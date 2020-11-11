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BENİM DÜNYA’M GİTTİ

Aldığım para yediğim küfre yetmedi" diyen usta aktör, sanat ve özel yaşamıyla ilgili usta gazeteci Habib Babar’a  açıklamalarda bulundu. 

11 Kasım 2020 Çarşamba 16:44
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BENİM DÜNYA’M GİTTİ

RÖPORTAJ: Habib BABAR

Samatya’da berber çıraklığı yaptığı dönemlerde ,figüran taşıyan minibüslere binmeye başladı...Onun en büyük arzusu oyuncu olmaktı. Bu yolculuk onun oyunculuk hayallerini de kısa sürede gerçekleştirdi Coşkun Göğen’in … 59 yıl önce figüran olarak başladığı oyunculukta büyük çıkış yakaladı… Yeşilçam'ın 'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı aktörü Coşkun Göğen, yüzlerce filmde oynayarak ününe ün kattı. "1975-80'li yıllarda günde 3 filmde oynamışlığım oldu. Şimdilerde sinema mı bizi terk etti, biz mi sinemayı bilmiyorum. Aldığım para yediğim küfre yetmedi" diyen usta aktör, sanat ve özel yaşamıyla ilgili usta gazeteci Habib Babar’a  açıklamalarda bulundu. 

BİZE BİRAZ KENDİNİZDEN SÖZ EDER MİSİNİZ?

14 Haziran 1946 tarihinde Giresun‘un Bulancak ilçesi Eriklik köyünde dünyaya geldim. Aslen Makedonya kökenliyim. Çocukluğum İstanbul Samatya’da geçti. Gençliğimde Galatasaray futbol takımı taraftarıydım ve tribün şovmenliği yapıyordum, bu nedenleTaksim, Kurtuluş’a yerleştim, berber çıraklığı yaptım. 1962 yılında 15-16 yaşlarındayken çıraklık yaptığı berberin önünden Yeşilçam‘a figüran taşıyan otobüslere binmeye başladım. Sonra Yeşilçam’da filmlerde figüran rolleri aldım. İlk filmim Hülya Koçyiğit‘in oynadığı bir filmdi. Ben Ankara Anıttepe’de 24 ay askerlik görevini yaptım. Ardından bir dönem fotoroman sayfalarında hippi karakteri ile yer aldım. 

1989 YILINDA ANTALYA’YA TAŞINDIM

BİR DÖNEM GİYİM MAGAZANIZ DA VARDI NEDEN KAPATTINIZ?

Evet İstanbul’ da pantolon dükkanım vardı. İşlerimde gayet iyidi. İstanbul’dan çok sıkılmıştım dükkanı kapatıp 1989 yılında Antalya‘ya yerleştim. Bir dönem Antalyaspor‘un amigoluğunun yanı sıra Konyaaltı’na Yiğit Beach adlı bir eğlence merkezinde halkla ilişkiler koordinatörlüğü yapmaktım. 1973 yılında evlendim  Güneş, Bu evlilikten Dünya ve Uzay isimlerinde üç kızım dünyaya geldi. Eşinden 1997 yılında boşadmı ve  2006 yılında ise Rus asıllı Anjelika Cherkashina ile evlendim.

İLK BAŞLARDA 'HİPPİ COŞKUN', SONRA 'TECAVÜZCÜ COŞKUN' OLARAK ANILDIM

PEKİ SİNEMADAN PARA KAZANDINIZ MI?

(Gülerek yanıt veriyor bu sorumuza)… Yeşilçam'a girdimğde ilk başlarda 'Hippi Coşkun', sonraları ise oynadığım kötü karakterler ve tecavüz sahneleri nedeniyle 'Tecavüzcü Coşkun' lakabıyla anıldım. "Yıllarca kötü adamı oynadım. Aldığım para yediğim küfre yetmedi. Ama tabi ki ben bu işi sevdim yapıyorum. Rüzgarlar bizi deviremez. Sinema benim vaz geçemeyeceğim bir aşktır.

KAÇ YILDIR ANTALYA’DA YAŞIYORSUNUZ,ORADA NELER YAPIYORSUNUZ?

 Emekli maaşım var. Yazları plajda, kışları da restoranlarda çalışıyorum. 'Bu kadar yıl çalışıp bir şeyler biriktirmedin mi?' diyeceksiniz. Hayatta yaptığım tek şey. 3 var,birisini geçtiğimiz yıllarda kaybettim. Şuan hayatta 2  kızım var ve hepsini üniversiteye kadar okuttum. Kendimi 'iskele babası' olarak hissetmiyorum. Ben ilkokul mezunuyum" 

KEŞKELERİNİZ OLDU MU HİÇ?

Kimseye minnet etmeden huzurlu bir şekilde yaşadım. Hiçbir zaman çok zengin olacağımı düşünmedim. Yaşarken yiyip, yemek için çalışıyorum. Hayatımda her şeyin en güzelini yaptım. 'Keşke' dediğim hiçbir şey yok. 1975-80'li yıllarda günde 3 filmde oynamışlığım oldu. Şimdilerde sinema mı bizi terk etti, biz mi sinemayı, bilmiyorum. Kırgın olduğum hiçbir sanatçı yok. Bana 'Tecavüzcü' lakabını takanlara bile kırgın değilim. Senelerce ekmeğini yedik. Arada beni görenler 'Tecavüzcü Bey' diyor. Ama Allah hepimizi korusun deriz" 

BENİM DÜNYA’M GİTTİ

KADIN CİNAYETLERİ İÇİN NELER DİYECEKSİNİZ?

(Kızı Dünya Göğen 2 yıl önce kanser hastalığına yenik düşen Coşkun Göğen’in bu sorumuz karşısında sesi titredi…Kızını anımsayan usta oyuncu ağlamamak için kendini zor tuttu… Benim 3 tane kızım var. Uzay, Dünya, Güneş. Bütün evlatlar bizim evladımız. Bende bir babayım. Izdırabını ben de bilirim. Duygulandırdınız beni. 2 sene 2 ay önce 39 yaşında kızımı kaybettim.  Benim Dünya’m gitti. Allah, evlat acısı kimseye vermesin…Kadın cinayetlerini lanetliyorum. Bu sapıklar maalesef dışarıda yaşıyor,  . Maalesef ben her zaman derim ki dünya delikanlı olsaydı yuvarlak olmazdı. Kaygan bir zeminde yaşıyoruz onun için her türlü bela her an başımıza gelebilir. Allah insanları beladan korusun. Bu hastalık değil ki doktor gelsin ilacını versin.

HAYATINIZDA OLMASA OLMAZLARINIZ VAR MI?

İşim  gereği gündelik bakımıma özen gösteririm. Hayatımda üç şeyi değiştirmiyorum. Birincisi sinema, ikincisi et aldığım kasabı, üçüncüsü tıraş olduğum berberi. Her daim bakımlı olmam gerekiyor. Devlet memuru gibi evden çıktığımda saçım ve sakalım temiz olmalı. En başta kendime saygı duyuyorum

Bu keyifli röportaj için çok teşekkürler Coşkun bey…

Benim içinde keyifli bir sohbet oldu,ben de size teşekkür ediyorum.

BAZI FİLMLERİ

BAZI FİLMLERİ

Alışırım 1987

Alamancının Karısı 1987

Çember 1987

Her Yer Karanlık 1987

Tarzan Rıfkı 1986

Ayrılmayalım 1986

Kader Kurbanları 1986

Kıskıvrak Tecavüzcü 1986

Vazife Uğruna 1986

Akrep 1986 

Ölüm Yolu Nuri 1985

Ortadirek Şaban 1984

Damga Cemil 1984

Kayıp Kızlar 1984

Badi 1983

Bin Kere Ölmek 1983

Günahkar 1983

Kurban Keş Tahir 1983 

Rol: 

Beyaz Ölüm 1983

Kaçak 1982

Yürek Yarası 1982

Kördüğüm 1982

Yüz Karası / Şöhretin Sonu 1981

Gerzek Şaban 1980

Yanmışım Tecavüzcü Coşkun 1979

İsyankar 1979

Dokunmayın Şabanıma 1979

Batan Güneş Sait 1978

Sivri Akıllılar 1977

Kan 1977 

Mağlup Edilemeyenler 1976

Aile Şerefi 1976

İntikam Meleği / Kadın Hamlet 1976

Sahte Kabadayı Şişçi Coşkun 1976

Arzu 1976

Asi Gençler 1972

Önce Vatan Gazetesi

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Coşkun GöğenHabib BabarSinemaFilmYeşilçamönce VatanRöportaj
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