BARIŞ AĞIL: Elimize mikrofon alıp çıktık bu yola

Magazin muhabirlerinin dünyasını anlatan “Ünlü Var mı?” belgeseli, sabahın ilk ışıklarına kadar ünlü isimleri takip edip haber peşinde koşan magazin muhabirlerini anlatıyor. Yapımı Mevzulab’a, yapımcılığı Sertaç Selvi’ye ait olan belgesel için dört magazin muhabiri kamera karşısına geçti. Biz de magazin muhabirlerinden BARIŞ AĞIL ile bir araya geldik ve hem sohbet ettik hem de belgeselden konuştuk. Daha önce işinin başındayken birçok kez olumsuz olay da yaşamış Barış. Merak ettiğimiz her şeyi kendisinden dinledik…

Öncelikle hoş geldin Barış. Biraz kendinden bahsedebilir misin?

Hoş buldum Yağmur. İstanbul doğumluyum ama aslen Sivaslıyım. Liseden sonra çalışma hayatına atıldım. Askere gidene kadar bayan kuaförü olarak çalıştım. 2014 yılında bıraktım kuaförlüğü. Kadınlarla çalışmak gerçekten zordu, sıkılmaya başlamıştım.

Basın sektörüne nasıl girdin?

Selçuk İnci ile tanışıyorduk, o da o zamanlar Starlife’da çalışıyordu. Bir gün ona “Benden muhabir olur mu abi” dedim. Hayalim muhabir olmaktı. Selçuk İnci de Beyaz TV’de muhabire ihtiyaç olduğunu, magazin muhabiri aradıklarını söyledi. Sonra beni Bilal Özbilge’nin yanına gönderdi. Konuştuk anlaştık. İlk olarak orada başladım. Muhabirlerin de hepsini tanıyordum, yabancılık çekmedim. Neyin nerede olduğunu da, işin nasıl yürüdüğünü de biliyordum. Elimize mikrofon alıp çıktık işte biz de bu yola. Sonra Radyo Televizyon okudum. Hayallerimi gerçekleştirdim. Ama tabii her şey Selçuk İnci’nin yardımıyla başladı.

Kaç yıl oldu?

2015’ten beri muhabir olarak çalışıyorum.

Hep ünlülerle bir aradasın. Ünlü isimlerden kimlerle tanıştın?

Aslında birçoğu ile tanışıyoruz ama isim vermemi istersen; İrem Derici, Bülent Ersoy, Hande Erçel, Sinan Akçıl… Şu an aklıma gelmeyen birçok isim ile tanışmışızdır ve mikrofon uzatmışımdır.

“Gerçek hayatta da mikrofon uzattığımda da aynı” dediğin, samimi bulduğun isim var mı ünlülerden?

Kesinlikle İrem Derici derim. Gerçekten çok doğal bir kadın. Televizyonda gördüğünüz İrem Derici gerçekte de aynı İrem. Konuşma tarzı, yaklaşımı hep aynı… Birçok ünlü rol yapıyor, yalan değil bu. Kamera açıkken, bizi görünce değişiyor birçoğu. Ama İrem öyle değil.

Gelelim belgesele... “Ünlü Var Mı?” nasıl çıktı ortaya?

Altan abi (Altan Bal), Show TV’den Reşat Balcıoğlu’nun yanına gidiyor böyle bir projemiz var diye. Yapalım diyorlar projeyi ve Tolga ile (Tolga Aslan) görüşüyorlar. Sonra bizimle tanıştı ve 1 yıl boyunca bizi takip etti. Açılışlara gidiyoruz o da geliyor, dışarıdayız peşimizden geliyor, 1 yıl boyunca her adımımızı çekti diyebilirim.

4 meslektaş birlikte yer aldınız belgeselde değil mi?

Evet. Ben, Akif Yaman, Tolga Aslan ve Engin Can Dilekli.

Belgesel sizin meslekte yaşadığınız zorlukları mı anlatıyor?

Kamera arkasını, yaşadığımız zorlukları, çalışma şartlarımızı, ev halimizi, kısacası her şeyimizi anlatıyor belgesel.

Belgesel içine sindi mi? İzleyince güzel olmuş dedin mi?

İlk 2 bölüm çok güzeldi bence. İzleyenlerden de çok güzel geri dönüşler aldık.

Peki, mesleğinde yaşadığın olumsuz olaylar oldu mu?

Arda Turan ile bir olay yaşamıştık. Yeni evlenmişti o zamanlar. Evlendikten sonra bir yerde gördük ve röportaj yaptık. Eşine “Sade bir nikâh yaptınız, düğün düşünüyor musunuz” diye sordum. Konuşamıyorum der gibi bir işaret yaptı bana. Ben de “Arda Bey mi yasakladı konuşmanızı” dedim. Orada bir anda sinirlendi Arda Turan. “Sen kimsin lan, nasıl konuşuyorsun, edepli ol” dedi. Bir de Ercan Saatçi ile bir olay yaşamıştım. Kameramana “Gel buraya” demişti, “Abi bana söyle ben halledeyim” demiştim. “Artist misin lan sen. Ben seni değil kameramanı çağırıyorum” demişti. “Kovduracağım seni” demişti. En son da bir yönetmenle tartışmıştım. Yönetmen Oğulcan Eren Akay eşini Yasak Elma oyuncularından Şafak Pekdemir ile aldatıyordu. Biz de denk geldi çektik. O da bana saldırmıştı görüntü alıyoruz diye.

Özür geldi mi peki?

Arda Turan ile üstünden birkaç yıl geçtikten sonra bir yerde denk geldik yine. Aramızdan biri olayı hatırlattı Arda Turan’a. O da hakkını helal et dedi. Konu böyle kapandı. Ama kötü bir şey dememiştim aslında, hala o tepkisine anlam veremiyorum.

Bundan sonrası için hayatında neler yapmak istiyorsun? Bir hayalin var mı?

Bir hayalim yok aslında.

Hayatta kalmaya çalışıyoruz diyorsun yani…

Aynen öyle… (Gülüyor) Belgesel için ikinci sezon olursa devam ederiz. Ama ben de ünlü olayım ya da popüler olayım gibi bir isteğim yok açıkçası.

Kamera arkasındaydın bu güne kadar, kamera önüne geçeyim gibi bir düşüncen yok mu?

Kesinlikle yok. Ben böyle iyiyim gerçekten.

Sohbetin için teşekkür ederim. Meslektaşımın böyle güzel işler yapması beni gerçekten mutlu ediyor. Başarıların daim olsun her zaman. Son olarak neler söylemek istersin?

Ben de sana teşekkür ederim Yağmur. Önce Vatan okurlarına da sevgilerimi iletiyorum.