AMERİKA SEÇİMİ VE JOE BİDEN'NIN TÜRKİYE'YE KARŞI BAKIŞI DEĞİŞİRMİ?

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Dünyaca ünlü yönetmen, Ömer Sarıkaya, Joe Biden’in ABD başkanı seçilmesiyle Türkiye ve ABD ilişkilerinin daha iyi olacağını söylüyor. Biden’nin Türkiye ile ilgili ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hakkında söylenen o tartışma yaratan sözleri büyük endişeler yaratmıştı. Sarıkaya’ya göre İki ülke arasındaki ilişkilerin kat kat artacağıve daha çok iyiye gideceği yönünde.

JOE BIDEN POLİTİKA GEÇMİŞİ

Biden'ın Senato'da 36 yıldır temsil ediyor Başkanı Barack Obama'nın döneminde Başkan Yardımcısı idi ve kendisi çok deneyimli bir siyasetçidir..

PEKİ TÜRKİYE İLE AMERİKA ARASINDAKİ DOSTLUK BOZULURMU, VEYA İKİLİ İLİŞKİLER İYİYEMİ GİDER YOKSA KÖTÜYE Mİ GİDER?

Bana göre ikili ilişkiler daha öncekilerden kat ve kat daha çok iyiye gideceğini düşünüyorum.

PEKİ BU NASIL OLACAK?

Bakın Şöyleki; Joe biden bir İrlanda kökenlidir ve tam bir demokrattır daha önceki Kökleri İrlanda’ya dayanan 22 Amerikan başkanı vardır.

Andrew Jackson, (7'inci Başkanı)James Knox Polk,(11'inci Başkanı) James Buchanan, (15'inci Başkanı)

Andrew Johnson, (17'inci Başkanı) Ulysses S. Grant, (18'inci Başkanı) Chester A. Arthur,(21'inci Başkanı)

Grover Cleveland, (22'inci Başkanı) Benjamin Harrison, (23'inci Başkanı) William McKinley, (25'inci Başkanı)

Theodore Roosevelt, (26'inci Başkanı) William Howard Taft, (27'inci Başkanı) Woodrow Wilson,(28'inci Başkanı)

Warren G. Harding, (29'inci Başkanı) Harry S. Truman,(33'inci Başkanı) John F. Kennedy, (35'inci Başkanı)

Richard Nixon, (37'inci Başkanı) Jimmy Carter, (39'inci Başkanı)Ronald Reagan, (40'inci Başkanı)

George H. W. Bush, (41'inci Başkanı) Bill Clinton, (42'inci Başkanı) George W. Bush, (43'inci Başkanı)

Barack Obama, (44'inci Başkanı)

İrlandalılar ile çok eskilere dayanarak tarihi ve derin bağlarımız bulunmaktadır.

NEDİR BU DERİN BAĞLAR?

İrlandalılar ile 2 önemli derin bağlarımız var.

Birinci bağ

İrlandalılar yani keltler iç Anadoludan göçmen kabilelerden oluşan bir milletir

Bunların çoğu karadenize ve sonra Almanya ya ordan boş bir adaya yani İrlanda adasını keşf ederler ve oraya yerleşirler.irlanda toplumu göçebe olan bir kabile topluluğudur.. ve bunların yarısıda Amerikaya giderler o zamanda Amerikada kızıl dereliler bulunmaktaydı. Ordaki kızıldereliler çoğu bile iç Anadalu’dan Göçmen olan kabileler idi.. çoğuda eski türkmen kökenli kabilelerdi.. İnglizler denizcileri Amerikaya giderler ve Amerikayı Kızıl derelilerin alan kişilerdir ve kızıl derelileri ile İrlandalıları birbirilerine düşürmüşler. Kızılderilerin ataların meşhur bir atasözü vardı. Bir Kızılderili atasözü der ki, "Bir suda iki balık kavga ediyorsa oradan beş dakika önce uzun bacaklı bir #İngiliz geçmiştir!"

İkinci Bağ ise…

‘Famine’ (kıtlık) 1845 yılında İrlanda’da yaşanan büyük kıtlık ve dönemin Osmanlı padişahı Sultan Abdülmecid Han’ın İrlanda’ya uzattığı yardım elini..

Bu hareket Türk insanının, insanlık tarihine damgasını vuran çok önemli 2 olayı

BİRİNCİ OLAY: İrlanda tarihinin en önemli trajik olayı olan büyük kıtlık ile kendine uzak ve yabancı bir halka uzanan Osmanlının şefkatı ve merhametı bu olayı Hem tarihi, hem insani, hem de milli duygularımızı anlatan bir dostluk ve kahramanlık olayıdır.

İKİNCİ OLAY: Osmanlı İmparatorluğu’nun, zamanın tüm siyasi, coğrafik ve teknik güçlüklerine rağmen Türklük ve İslam adına İrlandalılara göstermiş olduğu içten dostluk ve dayanışma hisleri içinde bulunmasıdır. Çünkü gerçekten hem coğrafi olarak da hem de kültürel olarak birbirinden uzak olan iki ülkeden birinin diğerine, zor zamanında hem de hiç bir politik çıkar beklentisi olmadan yardım etmesidir. İnsanlık uğruna diğer insanlar ölmesin diye zor şartlara rağmen muhtaçlara ve acı çekenlere yardım ulaştırırken canlarını feda etmiş kahramanlar kahramanı ecdadımızın büyüklüğüdur. mazlumun, zayıfın ve güçsüzün yanında her zaman kurtarıcı bir güç olmustur.. Bu menfi durumlardan sonra bir milyona yakın İrlandalı Amerika’ya göç etmiştir.yukarda dediğim gibi Kökleri İrlanda’ya dayanan 22 Amerikan başkanı var . ABD’de 60 milyon İrlanda kökenli yaşıyor ve dünyada en fazla İrlandalının yaşadığı ülkedir. Amerikada en güçlü politik lobi ise İrlandalılarındır. Ve yukarda dediğim gibi İrlandalılar ile geçmişten ve bugüne kadar tarihi derin bağlarımız vardır. İnglizlerin tek baş edemediği 2 millet vardır biri Türkler ikincisi irlandalılar.. İrlanda da yaşanan patates kıtlığı aslında kıtlık değildi. Sessiz bir soykırımı idi. Bu sebeble irlandalılar Amerika’da çok güçlü olmak için derin bir lobi kurdular sırf inglizlere karşı ve başardılar.. Beyaz Saray olmak üzere ve kongre’nin tamamı genelde hep demokratlardan oluşuyor ve bu demokratların çoğuda İrlanda kökenli senatörlerden oluşur ve onların kontrolündedir. Bu nedenle Türkiye için paha biçilmez olayı olan Osmanlı Devleti'nin 1845'te büyük kıtlıkta yaşayan İrlanda'ya yapılan gizli yardım konusu bir Hollywood filmi olarak düşüğündüğümüz filmi..

Filmimiz, Osmanlı

- İrlanda dostluğu üzerine kurulu bir hikayedir. bu hikayede Birbirini hiç tanımayan iki ülke ve derin bir bağ.. İrlanda’nın kendi topraklarındaki kıtlıktan ziyade, Osmanlı devletinin ve Türk insanının dünyaya örnek olacak hareketini ve merhametini konu almaktadır.

Ülkemizin imajı için inandığımız cok ama çok önemli bir projedir. Aynı şekilde iki ülkenin yani hem Türkiye hem de İrlanda’nın milli bir proje olacaktır.

- İrlanda’nın en sıkıntılı döneminde, hiçbir çıkar gözetmeksizin, tamamen insanlık adına sevgi ve merhamet ile uzanan Osmanlı’nın yardım eli..

Famine yani kıtlık Amerikadaki İrlandalılar üzerinde büyük bir etki yaracaktır. Özeliklle en çokta şimdiki Başkan olacak olan Joe Biden ve Demokratları bu da şu demektir ki; Türkiye Cumhuriyeti ve Türk tarihinin dünya ve İrlandalıların bilinmesine müspet katkıda bulunacaktır.

Şöyle ki; Joe Biden, İrlandalıların unutulmayan kara tarihinde yaşadıkları bu önemli trajik olay ve kendine denizaşırı uzaklıktaki yabancı bir halka uzanan Osmanlı yardımı ve Türklerin insan yardımı şevkatını ve merhametini öğrenecektir buda 3 ülkenin Türkiye,Amerika ve irlanda halkını birbirine yakınlaştıracaktır. İrlanda Ve türk halkının %95’i bu tarihi yardımdan bihaberdir. Irlanda nüfusu 6 milyon olup, tüm dünyadaki İrlanda nüfüsü ise 120 milyon kadardır. Bu proje salt Türkiye ve İrlanda halklarını yani 240 milyon insanın duygu yüklü önemli bir tarihi olayda birleştirecektir. Türk tarihi açısından iftihar vesilesi olan bu olayı tam zamanı iken Dünyadaki irlandalılara duyurulması çok mühim olsa gerek. Türk halkının Osmanlı torunu olduğunu ve gerçek dostluğun nasıl olması gerektiğini dünya kamuoyuna duyurulmasıdır..

İRLANDALI KÖKENLİ DÜNYACA ÜNLÜ HOLLYWOOD STARLARI

Hollywood’un dünyaca ünlü starların çoğusuda hepsi irlanda kökenkli olan kişilerdirler. Charlie Sheen, Pierce Brosnan, Kevin Costner, Mel Gibson, John Travolta, Robert De Niro,Harrison Ford, Martin Sheen, James Dean, Clint Eastwood,Tom Cruise, George Clooney, Megan Fox, Lindsay Lohan, Liam Neeson, Collin Farrel, Ben Affleck, Casey Affleck, Jennifer Aniston, Alec Baldwin, Daniel Baldwin, Stephen Baldwin, William Baldwin, Sandra Bullock, Jim Carrey, Johnny Depp, Sean Penn

SİNEMANIN GÜCÜ

Sinema, son 50 yıldır eğlence sektörünün bilinç altında insanları yönlendirme etkisine sahip en güçlü silahtır. ve sinema günümüzde Hollywood’dur.

Özellikle Hollywood sineması toplumsal tarihin şekillenmesine yorum katmakta ve toplumsal enerjileri harekete geçirmektedir. Filmler de iletilen mesajlar kasıtlı olarak iletilmiş manipülasyon mesajlarıdır. Örneğin Türkiye'yi aşağılayan bir çok filmler yapılıyor en basiti Gece Yarısı Ekspresi/ Midnight Express yaklaşık 39 yıl oldu bir zamanlar Türk turizmine çok büyük zararlar verildi.. Gece yarısı Ekspresi gibi her yıl filmler yapılıyor buda Türkiye nin ana omurgamızı, yani toplumsal onura ve dokuya çok büyük zarar veriyorlar, bizler için büyük ve kalıcı tahribatlara yol açıyor Film endüstrisini elinde bulundurmanın şımarıklığını olabildiğince kullanan ABD, sorun yaşadığı ülkelere yönelik bu tür operasyonlar yapıyor. Hollywood onların ağa babalarından biri. Son dönemde ise bu türden filmlerin yerini İslam ve Müslüman karşıtlığını tetikleyen filmlerde yapılmış durumdalar. Gece yarısı Ekspresi filmi Medyanın gücünün gücün medyasına dönüştüğüne iyi bir örnektir bazı ülkeler Türkiye’ye boyun eğdirilemediği için, küresel ölçekte Türkiye’nin imajına darbe vuracak propaganda yöntemi ile filmler yapıp devreye sokuluyorlar

TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ BİR LOBİYE İHTİYACI VARDIR YARINLARA DEĞİL BUGÜN İHTİYAÇ VARDIR

PEKİ LOBİCİLİK NEDİR VE NE ANLAMINA GELİR?

Genel itibariyle lobicilik, kendi iddialarınızı, tezlerinizi, gerçeklerinizi, uluslararası arenada doğru yöntem ve araçlarla savunmak, karar alma mekanizmalarındaki kilit kişileri ikna etmek, onları etkilemek ve inandırmaktır.

LOBİCİLİK AYNI ŞEKİLDE STRATEJİK BİR GÜÇTÜR!

Siyasal ve sosyal çıkarlar için lobiler, profesyonel faaliyetlerde bulunuyor. Karar almayı etkilemenin yanında lobicilik aynı zamanda; olumlu imaj oluşturarak daha geniş kapsamlı tanıtım amacı da taşımaktadır. Dünya üzerindeki en köklü lobicilik faaliyetleri, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunuyor. Bu da hiç bir şeyin tesadüfi olmadığının bir kanıtı niteliğindedir

LOBİCİLİKTE ETKİN OLAN ÜLKELER

Dünyada en çok etkin olan ve öne çıkan lobi grupları ise; Yahudi lobisi, İrlanda lobisi, Ermeni lobisi, Rum Lobisi, Yunan Lobisi, İran Lobisi Amerika’da yüzlerce ülkenin lobileri bulunmaktadır. Peki biz neredeyiz ve kaçıncı sıradayız ?! Tüm ülkeler ABD'de lobicilik faaliyetleri yürütmektedirler ve bu ülkeler, uluslararası çıkarlarını korumak için çok profesyonelce çalışıyorlar..

LOBİ ALGILARI

En büyük algı; tabii ki sinema, medya, dergi ve kitaplardır.

Evet bizde bu İrlanda'da yaşanan kıtlık meselesini ve Osmanlının yaptığı insani yardımı anlattığından başta Joe biden olmak uzere ve Amerikadaki İrlandalılar Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ve Türk insanına karşı derin sempati ve saygı uyandıracaktır ve ikili ilişkilerimizi eskiye görede kat kat dahada güçlenecektir.