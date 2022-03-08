Aydan Taş: Ben tüm kadınların yapmak istedikleri her şeyi yapabilecek güce sahip olduklarına inanıyorum

RÖPORTAJ: GİZEM YILDIZ

8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel bir röportaj hayal ediyordum. 2 yıldır beklediğim, pandemi dolayısıyla katılamadığım “Geleceğin Güçlü Kadınları” gecesini düzenleyen Aydan Taş ile sonunda bir araya geldik. Bu özel gece için deli gibi koşturmasına rağmen beni kırmadı ve röportaj için zaman ayırdı. Ekonomik nedenlerden dolayı eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan, okuyamayan genç kızlara bir umut eli uzatan, sanatçı camiasından birçok ünlü ismi de bir araya toplayarak bu anlamlı geceye herkesi ortak eden Aydan Taş projenin nasıl hayata geçtiğini anlattı. Bu konuda kendimi çok şanslı hissediyorum, çünkü Aydan Taş “Geleceğin Güçlü Kadınları’yla ilgili ilk röportajını bizimle paylaştı.

8 Mart akşamı saat 20:30’da Maximum Uniq Hall’de gençlerin hayalleri için, bugünün güçlü kadınları geleceğin güçlü kadınlarına el uzatıyor. Hepimizin orada olup bu büyük hayal denizin içinde “Biz de varız” demeliyiz.

• Merhaba Aydan Hanım, 8 Mart Kadınlar Gününe özel Geleceğin Güçlü Kadınları etkinliğini düzenliyorsunuz. En son 2019’da bir gece yapmıştınız. Öncelikle Geleceğin Güçlü Kadınları etkinliğini yapma fikri nasıl doğdu?

• Bu hikayenin ilkini 2019 yılında yazdım. Maçka parkında piknik yapan pırıl pırıl bir grup üniversiteli genç kız öğrenci ile tanışmıştım. Arkadaşlarından birine veda partisi düzenlemek için toplanmışlardı. “Mezun mu oluyorsun” diye sorduğumda ekonomik sıkıntılardan dolayı eğitimini yarıda bırakıp memleketine döneceğini söylemişti ve bir anda hepsinin mücadeleleri, başarıları, hayalleri, umut dolu hikayeleri dökülmüştü ortaya. O an sadece birinin hayatına dokunmayı başarmıştık. Peki diğerleri demiştim. Okumak için mücadele eden daha fazla genç kızımızın hayatına nasıl dokunabilirdim? Ve bir fikir ile çıktım yola. Güzel yürekli kocaman bir ekip dahil oldu bu yolculuğa. Ve 08.03.2019 Dünya Kadınlar Gününde hep birlikte el ele verip anlamlı bir projeye dönüşen ve mutlu sonla biten harika bir hikayemiz olmuştu. Adı GELECEĞİN GÜÇLÜ KADINLARI. Amacı; Kendi ayakları üstünde duran başarılı ve güçlü kadınların kendi ayakları üzerinde durmayı hedefleyen geleceğin güçlü kadınlarına destek olmaktı. 2019 yılında ilkini birlikte tamamladığımız ve mutlu son ile biten bu hikayemiz ile İTÜ mühendislikte okuyan genç kızlarımızın eğitimine hep birlikte destek olmuştuk.

• İsmi neden Geleceğin Güçlü Kadınları?

• İçinde ki gücü fark edip, hayallerine koşan ama ne yazık ki bazen sosyal ve ekonomik şartlardan dolayı bir girdabın içine düşen kadınlarımız da var. Geleceğin Güçlü Kadınları adını vermemin nedeni, bu yolu geçen güçlü bireylerin, geleceğin güçlü kadınlarına “ Ben senin yanındayım kız kardeşim. Pes etme “ diyerek yol göstermesi için bir araya gelmiş olması ile ilgili. Bir noktada kendi ayakları üzerinde duran başarılı ve güçlü bireylerin, bu güce sahip olan geleceğin güçlü kadınlarına destek olması...

• Bu geceden sağlanan gelirler Toplum Gönüllüleri Vakfı burs fonuna aktarılacağını duyurdunuz. Nasıl bir araya geldiniz?

• Toplum Gönüllüleri Vakfı’yla bu sene yollarımız kesişti. Herkes çok titizlikle ve heyecanla bu geceye hazırlanıyor. Çok güzel ve güçlü pırıl pırıl kadınlarla tanıştım bu proje ile. Geleceğin Güçlü Kadınları projesini her yıl hayata geçirmek gibi bir planım var. Toplum Gönüllüleri Vakfı gibi genç kızlarımızın hayatına dokunabilecek her vakıfla yol almak isterim.

• Başka vakıf ve kurumlarla da etkileşim halinde oluyor musunuz?

• TEGV ile çalışmalar yapıyoruz. Benim hayattaki en hassas olduğum, kırmızıçizgim diyebileceğim bir alan varsa o da çocuklardır. TEGV’in yürüttüğü birkaç projeye dahil olmuştum. Geleceğin Güçlü Kadınları projesinden sonra çocuklar için gerçekleştirmek ve hayata geçirmek istediğim bir hayalim var. Benimle birlikte yürüyen bu kadar güzel insan olduğu sürece bu hayaller çok yakın gibi hissediyorum.

• 1940’lardan günümüze uzanan özel bir defileyle geceyi renklendireceksiniz. Bu dönem defilesini nasıl renklendireceksiniz?

• O dönemlerin modasını yansıtan ve o dönemde adı geçen güçlü kadınlarla da birleştirmek istedim. O yüzden her döneme bir güçlü kadının adını verdim. 1940 Afife Jale dönemi, 1950 ilk Türk pilot Sabiha Gökçen dönemi, 1960 ilk Türk kadın avukat Süreyya Ağaoğlu dönemi, 1970 ilk Türk kadın polis memuru Betül Diker dönemi, 1980 ilk Türk kadın savaş muhabiri ve fotoğrafçısı Semiha Es dönemi, 1990 ilk Türk kadın öğretmen Fatma Refek Angın dönemi… Başarılı, her döneme adını yazmış güçlü kadınlara başarılı kadın tasarımcılarımız hayal güçlerini de kullanarak muazzam bir defile ortaya çıkaracaklar.

• Geceye ne kadar süredir hazırlanıyorsunuz?

• Ben 2020’de bu projeyi hayata geçirmeyi planlarken her şeyimiz hazırdı, fakat etkinliğe 20 gün kala pandemi ortaya çıkınca projeyi iptal etme durumunda kaldık. Son dört aydır tekrardan her şeyi hayata geçirme ve herkesi bir araya getirmek için bir planlama içerisindeyim.

• Özellikle günümüzde o kadar çok kadına şiddet ve kadın cinayeti haberleri duyuyoruz ki dünya düzeninin değişeceğine dair umudumuz her geçen gün azalmaya başlıyor. Bu gece içinde saklı bekleyen o güçlü kadınlara bir sesleniş mi?

• Dünya çapında tüm toplumları derinden etkileyen bir konu kadına şiddet ve kadın cinayetleri maalesef… Özellikle son yıllarda ülkemizde de sıklıkla gündem olmakta. Şiddeti sadece fiziki güç kullanımına dayalı kaba kuvvete indirgemek asla mümkün değil. Hiçbir şiddet türü şahsi bir mesele değildir ve aile içi bir mesele gibi değerlendirilip üstü kapatılmamalıdır. Şiddetin her türlüsüne mazur bırakılan hiç bir birey susmamalı ve susturulmamalıdır. Bir canlıya gösterilen şiddetin ve cinayetin haklılığı olamaz. Dilerim ki bir canlıya şiddet ve kadın cinayetleri ile alakalı en ağır yaptırımların uygulanacağı ve bunu n politik bir mesele olmadığı bilincine varıldığı günlere uyanırız. Şiddetin her türlüsüne karşı sesinizi çıkarmaktan korkmayın. Ben inanıyorum ki kadınların haklarının korunduğu günler için umut hala var.

• “Güçlü Kadın” sanki bu cümlenin altında haksızlığa karşı bir başkaldırış, kadına olması gereken yer burası deyip konumlandıranlara bir isyan seziyorum. Tabi ki herkesin güçlü kadın denildiğinde çok farklı şeyler gelebilir. Sizin için güçlü kadın eğitimli olan mıdır yoksa kendini eğitebilen ve var edebilen kadın mıdır?

• Aslında isyandan öte biz kadınlara asla yapamayacağımız ve cesaretimizi elimizden almaya çalışanlara inat harekete geçmemiz gereken güce sahip olduğumuzu hatırlatmak ile alakalı. Bunu fark edip ve ortaya çıkarmak eğitimden çok istemek ve cesaret ile alakalı.

• Siz bu geceyi sağlayarak yüzlerce çocuğun hayal kumbarasına bir umut atıyorsunuz. O genç kızlara ilham olan güçlü kadın da sizsiniz. Peki sizin hayatınızın güçlü kadınları kimler?

• İçinde ki gücü ortaya çıkarma cesaretini gösteren, inandığı idealler uğruna başkalarının ne söylediğini umursamayan özgür zihinleri ile duvarları yıkıp sınırları aşan ve yola koyulup hikayesini anlatan tüm kadınlar benim idolüm. Annem de benim yol haritamı çizen hayatımda güçlü olmak adına en güzel dersi veren çok güçlü bir kadın. Kendi inandığı ideallerden asla vazgeçmeden 5 kız çocuğunu tek başına yetiştirmiş tam bir güçlü kadın. Ayrıca hikayesi her zaman ilgimi çeken bir diğer kadın Frida Kahlodur. Bazen biz hayatta karşımıza çıkan incir kabuğunu doldurmayacak zorluklarda ‘Ben bunun üstesinden nasıl geleceğim? Dünyanın en büyük felaketi bu’ deme cüretini gösterirken Frida ölmek üzere olduğu zaman bile yaptığı tabloya ‘Yaşasın Hayat’ adını vererek hayata tutunmak ve güçlü olmak adına en güzel dersi vermiştir.” Bu projeyi hayata geçirirken bir çok güçlü kadının hayat hikayelerini araştırdım. Mesela ilk Türk Kadın Avukat ve Kadın hakları savunucusu Süreyya Ağaoğlu, Kadın Hakları ve Çağdaşlaşma” konulu bir panelden ayrılırken düşüp beyin kaynaması geçirerek hayatını kaybetmiş. Çok etkilenmiştim.

• Uzun zamandır bu geceye hazırlandığınızı biliyorum. Katılanları nasıl sürprizler bekliyor?

• Bu projede 1940’lardan günümüze uzanan 7 dönem ve her dönemi kendi hayal gücü ile renklendiren 6 güçlü kadın tasarımcı var. Bu tasarımlarla podyumda yürüyecek olan sanat ve spor dünyasından başarılı ve güçlü 27 muazzam kadın var. Çağla Şıkel sunumu, güçlü sesi ve yorumu ile Göksel Konseri var. Her döneme ait bir tasarımı açık arttırma ile satışa sunacak Cem Yılmaz var. Söylememek için kendimi zor tuttuğum Sürpriz konuklarımız var. En önemlisi bu gecede Açık arttırma ve bilet satışından elde edilen tüm gelirler TOG vakfı burs fonuna aktarılarak genç kasımların eğitimine destek oluyoruz. Yani, birilerinin hayatlarına dokunabileceğimiz hissi var. Yani bu gece de yok yok. Bu yüzden 8 Mart Dünya Kadınlar Günün de bu hikayenin kahramanı olmayı davet ediyorum herkesi

• Geleceğin Güçlü Kadınları 8 Mart Kadınlar Günü özelinde hazırlandı ve gençlerle birlikte siz de aynı zamanda kendi hayalinizi gerçekleştiriyorsunuz. Bugün göremediğiniz, geç kalmışlığın girdabına sıkışmış o güçlü kadınlara ne söylemek istersiniz?

• İçinizdeki güce inanın! Size doğru yolu gösterecek, hayallerinizin peşinden koşabileceğiniz, hedeflerinize ulaşabileceğiniz tek şey; içinizdeki güçtür. Ben bu gücün var olduğuna inanıyorum. “Sen kadınsın ne anlarsın! Sen yapamazsın.” Gibi söylemleri asla duymayın. Başkalarının sizin için ne düşüneceğini umursamadan kendi hedeflerinize odaklanarak yolunuza devam edin, çünkü ben inanıyorum ki bütün kadınlar içindeki o sahip olduğu gücü keşfettikten sonra başaramayacağı hiçbir şey yoktur.

Yeni Çağrı Gazetesi’nden alıntıdır.