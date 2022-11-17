AK PARTİ AYDIN MİLLETVEKİLİ METİN YAVUZ: “AK Parti bir dava hareketidir”

AK Parti 27. Dönem Aydın Milletvekili, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanvekili METİN YAVUZ ile bir araya geldik. Kendisi benim de memleketim olan memleketi Söke’de çok sevilen ve sayılan bir isim. “Hemşeriniz ve genç bir gazeteci olarak özgürce soru sorabilir miyim” dedim, hiç düşünmeden kabul etti. Hayatından, milletvekili olma yolculuğundan, Söke olmak üzere Aydın ve Türkiye için yapacağı projelerden bahsettiğimiz röportajımız sizlerle…

Metin Bey, Sökeli bir vatandaş olarak gözlemlediğim kadarıyla Sökeliler başta olmak üzere Aydınlılar sizi ve ailenizi çok sevdiği gibi çok da saygı duyuyorlar. Rahmetli babanızın başarı öyküsünü örnek gösteriyorlar. Öncelikle bu röportaj sayesinde sizinle yeni tanışacak olan okurlarımız adına bize kendinizden ve ailenizden bahsedebilir misiniz?

1 Haziran 1969 yılında Aydın’ımızın Söke ilçesinde esnaf bir babanın, ev hanımı bir annenin büyük çocuğu olarak dünyaya geldim. Evliyim ve iki erkek evladımız var. Eşim Saadet Yavuz mimardır. Büyük oğlum Abdullah Kutay Yavuz, o da mimar. Ufak oğlumuz Emir Arda Yavuz o da lise birinci sınıf. Babam Söke’nin meşhur “Uzun Çarşı” olarak bilinen çarşısında esnaflık yapıyordu. Tabii rahmetli babam aslen Trabzonlu, Karadenizli yani. Babam askere Söke’den gidiyor. Annem de Söke Sarıkemer’den, yörüktür. Ben ve kardeşlerim Sarıkemer’den Halil Efendi ve Trabzon Yomra’dan Çapulacı (ayakkabıcı) Ahmet’in torunlarıyız. Rahmetli babam birçok farklı işle uğraştı; tuhafiyecilik, berber malzemeleri satışı, gözlükçülük, son olarak kuyumculuk… Söke Uzun Çarşı’nın taçsız kralıdır. Babamın tanınırlığının yüksek olmasının sebepleri için herkesle samimi olarak sohbet etmesi, dürüst ve ahlaklı esnaflık yapmasıdır diyebilirim. Hz. Ebubekir’in söylediği gibi; “Baba, fâni hayatın, terbiye vereni ise, ebedî hayatın sebebidir.” Bizler de babamızdan gördüğümüz gibi, onun ahlaki mirasına layık olmaya, yaptığımız işin hakkını vermeye çalışıyoruz.

1946 ruhu da denilen rahmetli Adnan Menderes’in liderliğindeki Demokrat Parti ile başlayıp, günümüze kadar gelen geleneksel merkez sağ partilerde Sökeli siyasetçilerin milletvekili olması, parti merkez organlarında görev alması pek rastlanılan bir şey değil. Söke’den rahmetli Mehmet Çelik, Mehmet Semerci, Eczacı Hilmi Ziya Postacı gibi değerli isimleri Ankara’ya vekil olarak yolladık. Siz de bu kalıbı kırarak, hem de Türkiye’yi yöneten iktidar partisi Adalet Ve Kalkınma Partisi’nden milletvekili seçilerek parlamentoya girdiniz. Biz Sökeliler olarak bu duruma ayrıca sevindik. Sizden ilimiz siyasetinde, Aydın merkez, ilçe ve Nazilli teşkilatlarının siyasi hegemonyasını nasıl kırdığınızı, “Söke’den Ankara’ya milletvekili gönderilemez” geleneğini nasıl yıktığınızı, kısacası başarı hikâyenizi sizden dinleyebilir miyiz?

Ben 2014 yılında Söke ilçemizde yerel seçimlerde o zaman Genel Başkanımız ve Başbakanımız liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın uygun görmesi ile doğduğum, büyüdüğüm ve yaşadığım Söke’ye katkı sağlayabileceğimi düşünerek belediye başkan adayı olarak yola çıktık. Destek veren ve bana inanan yol arkadaşlarımızla güzel projeler ortaya koyduk. Ve maalesef gezi olaylarının bütün Türkiye’de algı noktasında başarısı bizim de kıl payı kaybetmemize sebep oldu. Söke’de sonuçta yüksek bir oy artışı olsa da kaybettik. Ama enteresan bugün Sökemizde bize nasip olan bu makamla o günkü projeleri tek tek vekil olarak devletimizin hükümetimizin verdiği güç ile hep beraber yapıyoruz hamdolsun. Evet, akabinde 2015’te üst üste seçimler yaşadık. 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 genel seçimlerini yaşadık. Bu seçimlerde AK PARTİ 5.sıra milletvekili olarak seçimlerde yer aldık. Aydın’ın bir gerçeği var; burayı batı doğu ve merkez olarak ayırmak gerekli. Doğal olarak Söke, Didim, Kuşadası ve Germencik Aydınımızın batısında kalıyor. Ama hiç yakın tarihte seçilebilmek imkânı yüksek ve sürükleyici bir isim 5’in üstüne konulmamış. Bununla ilgili 2015’te ve 2018’de bilimsel ve rakamların içinde olduğu sosyal içerikli raporlar hazırlayıp yetkili siyasi büyüklerimize ilettik. Sonuçta batı da 3.sıra bir isimle bu 2018 seçimlerinde Türkiye’de milletvekili sayısını yükselten 4 ilden biri olduk. Ak Parti olarak mecliste Aydınımızı 4 vekille temsil ediyoruz. Bu başarıyı inşallah 2024 yerel seçimlerinde de göstereceğimize arkadaşlarımızla teşkilatlarımızla inancım tam. Bizim coğrafyamızda aslında genel olarak baktığımızda AK Parti; kalıpları kıran, kalıpların dışına çıkan bir parti… Aydın özelinde ise evet günümüzde her vekilin seçildiği bir bölge var gibi gözüküyor. Evet, Söke doğduğumuz ve doyduğumuz yer… Ancak ben hiçbir vekilimizin tek ilçe ile anılmasını doğru bulmayanlardanım. Hepimiz Aydın için varız, Aydın’ımızın her yanındaki vatandaşımız bizim için aynıdır. Vekil arkadaşlarımızla Sayın Genel Başkanımızın talimatları ile seçildiğimiz günün ertesinden bu güne kadar karış karış gezip yapabileceklerimizi, milletimizi ve devletimizi özleştiriyoruz. Ben ise ticari hayatımın yanında siyasi hayatımda da Söke’miz, Aydın’ımız için güzel şeyler yapmaya çabalayan biriyim. Sağ olsun hemşerilerimiz de teveccüh gösterdi ve bizlere bu sorumluluğu verdi. Bizlerin, teşkilatlarımızın, partimize oy verenlerin ben çok büyük bir gururu olduğunu da düşünüyorum. Nedir derseniz, bu topraklar Şehit Başbakanımız merhum Adnan Menderes’in doğduğu milletine hizmet etmek için çıktığı yer olması en büyük özelliklerinden biridir.”Yeter söz milletin” der ve tek parti iktidarının devrilip milletin iktidara geldiği 14 Mayıs’ın mimarıdır. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK aramızdan ayrılışından sonraki horlanan milletin ATATÜRK’ümüzün doğrultusunda milletin tekrar değere geldiği zaman. Ama bunca yapılan hizmete rağmen vesayet ve dış iç düşmanların müdahalesi ve idam… Ve bizler bugün bu toprakların evlatları olarak yine milletin desteği ile milletin seçmiş olduğu ilk Cumhurbaşkanı ve ilk Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin millet eliyle seçilmiş ilk başkanına yol arkadaşlığı yapıyoruz. Bu iki gurur bizi çalışmaya itiyor. Sizlerin vesilesiyle hepsine tekrar teşekkür ediyorum. Rabbim mahcup etmesin…

Zaman zaman bazı milletvekillerinin seçim bölgelerindeki parti teşkilatlarıyla uyumsuzluk yaşadığı görülüyor. Sizinse il ve ilçe teşkilatlarıyla sorun yaşamadığınız, uyum içinde olduğunuzu gözlemliyorum. Bunun sırrı nedir?

AK Parti bir dava hareketidir, herkes kendini nefer olarak görmelidir. Kurulduğu günden bugüne kadar başarılı olmasındaki sebebinin de bu olduğunu düşünüyorum. Görevlerimi ve hemşerilerimizin bana verdiği sorumlulukları tam yapmaya çalışan biriyim, bu görev ve sorumluluklara sahip her teşkilat mensubumuzla da uyumlu şekilde çalışıyoruz. Teşkilatımızdaki arkadaşlarım benim net bir insan olduğumu bilir. Sonuç odaklı çalışırım. Lafı eğip bükmem. “Bu olmaz” diye rahat söylerim. Olma ihtimali olan konuları da zorlarım. Benle çalışan arkadaşlarım zamanlama açısından bir sınırım olmadığını bilirler. Sonuçta bizim hepimizin bir derdi var… Büyük Türkiye. Ve inşallah liderimizin doğrultusunda “BAŞLASIN TÜRKİYE YÜZYILI” dedik. Bunun için de çalışmaktan başka çaremiz yok. Bu doğrultuda da bizler ve teşkilatımızın bağlılığı Rahmetli Muharrem Ertaş,“Aşkınan çalışan yorulmaz” demesine bağlayabiliriz. Bu işin bir sırrı var ise aşk ile çalışmak diyebilirim. Aşk ile çalışıp hizmet ederseniz millet de teşkilat da sizi, siz de onları bağrına basıyorsunuz.

Ülkemizi uzun zamandır mensubu bulunduğunuz, parlamentodan milletvekili olarak temsil ettiğiniz Adalet Ve Kalkınma Partisi yönetmesine rağmen, Aydın’ın hemen hemen her yerinde özellikle de memleketiniz, memleketim Söke’de yerel yönetimler muhalefet partilerince yönetilmekte. Ben de bir Sökeli ve bir gazeteci olarak merak ediyorum. İlçemde yerel yönetimlerle birlikte nasıl bir çalışma yürütüyorsunuz?

Bizler AK Parti olarak eser ve hizmet öncelikli anlayışla hareket ediyoruz. Bölgemizde de AK Parti’de olmayan belediyelerde şeffaf, halka hizmet odaklı her türlü çalışmaya destek veriyoruz. Ancak önceliğimiz tabii ki AK Belediyeciliği Aydın’ımızın tamamında hâkim kılmak… Tabii ilimizde genel seçimlerdeki başarımızı yerel seçimlerde gerçekleştiremedik. Burada aynaya bakıp nerede neyi anlatamadık bakacağız bakıyoruz. Söke’de belediye bizde değil biliyorsunuz. Lakin kapımızın açık olduğunu her defasında arkadaşlara söylüyoruz. Bu ilişkilerden rahatsız olanlar illaki oluyor. Ama ben hizmetlerin siyaset üstü olduğuna inananlardanım. Eğer hizmeti karşı mahalle yapıyor ve şehre değer katıyorsa övmeyin peki ama en azından saygı duyun… Maalesef bu olmuyor şehrimizde. Ki şehirde attığımız adımlar belediyeyi de rahatlatan hatta seçim beyannamelerindeki konular. Daha geniş bir zamanda özelinde isterseniz anlatırım. Çünkü söylerken ben dahi unutuyorum… Spordan, gençlikten, tarımdan, sanayiden, ulaşımdan sağlığa kadar devam eden, edecek, plan dâhilinde olan birçok konu…

Sayın Milletvekilim, önümüzdeki günlerde başta Söke olmak üzere Aydın ve Türkiye için yapacağınız işler, çalışmalar ve geliştirdiğiniz, uygulayacağınız projeler hakkında bizleri bilgilendirir misiniz?

DAĞLARINDAN YAĞ, OVALARINDAN BAL AKAN ŞEHİR (EVLİYA ÇELEBİ) Aydın’ımız için tarım, sağlık ve ulaşım alanlarındaki dev yatırımlar 24 saat esasına dayalı büyük bir gayretle sürüyor. Onlarca proje yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Ancak ben burada Söke’mizi etkileyen üç önemli projeden bahsetmek istiyorum. Aydın’ımızın vizyon projelerinden olan ve şu anda %60’tan fazlası tamamlanmış, hem bölgemizin hem de Aydın'ımızın en güvenli ve en sağlam binalarından biri olacak olan, Aydın’ımızın son yıllardaki en büyük yatırımlarından biri olan Aydın Şehir Hastanesi büyük bir hızla devam ediyor. Aydın Şehir Hastanemiz bittiğinde inşallah 140 bin metrekarelik alanda, 950 yatak kapasitesiyle Aydın’ımız ve bölgemiz için uluslararası kalitede bir sağlık kampüsü olarak hizmet verecek. Aydınımız için önemli ulaşım ve akabinde ticaret turizm gibi birçok alana direk etki sağlayacak bir ucu İstanbul Bir ucu Antalya ya bağlı Aydın Denizli otobanı hızlı ilerliyor. İnşallah 2023 yılı içerisinde bu yol aktif olacak. Aydınımızın 7 bölgesindeki OSB’lerde ummalı çalışmalar başlatıldı. Söke ve Çine de genişletme çalışmalarımız sonlara yaklaştı. Buralarda gıdadan madene tarım aletlerinde diğer alanlara dönük yeni tesisler açılmakta ve devam etmektedir. İhracatımız da hızla yükselmesi için caba içindeyiz. Aydınımız özelikle turizm alanında radara girmiştir. Didim den Kuşadası, Karacasu’dan Söke ye turizm için yatırımlar yönler belirlenmektedir. Jeotermal de inanılmaz kaynaklarımız var. Lakin yalnız şimdilik enerji konusunda yatırım var. Şimdi bunu çeşitliyoruz. Buharkent ve Kuyucak ilçe belediye başkanlarımızın projeleri hazır. Şehirlerini yakında ısıtma projelerini hayata geçirecekler. Bu konuda hep beraber çalışmaya devam ediyoruz. Bir taraftan da sağlık turizmi açısından da yatırımcılarla görüşülüyor. Aynı zaman da Aydın’da Efeler’de Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi çalışması yapıyoruz. Tabii daha yapılan yapılacaklar çok. İnşallah vekil arkadaşlarımız ve teşkilatlarımızla takip ediyoruz. Bütün ilçelerimizde Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteği ile kapalı yüzme havuzları, stad ve stad iyileştirmeleri, kapalı spor salonları, gençlik merkezleri, halı sağları gibi birçok yatırım…

Söke İlçe merkezinden geçen ve 30 yıldır adeta kanayan yara haline gelen Söke Çayı’mızın ıslah çalışmalarını DSİ eliyle başlatmıştık. Büyük bir kısmı tamamlandı. Çalışmaların ikinci kısmı da bu ay ihale edilecek. Bunların yanında Söke Çayı’nın çevre düzenlemesiyle ilgili de kapsamlı bir proje hazırlandı. Çevre, şehircilik ve iklim değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum geçen hafta buraya ödenek aktardı. Bu projeye de başlıyoruz. TOKİ ye baktığımız da 398 konut 8 işyeri ve sosyal donatı ihalesi yapıldı. Cumhurbaşkanımız önderliğinde son tarihin en büyük konut projesinde 250 konut daha yapıyoruz inşallah. Şu an itibari ile toplamda 748 konut Söke’ye. Söke’de büyük bir gençlik ve spor yatırımı yapıyoruz. Büyük bir hükümet konağı, yeni okullar, lisanslı depoculuk, meslek lisesi, OSB genişlemesi gibi birçok yatırım. Bir diğer hem Söke hem de bölgemiz için önemli olan proje ise, Sarıçay Barajı… Aydın’a yapılan en önemli devlet yatırımlarından biri olan Sarıçay Barajı ile inşallah yıllık 20 Milyon 750 Bin metreküp içme ve kullanma suyunu temin edeceğiz. Sarıçay Barajımız ile Söke ve Kuşadası ilçelerimiz başta olmak üzere Davutlar ve Güzelçamlı Mahallelerimizin de uzun yıllar içme suyu ihtiyacını karşılamış olacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışır şekilde çok büyük ve önemli projelere imza atacağımız bir döneme giriyoruz. Şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum. Söke de yapılan, başlayan, başlayacak 20’nin üstünde proje var. Saymak çok zaman alacak dediğim gibi özelinde bir mülakat ile daha anlaşılır olur diye düşünüyorum.

DEVAMI YARIN...