AZERİ STAR ROMİNA TÜRKİYE’DE

RÖPORTAJ:Habib BABAR

Hem bestekar, hem oyuncu, hem de psikolog… O Azerbaycan’ın çok yönlü sanatçısı… Piyanist bir anneanne, gitar ve tar çalan bir dedenin yanında büyüdüğü için, müziğe olan ilgisi o dönemlerde keşfedilmiş ve 6 yaşında müzik okulunda piyano dersleri almaya başlamış, annesi Rus Dili ve Edebiyatı hocası olan Romina, ‘İkinci vatanım’ dediği Türkiye’de yapmış olduğu teklisiyle hedefi 12’den vurdu. Şarkıları radyo listelerinin ilk sıralarında yer aldı… Azeri güzelin tek hedefi dünyaca ünlü bir şarkıcıyla düet yapmak… Bunun içinde tüm hazırlıklarını yapmış… Azerbaycan’da Sinema filmlerin de de rol alan Romina ile çalışmaları hakkında konuştuk. Haydi buyurun bu keyifli röportaja…

BİZE BİRAZ KENDİNİZDEN SÖZ EDER MİSİNİZ?

Ben Ağdam-Azerbaycan doğumluyum. Piyanist bir anneanne, gitar ve tar çalan bir dedenin yanında büyüdüm. Müziğe olan ilgim o dönemlerde başladı. 6 yaşında müzik okulunda piyano dersleri almaya başladım ve tam 7 yıl burada okudum. Annem Rus Dili ve Edebiyatı öğretmeniydi. Yani müzisyenlik yönüm ailemden geliyor…(Gülmeye başlıyor…)

BESTEKARLIĞINIZ DA VAR SANIRIM?

Evet…Bugüne kadar söz ve müziği bana ait birçok beste yaptım. Söz yazarlığındaki yeteneğim ise; çocukluk dönemlerimden geliyor. Annemin yazarlık yönü çok güçlüydü. O bana öncülük yaptı, birlikte şiir ve yazılar yazıyorduk. Durum böyle olunca da başarıdan başarıya koştum…Yani benim başarımın en büyük mimarı annemdi.

MÜZİK RUHUN GIDASIDIR

PSİKOLOGSUNUZ, MÜZİK İLE İKİSİ BİR ARADA ZOR OLMUYOR MU?

Hayır, hiç etkilemiyor, tam tersi ikisini bir arada yürütmek bana mutluluk veriyor. “Müzik ruhun gıdasıdır.” tanımını benimseyerek psikolojik danışmanlıktan müziğe geçiş yaptım. Pandemi döneminde müziğim ile insanlara moral dağıttım diyebilirim. COVİD-19 belasından kurtulacağımız günlere çok az kaldığına inanıyorum. Ondan sonra bir birinden güzel projelerim gelecek. Yani birçok işi bir arada yürüteceğim. Çalışmaktan haz alan biriyim.

BİZE BİRAZ EĞİTİMİNİZDEN SÖZ EDER MİSİNİZ?

Özel sınav ile tıp kolejini kazandım. Daha sonra üniversitede Psikoloji bölümünü okudum. Önce Azerbaycan, sonra da Rusya’da spirtual hipnoz bölümünü başarı ile bitirdim. Şimdi Psikolojik Danışmanlık yapıyorum. Uluslararası dünya sporcularına farklı spor dallarında profesyonel mental danışmanlık yapıp onların daha da başarılı olmalarını ve olimpiyat yarışmalarında ödül almalarını sağladım.

ABLAM İLE İNSANLARI BEDEN, RUH VE ZİHİN OLARAK İYLEŞTİRİYORUZ

KAÇ KARDEŞSİNİZ?

Ben ailenin ortanca çocuğuyum. Ablam Uzman Dahiliye doktorudur. O da yıllardır Türkiye’de mesleğini sürdürüyor. Bir de küçük bir kız kardeşim var. Yani biz üç kız kardeşiz.

MESLEĞİNİZİ AVRUPA’DA DA YAPTINIZ SANIRIM?

Tabiii… Almanya’da ve Amerika’da mesleğimi ifa ettim.Aynı zamanda Dünya Olimpiyat Yüksek Atlama Atleti Altın ve Silver Madalya Şampiyonu Germaine masonla çalışıyordum ve diğer birçok futbolcu ve maratoncularla çalıştım . Rusça, İngilizce, Azerice Türkçe , İtalyanca ile Almanca biliyorum. İstanbul’da kliniklerim bulunuyor. Doğal tedavi uzmanı doktoru ablam Semira Gasımlı ile birlikte ruhun, bedenin ve zihnin bir bütün olduğunu düşünerek birçok insanı ruh-beden ve zihin olarak iyileştiriyoruz.

OYUNCULUK ALANINDA DA BAŞARILARINIZ VAR NELER SÖYLEYECEK SİNİZ?

Azerbaycan’da birkaç tane sinema filminde ve diz de rol aldım. Ancak ülkemde fazla kalamadığımdan oyunculuğa ara vermek zorunda kaldım. Yaklaşık 4 yıl önce geldiğim Türkiye’de dizi ve sinema filmi teklifi aldım. Birkaç dizide oynadım. Şimdi Müjdat Gezen Tiyatro Akademisi’nde tiyatro, Nazal Kesel’den özel oyunculuk eğitimi alıyorum. Yakında oyunculuğumla büyük başarılara imza atacağım.

HEM SÖYLÜYOR, HEM DE YAZIYOR

PİYASAYA SÜRDÜĞÜNÜZ ŞARKINIZ NE DURUMDA?

Türkiye’nin en önemli müzisyen ve prodüktörü olan İskender Paydaş ile çalıştığım söz ve müziği bana ait olan ‘Sevgin Yalan’radyoların en çok çalanlar listesine girdi. Klibim ise sosyal medyada tıklanma rekoru kırıyor. Önümüzdeki günlerde yine İskender Paydaş’ın imzasını taşıyan 2.şarkım çıkacak bu şarkı da bana ait. Onun da büyük çıkış yakalayacağına inanıyorum.

PEKİ HEDEFİNİZ NEDİR?

Hedefim dünya çapında bilinen sanatçılar kervanına katılmak.Eserlerime ve yorumuma güveniyorum. Bestelerimle tüm dünya insanını iyileştirmek istiyorum. Şu sıralar dünya müzik listelerine girecek söz ve müziği bana ait bir eser üzerinde çalışıyorum. Bu şarkımı dünyaca ünlü bir isimle seslendireceğim.