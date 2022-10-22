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Banu Teker bir butik sahibi ama sunuculuk olmazsa olmazı

DİNÇER KARACALAR'ın röportajı için tıklayınız...

22 Ekim 2022 Cumartesi 20:19
Banu Teker bir butik sahibi ama sunuculuk olmazsa olmazı

Kendinizden kısaca bahsedermisiniz?

Ben Banu Teker 22 yaşındayım, influencerlik yapıyorum, butik sahibiyim ve aynı zamanda Cine5 ekranlarında sunuculuk yapmaktayım

Program Sunuculuğu maceranız nasıl başladı?

Ekranlarda olmayı seviyordum, insanların beni izlemesini ve dinlemesini seviyorum ve aynı zamanda mesleğim gereği tanınır bir kişiydim çok fazla istek almam sonucunda bu yolda bir adım attım ve çok güzel dönüşler alıyorum.

Sunuculuğun sizin hayatınızdaki yeri?

Çok kısa sürede çok fazla alıştım olmazsa olmazım diyebiliriz.

Hangi takımlısınız?

Fenerbahçe.

İdealiniz nedir?

En büyük idealim başarmak ve asla pes etmemek, eskiden bu kadar geniş bir kitleye hitap edeceğimi birisine söyleseydim gülerdi fakat şuan genel etkileşimlerim 40 milyonun üzerinde

Arkadaşlarınızın sizin için genel düşüncesi nedir?

Arkadaşlarım tarafından her zaman çok seviliyordum, genelde sende şeytan tüyü var herkese kendini nasıl bu kadar sevdirebiliyorsun diyorlar. uzaktan görüp tanımayan insanlar bile beni tanıdıktan sonra çok seviyorlar.

Kendinde beğendiğin yönler nelerdir?

Kararlılığım

Sunuculukta daha fazla yükselmek istiyormusun?

Tabiki de istiyorum, ben ne yaparsam her zaman en iyisi olmayı önemserim

Sunuculukta en beğendiğiniz ayrıcalık veya olay nedir?

Makyajımı yapıp, giyinip  ekran karşısında olmak ve sonra hakkımdaki güne dair güzel yorumları okumak

hayatında olmazsa olmaz dediğin şeyler varmı?

ailem,  köpeklerim

Teknoloji ile aran nasıl?

Influencerlık yaptığım için çok içli dışlıyım, artık herşey teknolojide

Film olarak en çok hangi filmlerden etkilendin?

Coco Avant Chanel

Ne tarz müzik dinlersin sevdiğin bir kaç sanatçıyı paylaşırmısın?

Kulağa hoş gelen her tarz müziği dinlerim değişken yapım sayesinde tek bir türe bağlı kalamıyorum

Hiç yanından ayırmadığın özel eşyaların varmı?

parfüm

Boş zamanlarınız da neler yaparsınız?

Güzel Sanatlar Fakültesini  bitirdiğim için resim çizmeye küçüklükten gelende bir yeteneğim var, çizim yaparım, butikleri dolaşır trendleri takip ederim, köpeklerimle ilgilenirim, gezerim

Aşka inanırmısınız? Hayatınızda biri var mı?

Aşka küsmek için çok gencim   aşka inanıyorum ve beni hakedecek doğru kişiyi bekliyorum, umarım yakınlardadır.

Hayatta yapmaktan en çok mutlu olduğunuz şeyler nelerdir?

Başarılı olduğumu görüp başarılarımı izlemeyi seviyorum

Kendinizi 3 kelime ile tanımlayın desek?

3 kelimeyle tanımlanıcak kadar basit bir karakterim yok :))

Şuan da yapamadığın ve en çok yapmak istediğin şey nedir?

Dünyaca tanınmak istiyorum

Gündelik hayatında sporla uğraşıyormusunuz?

Fitness ve yoga ile ilgileniyorum

Önce Vatan Gazetesi

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Banu Teker
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