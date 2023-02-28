"Artırılmış gerçeklilik destekli çocuk hikâye kitabını Türkiye’de ilk biz yaptık. Fikri ise kendisi de hem öğretmen hem de çocuk kitabı yazarı olan eşimden çıktı. Ptt kartları üzerinde gördüğü, tarihi binaların tanıtımı için kullanılan artırılmış gerçeklikten fikrini buldu. Bu şekilde başladık."

Merhaba Mahmut Bey, nasılsınız? Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

Merhaba. Ben 1977 Kayseri doğumluyum. 21 yıllık öğretmenim. 2001 yılından bu yana İstanbul’da yaşıyorum. Evliyim ve 9 yaşında bir oğlum var.

İngilizce hikâye kitabı ve test kitabı yazıyorsunuz. Nasıl yazmaya karar verdiniz? Sizi teşvik eden biri ya da bir olay olmuş muydu?

Kitap yazmaya ortak bir arkadaşımızın tanıştırdığı Aysun Kolcuoğlu sayesinde başladım. O zamanlar kendisi Ankara’da yaşıyordu. Buraya akraba ziyareti için geldiğinde tanıştık ve bana kitap yazmak isteyip istemediğimi sordu. Ben de kabul ettim. Bu şekilde ilk test kitabımızı yazmaya başladık.

İlk kitabınız test kitabı diğeri ise hikâye kitabı ikisi çok farklı dallar esinlenme söz konusu mudur?

Aslında kitap yazmaya başlamadan önce kısa hikâye denemelerim vardı. Ancak bunlar daha amatör boyuttaydı. İlk yıllarda biz daha çok sipariş üzerine iş yaptık. Bazı yayınevlerinden teklifler aldık ve bu tekliflere istinaden test kitapları, alıştırma kitapları yazdık. Bunların yanı sıra Anadolu liseleri hazırlık sınıflarında okutulmak üzere Millî Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu’na sunduğumuz kitabımız kabul edildi ve 2 yıl boyunca okutuldu.

Bu sürecin ardından 2018 yılında kendi yayınevimizi açma imkânımız oldu. Yakın arkadaşım ve resim öğretmeni olan Bora Karaman’ın annesi Saadet Karaman önderliğinde Gaga Yayınları’nı kurduk. Halen yazmaya ve üretmeye devam ediyoruz.

Yazarlık dışında İngilizce öğretmenliği yapıyorsunuz. Bir öğretmen olarak İngilizceye yeteri kadar eğilmediğimizi düşünebilir miyiz?

Aslında İngilizce eğitimi okullarımızda artık erken yaşlarda başlıyor. Ancak genel olarak İngilizceyi akıcı konuşmada zorluk yaşadığımız bir gerçek. Sadece İngilizce değil, genel olarak dil öğrenmek (ikinci bir dil olarak) çalışma gerektiriyor. Süreç çok kısa olmuyor ve bilgileri taze tutmak, dili kullanmak gerekiyor. Bunlar eksik olduğu zaman da istendik seviyeye gelmek zorlaşıyor.

Gaga Yayınlarından 3 Boyutlu tasarlanan çocuk kitabı çıkardınız oldukça da etkili görünüyor. Bu serüven nasıl oluştu ve kitaba olan ilgi beklediğiniz ölçüde mi?

Artırılmış gerçeklilik destekli çocuk hikâye kitabını Türkiye’de ilk biz yaptık. Fikri ise kendisi de hem öğretmen hem de çocuk kitabı yazarı olan eşimden çıktı. Ptt kartları üzerinde gördüğü, tarihi binaların tanıtımı için kullanılan artırılmış gerçeklikten fikrini buldu. Bu şekilde başladık.

Yeni açılan bir yayınevi olarak gösterdiğiniz bu çabanın karşılığını alabiliyor musunuz?

Maddi anlamda çok büyük getiri sağladığı söylenemez henüz. Hala yatırım yapmaya, ürün çeşitliliğimizi, satış ağımızı ve bilinirliğimizi artırmaya çalışıyoruz. Daha gidilecek çok yol var diyebilirim.

Gaga Yayınları’na da ortaksınız aynı zamanda, yayınevi sahibi olarak kitap okuma oranı ile ilgili neler söylemek istersiniz?

Kitap okuma oranımız maalesef düşük. Biz eğitimciler ve ebeveynler olarak çocuklarımızda bunu alışkanlık haline getirmeliyiz. Bunun en kolay ve etkili yolu da çok iyi rol model olmaktır. Yani kendimiz mutlaka düzenli olarak kitap okumaya zaman ayırmalıyız.

Sizce bir yayınevinin kalkınması için nelere dikkat etmesi gerekir?

Biz sadece satış ve para kazanma odaklı iş yapmıyoruz. ‘Kendimize sonulsa gerçekten beğenir miydik’ sorusuna cevabımız ‘evet’ olacak kitaplar üretme gayretindeyiz. Yıllar sonra dönüp baktığımızda satışı bitmiş bile olsa ‘gerçekten güzel işmiş’ diye gururla hatırlamamız gerektiğine inanıyoruz. Kaliteli içerik ve kaliteli basım kısacası. Bunu pazarda yer bulabilmesi için de bilinirlik tabii.

Yeni kitaplar gelecek mi?

Kısa bir süre önce bitirdiğim bir hikâye kitabım yaklaşık bir, bir buçuk ay sonra basılacak inşallah. Yeni bir hikâyenin yazımında da epey yol aldım. O da önümüzdeki aylarda çıkacak. Ayrıca kendi yazmadığım ama kısa zaman içerisinde yayınevimizden çıkacak birkaç tane daha kitabımız var. Önümüzdeki yıllarda da çıkacak, hazırlıkları devam eden hem çocuk hikâye ve etkinlik kitapları hem İngilizce hikâye ve eğitim kitaplarımız olacak.

Bundan sonraki hayalleriniz hedefleriniz neler?

Yayınevi konusunda hikâye kitaplarımı önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde 20’ye çıkarmak istiyorum. Hem lise düzeyinde hem de yetişkinler için İngilizce eğitim kitap setleri yazmayı planlıyoruz. Ayrıca artırılmış gerçeklik konusunda da ilerleyen yıllarda çok daha iyi işler yapacağımıza inanıyorum.

Sevdiğiniz takip ettiğiniz ya da örnek aldığınız yazarlar var mı?

Son zamanlarda Tolstoy okuyorum. Farklı dönemlerde farklı yazarlar okumuştum. Yaşar Kemal, Friedrich Nietzsche, Paulo Coelho, Ernest Hemingway, George Orwell, Can Yücel, Halil Cibran bazıları idi.

Son olarak neler söylemek istersiniz?

Öncelikle teşekkür ediyorum bu söyleşi için. Burası, bu yayınevi benim hayalimdi ve gerçek oldu. Umarım ilerde çok daha güzel işler yapabiliriz. Yayınevimizin temel inanışında olduğu gibi ‘Her kitap bir dünya’ demek istiyorum. Yeni dünyalarda buluşmak üzere.