Başarıların daim olsun

Röportaj: Kamile Özdemir

Fotoğraflar: Emrah Öztürk

Değerli okuyucularım,

Bu haftaki röportaj konuğum Trabzonlu Özel Sporcu Milli Atlet Emrah Öztürk. Bu yıl 1- 13 Haziran tarihleri arasında Polonya " VIRTÜS Para Atletizm Dünya Şampiyonası' nda" ülkemizi temsil eden Trabzon Ortahisar Belediyesi Sporcusu Emrah Öztürk, aldığı başarılı sonuçlarla Türkiye'nin gururu oldu. Onun aldığı başarılarıyla ilgili kendileriyle telekonferans üzeri bir röportaj yaptık.

Kendinizi tanıtır mısınız? Emrah Öztürk kimdir?

Ben Emrah Öztürk. 1992 Trabzon doğumluyum. Milli Sporcuyum. Spora 14 yaşında okulda başladım. 28 yaşında öğretmenlerim tarafından ülkemize hizmet etmek için uluslararası "Maraton Koşucusu" olarak seçildim. Şimdilerde ülkemi uluslararası yarışmalarda en iyi şekilde temsil ediyorum.

Sizin özel biri olduğunuz ne zaman fark edildi?

İlkokul 2. sınıfta iken öğretmenim tarafında fark edildim.

Spora başlarken ilk sizi keşfeden kim oldu?

Beni ilk keşfeden Trabzon Kanunî ilköğretim okulunda sınıf öğretmenim annem gibi gördüğüm İlkin Tokgöz ve Yasemin Ustalar oldu. Onların sayesinde spora başladım. Onlar olmasaydı kim bilir ben nerede serserilik ederdim. Allah onlardan razı olsun. Her iki öğretmen de bana yol gösterici oldular. Bu başarımı onlara borçluyum.

Spora başladığınızda ailenizden destek aldınız mı?

Evet, canım annemden aldım. Annem bana, " git koş oğlum,ben oğlumun arkasındayım" derdi. Annem hep yanımda oldu. Onu aylar önce kaybettim. Mekânı cennet olsun, nur içinde yatsın annem.

İlk olarak hangi tarihte yarıştınız?

İlk olarak 2017 yılında "Mersin Uluslararası Tarsus Maratonu' nda" kendi kategorimde 21 kilometreyi 1 saat 14 dakika koşarak 1. Oldum. Yarışa katılan 2 bin atlet arasında 18. Oldum.

Türkiye genelinde şimdiye kadar kaç başarınız var?

Sayısını şimdi hatırlayamadım. Çünkü çok sayıda başarılarımız var. Uluslararası genel olarak ilk 20' lerdeyim. Türkiye genelinde ise ilk 10' lardayım. Maratonlarda 21- 42 kilometre koşularda başarılarım var. Orta mesafelerde 15- 10-5 kilometre de ve 3 bin metrede elde ettiğim başarılarım var. Avrasya Maratonunda 10 bin metre dağ koşusunda yarışan tek özel sporcu ve Türkiye rekortmeniyim. Yaptığım bu koşuda rekorlar kitabına girdim.

İlk defa yurtdışında hangi ülkede yarıştınız?

İlk Türkiye dışında Portekiz' de yarıştım. 21 kilometreyi 1 saat 14 dakika koşarak ,850 atlet arasında dünya 4. cusu oldum.

Yakın bir zamanda Polonya'da yapılan Dünya Atletizm Şampiyonasına katıldınız değil mi?

Evet, 1-14 Haziran tarihleri arasında Polonya'da yapılan " VIRTÜS Para Atletizm Dünya Şampiyonası' na" katıldım. Bu defa aylar önce kaybettigim canım anam için koştum. 9 Haziran' da 10 kilometreyi 36 dakikada koşarak 13 kişi arasında Türkiye rekorunu kırarak 6. Oldum. 13 Haziran' da da 800 metreyi 2 dakika 12 saniye koşarak Dünya Atletizm Şampiyonası' nda dünya 8.cisi oldum. Aynı günde hemen yarım saat sonra 5 bin metreyi 16 dakika 40 saniyede koşarak dünya 7.cisi oldum. Bu başarılarımı kaybettiğim anneme, şehit ailelerine ve Türkiye milletine armağan ediyorum. Ayrıca desteklerini bizlerden hiçbir zaman esirgemeyen her zaman sporun ve sporcunun yanında olan sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan' a, Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu' na, spor genel müdürümüz Mehmet Baykan, Türkiye Özel Sporcular Federasyon başkanımız Birol Aydın'a, Trabzon il valimiz İsmail Ustaoğlu' na, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Birdal Öztürk' e çok teşekkür ediyorum. Bu arada Erbasaranlar petrol sahibi olan Hasan ve Yaşar Erbasaran ağabeylerime, Umut Yaşam Derneği başkanımız Dr. Nimet Baki ablamıza böyle özel sporculara destek ve önem verdikleri için hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Allah hepsinden razı olsun.

Türkiye'yi yurtdışında temsil etmek nasıl bir duygu sizce?

Çok gurur verici bir duygu. Bunu yaşamak lazım. Her elde ettiğim başarılarımla gurur duyuyorum.

Günde kaç saat antrenman yapıyorsunuz?

Sabah- Akşam olmak üzere günde 6 saat çalışma yapıyorum.

Bundan sonraki hedefiniz nedir?

Bundan sonraki hedefim, 2022' nın Mart ayında İstanbul' da yapılacak olan " Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'da ülkeme 1.likleri getirmek olacaktır. Tüm çalışmalarım bu yönde olacaktır. Tabiki öncelikle Allah'tan sağlık diliyorum. Gerisi artık kendiliğinden gelir inşallah.

Söyleyişimizin sonuna geldik artık. Ben de size tüm ülkem adına başarılar diliyorum. Sizin gibi başarılı kardeşimizle gurur duyuyoruz. Başarılarınız daim olsun.

Ben de size çok teşekkür ediyorum. Sizin gibi değerli gazeteci yazarın bana yer vermesi ve bize zaman ayırması beni çok sevindirdi. Allah sizin gibi insanları başımızdan eksik etmesin.Sizden Allah razı olsun, herşey gönlünüzce olsun hocam. Kaleminiz hep var olsun.