ve Medya Dünyası Üzerine 

Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz?

1996 Doğumlu Elazığlıyım. Fırat Üniversitesi Halkla İlişkiler Ve Tanıtım lisans mezunuyum. Sunuculuğa ve bu mesleğe olan ilgim ortaokul yıllarında radyo dinlemekle başladı. Radyoya olan merakım beni iletişim lisesinde okumam yönlendirdi diyebilirim. Liseden almış olduğum eğitimlerden bugüne bu sektörün içinde nefes alıyorum.

Neden Spikerlik?

Özel bir nedeni yok aslında diksiyonunuz yeterli ve yeteneğiniz varsa tabi bu sektörün içinde çalışan biriyseniz keşfedilip ekranlarda yer alabiliyorsunuz.

Spikerliğe ilk adımı nasıl attınız?

Konya Selçuk üniversitesinde okuduğum zaman sadece öğrencilik hayatım olmadı. Eğitim alırken bu sektörde yer alarak sürekli çalıştım. Program asistanlığı, muhabirlik, seslendirme işleri derken, üniversite televizyonunda bir anda kendimi haber bülteni sunarken buldum.

Spikerlik dışında yapmak istediğiniz çalışmalar var mı?

Aslında sevdiğim mesleği şuan yapıyorum ama bu alanda da akademik kariyer yapmak bir diğer hayalim diyebilirim.

Mesleğinizde bir rekabet baskısı/etkisi hissediyor musunuz? Eğer hissediyorsanız bu mesleğinize nasıl yansıyor? Bu rekabet ortamının size ve mesleğe olumlu olumsuz etkileri nelerdir?

Rekabetin olmadığı bir alan yoktur. Rekabet kısmına takılan biri değilim kimin ne yaptığı beni pek ilgilendirmez. Kendimi rakip olarak görüp kendime bir şeyler katarak yol alıyorum.

Medya dünyasında bir şeyleri değiştirme şansınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Televizyonun bir cazibe merkezi olarak hayatımızın başköşesine oturmasına izin vermezdim. Ne yazık ki televizyonlarda görüntü sarhoşluğu yaşıyoruz adeta.

Yaptığınız iş için kurs eğitimi şart mı ya da bu işi yapabilmek için sizce nasıl bir eğitim almak gereklidir ?

Bu işi yeteneği olan herkes yapabilir. Spiker muhabir olmak için bunun okulunu okumaya bile gerek yok. Fakat yeteneğinin olduğu, ilgilinin olduğu bir alanda eğitim alarak ilerlemek daha iyi olacaktır.

Medya ile aranız nasıl? Televizyon, internet, gazete, dergi gibi iletişim araçlarından ne şekilde faydalanıyorsunuz? Sosyal medya ile aranız nasıl?

Medyayı yakından takip etmek zorundayım. TV hayatımın içerisinde artık yok çünkü TV habbelerini internet üzerinden takip ediyorum. Kendi Pr sosyal medya hesapları üzerinden yaptığım için aktif bir şekilde kullanıyorum

Pek çok farklı program hazırlayıp sundunuz bize bugüne kadarki programlarınızdan bahseder misiniz ?

İlk göz ağrım 24 kare adlı bir sinema programıydı. Ardından radyoda hazırlayıp sunduğum programlarım oldu. Sabah saatlerinde haber içerikli 23’ten Günaydın programını sundum.

Yine hazırlayıp sunduğum “Ben Bunu Yaparım “ isimli aktüel bir programım var mesleklerin keyifli ve zor yanlarını kendim deneyip anlattığım.

Haber Spikerliğinde nelere dikkat ediyorsunuz?

Dikkat edilmesi gereken bir çok kriter var aslında diksiyon ve nasıl göründüğüm benim için daha önemli.

İyi Spikerliği nasıl tarif edersiniz?

Bence iyi bir spiker iyi ya da kötü izleyiciyi ekrana kitlemeyi başaran kişidir.

Spikerlik son dönemde çok popüler bununla ilgili neler söylersiniz? Sizce Spikerliğin stresli yanları neler?

Popülerliği var ama kısa süreli bir popülerlik bunu bilmemiz gerekiyor. Hiçbir spiker uzun yıllar boyunca ekranda uzun soluklu kalmamıştır bunu bilmemek ve zaman zaman hatırlamak gerek. Stresli bir iş severek yaptığınız sürece hiçbir engel yok.

Dünyada da iyi haber spikerlerinin muhabir kökenli olduğu görülüyor bununla ilgili neler söylersiniz?

Muhabir kökenli olması gerekiyor. Muhabirlik spikerlikten daha zor bir meslek aslında. Muhabir her koşulda depremde, selde, yangında canını yeri gelince hiçe sayarak o anı anlatmak zorunda kalabiliyor. Haberi izleyiciye sözlü ve görüntülü veren muhabir de bir anlamda spikerlik yapıyor kabul edilebilir. Spikerlik muhabir olmaktan başlar esasında tabi istisnalar olsa da bu durum kaideyi bozmaz.

Yeni Medyanın ( Sosyal Medya ve İnternet ) Geleneksel Medyayı ( Radyo – tv gazete ) Yok edeceği söyleniyor siz buna ne dersiniz? Yeni Medya sizce ne yönde ilerleyecek? Yeni medyanın sizin çalışmalarınıza etkisi nedir?

Yeni medya geleneksel medyayı elbet bir gün yok edecek. Geleneksel medyanın parçalarını artık antikacılarda toplayacağımız ve hasretle anacağımız günlere doğru gidiyoruz. Teknolojinin gelişmesiyle hayatımızda birçok şeyin hızla değiştiğini görmek mümkün. Gazetelerin artık yeterince satılmadığı ve okunmadığı bir dönemdeyiz. Elimizin altındaki telefonlarla hayatımızın her alanını yönlendiriyor olacağız.

Boş zamanlarınız nasıl değerlendiriyorsunuz?

Belgesel ve kişisel gelişimime katkı sağlayacak içerikler izleyerek ..

Hayatımın Kitabı/Filmi diyebileceğiniz bir kitap/film var mı?

Sanırım yok.

Gelecek planlarınız nelerdir? Yakın süreçte hangi projeleriniz olacak? Şu an bulunduğunuz konumdan memnun musunuz ve gelecekte kendinizi nerelerde görmek istersiniz?

Bulunduğum konum güzel ama benim için yeterli değil. Bu işi severek yapıyorum daha iyi yerlerde olmak isterim

Röportaj: Cengizhan KAYA