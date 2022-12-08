AYŞEN GEDİK: BU YAŞADIĞIMIZ EKONOMİK KRİZDE TOPRAĞIMIZA, TARIMA YÖNELMEMİZ GEREKİYOR

Merhaba Ayşen Hanım, astrolojiye ilginiz ilk ne zaman başladı?

5 yaşında zifiri karanlıkta Gök kubbede yıldızların bana göz kırptığı gün, o an dedim ki; Yıldızların dili olsa da, onlarla konuşabilsem.13 yaşında ilk İbrahim Hakkı Hazretlerinin yazdığı Marifetname Eserinde okuduğumda, anladım ki yıldızların bizimle konuştuğu efsunlu bir dil var; Yıldız dili Profesyonel olarak 2015 yılından itibaren Yıldızlarla konuşuyorum. Aktif bir şekilde bireysel danışmanlıklarla ruhun potansiyelini keşfediyorum. Ne muazzam keşiftir. Her keşfettiğim ruh da yüce yaratıcıya ve sistemine Hayranlığım kanatlanıyor.

Astroloji, burçlar, doğum haritası... Hayatımızın en önemli döngülerini artık astroloji tanımlıyor. Astrolojinin günümüzdeki yerini nasıl yorumlarsınız?

Bir şeyin ne olduğunu anlamak için, ne olmadığına bakmak gerekir. Astroloji fal değildir. Astroloji çok kıymetli kadim bir ilimdir. Gök İlmi, Yıldızların Dili İdris Peygamber’e verilmiştir. Satürn balık döngüsünde astrolojinin çok daha değeri anlaşılır, bir konuma gelecektir. Yıldız İlmi; matematik ve istatistiktir.

Özellikle son yıllarda astrolojiye merak arttı. Bu ilginin temelinde ne yatıyor?

İnsanların artık yaşadığı kısır döngülerden çıkmak ve sorunlarına çözüm arayışı diyebilirim. Kendini tanımak, yaşadıklarını anlamlandırmak ve hepsinden önemlisi, yol haritası ile hayatında daha bilinçli yol almak. Bu yolu seçen herkesi tebrik ediyorum.

Astrolojide “Kader” kavramı var mı?

Astroloji olasılıklar ilmidir. Astroloji de “Gayreti Kadere Aşık Etmek” vardır. Gayretini öyle, aşık et ki ‘aşk ol’ derim. Sonsuz olasılıkların olduğu bir kainat sistemi var. Sen hangi olasılığını uyandırırsan o kader yolun oluyor. Mutlak kader yüce yaratıcıya ait! Oraya müdahale edemezsin. Senin eline verilen Cüzii İraden ile kendi kaderini oluşturursun. “Tavrın Değişirse Kaderin Değişir.”

Doğum Haritası şuan herkesin en önem verdiği astrolojik harita... Doğum Haritası bize ne anlatır?

İnsanların bir kılavuzu olsa da okusak derdim; var. Doğduğun yer, gün -ay -yıl ve saat, kılavuzun orada ve tüm sırların orada gizli; yani Doğum Haritası, Ruhun Kontratı. Ben olasılıklar senfonisi diyorum. İnsanın kullanma kılavuzu, insanın kendini okuma ve tanıma Sanatı. “Kendini bilen haddini, haddini bilen rabbini bilir.”

Özellikle son yıllarda dünya olarak büyük sınavlardan geçiyoruz. Covid – 19 salgını, ekonomik kriz, kadın ve çocuk cinayetleri... Türkiye’nin astrolojik haritasına baktığınız zaman 2023 yılında bizi neler bekliyor?

Özellikle 2020 Mart ayı itibari ile Satürn Kova burcuna girdi ve 2023 Mart ayına kadar bu yolculuk devam edecek. Satürn sınav gezegenidir. Satürn’ü iyi anlamak gerekir. Düzen kurmak için sınava tabi tutar. Tüm dünya, Global olarak sert ve zor bir sınavdan geçiyor. Bu sınavın adı covid-19 olabilir, kadına şiddet olabilir, çocuk istismarı olabilir ya da Hayvanlara yapılan eziyetler olabilir... Aslında bu sınava; insanın insanlık sınavı diyorum. Tüm dünya insanlık sınavından geçiyor. Ülke olarak Türkiye’mizin doğum haritasında mücadele ve para aksında gerçekleşen Satürn kova yolculuğu, özellikle bizi ekonomik olarak sınava tabi tutuyor. Üretime geçmemiz, toprağa yönelmemiz, tarıma yönelmemiz, elimizdeki ekmeğin değerini gerekiyor. Bu israftan azami şekilde uzak durmamız gerektiğini bize gösteriyor. “ Ne kadar şükrediyoruz? Aldığımız nefese teşekkür ediyor muyuz? Ülkemiz zengin topraklara sahip, toprağımızın kıymetini biliyor muyuz?” “Köylü milletin efendisidir” derken Sevgili Mustafa Kemal Atatürk toprağımızın değerini bir kez daha bize, bu yaşadığımız ekonomik kriz de, toprağımıza yönelmemiz gerektiğini göstermektedir. Şuan inanması zor gelebilir, ama yaşadığımız bu Survivor mücadelesi ve ekonomik krizden dolayı karamsar olabiliriz. Lakin ülkemiz dünyada bir süper güç haline gelecek, daha da güçlenerek, büyüyecek. Benim bakış açımda bireyler daha önemlidir. Kolektif bilinç veya kolektif şuur, Emile Durkheim'e göre, toplumdaki insanların ahip oldukları ortak duygu ve kabulleri ifade eden terim. Ona göre kolektif bilinç, toplumun fertlerinin tek bir ruh ve duygu etrafında birleşmelerini sağlıyor, böylece toplumların devamında önemli bir rol oynuyordu. Bu durumda bir bireyin değişmesi kolektif bilince hizmet t eder. Unutmayalım “BİR BİREY DEĞİŞİRSE, DÜNYA DEĞİŞİR.” Çünkü kolektif bir bilinç ve şuur var. Bir insan değişirse, bakış açısına geliştirirse bu kolektif bilince ve şura hizmet eder. İnanmak ve umudu bırakmamak çaba göstermek gerekiyor.

Türkiye’nin burcu nedir?

Güzel ülkem Akrep burcudur. Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk öyle güzel bir gün de kurmuştur ki, ülkemizi çok güçlü bir haritaya sahiptir. “Türkiye cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.”

Ay burcu hayatımızı ne kadar etkiliyor?

Ay burcu çok önemlidir. Ruhumuzu temsil eder. Ayrıca duygularımız, duygusal ihtiyaçlarımız, duygusal zekamız ve hafızamız, içgüdülerimiz, beslenme şeklimiz, duyarlı olma halimiz ve alkış alma isteğimizi temsil eder. Aynı zamanda köklerimiz, aidiyet ve ait olma hissidir. Kişinin duygularını iyi analiz etmesi için Ay Burcunu bilmesi gerekir.

Önünüzde bizi bekleyen tutulmalar ve retrolar var mı?

Ay ve Güneş Tutulmaları çok önemlidir. Bizim kadersel level atladığımız evreleri temsil eder. Hangi alanda gerçekleşiyorsa o alana ait konulara adeta mercek tutar. Olumlu ya da olumsuz karşılaşılacak olasılıkları ve ne yapılması gerektiğini gösterir.

20 Nisan 2023 Koç Burcunda güneş tutulması

5 Mayıs 2023 Akrep Burcunda ay tutulması

14 Ekim 2023 Terazi Burcunda güneş tutulması

28 Ekim 2023 Burcunda ay tutulması gerçekleşecek.

MARS RETROSU; içindeyiz. 2023’e retro ile gireceğiz .

13 Ocak’a kadar sürecek. Bu süreçte enerjiler pasif agresiftir, önerim; bu süreçte Bağışıklık Sistemi kuvvetlendirilsin ve lütfen yürüyüş hayatımızda hep olsun. Mars’ın olumsuz yanını sağaltması en güzel yanıdır. MARS; Enerji, aktivite, cesaret, atılganlık, irade ve istediğimizi ve lise etme ihtiyacınızı sembolize eder.

MERKÜR GEZEGENİ; İletişim, akıl, düşünme, öğrenme ve öğretme, Özellikle entelektüel konularda doğal zekâ, analiz etme ve üretme becerisini temsil eder.

MERKÜR RETROSU; alışık olduğumuz bir enerji aslında, yılda üç ya da dört kez geri gider. Yeni yıla Merkür Retrosu ile başlayacağız ve 2023’ün kapanışını da yine Merkür Retrosu ile yapacağız. Verdiğim bu tarihlerde mümkün olduğunca elimizdeki yarım işleri tamamlayalım, fizibilite çalışmaları yapalım, yeni bir işin başlangıcını bu tarihlere getirmeyelim. Eski partnerler geri gelebilir, ama diğer retroda geri giderler. O yüzden Merkür retrolarında “Eski sevgilim geri gelir mi ?” klişesinden artık bir sıyrılalım. Eskiye rağbet olsa bit pazarına bit yağardı Tavsiyem sadece “Helalleşmek için kullanılmalıdır.” Sonra herkes kendi yoluna. Teknolojik aletlerde arıza ve sorunlara karşı dikkat edelim ve mümkünse önemli verileri yedekleyelim.

MERKÜR RETRO

28 Aralık 2022 / 18 Ocak 2023

20 Nisan 2023 / 15 Mayıs 2023

23 Ağustos / 16 Eylül 2023

12 Aralık 2023 / 2 Ocak 2024

VENÜS GEZEGENİ; Aşk, duygusallık, uyum, zevk, sevgi, şefkat, mutluluk, güzellik, değerler, ilkeler demek. Aynı zamanda çekiciliği sembolize eder. Venüs para ve berekettir.

VENÜS RETRO; 23 Temmuz / 4 Eylül 2023 ( 43 gün, Aslan burcunda geri harekette) Venüs’ün Retro hareketi; ikili ilişkiler, evlilik ve iş ortaklıkları adına biraz sert olabilir. Aslında ilişkileri gözden geçirmek için bir fırsattır. Mümkünse evlilik tarihini bugünlere getirmeyelim, ortaklı işlere bugünlerde başlamayalım, bu tarihlerde estetik ameliyatı olmaktan kaçınmalıyız. Ayrıca kalbi kırık kaldıysak eski sevgililer de geri gelebilir.

Astrolojinin en çok hangi alanlarında seans veriyorsunuz?

Benim bakış açım “Bir insan, Bir Âlemdir.” Bu yüzden insan benim için çok kıymetlidir. Kişinin kendisini keşfetmesi adına ve kendine yatırım yapmasını vurgularım. “En güzel yatırım kişinin kendine yatırımdır. İyilik, sevgi ve bilgiyle donatalım kendimizi” Yaşam Koçu ve Astrolojiyi danışmanlılarımda birleştiriyorum.

OLASILIKLAR SENFONİSİ; dediğim ( Doğum Harita Analizi; İnsanın kullanma kılavuzu). A’dan Z’ye iş -kariyer -para -evlilik -aşk hayatı, -ruhsal, psikolojik ve fizikler sağlık durumu, çocukları, hobileri potansiyeli yaşam amacı ve misyonları minik tüyolar da vererek dolu dolu bir seans alıyor danışan. Bu bölümün içinde özellikle kişinin blokajlarını tespit ediyorum. Kişinin kilitli noktalarını, travmalarını, Atalarda aktarılan karmalar, kısır Döngüler nelerdir? Nasıl çözümlenir bilgilendiriyorum.

BİLİNÇALTI ÇALIŞMASI; Doğum Haritasında tespit ettiğim tüm blokajların hipnoz ve sembol dili kullanarak temizlenme ve arındırma, çözümleme çalışması

ANNE KARNI ÇALIŞMASI; Anne karnı haritası çıkartıp oradaki tespit ettiğimiz blokajlar üzerinden yaptığım mucizevi rahim çalışması danışmanlığı.

REGRESYON TERAPİSİ; Travmaların Kök inançlarına yolculuk yapıyoruz.

OLASILIKLAR NAVİGASYONU; Yol haritası danışmanlığı; yeni aylar, dolunaylar ve tutulmalar da neler yaşayacak, neler yapmalı ya da yapmamalı bununla ilgili rota belirliyoruz.

İlerletilmiş Progress Tekamül, haritasında ise çok önemli tarihler veriyorum. İş girişimleri ne zaman yapılmalı? Evlilik için önemli uygun tarihler? Sıkıntı yaşadığı sağlık problemlerinde önemli bilgiler ve tarihler? Okul seçimleri, yurtdışı vs. dolu dolu bilgi bombardımanı ile doyurucu bir danışmanlık.

Danışanlarınız en çok hangi alanla çalışmak için sizi tercih eder?

Aslında bütün alanlarda danışmanlık talepleri oluyor, çünkü o kadar doyurucu danışmanlıklar veriyorum ki! Doğum haritasını analiz ettiren kişi blokaj çalışmasını mutlaka alıyor. Daha sonra da ben artık yolumu görmek istiyorum, akıllı adımlar atmak istiyorum, diyerek yol haritası olasılıklar navigasyon danışmanlığını da alıyor.

Cümlelerinizle birçok kişinin hayatını etkileyeceksözler söyleyip, yönlendiriyorsunuz. Bir atasözü vardır: “Terzi kendi söküğünü dikemezmiş” derler. Astrolog olmanızın kendi hayatınıza yansıması nedir?

Çok güzel bir soru sordunuz, çok teşekkür ediyorum çok naziksiniz. Evet, “terzi kendi sökünü dikemez” derler ama bu uzman astrologlar için çok geçerli değil. Eğer farkındalığı ve bilinç seviyesi yüksek bir astrologsa, gerçekten astrolojiyi ilmi olarak kullanıyorsa kişi çok güzel değerlendiriyor. Önceden tespit edilen sıkıntılar varsa ya da fırsatlar varsa bunları muazzam bir şekilde değerlendirme imkanım oluyor. Hayata daha göreceli, daha gerçekçi, daha ilginç bakış açısıyla bakıyorum. Sadece mutlak kader dediğimiz kısımda cüzi irade devre dışıdır. Yüce yaratıcını “Hadi gayretini kaderine aşık et” dediği noktaları güzel değerlendirdiğimizde astrolojinin hayatımıza katkısı muazzam ve paha biçilemez

Yeni Çağrı Gazetesi’nden alıntıdır.