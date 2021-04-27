“Annemin karnında şarkı söylemişim.”

Röportaj: Murat Fırat

En son ne zaman kendine, kim olduğunu sordun. Mehmet Köse sen kimsin?

Merhaba, en son kendime pandemi başladıktan 6 ay sonra “ben kimim” sorusunu sormaya başladım. Hoş hala sorular içerisindeyim, çünkü hayat bizi öyle bir yerlere sürüklüyor ki…

Mehmet Köse, sanatçı ruhlu bir aileden doğma, çocukluktan beri yani dogmatik sesi olan bir ses sanatçısıyım. Sonradan, zorla olma seslerden değilim!

Kaç yıldır müzik piyasasındasın?

“Annemin karnında bile şarkı söylemişimdir.” O kadar hatırlamıyorum ne zaman şarkı söylemeye başladığımı. Profosyönel olarak 2006’dan beri sahne tozunu yutup, insanların alkışlarını ve sevgilerini çok iyi şekilde hissediyorum.

“Aldığım Her Nefesin Sebebi Var.”

Bana yeni şarkından bahseder misin? Müziğin arkasındaki ilhamlar nelerdir?

Ahhhhh “Vurulmuşum Aşk Tarafından” nasıl güzel bir şarkıdır! Dinleyeni alıp götüren, derin sularda yüzdüren, sevdiğini düşündüren bir şarkıdır. Büyük bir özveri ile üzerinde çalıştığımız özel bir şarkı oldu. Şarkıyı her zaman ki gibi eşim beğendi ve “bu şarkıyı mutlaka okumalısın” dedi. Denemelerde baktık ki şarkı cuk oturdu sesime ve çok sevdiğim aranjör dostum Kerem Ulaş Dönmez’i aradım. Dinledi ve “moruk çok iyi şarkı” dedi. Böylece şarkımıza start verdik. Tabii önce şarkının söz-müzik yazarı Yanar dinledi ve şaşkınlıkla “bu şarkı senindir” dedi.

Şarkının klip hikayesi nedir?

Şarkının senaryosunu canım eşim hazırladı. Lise çağındaki iki gencin, ilk aşkları ve olumsuz koşullardan dolayı birbirlerine kavuşamadıklarını anlatıyor.

Şarkının adı “Vurulmuşum Aşk Tarafından”. Peki, aşk Mehmet’in hayatını nasıl etkiledi?

Aşk, benim tüm hayatımı çok iyi yönde etkiledi.

Hayatım boyunca ilk defa âşık oldum, sevdiğime. Aşk nedir desen; daha önce nefes alamadığım, yaşamadığım ne varsa o derim. Vücut bütünlüğü ile bir olmak bu olsa gerek.

Aldığım her nefesin sebebi var. “Sebebi Var” şarkımın giriş sözlerini boşuna yazmadım. Gerçekten aldığım her nefesin sebebi varmış ve bu sevdiğim kadın oldu. Seni çok seviyorum kadınım.

“Bir Tüyo Vereyim Mi?”

Şarkıda ne tür enstrümanlar var?

Kerem Ulaş Dönmez şarkımızın düzenlemesini üstlendi. Öyle bir sanatçı ki Kerem, ses kayıtlarımızda şu ana kadar ses tonumun aslını direk kulağıma duyuran tek aranjör, “ses mühendisidir” diyebilirim. Çoğu aranjör arkadaşım alınabilir ama bu bir gerçek! Nasıl canlı okuyorsam, o haliyle kayıtlara aktarabilen tek çalıştığım aranjör arkadaşım Karoft oldu. Şarkımızda Bağlama ön planda, Türkiye’nin önde gelen bağlama ustası Kenan Çallı şarkımıza ruhunu kattı. Gitarlarda Karoft, piyano Karoft, trap alt yapı Karoft. Kerem yani Karoft Harika ya. Bir tüyo vereyim mi? Yeni şarkıya başladık bile.

Bugüne kadar hangi projeleri müzik severlere sundun?

2017’de “Sebebi Var” dj remix alt yapı ile bir şarkımızı feat olarak piyasaya sunduk. Şarkı baya ilgi topladı.

2018’de aynı şarkının akustik versiyonunu yaptım. Bu sefer akustik çalışma remix halini solladı.

2018’de “Oldu Mu Şimdi” adlı sinema filmin şarkısını okumam için teklif geldi, kabul ettim. Şarkı gerçekten enfes oldu. Tam dümenciler dönemine ayak uydurdu.

2018’de özel bir şarkı piyasaya sunmak için Rus bir aranjörle stüdyoya kapandım. “San Marino Eurovision Şarkı Yarışması” ulusal eleme için yaptığım, İngilizce bir şarkı “The Power Of The Songs”i hazırladım ve finalde şarkım yarıştı.

2018 yılında bu 3 şarkıyı bir Maxi single olarak sevenlerime paylaştım.

2019’da söz-müziği yine bana ait olan “Gelmeyi İsteme” şarkımı müzik severlerle paylaştım.

2021 “Vurulmuşum Aşk Tarafından”. Şuan farkına vardım, Murat baya şarkı yapmışım ve hala şarkılar üretmeye devam diyorum.

“Eşim olamazsa olmazım!”

Kayıt yaparken stüdyoda olması gereken bazı şeyler nelerdir?

Eşim olamazsa olmazım! Beni okumaya çok iyi motive ediyor ve kulağı o kadar mükemmel ki bana “burayı yeniden okumalısın aşkım” diye biliyor. Ne kadar şanslıyım.

Şimdi, belirli bir an için müzik yapmaya mı çalışıyorsun yoksa kalıcı müzik yapmaya mı çalışıyorsun ve ikisi arasında gerilim var mı? Bir şeyi klasik yapan nedir sence?

“Müziksiz hayat düşünülemez” lafı benim tam hayat felsefem. Hiç bir zaman “bir an için müzik yapıyorum” demem, demedim de. Kendi mesleğimi yapmıyorum. Sadece müzik ve şarkılar. Bir şeyi klasik yapan yaşadıklarımızdır.

Başka sanatçılar gibi veya kendini sanatçı sanan insanlar gibi güzel olan bir iş gördüğümde veya duyduğumda tebrik etmeyi ve destek olmayı çok iyi bilirim. Asla ürkmem ve herkes kendi payına düşeni alır. Yeter ki doğru yolda yürü.

Başkalarından güzel şeyler duyduğunuzda bunu ilham verici veya ürkütücü buluyor musun?

Güzel şeyler her zaman ilham kaynağı olmalı. Ürkütmemeli!

Size devam etmeniz için tam olarak doğru zamanda güven veren belirli bir sanatçı veya kişi var mıydı?

Eşim ve ailem her zaman ne yaparsam yapayım hep destekçim oldular. Müzik ve şarkılar olmadan solacağımı, onlar benden daha iyi bilirler.

Kariyerinde kendini yabancı veya dışlanmış hissettiğin bir nokta var mıydı? Öyleyse, hangi noktada kendinmiş gibi hissetmeyi bırakıyorsun?

Evet, sözlerini tutmayan yapımcılar olduğu sürece benim gibi sanatçılar hep kendini yabancı ve dışlanmış hissedecekler. Sadece ün yapmış insanların peşinden koşmak çok büyük saçmalık. Biz işte onlara boyun eğmeyerek kendi şansımızı kendimiz yaratıyoruz. “Vurulmuşum Aşk Tarafından” şarkımda olduğu gibi yine verilen ama yerine getirilmeyen yapımcı sözleri. Yapamayacaksan söz verme! Başarılı sandığımız şirketlerin, aslında hepsi birer avcı. Bizler de avız maalesef. Ama doğru olan ne ise eninde sonunda o oluyor.

Sonrası peşimizde yapımcılar, öncesinde bunca zaman neden keşfetmediniz sorusu akla geliyor. Nerelerdeydiniz? Neden sesimi duyurmaya yardımcı olmadınız? Halk sesimi duyduktan sonra size ihtiyacımız yok! Sevgili yapımcılar insanlara şans verin. Şöhreti, sevgiyi halktan kazandıktan sonra işe yaramaz çabalarınız.

Merak ediyorum, sürekli kendini aşmak için hala baskı hissediyor musun? Herhangi bir şekilde senin için bir pranga mı?

Her şarkımda yeni bir tarz deniyorum. Kendi yaptıklarımı aşmak benim en büyük isteğim. Kimseye ya da bir klişeye bağlı değilim. Sürekli değişim lazım, hareket lazım.

Bir hayranın size gönderdiği en çılgınca şey nedir?

Birçok hayranımın bir araya gelip, dev posterimi hazırlayıp, bana hediye etmeleri, bu güne kadar gönderilen en çılgınca şey olmuştur. Poster, ailemin evinde boydan boya duvarda asılı halde duruyor.

Programın çok yoğun ve devam eden çok şey var. Mehmet Köse rahatlamak için ne yapar?

Şarkılar yazarım, farklı dünya müzikleri dinlerim, yüzmek çok rahatlatır ve sevdiğim kadınımla güzel yemekler yapmak beni çok rahatlatır.

Yapmadığın için pişman olduğun bir şey var mı?

Sanırım bu zamana kadar istediğim her şeyi yaptım ve aklıma ne gelirse yapmaya devam ediyorum. Hayatımda pek pişmanlığa yer vermem.

En sevdiğin ulaşım şekli hangisi Mehmet?

Metrobüs, İstanbul’un hayat kurtarıcısı! Şehir dışı konser ve organizasyon için havayolu kullanmak tercihim oluyor.

Favori iletişim tarzınız nedir?

İnstagram herkesin hayatında çok önemli yer edindi. Ben de şarkılarımla ve kliplerimle instagramdayım, @mehmetkosemusic. YouTube’de herkes aktif olmasa da ben orda da varım.

Yeni bir şehre gittiğinde yaptığın ilk şey nedir?

Hastalanmamak için direk o şehrin yoğurdunu yemek oluyor. Hava burcu olduğum için hava değişikliği gerçekten beni çok etkiler. Direk bakterisini almakla başlıyorum gezime. Daha sonra yöresel tatlar benim için can alıcı noktadır.

“Hayatında görebileceğin … adamım.”

Ne zaman gerginleşiyorsun?

Hayatında görüp görebileceğin en sakin, sinirleri alınmış adamımdır. “Sabır, şükür, dua” vazgeçilmez üçlüm. Gülmeyi çok seviyorum. Gerginliğim bile kimseye zarar vermeden kimseyi kırmadan olup biter. Bir söz verildiğinde ve söz tutulmadığında gerçekten çok üzülüyorum ve gerginleşiyorum ama yine olan bana oluyor.

Geçen yıl nasıl geçti? Kariyerin açısından boşa harcadığını düşündüğün herhangi bir durumlar var mı? Bu hiç sinir bozucu mu oldu yoksa dünyanın yavaşlamasından mı faydalandın?

Pandemi malum hep evdeydik. 2020’yi şarkı bile çıkarmadan atlamışım! Başımdan ağır olaylar ve ameliyatlar geçti. Kolum kırıldı, kolumun iyi olması içim fizik tedavileri, fizyoterapi seansları ile geçti ve sağlığıma geri kavuştum çok şükür. Dünyanın sanki benim için yavaşladığını düşünmedim değil. Kolumdan dolayı sahneye çıkamadım. Mart 2020’de ameliyat operasyonu geçirdim, Humerus kemiğinde çoklu kırık vardı. Koronavirüs o zaman patlak verdi ve yasaklar başladı. Bir nevi bana fırsat gibi geldi. Ben çalışamayacaktım. İnsanlar da benimle oturdu, hayat durdu. Nasıl pozitifim canım kendim.

Son sorum şu: Hayatın bizden ne istediğine inanıyorsun?

Eğer varsa durumun insanlara: Yardım et.

Varsa yeteneğin ne olursa olsun: Üret.

Her neyi arzuluyorsan: Sabret.

Haline, durumuna, hayattaki yeterliliğine, rabbinin sana bahşettiklerine: Şükret.

90’lar tadında sorular…

Yaş: 31 Boy: 190 Kilo: 95

Burcu: İkizler

Ayakkabı numarası: 47

Göz rengi: Açık kahve

Saç rengi: Kumral

Mükemmel mutluluk: Sevdiğim kadınım

En büyük korkunuz nedir: Boğulmak

En beğenmediğiniz özelliğiniz hangisi: Çok irdelemek

Başka insanlarda en beğenmediğiniz özellik hangisi: Verilen sözlerin tutulmaması

Şu an hayatta olan ve en çok hayranlık duyduğunuz kişi kim: Eşim, Babam, Annem

En büyük müsrifliğiniz nedir: Kıyafet

Şu anki halet-i ruhiyeniz nedir: O zaman şarkı söylemek lazım avaz avaz

Sizce en çok abartılmış erdem hangisi: Vatan-millet ve yanınızdayız palavrası

Hangi durumlarda yalan söylersiniz: Yalan söylemem

Dış görünüşünüzle ilgili en sevdiğiniz şey nedir: Eşimin gözlerimi ve göbeğimi sevmesi