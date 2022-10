AMASRA BELEDİYE BAŞKANI İLE SÖYLEŞTİM; RECAİ ÇAKIR (2)

SEVGÜL EROĞLU

(Geçen haftadan devam...)

Festivalin kültür sanat havasıyla tarihi Beyoğlu’na taş çıkartan günlerinde Amasra’nın eğitimci ve turizmci olduğu her vurgusunda hissedilen, karizmatik bir başkanla sohbet oldukça keyifliydi.

-Çevreleyen yeşil dağların denizle kucaklaştığı Kaleiçi’inde yapılaşmalar oldukça çapraşık, belli ki bu hale 60- 70 sene içinde gelmiş. Amastris’in mirasını korumak adına bundan sonraki yapılaşmalar için neler söylersiniz?

Maalesef bir çoğunun yapı kayıt belgesi var. Bu travmatik haliyle İmar Barışı süresinde vatandaşlarımızın kullanım izni var. Biz göreve geldikten sonra 2008 yılından beri yapılmayan koruma başlıklı planı revize ettik. İlave edilen koruma planlarını da korumuş olduk. Böylelikle kötü olan yapıların yıllar içinde düzelmesinin altlığını sağlamış olduk. Yani orada bir yapılaşma olacaksa tüm vatandaşlarımız için koşulları belli oldu. Planlandı.

-Merkezde çok hoş bir konak var. Sanırım 150 -200 senelik bir yapı atıl durmakta… Restorasyonu neden yapılmamış olabilir diye düşünüyorum. Görüşlerinizi alabilir miyim?

Önemli bir alanda bu konak. Kamulaştırma ihtiyacı var. Çünkü özel bir yapı. Burada yapılacak olan da kamulaştırmak için sponsor bulmak.

-Sizce sosyal etkinlikler, festivaller, yaz mevsimi gibi nüfusun pik dönemlerde şehrin konaklama kapasitesi ve niteliği yeterli midir?

İyi değil. Bölge de rahatsız bu konuda. Amasra’nın bu konudaki kapasitesini ve kalitesini arttırmak gibi bir hedefimiz var. Plan projeler ve teşviklerle bunun da önünü açacağız.

-Boztepe fenerden gün batımı bana Nemrut Dağı’nda yaşadığım heyecanı verdi. Bu güzelliği ve tarihi feneri vurgulamak adına bu bölgede etkili bir çevre düzenlemesi gündemde midir?

Şöyle yeni bir gelişme oldu. Fenerimizin de içinde bulunduğu alan 1. Derece Doğal Sit Alanı ilan edildi. Dolayısıyla buranın da öncelikle bir proje sürecine ihtiyacı var. Kültür Bakanlığının ilgili kurumlarından onay alıp sonrasında çalışmayı düşündüğümüz bir başlık. Oranın şu anda doğal bir ağaç yapısı var.

-Termik Santral yapılması istenen bölgesinin muhteşem doğasını Kuşkayası’ nı ziyaretimde gördüm. Amasra’da termik santral kurulması ile ilgili son durum nedir?

Geniş bir literatürü kapsıyor aslında bu süreç mücadele süreci. 2016 yılına kadar şirketin girişimlerini, 120 nin üzerindeki sözcüler ve o dönemde başkanlığını yaptığım platformla halkın da mücadelesiyle şirketin girişimlerini geriye çektirdik... O dönemde kamu direkt bir idari karar almadı. 2016 da ilk defa bakanlık olumlu sonucu verdi.

2002 dünyada örneği ilk kez açılan bireysel bir dava sonucuyla ÇET olumlu kararı plan değişiklerini, firmanın elektrik üretim lisansını iptal ettirdik. Ancak firma temyiz davası açtı. Devam ediyor. Ancak bizim isteğimiz temyiz başlıklarını geri çekmeleri. Bunu da bakanlık bürokratları mümkün olduğunu söyledi. Son gittiğimiz inceleme değerlendirme komisyonu toplantısında ifade etti. Şirket burada termik santral yapmayacağını söylüyor.. Biz evrensel değerlerden yana insanlarız kimseyi dili kimliği inancı nedeniyle ötekileştirmeyiz. Ancak ülkemizin ve bölgemizin en önemli ihtiyacı istihdam. Ve bu bölgenin teknik kadrosu ve işçisiyle kömür tecrübesi var. Şirketin Çin ile ortak işçi getirerek kömür çıkarılması iddiaları var. Şirketin bu yönde teyitleri de var. Nasıl çaydan Rizeli faydalanıyorsa fıstıktan Urfalı, Antepli faydalanıyorsa bizim de yeraltı zenginliklerimiz yer üstüne çıksın, ekonomiye kazandırılsın yeraltı zenginliğimizden de bölge halkı faydalansın istiyoruz… Zaten kömürü ithal ediyoruz. Ekonomiye katkısı olsun istiyoruz. Termik santral bu bölgede olmaz. Yani bize termik santral yapmayacaklarını söylesinler ve kömür çıkarma işinde bölge insanı istihdam edilmesini taahhüt etsinler. Biz de şirketle kol kola girerek bize düşeni bireysel kurumsal destek verelim. Süreç böyle devam ediyor.

-O bölgede bir hareketlilik var gibi gördüm. Kömür çıkıyor mu?

Kömür çıkarma faaliyeti sıfır, çıkarılmıyor. Galiba 2004 te firma kömür çıkarma faaliyeti ihalesini alarak bölgeye geldi. Piyasaya kazandırılmış kömür üretimi yok. Ha kazarken çıktı yana düştü o ayrı. En temel itirazlarımızdan biri de bu. Bölge insanı bu yüzden göçüyor. Bu bölgede kömürün ekmeğini yemeyen yok. Bizim de desteğimiz bu yönde.

-Belediyenizin eğitim ve meslek kursları (mesela ilk yardım kursu) var mıdır?

Niyetimiz var. Kurstan çok etkinlik bazlı yaptığımız işler var. Kurslar için ise şöyle bir çalışmamız var. Mahalle Evleri başlığında iki ayrı mahallelerde mekanlarla anlaşma sürecindeyiz. Buralarda belediyeden üzerinden yerel değerlerimizi de öne çıkaran kurslar yapmayı planlıyoruz. Buralarda başlayıp daha sonra bu merkezleri arttırılabiliriz. Şu ana kadar da ajanslar yoluyla , iki defa proje başvurusunda bulunduk. Belediyemizin mülkiyeti toprak ya da yapı anlamında da sınırlı. Mülkiyeti olan bir yerin tahsisini aldık. Burada tüm bu kursların yapım dahil donanım ihtiyaçlarını karşılayacak projelerimiz hazır. Henüz olumlu bir dönüş almadık. Takipcisiyiz.

-Amasra halkının kışın kullanabileceği belediyeye ait bir lokali var mı?

İçinde bulunduğumuz bu alan göreve geldiğimizde kiradaydı. Amasra halkına sözümüz vardı. Geri aldık ve şu anda memnuniyet yaratan bir işletme oldu. Açık kapalı alanlarıyla deniz kenarında bu ihtiyacı görüyor.

- Büyük Liman tarafında hummalı bir mendirek inşaat çalışması var. Orada neler oluyor nasıl bir düzenleme yapılıyor?

Orası çok büyük bir alan değil ulaştırma bakanlığımızın mendireğimizi güçlendirme çalışması. Şantiye devam ediyor. Ben göreve geldiğimde bakanlığımız iç kısımdaki yolcu limanının da alt yapısını bitirmişti. Biz öncelik verdik limanın tüm üst yapı tesislerini donanımlarını tamamladık. Daimi Dahili Hudut Kapısı ilan edildi. Ve ilk yolcu gemimizi ağırladık. Örneğin İstanbul Galataport üzerinden gelen kruvaziyer turlar, hava yoluyla gelip Karadenizi gezmeye deniz yoluyla devam edenler… İstanbul’dan sonra biziz. İkinci gemimiz de 14 Eylülde bekliyoruz.

-Büyük Liman da yunus gördüm. Sürekli gelirler mi?

Balıkların hareketine göre Büyük Liman’da da Küçük Liman’da da yunusları görmeniz mümkün. Yüzerken yunuslar size eşlik edebilir.

-Amasra’nın alt yapıs, su, kanalizasyon ve arıtma sistemi nasıldır? Bu konuda tarihten günümüze ulaşan bir sistem ve bunun günümüzde devamı var mıdır?

Tarihten bu yana yani Roma Bizans Cenevizden beri gelen ve hala kullanılmaya devam edilen bir sistem yok. Yalnız yer altında olanlar var. Güncel kullandığımız su kaynaklarımız ise; Ana isale hattımız 35 km. ileriden gelir yaklaşık 20 küsür yıl önce yapılmış, 2022 yılı içinde ise proje ihalesi yapıldı devam ediyor. Bu sene sonuna kadar bitip 2023 yılında yatırım programına girmesi için uğraşıyoruz. Bu kentin en az 30 yılını kurtaracak bir yatırım . Bartın Belediyesi ile kullandığımız bir hat burası. Tabii belediyemiz de kendi payına düşeni ödeyecek. Onun dışında yine benim göreve geldiğimden sonra yine geleneksel su kaynaklarımızdan biri tünel yapımında bozulmuştu. Tekrar üç ayrı noktadan su kaynağımız çıkıyor. Birinin kullanılamaz raporu var ama ölçümlerine devam ediyoruz. İki tanesi ya boşa akıyor ya da özel kişilerce kurumlarca kullanılıyordu onu aldık sisteme bağladık. Sistemi besleyen yeni bir su kaynağı yaratmış olduk. Geleneksel olanların da tamir ve bakımları da devam ediyor. Amasra’da çeşmeden su içilebilir. Kanalizasyon olarak söyleyeceklerim; Amasra’mız da terfi istasyonu mevcut. Ön arıtma ve derin deniz deşarjı yatırımları İller Bankası desteğinin kredi kullanımıyla benden önce bitmiş. İlimizdeki bazı ilçelerde yapım süreçleri halen devam ediyor. Şu anda bahsettiğim kamu kurumumuzun orada bir terfi istasyonumuz var. Arıtma tesisimizde tüm kentin atık suyu ön arıtmadan geçtikten sonra denizin 1300 m. ilerisine deşarj ediliyor. Denize karışan bir durum yok.

- Pandemi dönemi ve sonrasında yaşam ve eğitim konusunu ele alırsak bu konudaki çalışmalarınızda öncelikleriniz, öğrenciler için mevcut kurumlarınız nelerdir?

Bir turizmci ve eğitimci olarak rahatım ki, uzaktan eğitim sürecinde aktif kütüphanemiz hizmetteydi. Tablet dağıtımları yaptık. Bizim için bu çok değerliydi. Çevre köylerden talep edenlere de ulaştırdık. Donanım nedeniyle uzaktan eğitime katılamayan öğrencilerimize de gereğini yaptık. Burası hizmet sektörüyle temel ekonomik sektör olarak geçinen bir bölge. Pandemi insanın insana yaklaşmasını engellediği için , insanları ekonomik olarak oldukça zorladı. İmece bu dönemde tam da yerine geldi . 3000 aileye gıda desteği verdik. Mükerrer olanları saymıyorum.

-Her yerinden tarih fışkıran bu coğrafyada arkeolojik kazıları devam eden yerler var mı?

Var. Bedesten yakınında bir alanda müzemizin başkanlığında devam ediyor. Bu miraslarımızı ortaya çıkarmaya devam edeceğiz.

- Amasra’ya gelen ziyaretçileri girişte karşılayan içi ve binası son derece modern çözülmüş zengin bir müze ve devamında Barış Akarsu Parkı var. İlk etkiyi vermek adına müze konseptiyle buluşturmak için buralarda bir çevre düzenlemesi yapılacak mı?

Evet proje çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor.

-Aktif bir spor ve yelken kulübünüz mevcut. Ayrıca yeşilin her tonunu barındıran dağlar deniz gibi her türlü sporun da yapılabileceği bu coğrafyada farklı spor faaliyetleri için herhangi bir çalışmanız var mı?

Çalıştay kapsamında evet. Bir kısmını projlendirip bir kısmını da fikir projesi olarak takip ediyoruz. Birlikte çalıştığımız sivil toplum örgütleri de var. Bisiklet, dağcılık, traking, kulüpleri ile çalışıyoruz. İşaretlenmesi yapılmış rotalar var çalışmalar devam ediyor. Destekleriyle de devam edeceğiz.

-Ekolojik dengelerin bozulduğu bir çağda halkın bilinçlendirilme adına (mesela atıkların ayrışması) bir çalışmanız var mı?

Katı atık ayrıştırma ve geri dönüşüm meselesinde, bakanlık lisansı firmalar harici çalışamıyor. Biz burada ihale yaptık. Kentte ayrıştırma ünitelerini koyduk. Amaç atıkları ayrı ayrı toplayıp tekrar ekonomiye kazandırılması idi. Ama bazı prosedürlerden dolayı sistem çözüm arıyor. Hemşerilerimizi özendiriyoruz. İlgi var.

-Eğitim kurumlarınız nelerdir?

Merkezde iki ilköğretim, iki lise , iki ortaokul, bir anaokulumuz mevcut. Yine ilköğretim okullarımızın altında anaokulu da var. Yakınlardaki köy sınırları içinde çok programlı lisemiz var. Sınıflar kalabalık değil.

Eğitime belediye çalışanlarımızla, gönüllülerimiz, bazı projelerde çalıştığımız partnerlerimizle birlikte okullara farkındalık eğitimleri konusunda destek oluyoruz. Okulların ve öğrencilerin isteği doğrultusunda da yardımcı oluyoruz.

- Sokak hayvanları konusunda nasıl bir yaklaşımınız var?

İçinde bulunduğumuz alan bu düzene dönülmesi Amasra halkının bir numaralı talebiydi. İki numaralı talebiyse sokak hayvanları meselesiydi. Farklı motivasyonlarla dillendirilen bir mesel insanların mağduriyeti, hayvanların mağduriyeti çift yönlü bakış açısı üzerinden diyorum ki. Göreve geldiğimde yirmili otuzlu çeteler halinde gezen sokak hayvanları oluyordu. Bizim de mahalli idareler birliğe desteğiyle ilçemize yakın bir yerde bir rehabilitasyon merkezi yapıldı. Vaterinerinerimiz tekti.İki veteriner daha göreve getirdik. Araç tahsis ettik. Zaman zaman ikiye çıktı araç sayısı. Kentteki tüm hayvanlarımızı kısırlaştırma ve tedavi küpeleme işlemleri yapılıp yaşadıkları yerlere getirdik. Amasra halkı zaten çok duyarlı.beslenmeleri konusunda

-Başkanlar tatil yapar mı?

Tatil yapmadı. Yapabildiğimi söyleyemem. Görevde bulunduğum sürece tatil 5 günü bulmaz. İzinleri de görevlerle birleştirerek yaptım.

-Çalışmalarınızı göz önünde bulundurarak farklı bir belediyecilik yapıyoruz diyebilir misiniz?

Farklı bir belediyecilik, halkla ve esnafla problemleri

Belediyemizin ve makam kapımızın kapısı her zaman açık. İnsanlarımızı içeride dışarıda her zaman dinliyoruz. Hem bürokratik hem de dış ilişkiler için zaman zaman il dışına gidip geliyoruz. Halk toplantıları yaparız insanlar itirazlarını yapar, muhtarlarımızla esnaf odasında bir araya geliriz. Her 3 ay içerisinde Bartın’daki ajanslarla da yerel basın temsilcileriyle bir araya gelip açık sohbetleri yaparız. Şeffaf bir belediyecilik yapmaya gayret ediyoruz. Bilgiyi yerelleştiriyoruz. Belediyenin mali tablosunu göreve geldiğimde asmıştım. Şimdi de her üç ayda bir tüm mali tabloları şeffaf olarak yayınlıyoruz. Gelir nedir nereye harcanır insanlarımız görüyor. Destek beklediğimiz konular da var. Eksikliklerimiz oluyor tabii. İlk dönemin içindeki sıkıntılı süreçlere bakarsak güzel işler yapmışız ve yapmaya devam edeceğiz.

-Hiç keşke başkan olmasaydım’ dediğiniz oldu mu? Olduysa hangi konuda zorlandınız?

Kişisel anlamda değil. Ama aileme ayırdığım vakit sınırlı. Bir kızım var. Onlara vakit ayıramadığımda bir serzenişte bulunurum. Ama onun dışında iş koliğimdir. Bırakın beni 24 saat çalışırım.

-Gelecekte Amasra için yapmayı istediğiniz projeleriniz nelerdir ? Bir de dağlardaki çok katlı bina gelişimi için neler düşünüyorsunuz?

Gelişme bölgesinde oradaki planların daha önce yapılmış olduğu için bizim dönemimizde de maalesef bir miktar daha yapılacak. Mevzuat üzerinden mecburiyet. Kişilerin kazanılmış hakları var. Ama bazılarının için mahkeme yoluyla önü açıldı.

Amasra’yı görmek istediğimiz yer şu an olduğu gibi Karadeniz’in vitrini olması, tarihiyel, denizi, Kültürel iklimiyle, gastronomisiyle, rahat bir kent ve turizme uyan bir kenttir. Ulaşım zorluğu güzelliktir. Ulaşılabilirliği ile marka değerleriyle öne çıkan bir turizm örnek kent yaratma hedefindeyiz. Temel ulaştığımız alanlar kültür sanat kadın sanat biz kentin insanlarını da mutlu edecek projelerle geleceğe taşımaya devam edeceğiz.

Biz de Önce Vatan Gazetesi olarak size ve tüm ekip arkadaşlarınızla başarılarınızın devamını dileriz.

Saygılarımla