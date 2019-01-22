Albüm çıkarmaya geç kaldı! ama…

RÖPORTAJ: MURAT FIRAT

"Hayatıma Hoşgeldin" ile müzik listelerinde hızla yükselişe geçen Sertaç Balcı, hakkında merak edilenleri, kariyeriyle ilgili planları ve hala devam eden projelerini bizlerle paylaşıyor.

Merhaba Sertaç Balcı öncelikle nasılsın, bize biraz kendinden bahseder misin?

Çok teşekkür ederim, iyiyim. Öncelikle bu özel sayfada bana da yer verdiğiniz için size de çok teşekkür ederim. 17 Mart 1979 Ankara doğumluyum. 3 erkek kardeşin ortancasıyım. İlk orta, lise öğrenimimi Ankara’da tamamladım. Yaklaşık 20 yıldır aktif olarak sahne alıyorum. Duygusal, dostluğa önem veren ve kendi dünyasında yaşayan biriyim.

Müzikal yolculuğunuz nasıl başladı? Aileniz destek oldu mu?

6 yaşında alınan bir orgla müzik serüvenim başladı. Zamanla bunun heves olmadığını anlayan ailem, 13 yaşımda isteğim üzerine klasik gitar aldılar ve aldığım özel derslerden sonra 14 yaşında ilk bestemi yaptım. Liseden sonra İstanbul Haliç Üniversitesi Türk Müziği Konservatuarı’nı dereceyle kazandım ve dereceyle konservatuarı tamamladım. Ailem her zaman en büyük destekçim.

''Hayatıma Hoşgeldin" single çalışmanız nasıl başladı? Kimlerle çalıştınız? Hangi isimler teşekkürü hak etti?

Sözü ve müziği bana ait. 100 şarkım içinden 5 şarkıya indirdik, daha sonra bir çok insanın fikrini almak için bu 5 şarkıyı dinlettik. “Hayatıma Hoşgeldin” içlerinde insanların en çok kendini bulduğu şarkı oldu ve bu şarkıyla çıkma kararı aldık. Aranjesini Ahmet Uncu yaptı. Şarkımda emeği geçen herkese teşekkürü borç bilirim.

''Hayatıma Hoşgeldin" singleniz dinleyiciden nasıl tepkiler alıyor? Geri dönüşlerden memnun musunuz?

İnsanın sözü ve müziğini yaptığı şarkıyı seslendirmesi çok farklı bir duygu. Özellikle birilerinin hayatına dokunabiliyorsa o şarkı sizi daha da mutlu ediyor. Gelen videolar içinde en çok düğünlerinde dans şarkısı olan, evlenme teklifinde kullanan ve hatta yeni bebeği olan kişilerin videoları geliyor. Gayet memnunum bu geri dönüşlerden.

“Hayatıma Hoşgeldin” şarkısının klip hikayesi nedir?

Ankara’da çektik klibi. Kemal Yıldız yönetmenliğinde çekildi. Klipte oynayan çiftimizin 5 yıl önce düğünlerinde sahne almıştım. Klip için teklif götürdüğümüzde bizi kırmadılar, sağ olsunlar. Hatta şöyle bir güzellik var, klipte oynayan erkek oyuncu Milli Voleybolcumuz Hasan Yeşilbudak!

“Böyle güzel şarkıyı duymamız için single çıkarmakta biraz geç kalmadınız mı?

Aslında bundan 10 yıl evvel sözü ve müziği bana ait olan bir albüm hazırlığındaydım ve o dönem rahmetli babamın sağlık problemleri ortaya çıkınca hayatımı babamın sağlığının düzelmesi için ona adadım. İki yıl verdiğimiz mücadelede babamı kaybedince hayatı biraz es geçmek zorunda kaldım.

Müzik piyasasından kimler destek oldu?

Kimsenin hiçbir desteği olmadı, olsun da istemedim zaten! Şarkıma inanıyordum ve prodüktörlüğünü yaptığım projede ayaklarımın üzerinde durmak için mücadelemi verdim ve vermeye de devam edeceğim. Nasip varsa zaten sizi bulacak diye hayatımı yaşıyorum.

Sosyal medya ile aranız nasıl? Dinleyicileriniz size nasıl ulaşabilir?

Günümüz neredeyse tamamen dijitalleşti. Bizim sektörümüzde en önemli tanıtım yeri sosyal medya. Evet, ben de aktif olarak kullanıyorum. Tüm sosyal medya hesaplarımı ben yönetiyorum. Instagram’dan bana ulaşabilirler. “sertac.balci”.

Yeni proje var mı yakında?

Şubat sonuna doğru yine sözü ve müziği bana ait olan “Yine Başa Sardım” adlı şarkımı nasipse piyasaya sunacağım.

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersiniz?

Ben size teşekkür ederim bu güzel sohbete vesile olduğunuz için… Sevenlerim kısa zamanda çok güzel duygular yaşattılar. Destek ve ilgilerinden dolayı herkese tek tek teşekkür ediyorum. Şarkımla alakalı her türlü videoyu bana ulaştırsınlar. Çok mutlu oluyorum izledikçe. Sevgilerimle.

Yaş-Boy-Kilo: 39–1,73-76

Burcunuz: Balık

Tuttuğunuz takım: Galatasaray

Ne tür müzik dinlersiniz: Ruh halime göre değişiyor

En sevdiğiniz şarkı ve nedeni: “Hayatıma Hoş geldin” çünkü hayalimle beni buluşturdu

Fobilerin: Yükseklik korkusu

Hobilerin: Buraya sığamayacak kadar çok

En büyük hayaliniz: Bir gün stad konseri vermek

Beğendiğiniz ve Beğenmediğiniz huyunuz: İnce düşünceli ve çok duygusalım

Sizi en mutlu eden iltifat hangisi: “Sertaç’ım” denmesi