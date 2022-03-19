Baturalp: “Pişmanlığım Yok! Buna Kafa Yoracak Zamanımda”

Baturalp’i ilk olarak YouTube sayfasında paylaştığı ruhu isyankar, bedeni özgürlükçü, üstüne cuk diye oturun, bir başkasının sesinden dinlesem aynı etkiyi yaratmayacak kendine has şarkılarıyla tanıdım ve dürüst olmak gerekirse “fanı oldum” diyebilirim. Eee şarkılarını bu kadar çok sevince Baturalp hakkında bir araştırma yapmaya başladım, belki kaliteli bir haber hazırlarım düşüncesiyle ama beni bilirsiniz röportaj yapmadan asla tatmin olmam! Telefonumu elime aldığım gibi menajeri Emre Bey’i aradım. “Tamam” bu kısmı hepiniz biliyorsunuz ama yine de ben söyleyim: röportajı kaptım. Adamın şarkılarını çok sevdim, sorularıma verdiği cevaplarla karakterine de hayran oldum. Hal böyle olunca beni en çok etkileyen cümlesini röportaj başlığı olarak seçtim: “Pişmanlığım yok! Buna kafa yoracak zamanımda”. Neyse çok konuştum, sözü şimdi Baturalp’e bırakıyorum.

Hep birlikte çok farklı dönemlerden geçtik. Herkes hayatının kontrolü ile ilgili şüpheye düştü. Sen hayatının kontrolünü ne kadar elinde tuttuğunu düşünüyorsun?

Gerçekten çok farklı ve sıkıntılı zamanlardan geçtik ama kişisel olarak bardağın dolu tarafından bakmaya çalışan biriyimdir. O nedenle kendim için mantıklı olan şeylerle ilgilenirim genelde, bu nedenle kendimi ekstradan kontrol etme ya da stabil tutma gibi bir ihtiyacım hiç olmadı. Sanırım kendimi kontrol etmeye de pek çalışmıyorum bu nedenle!

Şarkıcılık senin kişiliğine neler kattı?

“Kendi kendime söylediğim iç sesimi, sesli söyleyerek insanlarla paylaşabilmeyi kattı” diyebilirim.

“Yapmak İstediklerimi Yapıp Gideceğim.”

“Bi Önemi Yok” şarkısını yazarken hangi hikâyelere dokunmayı tercih ettin?

Açıkçası bir şeylere değinmek gibi bir derdim olmadı, sadece yaşadıklarımı, hissettiklerimi ve düşündüklerimi yazdım.

Kendi kendine kaldığın zaman neler yaparsın? Kendini resetlemek için yöntemleri neler?

Sanırım en sevdiğim şey kendimle baş başa kalabilmek, günlük olarak yaptığım bir rutinim var ve bunu yapmadığım zamanlar kendimi kötü hissediyorum gerçekten, örneğin spor yapmak, film izlemek, şarkı hazırlamak gibi.

Geriye dönüp baktığında hayatında bir olayı değiştirmek istesen bu ne olurdu?

Hiçbir şeyi değiştirmek istemezdim, evet bir sürü saçma sapan şeyler oldu hayatımda ama pişmanlığım ya da keşkem yok, buna kafa yoracak zamanım da yok! Sanırım iyisiyle kötüsüyle her şey olduğu gibi kalabilir.

Dinleyicinin heyecanını korumak için nelere dikkat edersin?

Dikkat etmiyorum

Kariyerinin geldiği konumdan memnun musun, gelecekte neler yapmayı hedefliyorsun?

Geldiğim bir nokta ya da gelebileceğim bir nokta olduğunu düşünmüyorum. Sanırım bu hayata bakışımla alakalı bir şey, vaktim varsa eğer yapmak istediklerimi yapıp gideceğim.

“Bu Yorumu Yapan Hayatında Neler Yapmış?”

Yaptığın işler sonucunda etrafından nasıl eleştiriler alıyorsun? Olumsuz eleştiriler hevesini mi kırıyor, yoksa seni hırslandırıyor mu?

Etrafımdaki insanların ne düşündüğünü çok umursamıyorum, tanımadığım insanlardan duyduğum şeyler daha çok dikkatimi çekiyor, olumsuz yorumlar olursa da “bu yorumu kim yapmış” ya da “bu yorumu yapan hayatında neler yapmış” diye bakıyorum, sonra doğal olarak onu da umursamıyorum.

Son olarak, YouTube senin için ne ifade ediyor?

YouTube günümüz dünyasında her anlamda çok önemli bir kaynak oldu gerçekten, öğrenmek istediğin her şeyi öğrenebileceğin bir mecra. Bilgi alışverişi, çeşitli paylaşımlar, haber alma ve müzik gibi birçok konuda çok besleyici oluyor.

90’lar tadında sorular…

Boy: Kilo: 1.90 / 79

Burcu: Akrep

Ayakkabı numarası: 44

Göz rengi: Siyah

Saç rengi: Siyah

Sesin kaç oktav: Ölçmedim

Mükemmel mutluluk: Aptallık ve cehaletle

En büyük korkunuz nedir: Başkasının sorumluluğunu almak

En beğenmediğiniz özelliğiniz hangisi: Bile bile etrafımdaki insanların canını yakıyorum.

Başka insanlarda en beğenmediğiniz özellik hangisi: Bazen gereksiz agresif olmam

Şu an hayatta olan ve en çok hayranlık duyduğunuz kişi kim: Henüz tanışmadığım insanlar

En büyük müsrifliğiniz nedir: Sevdiğim şeyleri yarın yokmuşçasına tüketmek.

Murat’ça sorular…

Baturalp şarkıcı olmasaydı … Olurdu?

Boksör olmak isterdim.

Çoğu kişi öyle biliyor ama aslında doğrusu ...

Azimli sıçan duvarı deler. “Buradaki sıçanın hayvan olduğunu haykırmak istiyorum ama diğer türlüsünü yapabilen olursa da tebrik ederim gerçekten!”

… hatayı yapmasaydım şu an müzik piyasasında şu noktada olurdum.

Doğru insanlarla ve doğru oluşumlarla daha doğru şeyler olabilirdi sanırım ama bu genel olarak hata olarak gördüğüm bir şey değil, tecrübe.

Tam o anda ... çok mutlu olmuştum ve heyecanımı tutamamıştım.

Çok güzel bir bahar akşamıydı, 22 yaşındaydım ve aşık olmuştum.

Röportaj : Murat Fırat