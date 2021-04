RÖPORTAJ: MEHMET ŞAH ÇELİK

Sanatseverleri tek bir çatı altında toplamayı hedefleyen ART in TURKEY sosyal medyada başladığı yolculuğuna şimdi Android ve AOS’da uygulama olarak sürdürmekte. Bizde uygulamayı hayata geçiren Mehmet DEMİR ile tüm merak edilenleri konuştuk.

Art in Turkey ne zaman kuruldu ve yapmış olduğu faaliyetlerden bahsedebilir misiniz?

Art in Turkey 2017 yılında yayın hayatına başlayarak sanatın Türkiye’de daha ulaşılabilir bir noktaya taşınmasını misyon edinip bu doğrultuda çalışmalar yapmıştır. 2017 yılından itibaren sosyal mecralarda binlerce içerik üreterek sanatçıların tanıtımına ve görünürlüğüne katkıda bulunmuştur. Sosyal mecralarda Türk sanatçıların dijital bir arşivi konumuna gelmiştir. Kültür ve sanat etkinliklerinin geniş kitlelere ulaşmasında bir köprü görevi görmüştür.2017 de ki misyonumu değiştirmeden üstüne koyduğumuz her tuğla bugünkü Art in Turkey’in oluşmasını sağlamıştır. Art in Turkey bugün ise sanatı daha geniş kitlelere yaymak, sanatın ulaşılabilirliğini kolaylaştırmak için sanatın her kolunu, sanat ile ilgili her kurumu bir çatı altında buluşturacak yeni bir sosyal mecra ve yeni bir alan yaratma fikrini, mobil uygulaması ile hayata geçirmiştir.

Art in Turkey, ismi deyince okuyucularımızın aklına sizce ne gelmelidir?

Art in Turkey; sanatçı, galeri, müze, sanat akademisi, sanat evi, koleksiyoner ve tüm sanatseverleri aynı çatı altında buluşturan yeni nesil bir dijital sanat platformudur.

Art in Turkey, sosyal medyada başladığı yolculuğunu şimdi Android ve AOS’da uygulama olarak sürdürmekte. Oluşumunuzun uygulamaya dönüşmesiyle siz yapı olarak ne gibi değişiklikler geçirdiniz ve kültür – sanat alanına uygulamanın katkıları neler olacaktır?

Sanatçıların kendilerine açacakları profiller ile ürettikleri eserleri daha büyük bir kitleye ulaştırabilecekleri, kendileri hakkında bilgi verebildikleri biyografi, öz geçmiş ve sanat anlayışlarını eserleri ile profillerinde gösterebildikleri bir mecra olan Art in Turkey, sanat alanında Türkiye de ki en büyük arşivi de oluşturmuş olacaktır. Sanat izleyicilerinin etkinliklerden, sergilerden, workshoplardan haberdar olabilmek ve onları takip edebilmeleri açısından bu tür sanatsal etkinlikleri tek çatı altında toplamak ve onları daha geniş kitlelere yaymak Art in Turkey’in başlıca misyonlarından biridir. İzleyicilerin istediği etkinliği takip edebilmesi adına seçilen ve favorilere eklenen etkinlikler izleyicinin profilinde kayıt edilir ve etkinlik başlangıcından etkinliğin bitimine kadar izleyici bildirim yoluyla haberdar edilir.

Art in Turkey, Instagram ve Linkedin’in hem birleşimi hem de bunların sanatsal buluşması diyebilir miyiz?

Uygulama içinde yer alan favoriler bölümü, kullanıcıların takip etmek istediği sanatçı, sanat kurumları ve etkinlikleri aynı bölümde farklı başlıklar altında bir araya getirerek kullanıcın hepsini görmesini ve takip edebilmesini sağlamaktadır. Favoriler kısmında olan sanatçı, sanat kurumları ve etkinlikler profillerinde güncelleme yaptığında ya da yeni bir içerik girdiklerinde kullanıcılar bildirim yoluyla bilgilendirilmekte ve takipte bulundukları kişi ya da kurumları yakından izlemeleri sağlanmaktadır.

Art in Turkey’in hem sanat profesyonelleri hem de kültür – sanat izleyicilerine katkıları neler olacaktır?

Sanatçıların sınırsız sayıda eser yükleyebildiği mobil uygulama aynı zamanda birbirini tamamlayan web sitesi ile yayın hayatına başlamıştır. Kültür – sanat haberleri ve röportaj bölümünü içerisinden barındırın uygulama, izleyicilerin sanat ile ilgili bütün gelişmeleri yakından takip edebilecekleri bir imkân sağlamaktadır. Haftalık olarak sanatçı, galerici, koleksiyoner, müzayedeciler ve yazarlar ile yapılacak olan röportajlar ile sanatın farklı alanlarında yer alan kişi ve kurumların tanıtılacağı ve deneyimlerinden kesitler sunan röportaj dizileri gerçekleştirilecektir. Türk sanatında yer edinmiş olan bütün sanatçıların arşivinin özel hazırlanacağı sanatçılar bölümü ile geçmiş ve şimdi arasında bir Türk Sanat Koridoru oluşturmak başlıca misyonlarımız arasındadır.