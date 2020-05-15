BEN İŞİME AŞIĞIM

Habib BABAR

O tam bir Türkiye aşığı 2013’te geldiği ülkemizde, yapmış olduğu başarılı çalışmalarıyla kısa sürede isminden söz ettirmesini bildi. Memur anne babanın tek çocuğu olarak dünyaya gelen güzel model şimdi de Alesya Models Agency modellik ajansını kurdu. Alesya, Ajansının çatısı altında podyum dünyasına birçok başarılı isim kazandırdı… Alesya Antonova ile hayattan, spordan, özel yaşamından ve hedeflerinden konuştuk…

BİZE BİRAZ KENDİNİZDEN SÖZ EDER MİSİNİZ?

Ben hem modellik, hem oyunculuk yapan ve şuan Türkiye’de faaliyet gösteren Alesya Models Agency modellik ajansının sahibiyim.

GÜZEL MODELDE YOK YOK

Kaç yıldır Türkiye’de siniz ve modelliğin yanı sıra ne yapıyorsunuz?

Tam olarak 2013'ten beri Türkiye’de yaşıyorum. Modellik ve oyunculuk projeler dışında, yabancı modeller için menajerlik yapıyorum. ..

Maşallah sizde de yok yok yani?

(Kahkaha yükseliyor…)O sizin teveccühünüz,çok teşekkürler… Ben çalışmayı çok seven bir insanım…Hayatım boyunca tembellikten ve tembel insanları sevmedim…

TÜRKİYE İKİNCİ VATANIM GİBİDİR

Türkiye’yi nasıl buluyor sunuz?

Türkiye buram buram tarih kokan,gelişmiş cennet gibi bir ülke… Türkiye benim ikinci vatanım gibidir. İstanbul muhteşem bir şehir, ülkeme gittiğim zaman İstanbul’u öyle özlüyorum ki anlatamam, bir an önce dönmek için sabırsızlanıyorum. Bugüne kadar hiç yabancılık çekmedim, Türkler sıcakkanlı,misafirperverler.

HEDEFLERİNİZ NELERDİR?

Tek amacım çalıştığım sektörde gelişmeye devam etmek… Yani hem modellik, hem oyunculuk,hem de kurduğum ajansımı daha üst noktalara taşımak… Bunu da başaracağıma inanıyorum.Biraz önce de belirttiğim gibi ben tam bir işkoliğim. İş yapmayı,koşturmayı seviyorum. Azmin elinden hiç birşeyin kurtulamayacağına inanıyorum.

AZMİN ELİNDEN BİRŞEY KURTULMAZ

OYUNCULUK TEKLİFİ ALDINIZ MI HİÇ?

Birkaç yıl önce konuk oyuncu olarak birçok dizide oynadım. Sette olmak,oyunculuk yapmak gerçekten çok keyifli. Bu alanda da kendimi geliştirdim. Oyunculuk dersleri aldım. Tabii her gittiğim set bana inanılmaz katkı sağladı. Oradan çok güzel şeyler kaptım. Çok yakında oyunculukta da hedefi 12’den vuracağıma inanıyorum. Dedim ya azim azim ve azim…Sizi hedefinize götüren tek şey…

KORONAVİRÜS NEDENİYLE SİZDE EVİNİZE KARANTİNADASINIZ, ZAMANINIZI NASIL DEĞERLENDİRİYOR SUNUZ?

Evet dünyaca çok kötü günler geçiriyoruz. Koronavirüsü nedeniyle herkes eve kapandı. Bende tüm uyarılara uydum ve evimden çıkmıyorum. Bol bol spor yapıyor ve kitap okuyorum.Bir birinden lezzetli yemekler yapıyorum.(Gülüyor..) Haa birde canlı yayın modasına uydum..Evden canlı yayınlar yapıyorum.Hayranlarımla böyle hasret gideriyoruz. Genel olarak, daha önce yaptığım şeyleri yapmayı devam ediyorum. Aradaki tek fark Simdilik evden yapıyorum bunları. Sıkıcı olmuyor benim için… Bu süreçte herkesin evde kalması gerekiyor. Uyarılara kesinlikle uyulması lazım…

AŞK HAYATINIZ NE DURUMDA?

Evliydim, boşandım ve … Kusura bakmazsanız özelimle ilgili konuşmasak…

Estağfurullah…Tabii…

BİR ERKEKTE ARADIĞINIZ ÖZELLİK NELERDİR?

Dürüstlük, ahlak, mizah anlayışı, kadına saygı verici.

EĞİTİMİNİZ?

Yüksek mezunu aldim, ulusal havacılık üniversitesinde.

HOBİLERİNİZ?

Bu hafta ilk kez kayalara tırmandım! Bu deneyimi çok hoşuma gittı. Genel olarak, vücudumu veya beynimi zorlayabileceğim herhangi bir etkinliği seviyorum.

EN ÇOK SEVDİĞİNİZ RENK?

Beyaz vazgeçilmezim… Kıyafetlerimin çoğunluğu beyazdan oluşuyor..Hatta aldığım mobilyaların beyaz olmasına özen gösteririm.

Çok keyifli bir röportaj oldu,çok teşekkürler…

Ben teşekkür ediyorum…