"AKSİYONLA DOĞDUM AMA ROL GELİRSE ROMANTİK BİR AŞIĞI DA OYNAYABİLİRİM"

Her hafta olduğu gibi bu hafta da Aziz Karataş ile Bir Çay Söyleşisi adlı köşemizde çok değerli bir konuk aldık. Şimdilerde “Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisinde boy gösteren ve hayat verdiği bir çok dizi ve filmlerde başarılarıyla dikkatleri üzerine çeken aynı zamanda kick boks dünya şampiyonluğu yaşayan ünlü oyuncu ve sporcu Selçuk Kılıç ile şimdi çaylarımızı yudumlarken koyu bir sohbete koyuluyoruz.

Hepimiz sanat kimliğinizi biliyoruz zaten. Bir de kimliğinizin bilinmeyen yönlerini sizden dinlemek isteriz. Selçuk Kılıç kimliğinin oluşum sürecini bizlere anlatır mısınız?

1983 Aralık Hollanda’nın Amsterdam şehrinde doğdum, Afyon Emirdağlıyım. 5yaşında futbola başlamıştım 16 yaşına kadar futbol ile ilgilendim hatta 15 yaşında profesyonel imza bile atmıştım ama 16 yaşında futbola küserek bıraktım. Sonra arkadaş tavsiyesi ile başlayan kick boks maceram bizi dünya şampiyonluğuna kadar götürdü.

Oyunculuk mesleğine nasıl başladınız? İlk deneyim anınızı bizimle paylaşır mısınız?

2017’de dünya şampiyonu olduktan sonra benim oyunculuk serüvenim başladı aslında. Bir çok proje beni aksiyonu bol olan bir karakteri canlandırmamı istedi. İlk olarak Payitaht Abdülhamid’e Lars karakteri olarak 1,5 sezon seyirci karşısına çıktım.

Bu mesleği yaparken önünüze ne gibi engeller çıktı?

Tabii ki engel olmak isteyen çok oldu, bana direk engel olamazlarda hani laf sokmalar sen yapamazsın oyunculuğu, ayrı bir dünya orası falan sen git sporun ile devam et diyenler çok oldu.

Dizi veya filmlerde karakter tercihiniz oluyor mu?

Yani sevdiğim yakışan karakteri oynamak isterim her zaman, aksiyonu bol olan bir karakter mesela, ama aşk romantiği veya komedisi bol olan bir karakter de olabilir. Bu aslında projeye bağlı. Bence bir oyuncu karakter seçmemesi lazım.

Herkesi kendisine hayran bıraktıran ekranların fenomen dizisi “Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisinde Birkan karakterini canlandırıyorsunuz. Set yorumlarınızı alabilir miyiz? Nasıl gidiyor dizi?

Böyle bir işte olduğum için çok mutluyum. Oktay Kaynarca ile aynı kadroda olmak yan yana oynamak çok güzel bir şey. Çok şey öğreniyoruz ondan. Onur Tan hocam ile çalışmak çok güzel bir şey. Ekip çok güzel. Kadro çok büyük keyifli geçiyor yoğun geçiyor ve en sevdiğim aksiyonlar var.

“Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisinin senaryosunu ilk okuduğunuzda neler düşündünüz? Oynayacağınız karakter sizi nasıl etkiledi?

Tabii ki ilk okuduğumda çok heyecanlandım, Onur Tan hocam ileri bölümlerde beni aksiyonun çok beklediğini söyleyince daha çok heyecanlandım. Bu işte olmakta mutluyum.

Ekranda olmak sizin için ne ifade ediyor?

Ben hep ekrandaydım, daha öncesi sporcu olarak ama o zaman sadece belli bir kitle sizi izliyor ama şu an bu işle bütün kitle sizi izliyor. Bu da güzel bir şey çünkü daha önce beni bilmeyenler aksiyonu bol olan projede tanıyorlar .

Bir oyuncuda mimik ve vücut dili ne kadar önemli?

Mimik ve vücut dili olmadan nasıl oynayacaksın, mimiklerin ve duyguyla sen karşı tarafa oyunu veriyorsun.

Birlikte oynamak istediğiniz oyuncu veya oyuncular var mı?

Şu an en iyi isim ile oynuyorum (Gülümsüyor) Oktay Kaynarca ve en iyi yönetmen ile çalışıyorum.

Mesleğinizin ne tür zorlukları ve keyfi yanları var?

Her işin bir zorluğu vardır, zor olmadan başarı gelmez. Çalışarak gece gündüz. Oyunculukta çalışma saatimiz yok 20 saatte çalışabilirsin. Çok yoruluyoruz ama seviyorum işimi.

Bundan sonra ki hedefleriniz neler?

Nasıl spor dalında en zirvede bıraktıysam dünya şampiyonu olduysam, oyunculukta da en iyi yerde olmak için çalışıyorum.

Oynadığınız karakterlerin size yansıyan yönleri var mı?

Şu ana kadar oynadığım karakterler hep aksiyoncuydu psikopattı. Bende psikopatlık yok galiba. (Gülümsüyor)

Kick boks sizin için ne ifade ediyor?

Çok seviyorum kick boksu. Dayak yiyerek para mı kazandım. Bayrağımızı dünyanın her yerinde dalgalandırdım. Bu duygu gerçekten anlatılmaz. Bu başka bir şey.

Kick boksçu olmanız oyunculuğunuzu nasıl etkiliyor? Olumlu veya olumsuz yönleri var mı?

Kick boksçu olmam bence çok avantajı var bu meslekte. Bir çok projelerde artık ful aksiyon yapılıyor. Bu da büyük avantaj diye düşünüyorum.

Oyuncu olduktan sonra hayatınızda neler değişti?

Çok güzel şeyler oldu, çok şey öğrendim. Çok şey kaybettim ama çok şeylerde kazandım.

Son olarak, sizce oyuncu adayları nasıl bir yol felsefesi çizebilir onlara kendi yol felsefesinden bir öneriniz var mı?

Kimse hayallerinden vazgeçmesin, çok çalışsınlar, hiç bir zaman olmadı diye pes etmesinler. Çok çalışıp ve istediği şeye ulaşamayan görmedim. Erken veya geç hedefinize ulaşırsınız ama egodan uzak durun. Herkese sevgiler

Biz de Önce Vatan Gazetesi ailesi olarak bizimle yaptığınız bu özel ve içten röportajdan ötürü değerli sanat yüreğinize şükranlarımızı sunar, gelecek çalışmalarınızda başarılar diliyoruz…