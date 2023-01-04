ALİ POYRAZOĞLU İLE İNSAN SESİNE KUŞ KONACAK!

Tüm oyunları kapalı gişe oynayan, sezonu açtığı yeni oyunu ‘Şıkır Şıkır Beyoğlu’ da yoğun ilgi gören, oyuncu Ali Poyrazoğlu’nun, klasik müziği, operayı ve tiyatroyu birleştirdiği,yıllardır üzerinde çalıştığı yeni projesi‘DESİDERATA’gerçekleşiyor.

‘SIRTIMIZDAKİ ROLLERİ, BİZİ SIRTLAYAN ROLLERİ, EL ELE TUTUŞTUĞUMUZ ROLLERİ BİZE ANLATAN VE HATIRLATAN ADAM!

Birçok oyununu izlediğim Poyrazoğlu’nun, güldürürken düşündüren oyunlarından her çıkışımda, ‘Sırtımızdaki rolleri, bizi sırtlayan rolleri, el ele tutuştuğumuz rolleri, tiyatroyu, hayatı bize sunan değerli insan iyi ki var’ diyorum.

Geçtiğimiz günlerde Sarıyer’de deposu yanan Ali Poyrazoğlu, yeni yıla yeni projelerle giriş yaptı. İlk müjdesini şöyle anlattı:

‘Tiyatrodaki yangın hızımızı kesemez demiştim. 50 yıllık tiyatrodan bir afiş bile kalmadı. Hatıralar ve küllerden başka umutlar ve projeler kaldı.

Ama şimdi…

Klasik müziği,operayı ve tiyatroyu birleştirdiğim yeni projemin adı ‘DESİDERATA’

İnsan sesine konan kuş!

İÇİM KAPKARAYDI! KÜLLERİN ARASINDAN KARDELENLER AÇACAK!

‘DESİDERATA’da nelerle karşılaşacak izleyiciler?

Benim yazıp oynayacağım ve opera orkestrasını da yöneteceğim bir proje. ‘DESİDERATA’ , İstanbul Operası’ndaki arkadaşların desteğiyle gerçekleşti. Bu özel konserde yorumlayacağım metinlerin yanında; Saint Saens,Sarasate,Bizet ve Granados’un eserlerini yöneteceğim. İçim kapkaraydı. Bu projeyle küllerin arasından kardelenler açacak sahnemde.

‘DESİDERATA’ , 7 Ocak 2023 Cumartesi, 20.00’de,Atatürk Kültür Merkezi’nde, sanatseverlerle buluşacak.

ALİ POYRAZOĞLU’NUN 5O YILLIK BİRİKİMİ VE 200 KUKLA YOK OLDU!

Yakın zamanda deposu yanan, tiyatronun duayen isimlerinden Ali Poyrazoğlu, üzüntüsünü şu cümlelerle dile getirdi.

Tiyatromu 50 yıl önce kurdum.50 yıldır büyük bir depoda oynadığımız oyunların dekorlarını,kostümlerini, kuracağım bir Ali Poyrazoğlu Tiyatro Müzesi için korudum.

Ayrıca bugün bir araya getirilmesi olanaksız bir kukla ve maske koleksiyonu oluşturdum. Dünyadaki müzayedelerden 18.ve 19. yüzyıl Osmanlı kuklaları topladım.

Kuklalar, maskeler, tablolar yandı. Fakat yarın kukla almaya başlarım. Geri çekilmek yok. Türk resminin önemli temsilcileri İbrahim Çallı ve Fikret Mualla’ya ait tablolar da yandı. Müze hazırlığındaydık. Bu sene Ali Poyrazoğlu Tiyatro Müzesi ve Vakfı kuracaktık. Yarından tezi yok, yeni bir müze hazırlığına başlayacağım. Bir kukla ve maske koleksiyonu toparlayacağım. Yangın 50 yıldır biriktirdiğimiz her şeyi aldı. Anılar ve tiyatro tutkusu bizde kaldı.

ZİHNE YERLEŞMİŞ İMGELER, GÜLEN DÜŞÜNCELER VE YARATTIĞIMIZ KARAKTERLER, SEYİRCİLERİMİZDE!

Tiyatromun bütün ses ve ışık tesisatları,özel projeksiyon sistemleri de o depodaydı. Bu yıl oynamayı düşündüğüm ‘Kobay’ oyunumun dekorları da… ‘Çılgınlar Kulübü,Babam 9 Doğurdu,Ödünç Yaşamlar, Kaplumbağa,Tak Tak Takıntı…’ Ve repertuvarımızdaki oyunların çoğundan, kukla ve maske koleksiyonumdan geriye sadece külleri kaldı. Büyük bir yangın her şeyi sildi, süpürdü. O dekorlara,kostümlere sinmiş sahne tozundan,alkışlardan ve anılardan başka bir şey yok. Bizim ve seyircilerimizin zihnine yerleşmiş imgeler, gülen düşünceler veyarattığımız karakterler anılarda… Haa, iyi ki fotoğraflar ve dijital kayıtlar ofisteki bilgisayarlarda…

TİYATROMU BUGÜNLERE ATEŞİN İÇİNDEN GEÇEREK TAŞIDIM!

Türk tiyatro tarihinin en büyük koleksiyonu yok oldu.Geriye sadece küller kaldı.Ama ben tiyatromu bugünlere ateşin içinden geçerek taşıdım. Siyasal ve ekonomik çalkantılarda ayakta durabilmek için meslektaşlarımla büyük bir özveriyle çalıştık. Ve de seyircilerimiz desteğini esirgemedi, bizi yalnız bırakmadı. Ama durmak yok. Oyunlarımızı aksatmadan sürdüreceğiz. Dekorları yeniden yaptıracağım.

Yangından kalanları da toplayıp sergi yapacağım ‘Yangından Kalanlar’ adıyla. Kayıt altına alınsın diye. Bizim 100 yıllık bir tiyatro tarihimiz var, zaten 50 yılında ben varım. O yüzden pes etmek yok.

Kapalı gişe oynayan ‘Şıngır Şıngır Beyoğlu’ oyununun dekorunun da yandığını, bir gün sonra oyunun dekorunu yapmaya başladığını belirtti.

Dur durak bilmeyen oyuncu, 7 Ocak’ta AKM’de, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’na yazdığı ‘Desiderata’ ile sahnede olacak. Sonrasında ‘Tamamla Bizi Ey Aşk’ı oynayacak. 26 Ocak’ta UniqHall’de Çiğdem Erken Caz Orkestrası’yla ‘Habanera Makamı’nı yapacak.