Belgin Karakuş ile Resim ve Sanat Dünyası Üzerine 

Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz?

22 Eylül 1983’te Malatya’da doğdum, 6 çocuklu bir ailenin en küçük ve tek kız üyesiyim. Evliyim ve bir oğlum var. İlk orta ve lise eğitimlerimi Malatya’da aldım . Önlisans muhasebe mezunuyum. Çeşitli özel kurumlarda muhasebe birimlerinde çalıştım.

Neden Resim ?

Sanatın her dalını özel ve değerli buluyorum . Bana göre naif bir gerçeklikle ifade ediş biçimi sanat. Resim de benim için öyle, renklerle hislerimi anlatmayı çok seviyorum.

Resme ilk adımı nasıl attınız?

Resime her zaman ilgi duydum ,ara ara çizimlerim de oldu, sadece profesyonel hayata taşıyamamıştım . Bu pandemi döneminde birçok kişi gibi ben de hobilerime yöneldim . Ortaya çıkan ürünler çevrem tarafından da beğenilince açıkçası bu durum beni daha da çok cesaretlendirdi. Daha çok araştırıp daha çok resim incelemeye başladım bu süreçte. Fark ettim ki resim benim için aynı zamanda kendimi ve duygularımı ifade ediş biçimim.

Kendinizde bir şeyleri değiştirme imkanınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Bir değişim sürecindeyim aslında. Son birkaç yıldır kendi içine daha çok yönelen , daha anlamaya ve tanımaya çalışan mümkün olduğunca da her zaman değişime açık olan mutlu bir insan yaratmaya çalışıyorum . Yani değişim siz istediğiniz sürece imkan dahilinde olan bir durum . Kısacası kendimi olumlu anlamda hep değiştirme gayesindeyim. Yaşadığınız zamanı yakalamak için açıkçası bunun gerekli olduğunu düşünüyorum.

Medya ile aranız nasıl? Televizyon, internet, gazete, dergi gibi iletişim araçlarından ne şekilde faydalanıyorsunuz? Sosyal medya ile aranız nasıl?

Hepsinden belirli ölçülerde faydalanıyorum . Aynı zamanda hayatımızın bir parçası bu kalemlerin her biri . Ayrıca basın yayın okumayı çok istemiştim yani seviyorum da iletişim araçlarını. İçlerinden en çok interneti kullanıyorum . Sosyal medyayı da aktif kullanıyorum ancak pek bir takipçi kitlesine sahip değilim bu durumda aktifliğim sorgulanabilir J. Ama ben yine de yaptığım resimlerimi paylaşıyorum .

Resim çalışmalarınızdan bahseder misiniz ?

Sulu boya resimler yapıyorum .Ağırlıklı Doğa resimleri çalışıyorum . Doğanın sulu boyaya çok yakıştığını düşünüyorum.

Resim çizerken dikkat ettikleriniz neler neleri öne çıkarıyorsunuz ?

Suluboyanın kendine has saydam ve hafif bir yapısı var zaten suluboya resimleri incelerseniz bu duygu size de geçiyor. O hafiflik hissinin kaybolmasını istemiyorum. Bunun dışında resim engin bir yolculuk o an ne hissediyorsam ,nasıl görmek istiyorsam onu yansıtıyorum resimlerime. Suluboyada boyanın su ile buluştuğu o ilk anda kağıt üzerinde renklerin dağılmasıyla duygusal bir yolculuk başlıyor ta ki resim bittim deyinceye kadar. Tabi daha yolun çok başındayım işin tekniğini de çok merak ediyorum ve öğrenmeye çalışıyorum.

Dijitalleşmenin etkisini nasıl yorumluyorsunuz ?

İnternet hayatımızın bir parçası artık .Dünya bu anlamda evriliyor, bu değişimden uzak kalmanın pek de doğru olmadığını düşünüyorum . Her değişim eksi ve artı yönleriyle birlikte gelir . Bu sizin ondan hangi anlamda faydalandığınıza göre anlam kazanır . Fakat hangi anlamı yüklenirse yüklensin değişim kendini tamamlamakla yükümlüdür . Resim alanında ben çok faydalanıyorum. Türkiye ve dünyada birçok suluboya sanatçısı tanıdım ve resimlerini inceleme fırsatı buldum .Hatta bu anlamda dijital ortamda online derslere katılma şansım oldu . Bu açıdan baktığımda dijitalleşmek korkulanın aksine hayatı kolaylaştırdı benim için .Aslında erişilmesi pek de kolay olmayan kişileri, olayları ve materyalleri bana ulaşılabilir kıldı.

Hayatımın Kitabı/Filmi diyebileceğiniz bir kitap/film var mı?

Kitap okumayı çok seviyorum tabi ki çok çok sevdiğim kitaplar var . Ama böyle bir soru karşısında aklıma ilk gelen Kafka’nın Değişim (Dönüşüm) kitabı.

Etkisinden uzunca çıkamadığım filmler HAYAT GÜZELDİR, INCENDIES, KİLL BİLL, PARASITE bu böyle uzar gider.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey, vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Öncelikle size teşekkür etmek istiyorum çok keyifli bir sohbet oldu benim için , bu röportaj bir sanatçının değil kendini tanımaya çalışan , ilgi alanlarına yönelen sıradan bir kadının röportajı ve bence bu tarafıyla anlam taşıyor. Kendimde daha önce fark etmediğim yönlerimi tanımam ve bunu bu vesileyle farklı insanlarla paylaşabilmem çok değerli . Bu durum ben de hayatta hiçbir zaman bitmişliğin olmadığı duygusunu uyandırıyor. İstersek her şeyi mümkün kılmak imkansız değil ve bu süreçte gösterilen çaba ve emek çok kıymetli. Hayaller ve çaba hiçbir zaman bitmemeli.

Röportaj : Cengizhan KAYA