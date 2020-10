Aslan Sayım Soruyor? Naz Avseren Cevaplıyor! 

Sinan Akçıl’ın Yeni Keşfi Naz Avseren Dikkatleri Çekiyor!

RÖPORTAJ: ASLAN SAYIM

Merhaba Naz nasılsın? Korona sürecini nasıl geçiriyorsun?

Naz Avseren: merhaba aslancım iyiyim biliyorsun gezegen olarak zor bir dönemden geçiyoruz ne kadar iyi olabilirsek! Kendimle inzivadayım söz yazıyorum spor yapıyorum butiğim var onunla ilgileniyorum vs köpeğimle zaman geçiyorum

Naz Avseren kimdir? Bizlere kendinden bahseder misin?

Naz Avseren: 16.08.99 doğumluyum. 11 yıldır müzik yapıyorum aynı zamanda bir butiğim var modaya olan ilgimden dolayı giyinmeyi ve giydirmeyi çok seviyorum çok yönlü bir insanım spor yapıyorum çocukluktan beridir . Sanat dolu bir yaşamım var sanata aşığım her türlüsüne

Müziğe olan ilgin nasıl başladı?

Naz Avseren: annem müzik aşığı bir kadın çocukluğumdan beri evimizde hep müzik dinlerdik annem çok güzel şarkı söyler müzik hep hayatımda oldu 9-10 yaşlarında okuldaki müzik öğretmenim keşfetti beni okulda bir gitar kursu düzenleyeceğini Bir gitar alıp kursa dahil olmamı istedi annemle paylaştım aynı gün gidip bana bir gitar aldık kısa zaman içerisinde çalar söyler oldum ilk sahneme 14 yaşında yaşadığımız yerin belediye konserinde çıktım daha sonra hep sahne yaptım

Yeni single çalışman hayırlı olsun. Projenin oluşumunu anlatır mısın?

Naz Avseren: Parça bana 3 sene önce geldi Sinan Akçıl Hakan Erol ve leyli Erol projesi üstüme dikilmiş bir parça Düzenlemesi Tarık istere mix Utku ünsala ve mastering Emre kıral’ a ait staylingte yusufcan dirik var ve yönetmen koltuğunda Alişan Günay Yıldırım ailem gibi oldu hepsi ilk işim olmasına rağmen bu kadar profosyonel bir ekiple kendimi çok güvende hissettim Buda yansıdı diye düşünüyorum ekran karşısındakilere

Sinan Akçıl gibi donanımlı bir müzik adamıyla çalışmak nasıl bir duygu?

Naz Avseren: Büyük bir şans tabiki Sinan alçılın öğrencisi olmam kendisi iyi bir müzik adamı iyi bir öğretmen ve arkadaştır .

Klip çalışmana bayıldım. Klibini anlatır mısın? Kim çekti?

Naz Avseren: Alişan günay Yıldırım çekti Sinan akçıl aracılığıyla bir araya geldik ofisine gittim kafamdakini anlattım sadece iki cümle kurdum ve bana hemen kafamdaki klibi çıkardı muhteşem bir göz çok iyi insandır şu an çok da yakın arkadaşım

Klibinde taktığın maske gündem oldu. Bunu kim düşündü?

Naz Avseren: En yakın arkadaşım aynı zamanda Stilistim yusufcan dirik düşündü bir anda getirdi taktı ve Alişan bayıldı sahneyi onunla çektik tasarımı Tuğçe Şahin’e ( sislovefashion ) markasına ait

Klibin 3 haftada 1 milyon izleyici tarafından tıklandı. Mutlu musun?

Naz Avseren: Çok mutluyum tabii ki beklentimin üstünde bir geri dönüş ilk klibimde böyle bir başarıya imza atmış olmak beni çok mutlu ediyor

Hem basında hem radyo’da Naz ismini sık sık duyuyoruz. Neler hissediyorsun?

Naz Avseren: tuhaf bir his tabii ki beklentimin çok üstünde geri dönüşler aldık annem sürekli gazete ve dergilerden benimle ilgili yerleri bana gönderiyor benimle gurur duyuyor ve bu beni çok mutlu ediyor

Fotoğrafların ve styling çalışman ilgimi çekti. Kimlerle çalıştın?

Naz Avseren: Fotoğraflarımı safa gülsoy çekti dünya tatlısı bir insan bir çekim değil bir ders oldu benim için ilk çekimim olmasına rağmen çok rahattım çünkü kamera önü dersi ve duruş dersi aldım resmen çok profesyonel biri Onunla çalıştığım için çok şanslıyım .

Türk pop müziğinin geliştiğini düşünüyor musun?

Naz Avseren: Çok geniş kült bir kültür pop müzik tüm dünyada . Her saniye gelişiyor dahada güzelleşiyor 90larda kaldı falan diye klişe yapmayacağım Dünya dönüyor her gün her şey değişiyor evriliyor insan duyguları değişiyor tabii ki müzikte gelişiyor ve değişiyor aynı olmasını bekleyemeyiz

Naz aşk kadınımıdır? Kıskanç mısın?

Naz Avseren: Aslan burcuyum burcumun tüm özelliklerini taşıyorum aşk ve tutku insanıyım söz yazarlığımı da buna bağlıyorum duygu insanı olmama . Kıskançlığın güven duygusuyla bağlantılı olduğunu düşünüyorum ortada güven yoksa tabii ki kıskançlık oluşur yani hiç Kıskanmıyorum diyim siz anlayın

Yeni jenerasyonda kimleri dinliyorsun?

Naz Avseren: Mahmut Orhan mixlerini seviyorum ve solomun . Vokalde Türk edis Ajda Pekkan yabancı Rihanna drake

İdolün kim desem?

Naz Avseren: idolü olamaz diye düşünüyorum bu yolda hayalleri olan birinin eğer sende Farklı birşey varsa başka birşeye benzememeli özgün olmalı . Bu düşüncede oldum ve kendi içime dönüp kendimden esinlendim hep .

Güzelliğini oyunculuk kariyerinde de düşünür müsün?

Naz Avseren: tabiki seveceğim bir karekter gelirse neden olmasın dediğim gibi çok yönlü bir insanım .

Otokontrollü müsün, yoksa hata yapar mısın?

Naz Avseren: Hataların insanı başarıya götüren tek şey olduğunu düşünüyorum doğru olanı bulmak için önce yanlış olanı yapar insan bu hiçbir zaman değişmez yerine göre kontrollü davranıyorum ama asla kendimi sıkacak kadar kuralcı değilim gönlüm Ruhum nerde bende ordayım .