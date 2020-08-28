Belfin Albal ile Dans ve Sanat Üzerine

CENGİZHAN KAYA

Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz?

Tabi ki.. 1994 yılında Malatya’da doğdum. İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler fakültesinden mezun oldum .Babamın mesleği dolayısıyla İstanbul’a taşındık ortaokulu orda okuduktan sonra tekrar Malatya’ya döndük. Lise ve Üniversite hayatıma memleketimde devam ettim .Hala burada yaşamaktayım .

Neden Dans ?

Çocukluğumdan beri dansa hep ilgim vardı. Dans eden kişileri izlerken keyif alır mutluluk duyardım. Dansın benim ruhumu yansıttığını düşünüyorum. Dans etmek sadece adım atmaktan ibaret değildir. Dans ederken müziğin ruhunu da hissederek o ana odaklanırsınız. Bu aktarımı en güzel biçimde yansıttığınızda dansın, müziğin büyüsü sizi çoktan etkisi altına almış olur.

Dansa ilk adımı nasıl attınız?

Dansa ilk adımı üniversite birinci sınıfta Tango ile attım. O yüzden tangonun yeri bende çok farklıdır. Sonrasında latin danslarını da ağırlık verip onları da öğrendim . Yaklaşık 6 yıldır devam etmekte ve sürdürmekteyim.

Dans dışında yapmak istediğiniz çalışmalar var mı?

Öncelikle kendi okuduğum bölümle alakalı hedeflerim ve amaçlarım var . Dil konusunda kendimi geliştirmek yüksek lisansla eğitimimin devamlılığını sağlamak istiyorum .Bunları yurtdışında yapmak istiyorum. Bunlar öncelikle hedefim ve isteğim .

Mesleğinizde bir rekabet baskısı/etkisi hissediyor musunuz? Eğer hissediyorsanız bu mesleğinize nasıl yansıyor? Bu rekabet ortamının size ve mesleğe olumlu olumsuz etkileri nelerdir?

Her meslekte olduğu gibi dans dünyasında da rekabet ortamı bulunmakta . Bana göre bu rekabet ortamının olumlu yönlerini daha çok almalı . Çünkü rekabet baskısı insanın ister istemez kendisine daha çok geliştirmesine ve katkı sağlamasına neden oluyor . Bu rekabet ortamında adını dünyaya duyurmuş sporcularımız var ve Türkiye’yi bu yönde temsil eden başarılı dansçılarımız var onur verici bir durum.

Dans dünyasında bir şeyleri değiştirme şansınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Dans dünyasında bir şeyleri değiştirmekten ziyade dansa ön yargı ile bakan bazı kesimlerin düşüncesini değiştirmek isterdim . Dansa adım atmak isteyip önyargılar dolayıyla bu durumdan vazgeçen insanlar olabiliyor . Bu önyargıları kırmak gerek. Çünkü toplum da insan da sanatla var olduğu sürece gelişmekte ..





Yaptığınız iş için kurs eğitimi şart mı ya da bu işi yapabilmek için sizce nasıl bir eğitim almak gereklidir ?

Eğitim her alanda olduğu gibi tabi ki dansta da şart . Çünkü bu işin teknik açıdan öğrenilmesi gerek . Özellikle bu meslekte ilerlemek isteyen kişilerin erken yaşta eğitimini alması faydalı olur . Vücudun erken yaşta esneklik kazanması ileriki yıllarda yararına bir durum

Kendinizde bir şeyleri değiştirme imkanınız olsa neleri değiştirirdiniz?

İnsan kendini sevmeli her şeyden önce mühim olan bu . Fakat fazlasıyla duygusal bir yönüm var değiştirmek demeyelim de bu yönümü daha aza indirgemek isterim . Fazla duygusal olmak beni bazı zamanlar fazlasıyla yoruyor .

Medya ile aranız nasıl? Televizyon, internet, gazete, dergi gibi iletişim araçlarından ne şekilde faydalanıyorsunuz? Sosyal medya ile aranız nasıl?

Sosyal medyayı aktif olarak kullanıyorum. Özellikle dans konusunda belli dönemlerde yapılan eğitim çalışmaları ve uluslararası festivallerden haberdar olmamız açısından sosyal medyanın katkısı büyük . Farklı ülkelerden farklı şehirlerden bir çok insan bu sayede bir araya gelip kendini geliştirebiliyor . Dijital platformda doğru kullanıldığı takdirde her şeye ulaşmak mümkün oluyor bir çok insan açısından büyük fayda . Bana göre tek sıkıntısı bazen bu kolaylığın insanları kitap gazete gibi araçlardan uzaklaştırması ..

Şu an yaptığınız dans çalışmalarınızdan katıldığınız etkinliklerden bahseder misiniz ?

Pandemim dolayısıyla şu an ki etkinliklerimiz durmuş durumda. Bu durum azaldığı zaman tabi ki etkinliklerimize aynı şekil devam edeceğiz . Umarım bu durumu en kısa sürede atlatır daha fazla can kaybı vermeden eski sağlık dolu günlerimize döneriz ..

İyi dansçılığı nasıl tarif edersiniz ?

İyi dansçı bana göre iyi dans etmenin de ötesinde yaptığı işi izleyicilere hissettirebilendir . Dansın sizde bıraktığı duyguyu karşı tarafa aktarabildiğiniz müddetçe iyi dansçısınızdır .

Dans etmek eğlenceli görünüyor Dans etmenin stresli yanları var mı varsa nedir ?

Dansın eğlenceli, mutlu etmesinin yanı sıra stresli yönleri de elbette var . Bu stresi özellikle gösteri öncesi sahneye çıkmadan önce yaşıyorum . Çünkü izleyiciye bunu eksiksiz bir şekilde aktarmak istiyorum . Bu da ister istemez stres yaratıyor . Ama sahnenin , müziğin , ışıkların ahenkli uyumu ve verdiği müthiş hissi tattıktan sonra sadece dansa ve müziğe odaklanabiliyorum.

Televizyondaki dans programlarını nasıl değerlendirirsiniz ? siz bir dans programı yapmak ister miydiniz ?

Ne yazıkki şu an televizyon dünyasında dans programlarına eskisi gibi yer verilmiyor . Çocukluk yıllarımda dansı sevme nedenlerim arasında özellikle çok değerli sanatçımız Seyfi Dursunoğlu’nun sunduğu dans programları ve diğer dans programlarının olmasıydı . Böyle bir imkan dahilinde tabi ki eski zamanlarda ki gibi bu tarz programlar sunmak isterdim.

Başta Hayvan Hakları olmak üzere farklı alanlarda sosyal sorumluluk projelerine katılıyor her platformda bu tür konularla ilgili aktif rol alıyorsunuz. Bize bu anlamdaki çalışmalarınızdan bahseder misiniz ?

Bu konu özellikle beni fazlasıyla üzen bir durum . Çünkü son yıllarda hayvanlara , kadınlara , çocuklara yönelik fiziksel ve psikolojik şiddet atmış durumda . Bu konuda özellikle gerek devletimiz gerek merciiler el atmalıdır . İstanbul sözleşmesi etkili bir biçimde uygulanmalı ve hayvan haklarına yönelik etkili yasalar çıkarılmalıdır . Toplumun kanayan yarası olan bu duruma el atıldığı zaman daha sağlıklı bir hayat süreceğimizi umuyorum . Dans konusunda da özellikle sosyal yardım amaçlı yapılan gecelerde elimden geldiğince destek verip bu konularda hareket eden kuruluşlara katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyorum .

Boş zamanlarınız nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ailem ve arkadaşlarımla vakit geçirmenin yanı sıra çok sevdiğim Alman kurdu köpeğim canım Hera’m ile vakit geçiriyorum. Onunla ilgilenmek beni fazlasıyla mutlu ediyor . Kitap okumak , film izlemek , mutfakta farklı yemekler tatlılar denemek favorim ..

Hayatımın Kitabı/Filmi diyebileceğiniz bir kitap/film var mı?

Okuduğum bir çok kitap hayatta bana farklı açıdan bir şeyler katıyor . Jane Austen’ın kitabı Gurur ve Önyargı kitabı ve Jose Mauro De Vasconcelos – Şeker portakalı severek okuduğum kitaplardan birkaçı .Film olarak çok küçük yaşlarda izlediğim Yeşil Yol filmi beni derinden etkilemişti. Frida kahlonun Frida filmi de severek izlediğim film arasında . Kahlonun hayatı her zaman etkiler beni .

Gelecek planlarınız nelerdir? Şu an bulunduğunuz konumdan memnun musunuz ve gelecekte kendinizi nerelerde görmek istersiniz?

Önceki sorularda belirttiğim gibi eğitim ve dans alanında kendimi daha da geliştirmek . Özellikle yurtdışı eğitimi hayallerim ve hedeflerim arasında . Gerek eğitim gerek dans ve dil açısından çok şey katacağını düşünüyorum .

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey, takipçilerinize vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Keyifli sohbetiniz ve içtenliğiniz için çok teşekkür ediyorum . Her açıdan bana destek olan aileme sonsuz teşekkürlerimi ve minnetimi sunuyorum. Her ne olursa olsun sevdiğimiz ve mutlu olduğumuz işi yapmaktır mühim olan ve toplum sanatla var olduğu sürece gelişmekte . Saygıdeğer Mustafa Kemal Atatürk’ün “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir” sözü çok kıymetli ve değerli . Sanatla kalın .. Teşekkürler

Röportaj ve fotoğraflar : Cengizhan KAYA