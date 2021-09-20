BENDE ÇOCUK GELİN OLDUM

RÖPORTAJ: Habib BABAR



Sanatçı bir annenin çocuğu olduğu için kulislerde büyüdü Tuğba Melser… Biran olsun şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran annesi Hülya Hancı’nın dizinin dibinden ayrılmadı. Çünkü annesi onun vazgeçilmezi ve tutunacağı tek dalıydı ,onun hem annesi, hem de babasıydı…Çok küçük yaşlarda annesi babası ayrıldı ve annesiyle birlikte tüm zorluklara göğüs gerdi Tuğba Melser… Hayatı hikayesi tam bir roman başarılı sanatçının, henüz 16 yaşında iken evlendi ve genç anne oldu. 16 yıl evli kaldıktan sonra ayrıldı. O’da adeta annesinin kaderini paylaştı. 2 çocuğunu okutmak için gecesini gündüzüne kattı ’Hayatımın anlamı’ dediği yavrularını okuttu. Eşinden ayrıldıktan sonra soluğu müzik dünyasında aldı. Kendine has yorumu ve yine söz müziği kendisine ait eserleriyle büyük çıkış yakaladı. Tuğba Melser ile dününü bugününü konuştuk. Haydi buyurun keyifli sohbetimize…



BİZE BİRAZ KENDİNİZDEN SÖZ EDER MİSİNİZ?

Ben 23 Nisan 1983 yılında İstanbul Zeynep Kamil ’de dünyaya geldim. Aslen Konya Akşehir’liyim. Çok küçüktüm annem babam ayrıldı. Annem ile Yalova’ya taşındık. İlk ve orta öğrenimimi Yalova’da tamamladım.



ORTA OKUL’DAN SONRA MI EVLENDİNİZ?

Evet okul bittikten sonra ne yazık ki bende çocuk gelin oldum. Henüz 16 yaşındaydım ve gönlümü birisine kaptırdım ve evlendim. (İçini çekiyor… Çocukluk aklım) Evliliğim tam olarak 16 yıl sürdü. Bu evlilikten 2 çocuğum oldu.





ANNEMİN KULİSİNDE BEKLİYORDUM

SİZİN ÇOCUKLUĞUNUZ DA KULİSLERDE GEÇMİŞ ADETA?

Aynen öyle oldu. Muhteşem sahne performansı ve kendine has yorumu ile bir döneme damga vuran annem Hülya Hancı’nın kulisinde büyüdüm. Annem ile birlikte çıktığı gazinoya gidiyordum. Bu durum beni çok mutlu ediyordu. Annem hayatımda büyük yeri olan bir insandı. O bana hem annelik, hem de babalık yaptı. (Annesinden söz ederken gözleri doluyor….) Canım annemi 2019 yılında kaybettim. Anne acısı gerçekten çok zor. Allah kimseye göstermesin.



ÇOCUKLARINIZ OKULA DEVAM EDİYOR MU?

Tabii… Birisi Ege Üniversitesi Diş Hekimliği dördüncü sınıfta, diğer oğlum İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi ikinci sınıfta okuyor.





BOŞANDIKTAN BİR YIL SONRA SAHNELERE’ MERHABA ‘DEDİM

SİZ AYRILDIKTAN SONRA MI SANAT HAYATINIZA BAŞLADINIZ?

Ben sanatçı bir annenin yanında büyüdüm. Yani müziğe yatkınlığı olan bir çocuktum. Ancak evlendikten sonra müzik aşkımdan uzaklaşmıştım. Bazen evde kendi kendime mırıldanıp duruyordum. Ayrıldıktan bir yıl sonra müzik hayatım başladı. Anemi kaybettikten sonra fasılla diğer ufak tefek sahnelerle hayatımı idame etmeye çalıştım. Benim asıl mesleğim Estetiysen güzellik uzmanlığıdır. Ancak ben annemin izinden gitmeye karar verdim. Çünkü müziği çok seviyorum. Şarkı söylemeyi çok seviyordum. Müzik dünyasında başarıyı yakalamak istiyordum.



PEKİ SONRA NE OLDU, BU HAYALİNİZ GERÇEKLEŞTİ Mİ?

Bir gün bir arkadaşım bana ‘Söz müziği sana ait birçok besten var. Çok güzel bir sese sahipsin neden değerlendirmiyorsun’ dedi. Onun bu sözleri beni kamçıladı adeta. Ve hiç zaman kaybetmeden Seyhan Müzik firmasına gittim. Burada Fuat Seyhan ile görüştüm. Firma yorumumu çok beğendi ilk single ve klibimi çekmeye karar verdik. Şarkım büyük bir çıkış yakaladı. Firmam ikinci ve üçüncü singlemi de yaptı. Seyhan Müzik bu anlamda bana büyük ölçüde destek oldu.



ÇOCUKLARIMDAN BÜYÜK DESTEK ALIYORUM

ÇOCUKLARINIZ SİZİ DESTEKLİYOR MU?

Evet her iki oğlumda bu anlamda bana destek oluyor. Sanatıma saygı duyuyorlar. Büyük oğlum piyano, gitar başta olmak üzere birçok müzik enstrümanı çalıyor. Onlar bana ‘Anne sen hep şarkı söyle hep müzik yap ruhun müzikle dili sen dili olunca biz de daha çok yeşeriyoruz Çok daha güç buluyoruz bizim güneşimiz sensin güneş battıktan sonra ayımızda sensin yıldızmız da sensin yani sen bizim gökyüzü müzsün’ diyorlar. Onların bu sözleri beni daha da çok hırslandırıyor. Müzikte hak ettiğim yere geleceğime inanıyorum.

KAÇ ESERİNİZ BULUNUYOR?

Söz ve müziği bana ait birçok eserim bulunuyor. Bu eserlerim Pop, Sanat, Fantezi ve arabesk şarkılarından oluşuyor. Yaptığım singlerimde hep kendi eserlerimi okudum. Önümüzdeki günlerde tüm dijital platformlarda yerini alacak olan ‘Suküt’ isimli şarkımın da söz müziği bana ait. Çınarcık’ta çektiğim klibim şarkım gibi büyük ses getirecek.



MAŞALLAH BESTE FABRİKATÖRÜ GİBİSİNİZ BESTELERİNİZİ BAŞKA SANATÇILARA DA VERMEYİ DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?

Neden olmasın… O eserler benim evladım gibidir. Onların benim dışımdaki sanatçıların okunması da beni mutlu eder. Yani isteyen olursa veririm.



DAHA SONRA OYUNCULUĞU DÜŞÜNE BİİLİRİM

BİR DE SİNEMA FİLMİ TEKLİİFİ ALDINIZ NEDEN GERİ ÇEVİRDİNİZ?

Tek hedefim müzik dünyasına ismimi altın harflerle yazdırmak. Yani şuan ki tek savaşım bu. Daha sonra oyunculuğu da düşünebilirim. Bana çok güzel bir rol teklif edildi. Biraz önce de söylediğim gibi. Önceliğim müzik dünyasında başarıdan başarıya koşmak.

AŞK HAYATINIZ NE DURUMDA?

Benim üç büyük aşkım var. Çocuklarım ve müzik. Onlarla mutluyum.

Bu keyifli röportaj için çok teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum

Ben teşekkür ederim Habib Bey

BOYUNUZ: 1.72

BURCUNUZ: BOĞA

GÖZ RENGİNİZ:ELA

SEVDİĞİNİZ RENK: PEMBE

TUTTUĞUNUZ TAKIM: BEŞİKTAŞ

BİR İNSANDA ARADIĞINIZ ÖZELLİK: DÜRÜSTLÜK

HOBİLERİNİZ: AHŞAP BOYAMAK,RESİM YAPMAK

BEĞENDİĞİNİZ KADIN VE ERKEK OYUNCU: Fatma Girik, Kadir İnanır