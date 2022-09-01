Aslan Sayım İle Biz Bize Röportaj

RÖPORTAJ: ASLAN SAYIM

Profesyonel olarak mutfağa girmeye nasıl karar verdiniz bu süreci anlatır mısınız?

Gözde Gemalmaz: Bu yaşıma kadar bir çok sektörde gerek çalışan gerekse firma sahibi olarak faaliyet gösterdim para kazansam da hiçbir işte mutlu olamadım ve kendimi bulamadım bu arada evde misafirlerime devamlı yemekler yapıp haftanın iki ya da üç günü yemeğe Eşdost akraba davet ediyor herkezden övgüler alıyordum mutfağa bağlılığım Diyarbakırlı olmam ve anneannemin iyi bir aşçı olmasından dolayı Çocukluğuma dayanmakta ve geçte olsa mutlu olduğum yerin mutfak olduğunu anladım tüm düzenimi değiştirerek hedefime sımsıkı sarılıp kendimi gastronomiye adadım.

Yolunuz Ünlü Chef Mehmet Yalçınkaya ile nasıl kesişti ve MYK Akademide neler yapıyorsunuz?

Gözde Gemalmaz: Ülkemizin sayılı şeflerinden Mehmet Yalçınkayanın hayranı olmam nedeniyle kendisinin bir gastronomi Akademisi olduğunu öğrendiğimde çok mutlu oldum ve hemen arayıp kayıt işlemlerine başladım mekan benim için bulunmaz bir fırsat ve hayallerimin başladığı yer oldu hayatımın dönüm noktasıydı diyebilirim uzun zamandır takip Edip beğendiğim şeflere yemek yapma fırsatı yakaladım ve kısa sürede çok şey öğrendim özellikle eğitmenim Erkan kıyıcıoğlu onun önderliğinde Türk ve Dünya mutfağının tüm zenginliklerini deneyimleyerek tecrübe ettim…

Kariyerinin başında bir şef olarak sektörün şu anki durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz ?

Chef Gözde Gemalmaz: Ülkemizde son yıllarda en popüler olan bölümlerden biri gastronomi ve mutfak sanatları bölümüdür bu bölüm iş olanakları konusunda pek çok sayıda sektörden rahat bir pozisyonda yer almaktadır mezun olduktan sonra pekçok alanda rahatlıkla iyi bir iş bulabilirler fakat mutfak aşkı Bu mesleği seçecek olan insanlarda ki olması gereken Azim heyecan tutku fedakarlık ve mutfak aşkı her gün yeni şeyler öğrenmeye teşvik eden ve başarı için birden fazla özelliği barındırmaya ihtiyaç duyduğunuz çok yönlü bir iş. Başarı, kendini mutfakta iyi hissetmek ve yaptığın işten keyif almakla ilgilidir. Ben elimden gelenin fazlasını yaparak, daima yeni şeyler öğrenerek, paylaşarak ve hala keşfetmeye devam ederek bu mesleğe keyifle sürdürüyorum.

Mutfakta sizi en çok mutlu eden unsur nedir? Başarıya aç kalmayı nasıl sağlayabiliyorsunuz? Sizi tatmin eden konular nelerdir?

Gözde Gemalmaz: Kendim de dahil olmak üzere birçok aşçının bu mesleği yapmasının en büyük sebebi; yaptığınız yemeğin insanlarda uyandırdığı güzel hislere şahit olmanızdır. Mutfakta onlarca sipariş içinde koştururken, tabağını geri yollayan müşteriler, ilave sos isteyenler, az pişmiş ile orta pişmişin arasında ama orta pişmişe daha yakın şekilde pişirilmiş steak siparişi veren misafirlerin taleplerini karşılayabilme isteğinin yanında gürültülü mutfak ortamı, kırılan tabaklar gibi bir karmaşanın içerisindeyken özenle çıkardığınız her tabak, öyle kıymetlidir ki.. Bütün bunlara rağmen iyi bir iş çıkarabilmişseniz ve misafirin takdirini alabilmişseniz, hiçbirinin bir önemi kalmıyor. Aslında beni de mutfakta en mutlu eden şey bu. Misafirlerin her zaman beklentileri çok yüksektir, bu yüzden iyi bir aşçı olarak onları memnun etmek için daima en iyi hizmeti sunmamız gerekiyor. Aslında bizler de tam olarak böyleyiz. Daha iyisini yaptıkça bir sonraki sefer daha da iyi bir yemek çıkarmak, yaptığımız işe farklılıklar katmak, yeniliklere açık olmak, sektörü takip edip dünyadaki gelişmeleri izlemek ve gelişimin hiçbir zaman sona ermemesi, beraberinde başarıya ve öğrenmeye karşı bir eğilim doğuruyor.

İyi bir aşçı olmanın sırrı nedir? Kimler aşçı olabilir? Ya da kimler aşçı olsun?

Gözde Gemalmaz: Yemek yapmaktan zevk alabilmek için ilk önce güzel yemek yemekten zevk almak gerekli. Damak tadınızı ne kadar geliştirirseniz yemeğe verdiğiniz lezzet de o yönde gelişir. Bunun yanında ağır çalışma koşullarına alışkın olmak ve sağlam bir sinir sistemine sahip olmak gerekli. Bu mesleği rahatlıkla yapmak için fiziksel yönlerin yanı sıra psikolojik yönlerinizin de gelişmiş olması gerekir. cinsiyet ayrımı elbette yok ama çalışma koşullarının ağırlığından dolayı erkeklerin fiziksel özelliklerinden dolayı daha rahat yapabildikleri bir meslek haline dönüşmüş durumda.Bir bayan olarak sevdiğim ve profesyonel olarak içinde bulunduğum sektörden gurur duyuyorum.

Yemeklerinizde kullandığınız olmazsa olmaz bir baharatınız ya da gizemli bir malzemeniz var mı?

Gözde Gemalmaz: Sarımsak favorilerim içerisindedir. Mitolojik dönemlerde sarımsak için tanrısal bir baharat kavramı kullanılırmış. Hiçbir baharat yoktur ki, dozunda kullanıldığında sarımsak kadar yemeklere tat versin. Ufak tefek diğer sırlarım da bende kalsın isterim.

Sizin yolunuzdan ilerlemek isteyen, sizi idol olarak gören yüzlerce öğrenci ve profesyonel olarak çalışan şefler olduğunu biliyoruz. Onlara tavsiyeleriniz nelerdir?

Gözde Gemalmaz: Herkese gösterdiği ilgi için teşekkür ederim. Bu mesleği derinlemesine incelemeleri ve deneyimli şeflerin tavsiyelerini, meslek hakkındaki yorumlarını almaları çok önemlidir. Bu mesleği yapmaya karar verdikten sonra hayatlarının uzun yıllar bundan ibaret olacağını ve özel hayatlarını ikinci plana atmaları gerektiğini göz önünde bulundurmalılar. Her şey kafalarında oturduktan sonra kesinlikle İngilizce öğrenmeleri gerekli. Sürekli yapacakları araştırmalarda yabancı kaynaklara ulaşmaları ve dünyadaki trendleri takip edebilmeleri adına bu çok önemli bir detaydır. İnsan ilişkilerini iyi yönetebilmeleri çok önemli. Gerçek anlamda tutkuyla bağlandıklarında başarılı olmamaları için hiçbir sebep yoktur. Hayatın her alanında olduğu gibi, temel prensip olarak, bizim meslekte de misafirlerimizle empati kurabilirlerse, bir başarı hikayesi yazabilirler.Hayallerinden ve lezzetli yemek yapmaktan vazgeçmesinler.