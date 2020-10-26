‘Anne’ denince gözleri doluyor ve kelimeler boğazına düğümleniyor Mehtap Ar’ın… Daha annesinin karnındayken annesi ayrılmış babasından… Annesinin fedakarlığını anlattıkça gözleri doluyor ünlü sanatçının, ‘Annem biz iki kardeşe hem annelik etti, hem de babalık’ diyor… Mehtap Ar, 6 Nisan 1956 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Ünlü şarkı sözü yazarı Aysel Gürel ile Tercüman Gazetesi muhabirlerinden Vedat Akın’nın (Ebrem) kızıdır. Müjde üç yaşındayken Aysel’le baba Vedat Akın (Ebrem) ayrıldı. Ayrıldıklarında annesi Mehtap Ar’a hamile idi. Ablası Müjde Ar da sinema oyuncusudur. Ablası ile birlikte dedesinin yanında büyüdü. Sinema ve sahneden para kazanmadığını söyleyen Ar, usta gazeteci, Habib Babar’ın sorularını yanıtladı.

SANAT HAYATINA NE ZAMAN NASIL BAŞLADINIZ?

Şair, ozan ve sanatçı bir annenin çocuğu olduğum için ben ve ablam Müjde Ar, gözümüzü tiyatro kulisinde açtık. Lale Oraloğlu tiyatrosunda oyunculuğa başladım, daha sonra Nejat Uygur, Tevfik Gelenbe Tiyatrosu’nda oyunculuğa devam ettim. Tiyatronun yanı sıra sinema filmlerinde de figüranlık yapıyordum. Yani hem tiyatro da, hem de sinemada boy gösteriyordum.

SİNEMADA ABLANIZ MÜJDE AR İLE AYNI FİLMDE OYNADIĞINIZ OLDU MU?

Ablamın filmlerinde karakter oyuncusu olarak rol aldım..

ANNEM DENGEYİ HER ZAMAN ÇOK İYİ KORUDU

MÜJDE AR'I HİÇ KISKANDINIZ MI?

Yok, biz üç kızdık. Annem, Müjde Hanım ve ben. Biz karnımızı doyurmanın peşindeydik, yoksa star olayım, şu bu, onları hiç düşünmedik. Annem, dengeyi her zaman çok güzel korurdu. Ama annem beni hep kollardı. Ben ablama göre daha şanslıyım, annemle daha fazla vakit geçirebildim. Özellikle son yıllarda. Ben ablamı çok beğeniyorum. Bizde ailece kıskançlık diye bir şey yok. Ben kendimi çok başarılı buluyorum, biz iki kardeş, birbirimizi hiç kıskanmayız.

ANNENİZ İLE BABANIZ AYRILDIĞINDA KAÇ YAŞINDAYDINIZ?

Ben doğmadan annem babamı terkediyor. Babamı hiç görmedim hatırlamıyorum. Annem bizlere babamızı aratmadı. Yani hem annelik yaptı, hem de babalık,hem de kardeşlik…İyi ki Aysel Gürel’in kızıyım, iyi ki Müjde Ar’ın kardeşiyim, iyi ki Söz Ar’ın annesi, Elif Ar’ın kayınvalidesiyim…

MÜJDE HANIM İLE SIKÇA GÖRÜŞÜR MÜSÜNÜZ?

Tabiii.. O benim ablam, canım kanım… Sürekli görüşüyoruz kendisiyle… Biz birbirini bağlı kardeşiz…Eniştem Ercan Karakaş’ı da çok severim. Ercan bey’in oğlum Söz’ün üzerinde çok büyük emeği var.

TİYATRONUN YANI SIRA SAHNEYE DE ÇIKIYORDUNUZ, BU DURUM KARŞISINDA YORULMUYOR MUYDUNUZ?

22 yaşında sahneye başladım. Kanto söylüyordum. Tabii dönemin popiler şarkılarını da sahnede okuyordum. 2020 yılına kadar sahne çalışmalarıma aralıksız devam ettim.

‘BABİŞKO’SÖZÜM DİLLERE DOLANMIŞTI

DEVLET KUŞU FİLMDEKİ ROLÜNÜZ ÇOK BEĞENİLMİŞTİ KAÇ KOMEDİ FİLMİNDE OYNADINIZ?

Evet, ‘Babişko’sözüm dillere dolanmıştı. Sinema severler beni o rolümle çok sevdi…Birçok komedi filminde oynadım. Gırgıriye’nin tüm serilerinde yer aldım. Bugüne kadar 50’yi aşkın sinema filmi ve dizide rol aldım.

SADECE KARNIMI DOYURDUM

Sinema ve sahneden para kazandınız mı?

(Ünlü oyuncu bu sorumuza içini çekerek yanıt veriyor)….Hayır ikisinden de para kazanmadım. Sadece karnımı doyurdum.

PEKİ SONRA NELER YAPTINIZ?

2000 yılında “Mehtap Ar Çocuk Tiyatrosu” adı ile çocuk tiyatrosu kurdum. Turnelere çıkarak Anadolu’yu dolaştım. Ben kanser hastasıyım tedavi görüyorum. Şimdi çok şükür sağlık durumum gayet iyi. Rahatsızlığım nedeniyle tiyatoruyu kapattım. İyi bir film teklifi gelirse oynarım.

Geçmiş olsun, Allah şifa versin Mehtap hanım?

Çok teşekkürler Habib bey,

İlk evliliğinizi kaç yaşında yaptınız?

İlk evliliğimi 17 yaşında tiyatrocu biri ile yaptım. Kısa sürede boşandım. İkinci evliliğimden oğlum Söz Ar, dünyaya geldi. İyi ki de olmuş…

NASIL BİR ORTAMDA BÜYÜDÜNÜZ?

"Biz çok kısıtlı ortamda büyüdük ama bunu bir şikâyet olarak söylemiyorum. Hep korkularımız vardı. 'Anneme laf gelirse' diye korkardık. Erkeklerden de korkardık. Biri bizi sevmeye kalksa eve kaçar, kapıları kilitlerdik. Üç kız olarak düşünüyorum ben o yılları. Ablam büyük kız, ben ortanca, annem en küçüğümüz. Hep kendimizi koruyup kollamakla geçti yıllar. Annem bizi hiçbir şeyden mahrum bırakmak istemezdi.

Çok keyifli bir röportaj oldu, çok teşekkürler Mehtap hanım.

Ben teşekkür ederim.

BAZI FİLMLERİ

Roman Havası Sezon 1 2014

İnadım İnat 2005

Bendeniz Aysel 2005

Erguvan Yılları 1998

Doyumsuz 1990

Bir Aşk Bin Günah 1989

Karılar Koğuşu 1989

Evcilik Oyunu 1988

Veda Türküsü 1986

Kupa Kızı 1986

Çalsın Sazlar 1984

Kayıp Kızlar 1984

Beyaz Ölüm 1983

Gırgıriyede Cümbüş 1983

Görgüsüzler 1982

Azap Çiçeği 1981

Yüz Karası 1981

Şöhretin Sonu 1981

Devlet Kuşu 1980

Adalı Kız 1976

Darbe 1976

Öyle Olsun 1976

Pisi Pisi 1975

Ateş Böceği 1975

Ayrı Dünyalar