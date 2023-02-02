AZMİN ELİNDEN NE KURTULUR?

Bana Instagram üzerinden ulaşan Ayşe Çalışkan, adı gibi çalışkan gerçekten. Hayat hikâyesi beni çok üzdü ama yaşam azmi ile gurur duydum ve örnek olması için sizlerle de paylaşmak istedim. Hayat; yaşamaya, zevk almaya değer, yeter ki bakmasını bilelim. Engel sadece düşüncede, onu da yenmek elimizde... İyi ki varsın Ayşe… Çok güzel makromeler yapıyor, kalbi sevgi dolu ve insanlığa mesajları var. Buyurun samimi söyleşimize…

Hoş geldin Ayşe. Öncelikle hayat hikâyeni senden dinlemek isteriz.

Merhaba Funda Hanım. Ben 11 yaşındayken Kastamonu Cide Çamaltı köyünde bir sabah buğday taşımak için kuzenimle birlikte katırlara bindik ve yola çıktık. Katıra binmeyi de çok severdim. Ama o gün katır sanırım korktu ve koşmaya başladı. Beni üzerinden attı ve her şey böyle başladı…

Sonra neler oldu peki?

Babaannem ve yurt dışından izne gelen amcamız beni kasabaya götürdüler. Tabii doktora değil çıkıkçı dediğimiz kişiye gittik. Çıkıkçı babaanneme “Bu kızı doktora götürün, bu işin yeri burası değil yarası var” dedi ama babaannem dinlemedi. O dönem eniştem de otobüs şoförüydü, “Ver kızı İstanbul’a götüreyim doktora” demişti ama babaannem eniştemi de dinlemedi. 15 gün sonra kolum çürümüş hale geldi ve havale geçiriyordum. Çıkıkçıda sardıkları kolumu açmak istiyordum ama babaannem izin vermiyordu. Sonunda teyzem benim fenalaşmama dayanamayıp kolumu açtı. Kolum simsiyah bir haldeydi Funda Hanım. Ondan sonra beni doktora götürdüler.

Doktor ne dedi?

Hastaneye gittiğimizde Doktor, “Kız ölüyor neyi beklediniz” dedi. Sonra karar verildi ve kolum kesildi. Kendime geldiğimde herkes ağlıyordu. Sağ kolumun olduğu yerin boş olduğunu hissettim o an. “Ben iyiyim neden ağlıyorsunuz” dedim. Ama ben de gizli gizli ağladım.

Nasıl bir ailen vardı? Destek oldular mı bu süreçte?

Herkes köye döndü bu olaydan sonra. Ben de Bartın’da bir akrabamızda kaldım 3 ay. Çünkü dikişlerin alınması için kalmam gerekiyordu. Babaannem benimle birlikteydi. O dönem babam Afrika’da çalışıyordu. Babam annemi de çok döverdi. Bir gün izne geldiğinde sokakta oynuyordum ve beni dövmesin diye kaçayım derken koşarken düştüm, dikişlerim patladı. Keşke kaçmasaydım dövseydi diyorum şimdi. Dikişlerim patladıktan sonra tekrar fenalaştım ve Bartın’a gittik. Biz 5 kardeştik ve ben tek kız çocuğuydum Funda Hanım. Sonra bir çocuk daha olsun belki kız olur yine dediler ve bir kız kardeşim oldu. Sonrası daha kötü beni için… Ben hor görüldüm, sen sakatsın dediler. Kardeşim ise evin gülü oldu. Ne annemden ne de babamdan hiç sevgi ve destek görmedim. Ben çok üzüldüm, çok yıprandım, çok kırıldım ama ben kırıklarımla beslendim ve hep hırs ettim ve azim ettim anlatsam bitmez.

Kız kardeşinle aran nasıl?

Onunla aramızda hep bir kırgınlık ve soğukluk var. İletişim kuramıyoruz. Annem de babam da “Benim bir kızım var” dediler hep. Benim için ise “Bu sakat evlenemez başımıza kaldı” dediler. Keşke annem biraz bana sahip çıksaydı Funda Hanım, belki o zaman böyle olmazdı.

Çalışma hayatın nasıl başladı? Ailenin yanındayken çalışıyordun muydun?

Babam çalışmama izin vermemişti. “Sakat kız çalışır mı hiç” dedi. Sakat kızı çalıştırıyorlar derler, aç mı kalıyorsun dedi. Yılda bir ya da iki gelirdi Afrika’dan izne. Onda da mutlaka döverdi beni. Şalvar giymemi, uzun elbise giymemi, başımı kapatmamı isterdi. Döverdi ama yine de yapmazdım dediklerini. Bir süre sonra o izne geldiğinde evde durmamaya başladım, akrabalara gidiyordum. Sonra dışarıdan orta okulu ve liseyi bitirdim ve çok iyi bir firmada işe girdim. Şimdi ise emekliyim.

Evlendin değil mi?

Evet. İşe girdiğimde eşimle orada tanıştım ve evlendik. Dünya iyisi bir eşim var. Sevmeyi, sevilmeyi, her şeyi onda gördüm. Ve 11 yaşında bir oğlum var şu an. Eşimin ailesi ben engelliyim diye beni pek istememişlerdi, düğünümüze misafir gibi gelmişlerdi. Eşimin annesi küçükken vefat etmiş, o da yaralıydı. Biz de birbirimize sarıldık.

Şimdi mutlu musun?

Çok mutluyum. Eşimden yana yüzüm güldü. 2003 yılında ehliyet aldım, şimdi arabada kullanıyorum. Makrome sayfam var tek elle yapıyorum ama asla boş durmuyorum. Instagram üzerinden @emekteengelolmaz.makrome sayfamdan bakabilir ve takip edebilirsiniz. Hedefim engellilere destek olmak…

Son olarak neler söylemek istersin?

Engelli dostlarıma seslenmek istiyorum sizin aracılığınız ile. Sizi kim yıkmak isterse izin vermeyin. Azim edin, hırs edin ve asla pes etmeyin. Bizler varız ve üretiyoruz. Bizler öğretmen, sağlıkçı, futbolcu, her şey olabiliyoruz.. Ve herkese şunu söylemek istiyorum; bizleri görmezden gelmeyin, bir gün sizlerin de başına gelebilir. Her sağlıklı insan bir engelli adayıdır.